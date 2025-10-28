'No somos nadie' apunta un 1,7% frente a las series de Nova, que lideran con 'Cuando me enamoro' y 'Frijolito'

'No somos nadie' arranca una nueva semana con datos similares a los que suele firmar, pues registra un 1,7% de cuota de pantalla y reúne a 131.000 espectadores. Por su parte, el liderazgo se lo llevan las series de Nova por partida doble, con 'Cuando me enamoro' en lo más alto, seguido de 'Amarte así, Frijolito'. Además, otras tres ficciones de esta cadena se cuelan en un Top 10 donde también tienen cabida tres capítulos de 'Mentes criminales' en Energy.
Ranking cadenas TDT Lunes, 27 de Octubre de 2025
2,4%
2,4%
2,2%
2,1%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,5%
0,5%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
19:54
21:29
319.000
3,0%
Amarte así, Frijolito
19:23
19:54
306.000
3,6%
Cine western El piel roja
18:48
20:30
278.000
3,3%
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
20:56
22:47
275.000
2,2%
Mentes criminales Frío consuelo
22:58
23:49
264.000
2,9%
Vino el amor
17:55
19:22
262.000
3,7%
Emanet
15:00
16:44
255.000
2,9%
Mentes criminales Los genes
22:00
22:58
252.000
2,1%
Amor sin límite
21:29
23:13
250.000
2,1%
Mentes criminales La recapitulación de ...
23:49
24:48
246.000
4,3%
Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
20:56
22:47
275.000
2,2%
La que se avecina Una esquela, una inseminación ...
15:16
16:57
245.000
2,9%
La que se avecina Una conserja, un romance ...
18:54
20:56
216.000
2,4%
La que se avecina Un avispilla, una dominatrix y ...
13:23
15:16
161.000
2,4%
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
16:57
18:54
155.000
2,2%
Ranking Energy (2,4%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Frío consuelo
22:58
23:49
264.000
2,9%
Mentes criminales Los genes
22:00
22:58
252.000
2,1%
Mentes criminales La recapitulación de ...
23:49
24:48
246.000
4,3%
Mentes criminales Almas gemelas
21:02
22:00
237.000
1,9%
Mentes criminales Normal
20:08
21:02
209.000
2,0%
Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
19:54
21:29
319.000
3,0%
Amarte así, Frijolito
19:23
19:54
306.000
3,6%
Vino el amor
17:55
19:22
262.000
3,7%
Emanet
15:00
16:44
255.000
2,9%
Amor sin límite
21:29
23:13
250.000
2,1%
Ranking BEMADtv (2,1%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La mascara del Zorro
20:45
23:09
238.000
2,0%
Cine El bibliotecario: El mapa del rey ...
17:27
19:09
199.000
2,8%
Cine El bibliotecario: En busca de la lanza ...
15:41
17:27
186.000
2,3%
Cine La maldición del cáliz de Judas
19:09
20:45
182.000
2,0%
Cine La leyenda del Zorro
23:09
25:32
182.000
3,1%
Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El piel roja
18:48
20:30
278.000
3,3%
El cascabel
22:06
24:31
206.000
2,2%
Sesión doble El diablo sobre ruedas
16:54
18:43
173.000
2,4%
Tu cine Asalto a tombstone
20:46
22:06
161.000
1,3%
Sesión doble La huída
14:40
16:54
134.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Lobo, ¿estás ahí?
21:55
23:04
237.000
2,0%
Bright Minds Los yoqueis también mueren
23:04
24:03
230.000
2,7%
Bright Minds El bautismo de los muertos
20:52
21:55
206.000
1,7%
El padre Brown El juicio de un hombre
19:54
20:52
164.000
1,7%
El padre Brown El presagio de la espada ...
15:11
16:17
147.000
1,7%
Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
15:51
16:50
149.000
1,8%
Expedición al pasado
14:55
15:51
147.000
1,6%
Pesca radical
18:43
19:36
140.000
1,9%
Historia perdida
22:31
23:23
138.000
1,3%
La fiebre del oro
16:50
17:49
126.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
158.000
2,2%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
158.000
4,4%
Forjado a fuego: El elegido de los jueces
20:03
20:58
130.000
1,3%
Forjado a fuego El katzbalger
21:53
22:43
126.000
1,0%
Vida bajo cero
15:27
16:26
121.000
1,4%
Ranking Neox (1,4%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:48
15:07
203.000
2,3%
Los Simpson
15:34
16:00
165.000
1,9%
Los Simpson
15:07
15:34
165.000
1,8%
Los Simpson
14:20
14:48
155.000
2,0%
Navy: Investigación criminal Sin parar
22:23
23:17
143.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:33
237.000
3,2%
La noche en 24h: Portada Ana Santos - Valeria ...
22:06
23:07
178.000
1,5%
Telediario 2
21:00
21:39
114.000
0,9%
Informativo 24h
21:45
22:06
104.000
0,8%
Informativo 24h
20:02
20:29
83.000
0,9%
Ranking Divinity (1,1%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:25
17:29
111.000
1,4%
Tu casa a juicio
18:26
19:13
106.000
1,5%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:18
16:25
99.000
1,1%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:29
18:26
97.000
1,4%
Chicago Med En terreno pantanoso
23:06
24:03
90.000
1,1%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer Los pescadores
17:50
19:52
131.000
1,8%
Los misterios de Murdoch Hermano, ¿te sobra un ...
16:52
17:50
121.000
1,7%
Los misterios de Murdoch Juegos de ...
15:54
16:52
119.000
1,4%
Hercules Poirot Misterio en cornualles
14:52
15:54
115.000
1,3%
Cine Jonah Hex
22:01
23:41
113.000
1,0%
Ranking Ten (1,1%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:44
131.000
1,7%
Caso cerrado
14:32
15:45
95.000
1,1%
Caso cerrado
21:42
22:44
93.000
0,7%
Caso cerrado
20:37
21:42
85.000
0,7%
Caso cerrado
19:44
20:37
65.000
0,7%
Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El asesino de al lado Estrella caída
16:29
17:28
126.000
1,6%
Home town
21:08
22:09
108.000
0,9%
Home town
22:09
23:09
91.000
0,8%
Detrás de la verdad
15:30
16:29
80.000
0,9%
El asesino de al lado Carretera al ...
17:28
18:24
74.000
1,1%
Ranking Boing (0,9%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:16
20:49
205.000
2,0%
Doraemon, el gato cósmico
08:11
08:33
123.000
6,7%
Doraemon, el gato cósmico
18:51
19:13
82.000
1,1%
Los Thunderman Tobogán a ninguna parte
21:58
22:19
45.000
0,4%
Los Thunderman Se armó el asistente
22:28
22:49
27.000
0,2%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio de los diez ...
23:05
24:14
65.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Amor y toros
24:15
25:21
45.000
1,0%
Cuéntame cómo pasó Tiempo de capones y ...
25:21
26:24
42.000
1,9%
La noche Clan
21:11
23:04
34.000
0,3%
La tarde Clan
16:57
21:09
29.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: UEFA nations league femenino(d) España ...
21:04
22:40
67.000
0,5%
Fútbol: Liga española resumen Jornada
17:46
18:56
55.000
0,8%
Conexión vintage Historicos del balompié: R. ...
22:45
24:00
51.000
0,5%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
18:59
20:59
49.000
0,5%
Estudio estadio: El debate
14:15
15:14
45.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Cash (2009)
21:35
23:27
72.000
0,6%
Conecta informativo
14:30
15:25
50.000
0,6%
Cine Desafío final
23:27
25:28
43.000
0,8%
Real Madrid conecta
19:38
21:31
41.000
0,4%
Cine El corsario de la media luna
15:29
17:03
36.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025