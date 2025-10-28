FormulaTV
Audiencias 'El hormiguero' arrasa contra 'La revuelta' en su programa 3.000 e impulsa a 'Renacer'

AUDIENCIAS TDT 27 DE OCTUBRE

'No somos nadie' apunta un 1,7% frente a las series de Nova, que lideran con 'Cuando me enamoro' y 'Frijolito'

Tres capítulos de 'Mentes criminales' emitidos en Energy se cuelan entre lo más visto.

Por RedacciónPublicado: Martes 28 Octubre 2025 09:21 (hace 1 hora)

Audiencias Lunes 27 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    15,3%

  • logola1

    12,7%

  • logotelecinco

    8,6%

  • logolasexta

    6,6%

  • logocuatro

    5,4%

  • logola2

    3,5%

  • logofdf

    2,4%

  • logoenergy

    2,4%

  • logonova

    2,2%

  • logobemadtv

    2,1%

  • logo13tv

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logoneox

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logodivinity

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' arranca una nueva semana con datos similares a los que suele firmar, pues registra un 1,7% de cuota de pantalla y reúne a 131.000 espectadores. Por su parte, el liderazgo se lo llevan las series de Nova por partida doble, con 'Cuando me enamoro' en lo más alto, seguido de 'Amarte así, Frijolito'. Además, otras tres ficciones de esta cadena se cuelan en un Top 10 donde también tienen cabida tres capítulos de 'Mentes criminales' en Energy.

El mítico protagonista de &#39;Amarte así, Frijolito&#39;
El mítico protagonista de 'Amarte así, Frijolito'

Ranking cadenas TDT Lunes, 27 de Octubre de 2025

FDF 2,4%

Energy 2,4%

Nova 2,2%

BEMADtv 2,1%

TRECE 1,8%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,6%

Mega (España) 1,5%

Neox 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

Divinity 1,1%

Paramount Network 1,1%

Ten 1,1%

DKiss 1,0%

Boing 0,9%

Clan TVE 0,5%

Teledeporte 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
19:54
21:29
319.000
3,0%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:23
19:54
306.000
3,6%
TRECE
Cine western El piel roja
18:48
20:30
278.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
20:56
22:47
275.000
2,2%
Energy
Mentes criminales Frío consuelo
22:58
23:49
264.000
2,9%
Nova
Vino el amor
17:55
19:22
262.000
3,7%
Nova
Emanet
15:00
16:44
255.000
2,9%
Energy
Mentes criminales Los genes
22:00
22:58
252.000
2,1%
Nova
Amor sin límite
21:29
23:13
250.000
2,1%
Energy
Mentes criminales La recapitulación de ...
23:49
24:48
246.000
4,3%

Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
20:56
22:47
275.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una esquela, una inseminación ...
15:16
16:57
245.000
2,9%
FDF
La que se avecina Una conserja, un romance ...
18:54
20:56
216.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un avispilla, una dominatrix y ...
13:23
15:16
161.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
16:57
18:54
155.000
2,2%

Ranking Energy (2,4%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales Frío consuelo
22:58
23:49
264.000
2,9%
Energy
Mentes criminales Los genes
22:00
22:58
252.000
2,1%
Energy
Mentes criminales La recapitulación de ...
23:49
24:48
246.000
4,3%
Energy
Mentes criminales Almas gemelas
21:02
22:00
237.000
1,9%
Energy
Mentes criminales Normal
20:08
21:02
209.000
2,0%

Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
19:54
21:29
319.000
3,0%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:23
19:54
306.000
3,6%
Nova
Vino el amor
17:55
19:22
262.000
3,7%
Nova
Emanet
15:00
16:44
255.000
2,9%
Nova
Amor sin límite
21:29
23:13
250.000
2,1%

Ranking BEMADtv (2,1%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La mascara del Zorro
20:45
23:09
238.000
2,0%
BEMADtv
Cine El bibliotecario: El mapa del rey ...
17:27
19:09
199.000
2,8%
BEMADtv
Cine El bibliotecario: En busca de la lanza ...
15:41
17:27
186.000
2,3%
BEMADtv
Cine La maldición del cáliz de Judas
19:09
20:45
182.000
2,0%
BEMADtv
Cine La leyenda del Zorro
23:09
25:32
182.000
3,1%

Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El piel roja
18:48
20:30
278.000
3,3%
TRECE
El cascabel
22:06
24:31
206.000
2,2%
TRECE
Sesión doble El diablo sobre ruedas
16:54
18:43
173.000
2,4%
TRECE
Tu cine Asalto a tombstone
20:46
22:06
161.000
1,3%
TRECE
Sesión doble La huída
14:40
16:54
134.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Lobo, ¿estás ahí?
21:55
23:04
237.000
2,0%
Atreseries
Bright Minds Los yoqueis también mueren
23:04
24:03
230.000
2,7%
Atreseries
Bright Minds El bautismo de los muertos
20:52
21:55
206.000
1,7%
Atreseries
El padre Brown El juicio de un hombre
19:54
20:52
164.000
1,7%
Atreseries
El padre Brown El presagio de la espada ...
15:11
16:17
147.000
1,7%

Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
15:51
16:50
149.000
1,8%
DMAX
Expedición al pasado
14:55
15:51
147.000
1,6%
DMAX
Pesca radical
18:43
19:36
140.000
1,9%
DMAX
Historia perdida
22:31
23:23
138.000
1,3%
DMAX
La fiebre del oro
16:50
17:49
126.000
1,7%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
158.000
2,2%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
158.000
4,4%
Mega (España)
Forjado a fuego: El elegido de los jueces
20:03
20:58
130.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El katzbalger
21:53
22:43
126.000
1,0%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:27
16:26
121.000
1,4%

Ranking Neox (1,4%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:48
15:07
203.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:34
16:00
165.000
1,9%
Neox
Los Simpson
15:07
15:34
165.000
1,8%
Neox
Los Simpson
14:20
14:48
155.000
2,0%
Neox
Navy: Investigación criminal Sin parar
22:23
23:17
143.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:33
237.000
3,2%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Ana Santos - Valeria ...
22:06
23:07
178.000
1,5%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:39
114.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:45
22:06
104.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
20:02
20:29
83.000
0,9%

Ranking Divinity (1,1%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:25
17:29
111.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
18:26
19:13
106.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:18
16:25
99.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:29
18:26
97.000
1,4%
Divinity
Chicago Med En terreno pantanoso
23:06
24:03
90.000
1,1%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Los pescadores
17:50
19:52
131.000
1,8%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Hermano, ¿te sobra un ...
16:52
17:50
121.000
1,7%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Juegos de ...
15:54
16:52
119.000
1,4%
Paramount Network
Hercules Poirot Misterio en cornualles
14:52
15:54
115.000
1,3%
Paramount Network
Cine Jonah Hex
22:01
23:41
113.000
1,0%

Ranking Ten (1,1%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:44
131.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
14:32
15:45
95.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
21:42
22:44
93.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
20:37
21:42
85.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
19:44
20:37
65.000
0,7%

Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
El asesino de al lado Estrella caída
16:29
17:28
126.000
1,6%
DKiss
Home town
21:08
22:09
108.000
0,9%
DKiss
Home town
22:09
23:09
91.000
0,8%
DKiss
Detrás de la verdad
15:30
16:29
80.000
0,9%
DKiss
El asesino de al lado Carretera al ...
17:28
18:24
74.000
1,1%

Ranking Boing (0,9%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:16
20:49
205.000
2,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:11
08:33
123.000
6,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
18:51
19:13
82.000
1,1%
Boing
Los Thunderman Tobogán a ninguna parte
21:58
22:19
45.000
0,4%
Boing
Los Thunderman Se armó el asistente
22:28
22:49
27.000
0,2%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de los diez ...
23:05
24:14
65.000
0,8%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Amor y toros
24:15
25:21
45.000
1,0%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Tiempo de capones y ...
25:21
26:24
42.000
1,9%
Clan TVE
La noche Clan
21:11
23:04
34.000
0,3%
Clan TVE
La tarde Clan
16:57
21:09
29.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: UEFA nations league femenino(d) España ...
21:04
22:40
67.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen Jornada
17:46
18:56
55.000
0,8%
Teledeporte
Conexión vintage Historicos del balompié: R. ...
22:45
24:00
51.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
18:59
20:59
49.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
14:15
15:14
45.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Cash (2009)
21:35
23:27
72.000
0,6%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:25
50.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Desafío final
23:27
25:28
43.000
0,8%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:38
21:31
41.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine El corsario de la media luna
15:29
17:03
36.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 27 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Adiós al rey
18:27
20:13
88.000
1,1%
Squirrel
Cine La huída (1994)
22:00
24:02
88.000
0,8%
Squirrel
Cine Aguila gris
16:50
18:27
84.000
1,2%
Squirrel
Cine Poodle springs
20:13
22:00
77.000
0,7%
Squirrel
Cine Ulises
15:04
16:50
61.000
0,7%
