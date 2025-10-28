FormulaTV
Audiencias 'El hormiguero' arrasa contra 'La revuelta' en su programa 3.000 e impulsa a 'Renacer'

AUDIENCIAS LUNES 27 DE OCTUBRE

'El hormiguero' (19,2%) arrasa contra 'La revuelta' (11,4%) en su programa 3.000 e impulsa a 'Renacer' (13,2%)

'MasterChef Celebrity' mejoraba levemente en cuanto a share se refiere alcanzando un 13,3%, pero bajando en espectadores.

'El hormiguero' (19,2%) arrasa contra 'La revuelta' (11,4%) en su programa 3.000 e impulsa a 'Renacer' (13,2%)
Publicado: Martes 28 Octubre 2025 09:00 (hace 1 hora) | Última actualización: Martes 28 Octubre 2025 10:10 (hace 10 minutos)

Audiencias Lunes 27 de Octubre de 2025

Pablo Motos celebraba el programa 3.000 de 'El hormiguero' con Laura Pausini, arrancando la semana muy fuerte al anotar un 19,2% con 2.189.000 espectadores. Por su parte, 'La revuelta' registraba un 11,4% con 1,3 millones de espectadores, quedándose a una distancia de 6,8 puntos del formato de Antena 3 en estricta coincidencia.

Ya en el prime time, la ficción turca 'Renacer' aprovecha el arrastre de 'El hormiguero' y mejora notablemente respecto al lunes pasado, alcanzando un 13,2% con 667.000 espectadores. En La 1, 'MasterChef Celebrity' también mejora en share con un 13,3%, pero baja en espectadores si nos fijamos en los de hace una semana, reuniendo a 630.000.

En el resto del prime time, el cine de Telecinco baja -2,7 puntos en una semana y marca un 6,9% con 434.000 espectadores con 'La última llamada'. También cede 'Objetivo: París' en Cuatro, que se queda en un 5% redondo tras disminuir -2,1 puntos en una semana. Por último, 'El taquillazo' de laSexta anota un 5,3% con la película 'Los mercenarios'.

Jorge de Frutos, invitado de &#39;La revuelta&#39;

Jorge de Frutos, invitado de 'La revuelta'

Prime time

  • 'La revuelta' se deja -3 puntos enteros en una semana y firma un 11,4%
  • Suida de +5,2 puntos para 'El hormiguero', que lidera con un 19,2%
  • -2,1 puntos para 'Objetivo París', que baja a un 5%
  • La noche de Telecinco flojea con el 'Cine 5 estrellas' (6,9%)
  • Leve mejora para 'El intermedio', que sube a un 6,6%
La 1

La Revuelta 1.363.000 11,4%

MasterChef Celebrity630.000 13,3%

La 2

Cifras y letras610.000 4,9%

Cifras y letras844.000 6,6%

Cine clásico 326.000 3,2%

Cine 105.000 2,3%

Antena 3

El Hormiguero 2.189.000 19,2%

Renacer667.000 13,2%

Cuatro

First Dates805.000 6,4%

First Dates897.000 7,5%

Objetivo: París391.000 5,0%

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora883.000 7,6%

Cine 5 estrellas 434.000 6,9%

laSexta

laSexta clave535.000 4,5%

El intermedio814.000 6,6%

El taquillazo 357.000 5,3%

La doctora Bahar Özden en &#39;Renacer&#39;

La doctora Bahar Özden en 'Renacer'

Late night

  • La reposición de 'Renacer' mejora +0,4 puntos y firma un 6,8%
  • La segunda película de la noche de Telecinco registra un 6,7% con 'El hombre invisible'
  • +0,6 puntos para 'Herida abierta', la película del late de laSexta

La 1

MasterChef Celebrity (Continuación)630.000 13,3%

La 2

Metrópolis 37.000 1,5%

Conciertos Radio 3 22.000 1,2%

Antena 3

Renacer144.000 6,8%

Cuatro

Objetivo: París252.000 5,3%

Alert: Unidad de personas desaparecidas89.000 3,1%

El desmarque: Madrugada26.000 1,5%

Telecinco

Cine 161.000 6,7%

laSexta

Cine 109.000 4,4%

Manuel y Simona, charlando en &#39;La promesa&#39;

Manuel y Simona, charlando en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano873.000 11,1%

Valle Salvaje855.000 12,4%

La promesa1.012.000 13,5%

Malas lenguas977.000 10,8%

Aquí la tierra1.289.000 12,2%

La 2

Saber y ganar569.000 6,5%

Grandes documentales276.000 3,6%

Incluye:

- Normas de etiqueta de la naturaleza ¿Quién viste qué y porqué?279.000 3,5%

- Territorio salvaje 270.000 3,8%

Malas lenguas477.000 6,6%

Mi casa flotante190.000 2,1%

Grandes diseños revisitados 259.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.167.000 14,0%

Y ahora, Sonsoles747.000 10,0%

Pasapalabra2.161.000 20,8%

Cuatro

Todo es mentira491.000 6,3%

Lo sabe, no lo sabe393.000 5,1%

Telecinco

El tiempo justo649.000 8,5%

El diario de Jorge856.000 11,1%

Agárrate al sillón845.000 8,1%

laSexta

Zapeando542.000 6,7%

Más vale tarde431.000 5,8%

Ana Rosa Quintana presenta &#39;El programa de Ana Rosa&#39;

Ana Rosa Quintana presenta 'El programa de Ana Rosa'

Mañana

La 1

La hora de La 1353.000 16,8%

Incluye:

- Entrevista 362.000 18,8%

Mañaneros 360478.000 16,0%

Mañaneros 360956.000 12,2%

La 2

Yo soy de FP25.000 2,3%

Caravana educativa14.000 0,9%

En las profundidades del océano 18.000 1,0%

Ciberdelitos10.000 0,5%

Aquí hay trabajo19.000 0,8%

La aventura del saber19.000 0,8%

Expedicion culinaria: Alimentos del mar 24.000 1,0%

Culturas 220.000 0,8%

El western de La 2 56.000 1,7%

El cazador stars85.000 1,3%

Saber y ganar182.000 2,1%

Antena 3

Espejo público294.000 11,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 857.000 18,5%

La ruleta de la suerte1.522.000 21,5%

Cuatro

Minutos musicales11.000 1,4%

Love shopping tv5.000 0,5%

¡Toma salami! 11.000 0,8%

Alerta cobra 13.000 0,7%

Alerta cobra 33.000 1,6%

Alerta cobra 69.000 2,8%

En boca de todos195.000 6,5%

Telecinco

La mirada crítica163.000 8,9%

El programa de AR330.000 12,9%

Vamos a ver601.000 9,7%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler2.000 0,3%

Aruser@s el humorning238.000 15,6%

Aruser@s390.000 16,8%

Al rojo vivo275.000 7,9%

Informativos

Antena 3 sostiene sus espacios informativos por encima del 20%, consiguiendo un 22,7% con 2 millones de espectadores en el mediodía y un 20,6% con 2,5 millones de espectadores en la noche. La 1 sigue como segunda opción informativa con un 14,5% y un 12,5%, respectivamente, mientras que Telecinco se queda en un 9,8% y en un 6,6%.

La 1

Telediario matinal125.000 14,8%

Telediario 11.311.000 14,5%

Telediario 21.521.000 12,5%

Antena 3

Noticias de la mañana184.000 14,5%

Antena 3 Noticias 12.053.000 22,7%

Antena 3 Noticias 22.512.000 20,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1439.000 6,3%

El Desmarque Cuatro 1352.000 4,0%

Noticias Cuatro 2486.000 5,0%

Telecinco

El matinal57.000 7,7%

El matinal128.000 9,4%

Informativos Telecinco 15:00883.000 9,8%

Informativos Telecinco 21:00814.000 6,6%

laSexta

laSexta Noticias 14h663.000 8,5%

laSexta Noticias: Jugones487.000 5,4%

laSexta Noticias 20h666.000 6,8%

