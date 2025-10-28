'El hormiguero' (19,2%) arrasa contra 'La revuelta' (11,4%) en su programa 3.000 e impulsa a 'Renacer' (13,2%)

Audiencias Lunes 27 de Octubre de 2025
15,3%
12,7%
8,6%
6,6%
5,4%
3,5%
2,4%
2,4%
2,2%
2,1%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,5%
0,5%
0,5%
0,0%
Pablo Motos celebraba el programa 3.000 de 'El hormiguero' con Laura Pausini, arrancando la semana muy fuerte al anotar un 19,2% con 2.189.000 espectadores. Por su parte, 'La revuelta' registraba un 11,4% con 1,3 millones de espectadores, quedándose a una distancia de 6,8 puntos del formato de Antena 3 en estricta coincidencia.
Ya en el prime time, la ficción turca 'Renacer' aprovecha el arrastre de 'El hormiguero' y mejora notablemente respecto al lunes pasado, alcanzando un 13,2% con 667.000 espectadores. En La 1, 'MasterChef Celebrity' también mejora en share con un 13,3%, pero baja en espectadores si nos fijamos en los de hace una semana, reuniendo a 630.000.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
En el resto del prime time, el cine de Telecinco baja -2,7 puntos en una semana y marca un 6,9% con 434.000 espectadores con 'La última llamada'. También cede 'Objetivo: París' en Cuatro, que se queda en un 5% redondo tras disminuir -2,1 puntos en una semana. Por último, 'El taquillazo' de laSexta anota un 5,3% con la película 'Los mercenarios'.
Jorge de Frutos, invitado de 'La revuelta'
Prime time
- 'La revuelta' se deja -3 puntos enteros en una semana y firma un 11,4%
- Suida de +5,2 puntos para 'El hormiguero', que lidera con un 19,2%
- -2,1 puntos para 'Objetivo París', que baja a un 5%
- La noche de Telecinco flojea con el 'Cine 5 estrellas' (6,9%)
- Leve mejora para 'El intermedio', que sube a un 6,6%
La Revuelta 1.363.000 11,4%
MasterChef Celebrity630.000 13,3%
Cifras y letras610.000 4,9%
Cifras y letras844.000 6,6%
Cine clásico 326.000 3,2%
Cine 105.000 2,3%
El Hormiguero 2.189.000 19,2%
Renacer667.000 13,2%
First Dates805.000 6,4%
First Dates897.000 7,5%
Objetivo: París391.000 5,0%
Supervivientes All Stars: Última hora883.000 7,6%
Cine 5 estrellas 434.000 6,9%
laSexta clave535.000 4,5%
El intermedio814.000 6,6%
El taquillazo 357.000 5,3%
La doctora Bahar Özden en 'Renacer'
Late night
- La reposición de 'Renacer' mejora +0,4 puntos y firma un 6,8%
- La segunda película de la noche de Telecinco registra un 6,7% con 'El hombre invisible'
- +0,6 puntos para 'Herida abierta', la película del late de laSexta
MasterChef Celebrity (Continuación)630.000 13,3%
Metrópolis 37.000 1,5%
Conciertos Radio 3 22.000 1,2%
Renacer144.000 6,8%
Objetivo: París252.000 5,3%
Alert: Unidad de personas desaparecidas89.000 3,1%
El desmarque: Madrugada26.000 1,5%
Cine 161.000 6,7%
Cine 109.000 4,4%
Manuel y Simona, charlando en 'La promesa'
Sobremesa y tarde
- 'La promesa' pasa la barrera del millón de espectadores con un 13,5%
- +0,6 puntos para 'Malas lenguas' (6,6%) en La 2
- 'Pasapalabra' supera los 2 millones de espectadores con un 20,8%
- La tarde de Cuatro se mantiene en su línea, con 'Todo es mentira' en un 6,3%
- +1 punto entero para 'El diario de Jorge', que consigue un 11,1%
Directo al grano873.000 11,1%
Valle Salvaje855.000 12,4%
La promesa1.012.000 13,5%
Malas lenguas977.000 10,8%
Aquí la tierra1.289.000 12,2%
Saber y ganar569.000 6,5%
Grandes documentales276.000 3,6%
Incluye:
- Normas de etiqueta de la naturaleza ¿Quién viste qué y porqué?279.000 3,5%
- Territorio salvaje 270.000 3,8%
Malas lenguas477.000 6,6%
Mi casa flotante190.000 2,1%
Grandes diseños revisitados 259.000 2,4%
Sueños de libertad1.167.000 14,0%
Y ahora, Sonsoles747.000 10,0%
Pasapalabra2.161.000 20,8%
Todo es mentira491.000 6,3%
Lo sabe, no lo sabe393.000 5,1%
El tiempo justo649.000 8,5%
El diario de Jorge856.000 11,1%
Agárrate al sillón845.000 8,1%
Zapeando542.000 6,7%
Más vale tarde431.000 5,8%
Ana Rosa Quintana presenta 'El programa de Ana Rosa'
Mañana
- +0,8 puntos para el segundo tramo de 'Mañaneros 360' (12,2%)
- 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (18,5%) crece +3,3 puntos en una semana
- 'Vamos a ver' pierde el doble dígito y baja a un 9,7%
- 'Al rojo vivo' clava el 7,9% de la semana pasada
La hora de La 1353.000 16,8%
Incluye:
- Entrevista 362.000 18,8%
Mañaneros 360478.000 16,0%
Mañaneros 360956.000 12,2%
Yo soy de FP25.000 2,3%
Caravana educativa14.000 0,9%
En las profundidades del océano 18.000 1,0%
Ciberdelitos10.000 0,5%
Aquí hay trabajo19.000 0,8%
La aventura del saber19.000 0,8%
Expedicion culinaria: Alimentos del mar 24.000 1,0%
Culturas 220.000 0,8%
El western de La 2 56.000 1,7%
El cazador stars85.000 1,3%
Saber y ganar182.000 2,1%
Espejo público294.000 11,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 857.000 18,5%
La ruleta de la suerte1.522.000 21,5%
Minutos musicales11.000 1,4%
Love shopping tv5.000 0,5%
¡Toma salami! 11.000 0,8%
Alerta cobra 13.000 0,7%
Alerta cobra 33.000 1,6%
Alerta cobra 69.000 2,8%
En boca de todos195.000 6,5%
La mirada crítica163.000 8,9%
El programa de AR330.000 12,9%
Vamos a ver601.000 9,7%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler2.000 0,3%
Aruser@s el humorning238.000 15,6%
Aruser@s390.000 16,8%
Al rojo vivo275.000 7,9%
Informativos
Antena 3 sostiene sus espacios informativos por encima del 20%, consiguiendo un 22,7% con 2 millones de espectadores en el mediodía y un 20,6% con 2,5 millones de espectadores en la noche. La 1 sigue como segunda opción informativa con un 14,5% y un 12,5%, respectivamente, mientras que Telecinco se queda en un 9,8% y en un 6,6%.
Telediario matinal125.000 14,8%
Telediario 11.311.000 14,5%
Telediario 21.521.000 12,5%
Noticias de la mañana184.000 14,5%
Antena 3 Noticias 12.053.000 22,7%
Antena 3 Noticias 22.512.000 20,6%
Noticias Cuatro 1439.000 6,3%
El Desmarque Cuatro 1352.000 4,0%
Noticias Cuatro 2486.000 5,0%
El matinal57.000 7,7%
El matinal128.000 9,4%
Informativos Telecinco 15:00883.000 9,8%
Informativos Telecinco 21:00814.000 6,6%
laSexta Noticias 14h663.000 8,5%
laSexta Noticias: Jugones487.000 5,4%
laSexta Noticias 20h666.000 6,8%