'El hormiguero' (19,2%) arrasa contra 'La revuelta' (11,4%) en su programa 3.000 e impulsa a 'Renacer' (13,2%)

Por Redacción | |

Pablo Motos celebraba el programa 3.000 de 'El hormiguero' con Laura Pausini, arrancando la semana muy fuerte al anotar un 19,2% con 2.189.000 espectadores. Por su parte, 'La revuelta' registraba un 11,4% con 1,3 millones de espectadores, quedándose a una distancia de 6,8 puntos del formato de Antena 3 en estricta coincidencia.

Ya en el prime time, la ficción turca 'Renacer' aprovecha el arrastre de 'El hormiguero' y mejora notablemente respecto al lunes pasado, alcanzando un 13,2% con 667.000 espectadores. En La 1, 'MasterChef Celebrity' también mejora en share con un 13,3%, pero baja en espectadores si nos fijamos en los de hace una semana, reuniendo a 630.000.

En el resto del prime time, el cine de Telecinco baja -2,7 puntos en una semana y marca un 6,9% con 434.000 espectadores con 'La última llamada'. También cede 'Objetivo: París' en Cuatro, que se queda en un 5% redondo tras disminuir -2,1 puntos en una semana. Por último, 'El taquillazo' de laSexta anota un 5,3% con la película 'Los mercenarios'.

Jorge de Frutos, invitado de 'La revuelta'

Prime time

'La revuelta' se deja -3 puntos enteros en una semana y firma un 11,4%

Suida de +5,2 puntos para 'El hormiguero', que lidera con un 19,2%

-2,1 puntos para 'Objetivo París', que baja a un 5%

La noche de Telecinco flojea con el 'Cine 5 estrellas' (6,9%)

Leve mejora para 'El intermedio', que sube a un 6,6%

La 1

La Revuelta Jorge de Frutos - Airbag 1.363.000 11,4% MasterChef Celebrity630.000 13,3%

La 2

Cifras y letras610.000 4,9% Cifras y letras844.000 6,6% Cine clásico Los comancheros 326.000 3,2% Cine Toda la verdad (2016) 105.000 2,3%

Antena 3

El Hormiguero Laura Pausini 2.189.000 19,2% Renacer667.000 13,2%

Cuatro

First Dates805.000 6,4% First Dates897.000 7,5% Objetivo: París391.000 5,0%

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora883.000 7,6% Cine 5 estrellas La última llamada 434.000 6,9%

laSexta

laSexta clave535.000 4,5% El intermedio814.000 6,6% El taquillazo Los mercenarios 357.000 5,3%

La doctora Bahar Özden en 'Renacer'

Late night

La reposición de 'Renacer' mejora +0,4 puntos y firma un 6,8%

La segunda película de la noche de Telecinco registra un 6,7% con 'El hombre invisible'

+0,6 puntos para 'Herida abierta', la película del late de laSexta

La 1

MasterChef Celebrity (Continuación)630.000 13,3%

La 2

Metrópolis Muro crítico 37.000 1,5% Conciertos Radio 3 Tenda 22.000 1,2%

Antena 3

Renacer144.000 6,8%

Cuatro

Objetivo: París252.000 5,3% Alert: Unidad de personas desaparecidas89.000 3,1% El desmarque: Madrugada26.000 1,5%

Telecinco

Cine El hombre invisible 161.000 6,7%

laSexta

Cine Herida abierta 109.000 4,4%

Manuel y Simona, charlando en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

'La promesa' pasa la barrera del millón de espectadores con un 13,5%

+0,6 puntos para 'Malas lenguas' (6,6%) en La 2

'Pasapalabra' supera los 2 millones de espectadores con un 20,8%

La tarde de Cuatro se mantiene en su línea, con 'Todo es mentira' en un 6,3%

+1 punto entero para 'El diario de Jorge', que consigue un 11,1%

La 1

Directo al grano873.000 11,1% Valle Salvaje855.000 12,4% La promesa1.012.000 13,5% Malas lenguas977.000 10,8% Aquí la tierra1.289.000 12,2%

La 2

Saber y ganar569.000 6,5% Grandes documentales276.000 3,6% Incluye: - Normas de etiqueta de la naturaleza ¿Quién viste qué y porqué?279.000 3,5% - Territorio salvaje El territorio del martín pescador 270.000 3,8% Malas lenguas477.000 6,6% Mi casa flotante190.000 2,1% Grandes diseños revisitados Billingshurts 259.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.167.000 14,0% Y ahora, Sonsoles747.000 10,0% Pasapalabra2.161.000 20,8%

Cuatro

Todo es mentira491.000 6,3% Lo sabe, no lo sabe393.000 5,1%

Telecinco

El tiempo justo649.000 8,5% El diario de Jorge856.000 11,1% Agárrate al sillón845.000 8,1%

laSexta

Zapeando542.000 6,7% Más vale tarde431.000 5,8%

Ana Rosa Quintana presenta 'El programa de Ana Rosa'

Mañana

La 1

La hora de La 1353.000 16,8% Incluye: - Entrevista Pablo Bustinduy 362.000 18,8% Mañaneros 360478.000 16,0% Mañaneros 360956.000 12,2%

La 2

Yo soy de FP25.000 2,3% Caravana educativa14.000 0,9% En las profundidades del océano La supervivencia 18.000 1,0% Ciberdelitos10.000 0,5% Aquí hay trabajo19.000 0,8% La aventura del saber19.000 0,8% Expedicion culinaria: Alimentos del mar Pescado a la cazuela 24.000 1,0% Culturas 220.000 0,8% El western de La 2 John el bastardo 56.000 1,7% El cazador stars85.000 1,3% Saber y ganar182.000 2,1%

Antena 3

Espejo público294.000 11,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de judías verdes y bonito 857.000 18,5% La ruleta de la suerte1.522.000 21,5%

Cuatro

Minutos musicales11.000 1,4% Love shopping tv5.000 0,5% ¡Toma salami! Me encanta que los planes salgan mal 11.000 0,8% Alerta cobra Por la vida de un amigo 13.000 0,7% Alerta cobra El auditor 33.000 1,6% Alerta cobra El último día 69.000 2,8% En boca de todos195.000 6,5%

Telecinco

La mirada crítica163.000 8,9% El programa de AR330.000 12,9% Vamos a ver601.000 9,7%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler2.000 0,3% Aruser@s el humorning238.000 15,6% Aruser@s390.000 16,8% Al rojo vivo275.000 7,9%

Informativos

Antena 3 sostiene sus espacios informativos por encima del 20%, consiguiendo un 22,7% con 2 millones de espectadores en el mediodía y un 20,6% con 2,5 millones de espectadores en la noche. La 1 sigue como segunda opción informativa con un 14,5% y un 12,5%, respectivamente, mientras que Telecinco se queda en un 9,8% y en un 6,6%.

La 1

Telediario matinal125.000 14,8% Telediario 11.311.000 14,5% Telediario 21.521.000 12,5%

Antena 3

Noticias de la mañana184.000 14,5% Antena 3 Noticias 12.053.000 22,7% Antena 3 Noticias 22.512.000 20,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1439.000 6,3% El Desmarque Cuatro 1352.000 4,0% Noticias Cuatro 2486.000 5,0%

Telecinco

El matinal57.000 7,7% El matinal128.000 9,4% Informativos Telecinco 15:00883.000 9,8% Informativos Telecinco 21:00814.000 6,6%

laSexta

laSexta Noticias 14h663.000 8,5% laSexta Noticias: Jugones487.000 5,4% laSexta Noticias 20h666.000 6,8%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas