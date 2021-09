El partido Celta de Vigo – Granada

El fútbol rompe con la reparto habitual de la audiencia entre el western y las ficciones turca. El partido del Celta de Vigo contra el Granada, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander, lideró el lunes en TDT al reunir a 526.000 espectadores y obtener una media de 3,5% de cuota de pantalla en Gol. A pesar de enfrentarse a esta retransmisión deportiva, 'Paramparça: vidas cruzadas' se convierte en el segundo espacio más seguido del día al ser visto por 396.000 espectadores y cosechar un 2,6% de share.

Un día más, la oferta cinematográfica de Trece sigue cosechando fantásticos resultados con el western. La emisión de "Retaguardia" fue vista por 380.000 espectadores y cosechó un 4,3% de share. Salvo 'NCIS: Los Ángeles' (2,1%) en Energy, el resto del ranking lo completan las telenovelas que emiten Nova y Divinity, como 'Elif' (3,2%), 'El cuerpo del deseo' (3,4%) y 'Love is in the air' (3,5%), entre otras.