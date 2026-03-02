'Yo soy la venganza' es lo más visto con un 3% en Neox y Canal 24 horas triunfa como la cadena líder

El ataque de Israel y EEUU a Irán lleva a los espectadores al Canal 24 horas, haciéndole líder de la jornada al promediar un 2,5% de cuota de pantalla. Sin embargo, entre lo más visto del día, destaca el cine, siendo lo más visto 'Yo soy la venganza', con un 3% y más de 300.000 espectadores en Neox, seguido de 'Forajidos de leyenda' en Trece con también un 3% de share.
Ranking cadenas TDT Sábado, 28 de Febrero de 2026
Ranking programas TDT Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Yo soy la venganza
20:22
22:10
303.000
3,0%
Cine - Forajidos de leyenda
18:58
20:51
253.000
3,0%
Cine - Asalto en París
18:48
20:21
246.000
3,0%
Pasión de gavilanes
21:48
22:27
241.000
2,2%
Cine - Milla 22
22:10
24:06
239.000
2,2%
Cine - John Wick 4
15:20
18:48
237.000
2,8%
Los Simpson
14:27
14:54
237.000
3,0%
Fin de semana 24h
17:56
20:58
234.000
2,8%
091 alerta policía
21:00
21:54
228.000
2,2%
Pasión de gavilanes
22:27
23:01
228.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (2,5%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h
17:56
20:58
234.000
2,8%
Teled. fin semana 1
14:57
15:45
223.000
2,5%
Fin de semana 24h
15:50
17:56
217.000
2,5%
Teled. fin semana 2
20:58
21:58
215.000
2,0%
Deportes 1
15:45
15:50
202.000
2,3%
Ranking Neox (2,3%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Yo soy la venganza
20:22
22:10
303.000
3,0%
Cine - Asalto en París
18:48
20:21
246.000
3,0%
Cine - Milla 22
22:10
24:06
239.000
2,2%
Cine - John Wick 4
15:20
18:48
237.000
2,8%
Los Simpson
14:27
14:54
237.000
3,0%
Ranking FDF (2,3%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine -Astérix y Obélix misión Cleopatra ...
22:20
24:25
220.000
2,2%
La que se avecina - Una joya literaria, una edad ...
14:54
16:48
185.000
2,1%
El pueblo
16:48
18:29
179.000
2,2%
La que se avecina - un depredador africano, una ...
20:13
22:13
163.000
1,6%
La que se avecina - un bypass, un conserje titulado y ...
18:29
20:13
153.000
1,9%
Ranking Energy (2,2%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York - La fórmula
21:23
22:26
192.000
1,8%
Mentes criminales - Demonios
16:58
17:54
192.000
2,3%
CSI: Nueva York - Amor de sangre
20:27
21:23
191.000
2,0%
CSI: Nueva York - Como agua para asesinato ...
22:26
23:06
190.000
1,7%
CSI: Nueva York - Segundas oportunidades
17:54
18:50
182.000
2,3%
Ranking Atreseries (2,1%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico - Fort-de-France
22:05
23:09
216.000
1,9%
Crimen en el trópico - Riviere-pilote
23:09
24:28
191.000
2,0%
Crimen en el trópico - Ravine Touza
24:28
25:19
159.000
2,5%
Crimen en el paraíso
10:11
22:05
140.000
2,0%
Crimen en el trópico - La digue
25:19
26:19
95.000
2,8%
Ranking TRECE (1,8%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Forajidos de leyenda
18:58
20:51
253.000
3,0%
Cine - Congo
16:55
18:58
203.000
2,5%
Cine - Sin escape, ganar o morir
22:31
24:11
199.000
1,9%
Tu cine - Águila negra
20:51
22:31
150.000
1,4%
Cine - Stargate
14:42
16:55
131.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Way down
15:20
17:41
148.000
1,7%
Cine - Cincuenta sombras de Grey
22:01
24:20
141.000
1,4%
Cine - No habrá paz para los malvados
20:01
22:01
125.000
1,3%
Cine - Cincuenta sombras más oscuras
24:20
26:12
122.000
2,4%
Cine - El niño (2014)
17:41
20:01
121.000
1,5%
Ranking DMAX (1,6%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
091 alerta policía
21:00
21:54
228.000
2,2%
091 alerta policía
22:01
22:55
193.000
1,7%
091 alerta policía
23:02
23:54
174.000
1,7%
Seprona en acción
19:59
20:21
171.000
2,0%
Seprona en acción
20:27
21:00
163.000
1,7%
Ranking Divinity (1,5%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Resident
22:24
23:05
131.000
1,2%
The Resident
23:05
24:01
130.000
1,3%
La casa de mis sueños - Tim y Michelle
21:20
22:24
121.000
1,1%
Tu casa de vacaciones lo vale
14:50
15:40
121.000
1,4%
La casa de mis sueños - Tina y James
20:21
21:20
117.000
1,2%
Ranking Nova (1,3%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:48
22:27
241.000
2,2%
Pasión de gavilanes
22:27
23:01
228.000
2,0%
Pasión de gavilanes
21:07
21:48
215.000
2,0%
Secretos de familia
23:01
23:18
136.000
1,2%
En tierra lejana
19:42
21:07
136.000
1,5%
Ranking Boing (1,2%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
10:21
10:34
140.000
4,8%
Doraemon, el gato cósmico
10:13
10:21
133.000
4,6%
Cine - Doraemon y los dioses del viento
15:19
16:46
132.000
1,5%
Cine - Doraemon movie. El nuevo dinosaurio de Nobita ...
21:28
23:25
131.000
1,2%
El asombroso mundo de Gumball
11:38
11:49
124.000
4,2%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:06
22:22
155.000
1,4%
Batalla de restaurantes
22:22
23:58
143.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
19:51
21:06
120.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
23:58
25:22
82.000
1,2%
Pesadilla en la cocina
17:07
18:17
64.000
0,8%
Ranking DKiss (1,1%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi vida con 300 kilos - la historia de William ...
19:25
21:13
144.000
1,6%
Clínica capilar
21:13
22:21
119.000
1,1%
Clínica capilar
22:21
23:20
90.000
0,8%
Demasiados kilos de más
18:31
19:25
85.000
1,1%
Clínica capilar
23:20
24:11
79.000
0,8%
Ranking Squirrel (1,1%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Esencia de mujer
19:33
22:02
137.000
1,4%
Cine - El último regalo
14:11
15:59
115.000
1,4%
Cine - Testigo final
22:02
23:30
103.000
0,9%
Cine - Vientos de cambio
15:59
17:25
95.000
1,1%
Cine - Con la poli en los talones
23:30
24:52
75.000
0,9%
Ranking Ten (1,0%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:35
20:25
133.000
1,6%
Caso cerrado
17:40
18:41
124.000
1,6%
Caso cerrado
18:41
19:35
111.000
1,4%
Caso cerrado
15:36
16:37
98.000
1,1%
Caso cerrado
14:35
15:36
94.000
1,1%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: campeonato de España de pista cubierta ...
17:23
21:02
92.000
1,1%
Estudio Estadio: solo resúmenes
22:59
24:11
78.000
0,8%
Estudio Estadio: la previa
21:30
22:59
62.000
0,6%
Estudio Estadio: el debate
24:11
25:01
53.000
0,8%
Fútbol: liga española resumen - jornada
21:06
21:30
52.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Sábado, 28 de Febrero de 2026