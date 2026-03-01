Los Premios Goya (26%) arrasan y arrollan a 'Atrapa un millón' (7,5%) y al refrito de 'Got Talent' (6,2%)

Por Redacción | |

Los Premios Goya 2026 han mejorado +1,6 puntos respecto al año pasado, anotando un 26% con 2.396.000 espectadores, consiguiendo así su mejor dato de cuota desde 2020 y su mejor dato en espectadores desde 2023. La ceremonia dedicada al cine español y celebrada en Barcelona ha arrollado al resto de ofertas del prime time.

En Telecinco, el refrito de 'Got Talent España' se queda en un 6,2% con 494.000 espectadores, mientras que la reposición de 'Atrapa un millón' en Antena 3 registra un 7,5% con 796.000 espectadores, guardando así las nuevas entregas del concurso para la próxima semana.

'Atrapa un millón' en Antena 3 emitió reposiciones

Pasando al resto de cadenas, el prime time de laSexta ha conseguido un 6,9% con 605.000 espectadores con su 'laSexta Xplica!', mientras que en Cuatro la emisión de la película 'Wanted (Se busca)' se conforma con un 5,4% con 560.000 espectadores. En la tarde, los 'Multicines' de Antena 3 firman un 10,8%, un 8,2% y un 7,7%, mientras que la tarde enfocada a los Goya en La 1 marca un 9,6% con 'Campeones', un 9,8% con 'Thi Mai, rumbo a Vietnam' y alcanza un 12,1% con 1.048.000 espectadores con la cobertura de la alfombra.

Histórico de audiencias de los Premios Goya

Goya 2026 - 2.396.000 y 26% - Rigoberta Bandini y Luis Tosar

Goya 2025 - 2.340.000 y 24,4% - Leonor Watling y Maribel Verdú

Goya 2024 - 2.359.000 y 23,5% - Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo

Goya 2023 - 2.684.000 y 23,4% - Clara Lago y Antonio de la Torre

Goya 2022 - 2.777.000 y 22,9% - Gala coral

Goya 2021 - 2.482.000 y 15,6% - Antonio Banderas y María Casado

Goya 2020 - 3.648.000 y 26,1% - Silvia Abril y Andreu Buenafuente

Goya 2019 - 3.819.000 y 26,2% - Silvia Abril y Andreu Buenafuente

Goya 2018 - 3.086.000 y 19,9% - Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla

Goya 2017 – 3.648 000 y 23,1% - Dani Rovira

Goya 2016 - 3.900.000 y 25,8% - Dani Rovira

Goya 2015 - 3.839.000 y 24,7% - Dani Rovira

Goya 2014 - 3.567.000 y 19,8% - Manel Fuentes

Goya 2013 - 3.917.000 y 22,2% - Eva Hache

Goya 2012 - 4.156.000 y 23,3% - Eva Hache

Goya 2011 - 4.340.000 y 25,4% - Andreu Buenafuente

Goya 2010 - 4.656.000 y 26,4% - Andreu Buenafuente

Goya 2009 - 3.370.000 y 20,8% - Carmen Machi

Goya 2008 – 2.775.000 y 18,1% - José Corbacho

Goya 2007 – 3.282.000 y 20,5% - José Corbacho

Goya 2006 – 2.304.000 y 18,8% - Concha Velasco y Antonio Resines

Goya 2005 – 3.720.000 y 24,5% - Antonio Resines y Maribel Verdú

Goya 2004 – 2.112.000 y 20% - Cayetana Guillén Cuervo y Diego Luna

Goya 2003 – 2.422.000 y 19,3% - Alberto San Juan y Guillermo Toledo

Goya 2002 – 3.088.000 y 30,3% - Rosa María Sardá

Goya 2001 – 2.925.000 y 29,9% - M. Barranco, J. Coronado, L. León, I. Arias, C. Velasco y P. Carbonell

Goya 2000 – 2.816.000 y 30% - Antonia San Juan

Goya 1999 – 3.688.000 y 33,5% - Rosa María Sardá

Goya 1998 – 2.173.000 y 21,5% - El Gran Wyoming

Goya 1997 – 3.544.000 y 29,5% - Carmen Maura y Juanjo Puigcorbé

Goya 1996 – 2.842.000 y 23,3% - Verónica Forqué y Javier Gurruchaga

Goya 1995 – 2.128.000 y 17,9% - Imanol Arias

Goya 1994 – 2.247.000 y 13,9% - Rosa María Sardá

Goya 1993 – 1.356.000 y 9,3% - Imanol Arias

Goya 1992 – 1.308.000 y 9,8% - Aitana Sánchez-Gijón y José Coronado

Pepa Bueno, en el última hora de la guerra de Irán en TVE]

Informativos

En el terreno informativo, los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán marcaron la jornada, tanto que La 1 y laSexta levantaron sus parrillas para abordar la actualidad. El espacio de las 8h a casi las 15h en la cadena pública marcó un 11,7% con 405.000 espectadores, mientras que el especial de 'Al rojo vivo' firmó un 7,7% y un 8,6%. En Antena 3, su primera edición llega al 21,5% y la segunda al 14% redondo, mientras que los 'Telediarios' de La 1 alcanzan el 12,3% al mediodía y el 13,8% con 1.450.000 en la noche, empatando en espectadores con la principal de Atresmedia.

Cadenas

Como era de esperar teniendo en cuenta el dato de los Premios Goya, La 1 cierra el mes de febrero siendo la cadena líder con un 14,9%. Por su parte, Antena 3 deja el doble dígito para anotar un 9,3%. Es llamativo el empate de Telecinco y Cuatro, que llegan ambas cadenas hermanas a un 6,4% de share diario. Por último, laSexta marca un 6%.

