Por Diego López |

'Supervivientes: Conexión Honduras' abordó este domingo una jornada decisiva en la recta final del reality. Tras la gala de anoche, ya sólo quedan seis concursantes en la isla, cada vez más cerca de la esperada gran final. Sandra Barneda se guardaba una sorpresa para los concursantes, que no esperaban ver una expulsión en domingo tan cerca del final.

Antes, el habitual juego de recompensa acabó con una batalla a tres entre Alvar, Borja y Aratz, aunque fue este último el que se llevó el gato al agua aguantando más que nadie sobre una plataforma. Bueno, más que el gato, el perro, puesto que su recompensa fue un enorme perrito caliente que pudo degustar sin límite de tiempo.

Todos contra Claudia...

Tras la prueba, 'Supervivientes' se convirtió en un todos contra uno, y ese uno no es otro que Claudia. Nadie le perdona que aceptara ganar un desayuno durante tres días a cambio de que el resto del grupo se quedara sin las lentejas, sobre todo porque otros habían renunciado ya a esos privilegios para no dejar sin comida a sus compañeros.

Claudia, por su parte, aprovechó para recordar que, ya que todo el mundo la odia y quiere que se vaya,: "¿Aún sorprende que tome esa decisión? Todo el mundo quiere que me vaya y yo prefiero un desayuno con mi amiga... ¿por qué tengo yo que ser buena compañera?", aseguró.

Maica no pudo contener su emoción en el 'Conexión Honduras' de este domingo

Hasta Sandra Barneda tuvo que intervenir a medida que las cosas se ponían feas contra Claudia. Alba Paul dijo que era "mala compañera" y "mala persona" y pidió su expulsión inmediata. Tanto es así que durante la publicidad Claudia abandonó la palapa entre lágrimas, agobiada y desconsolada, acusando a sus compañeros de hacerle el vacío durante los últimos noventa días, sólo salvando su amistad con Maica. Eso sí, tras calmarse, terminó regresando a la gala dominical junto al resto de sus compañeros.

...pero el expulsado es Borja

Tanto drama con Claudia en Honduras, y al final el expulsado sorpresa fue Borja. Primero fue Sandra Barneda quien anunció que Alvar se salvaba, dejando a Claudia y Borja en la cuerda floja. Sin abrir de nuevo las votaciones, fue finalmente Borja el expulsado de la noche.

Antes, Borja y Claudia enterraron en hacha de guerra ante la inminente salida de uno de los dos. Un abrazo y la promesa de seguirse viendo en España tras el reality, que sin embargo Borja cerró con un pequeño dardo en sus palabras finales, pidiendo "un poquito de compañerismo" a los que se quedaban. Que se diera por aludido quien quisiera. Antes de marcharse, Borja le dio su voto Alba.

Tres nominados para la recta final

Con seis concursantes en juego, fue turno para las nominaciones, que dejaron alguna que otra sorpresa. No por parte de Alba, que votó a Claudia, pero si Alvar, que en su nominación directa acabó nominando a Maica, que no se tomó nada bien las palabras de su compañero nominándola, cuando todo apuntaba en un principio que su voto iba a ser para Alba.

Así, los tres nominados de esta semana son Aratz, Claudia y Maica. Forman, junto a Alba, Alvar y Soto los seis finalistas de 'Supervivientes' en su edición 2026.