'No somos nadie' sube a un 1,8% en Ten y el western de Trece dispara más fuerte con un 4,1%

Por Redacción |

Trece se apodera de la jornada del miércoles 29 de octubre de 2025 al promediar un 2,4%, seguido de un empate a cuatro entre FDF, Nova, Energy y Atreseries con un 2,2% de media. El cine western se convierte en el espacio más visto del día con la película 'Hacia los grandes horizontes', que firma un buen 4,1% de share y reúne a 390.000 espectadores en el canal de la Conferencia Episcopal Española. Pero su éxito no termina ahí, ya que cuela dos títulos más en el ranking con 'Alma solitaria' (2,6%) y 'Los compañeros del diablo' (3,1%). Mientras que 'Emanet' sigue fuerte con un 3,5% de cuota de pantalla y 321.000 espectadores en Nova. Por otro lado, 'No somos nadie' sube a un 1,8% de share (+0,2 puntos) y reúne a 150.000 espectadores, siendo el espacio más seguido de Ten.

'Hacia los grandes horizontes' lidera la jornada del miércoles con un 4,1% en Ten