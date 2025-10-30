'No somos nadie' sube a un 1,8% en Ten y el western de Trece dispara más fuerte con un 4,1%

Trece se apodera de la jornada del miércoles 29 de octubre de 2025 al promediar un 2,4%, seguido de un empate a cuatro entre FDF, Nova, Energy y Atreseries con un 2,2% de media. El cine western se convierte en el espacio más visto del día con la película 'Hacia los grandes horizontes', que firma un buen 4,1% de share y reúne a 390.000 espectadores en el canal de la Conferencia Episcopal Española. Pero su éxito no termina ahí, ya que cuela dos títulos más en el ranking con 'Alma solitaria' (2,6%) y 'Los compañeros del diablo' (3,1%). Mientras que 'Emanet' sigue fuerte con un 3,5% de cuota de pantalla y 321.000 espectadores en Nova. Por otro lado, 'No somos nadie' sube a un 1,8% de share (+0,2 puntos) y reúne a 150.000 espectadores, siendo el espacio más seguido de Ten.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 29 de Octubre de 2025
2,4%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
1,8%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
Ranking programas TDT Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Hacia los grandes horizontes
18:32
20:55
390.000
4,1%
Tu cine Alma solitaria
20:57
22:11
326.000
2,6%
Emanet
14:59
16:59
321.000
3,5%
Amarte así, Frijolito
19:24
19:56
309.000
3,4%
Forever
22:42
23:44
302.000
2,9%
Forever
21:54
22:42
295.000
2,3%
Cuando me enamoro
19:56
21:30
267.000
2,4%
Vino el amor
17:53
19:24
253.000
3,1%
Penaltis fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
18:28
18:44
251.000
3,1%
Sesión doble Los compañeros del diablo
16:40
18:28
251.000
3,1%
Ranking TRECE (2,4%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Hacia los grandes horizontes
18:32
20:55
390.000
4,1%
Tu cine Alma solitaria
20:57
22:11
326.000
2,6%
Sesión doble Los compañeros del diablo
16:40
18:28
251.000
3,1%
El cascabel
22:11
24:30
223.000
2,3%
Sesión doble Mr. Majestyk
14:43
16:40
186.000
2,0%
Ranking FDF (2,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un chupito castrador, un mozo ...
21:00
22:53
237.000
1,9%
La que se avecina Un maharamindri, una suegra al ...
15:29
17:09
214.000
2,4%
La que se avecina Un suegro lapa, una maruja ...
19:09
21:00
208.000
2,1%
Cine Ice Road
22:55
25:07
194.000
2,7%
La que se avecina Una envidia fálica, una ...
17:09
19:09
175.000
2,2%
Ranking Energy (2,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI Cuerpos hogareños
18:40
19:20
221.000
2,6%
CSI Sintiendo el calor
19:20
20:15
207.000
2,2%
CSI Dentro de la caja
15:45
16:45
201.000
2,3%
CSI No des nada por seguro
16:45
17:43
185.000
2,3%
CSI Todo por nuestro país
17:43
18:40
176.000
2,2%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:59
16:59
321.000
3,5%
Amarte así, Frijolito
19:24
19:56
309.000
3,4%
Cuando me enamoro
19:56
21:30
267.000
2,4%
Vino el amor
17:53
19:24
253.000
3,1%
Mar de amor
16:59
17:53
236.000
3,0%
Ranking Atreseries (2,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
22:42
23:44
302.000
2,9%
Forever
21:54
22:42
295.000
2,3%
Forever
21:00
21:54
248.000
2,0%
Forever
23:44
24:37
247.000
3,8%
El padre Brown Los números de la bestia
18:14
19:08
199.000
2,4%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Hora punta
21:51
23:28
248.000
2,1%
Cine Daredevil
19:59
21:51
189.000
1,6%
Cine El increíble Hulk
18:03
19:59
165.000
1,9%
Cine Hora punta 2
23:28
25:09
160.000
2,6%
Cine ¡Shazam!
15:46
18:03
137.000
1,6%
Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago P.D. No es oro todo lo que reluce
22:19
23:12
185.000
1,5%
The Big Bang Theory
17:21
17:47
175.000
2,3%
Los Simpson
15:06
15:32
174.000
1,8%
Los Simpson
14:46
15:06
172.000
1,9%
Los Simpson
15:32
16:02
164.000
1,8%
Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Joyas sobre ruedas
19:36
20:25
149.000
1,6%
¿Cómo lo hacen?
21:28
21:51
144.000
1,1%
Pesca radical
17:49
19:36
137.000
1,7%
Joyas sobre ruedas
20:25
21:28
134.000
1,2%
¿Cómo lo hacen?
21:59
22:22
122.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
15:31
16:21
174.000
1,9%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
158.000
4,4%
Vida bajo cero
16:21
17:24
151.000
1,8%
Forjado a fuego La rompeespadas
20:59
21:54
136.000
1,1%
Vida bajo cero
18:16
19:09
130.000
1,6%
Ranking Divinity (1,3%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
19:09
20:04
140.000
1,5%
Tu casa a juicio
18:19
19:09
130.000
1,6%
Tu casa a juicio
20:04
21:01
128.000
1,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:07
17:10
116.000
1,4%
Tu casa a juicio
21:01
22:02
109.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:10
24:30
197.000
2,6%
La noche en 24h: Portada Ignacio ...
22:05
23:10
190.000
1,6%
Informativo 24h
21:44
22:05
129.000
1,0%
Homenaje de Estado a las víctimas de la dana ...
17:35
19:06
96.000
1,2%
Telediario 2
21:00
21:42
86.000
0,7%
Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
150.000
1,8%
Crímenes en Los Ángeles Asesinato en el ...
23:34
24:27
124.000
1,8%
Caso cerrado
14:30
15:45
81.000
0,9%
Crímenes en Los Ángeles Audición ...
24:27
25:18
79.000
1,8%
Caso cerrado
21:46
22:45
69.000
0,5%
Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home Town
21:06
22:03
111.000
0,9%
Los gemelos en el salvaje oeste
23:00
23:55
93.000
1,0%
Tu casa en 100 días
13:58
14:54
85.000
1,1%
Detrás de la verdad
15:44
16:40
84.000
0,9%
El asesino de al lado El arte de asesinar
16:40
17:36
78.000
1,0%
Ranking Paramount Network (1,0%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer Aves de rapiña
17:52
19:54
135.000
1,6%
Los asesinatos de Midsomer El hombre del ...
19:54
22:01
117.000
1,0%
Los misterios de Murdoch La dulce Amelia
15:56
16:55
107.000
1,2%
Cine con estrella Los juegos del hambre
22:01
24:52
96.000
1,0%
Los misterios de Murdoch Pagar el precio
16:55
17:52
94.000
1,2%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:17
20:50
189.000
1,8%
Doraemon, el gato cósmico
19:51
20:10
145.000
1,5%
Doraemon, el gato cósmico
07:15
07:38
43.000
3,8%
Los Thunderman Mad Max: Más allá de la ...
21:59
22:21
33.000
0,3%
Game Shakers
22:57
23:18
29.000
0,3%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ultimate justice
22:08
23:37
119.000
1,0%
Fútbol: Premier League International Cup ...
20:02
22:00
83.000
0,7%
Cine Turkey Shoot, el imperio de la muerte
23:37
25:01
57.000
0,9%
Cine El guerrero
15:34
17:07
52.000
0,6%
Real Madrid conecta
19:00
19:53
39.000
0,4%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
23:05
24:17
66.000
0,8%
La noche Clan
21:12
23:04
53.000
0,4%
La tarde Clan
16:56
21:10
44.000
0,5%
Cuéntame cómo pasó La guerra del fin del ...
25:30
26:29
41.000
2,1%
Cuéntame cómo pasó Eros, pelos y celos
24:18
25:30
37.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Penaltis fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
18:28
18:44
251.000
3,1%
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
16:30
18:28
135.000
1,7%
Estudio estadio: Copa del Rey
15:21
16:12
39.000
0,4%
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 (d) ...
21:28
23:12
38.000
0,3%
Estudio estadio: Copa del Rey
18:57
19:48
33.000
0,4%
