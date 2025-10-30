FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 29 DE OCTUBRE

'No somos nadie' sube a un 1,8% en Ten y el western de Trece dispara más fuerte con un 4,1%

El cine de Trece sigue en plena forma con tres entregas en el ranking de los espacios más vistos del miércoles en TDT.

©Ten
Por RedacciónPublicado: Jueves 30 Octubre 2025 09:40 (hace 5 horas)

Audiencias Miércoles 29 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    14,8%

  • logola1

    13,3%

  • logotelecinco

    8,5%

  • logolasexta

    6,7%

  • logocuatro

    5,3%

  • logola2

    2,9%

  • logo13tv

    2,4%

  • logofdf

    2,2%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logoatreseries

    2,2%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,5%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logodivinity

    1,3%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logoboing

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logoclan

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Trece se apodera de la jornada del miércoles 29 de octubre de 2025 al promediar un 2,4%, seguido de un empate a cuatro entre FDF, Nova, Energy y Atreseries con un 2,2% de media. El cine western se convierte en el espacio más visto del día con la película 'Hacia los grandes horizontes', que firma un buen 4,1% de share y reúne a 390.000 espectadores en el canal de la Conferencia Episcopal Española. Pero su éxito no termina ahí, ya que cuela dos títulos más en el ranking con 'Alma solitaria' (2,6%) y 'Los compañeros del diablo' (3,1%). Mientras que 'Emanet' sigue fuerte con un 3,5% de cuota de pantalla y 321.000 espectadores en Nova. Por otro lado, 'No somos nadie' sube a un 1,8% de share (+0,2 puntos) y reúne a 150.000 espectadores, siendo el espacio más seguido de Ten.

&#39;Hacia los grandes horizontes&#39; lidera la jornada del miércoles con un 4,1% en Ten
Ranking cadenas TDT Miércoles, 29 de Octubre de 2025

TRECE 2,4%

FDF 2,2%

Energy 2,2%

Nova 2,2%

Atreseries 2,2%

BEMADtv 1,8%

Neox 1,5%

DMAX 1,5%

Mega (España) 1,5%

Divinity 1,3%

Canal 24 Horas 1,3%

Ten 1,2%

DKiss 1,1%

Paramount Network 1,0%

Boing 0,8%

Real Madrid TV 0,6%

Clan TVE 0,5%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Hacia los grandes horizontes
18:32
20:55
390.000
4,1%
TRECE
Tu cine Alma solitaria
20:57
22:11
326.000
2,6%
Nova
Emanet
14:59
16:59
321.000
3,5%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:24
19:56
309.000
3,4%
Atreseries
Forever
22:42
23:44
302.000
2,9%
Atreseries
Forever
21:54
22:42
295.000
2,3%
Nova
Cuando me enamoro
19:56
21:30
267.000
2,4%
Nova
Vino el amor
17:53
19:24
253.000
3,1%
Teledeporte
Penaltis fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
18:28
18:44
251.000
3,1%
TRECE
Sesión doble Los compañeros del diablo
16:40
18:28
251.000
3,1%

Ranking TRECE (2,4%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Hacia los grandes horizontes
18:32
20:55
390.000
4,1%
TRECE
Tu cine Alma solitaria
20:57
22:11
326.000
2,6%
TRECE
Sesión doble Los compañeros del diablo
16:40
18:28
251.000
3,1%
TRECE
El cascabel
22:11
24:30
223.000
2,3%
TRECE
Sesión doble Mr. Majestyk
14:43
16:40
186.000
2,0%

Ranking FDF (2,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un chupito castrador, un mozo ...
21:00
22:53
237.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un maharamindri, una suegra al ...
15:29
17:09
214.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un suegro lapa, una maruja ...
19:09
21:00
208.000
2,1%
FDF
Cine Ice Road
22:55
25:07
194.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una envidia fálica, una ...
17:09
19:09
175.000
2,2%

Ranking Energy (2,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI Cuerpos hogareños
18:40
19:20
221.000
2,6%
Energy
CSI Sintiendo el calor
19:20
20:15
207.000
2,2%
Energy
CSI Dentro de la caja
15:45
16:45
201.000
2,3%
Energy
CSI No des nada por seguro
16:45
17:43
185.000
2,3%
Energy
CSI Todo por nuestro país
17:43
18:40
176.000
2,2%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:59
16:59
321.000
3,5%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:24
19:56
309.000
3,4%
Nova
Cuando me enamoro
19:56
21:30
267.000
2,4%
Nova
Vino el amor
17:53
19:24
253.000
3,1%
Nova
Mar de amor
16:59
17:53
236.000
3,0%

Ranking Atreseries (2,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:42
23:44
302.000
2,9%
Atreseries
Forever
21:54
22:42
295.000
2,3%
Atreseries
Forever
21:00
21:54
248.000
2,0%
Atreseries
Forever
23:44
24:37
247.000
3,8%
Atreseries
El padre Brown Los números de la bestia
18:14
19:08
199.000
2,4%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Hora punta
21:51
23:28
248.000
2,1%
BEMADtv
Cine Daredevil
19:59
21:51
189.000
1,6%
BEMADtv
Cine El increíble Hulk
18:03
19:59
165.000
1,9%
BEMADtv
Cine Hora punta 2
23:28
25:09
160.000
2,6%
BEMADtv
Cine ¡Shazam!
15:46
18:03
137.000
1,6%

Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Chicago P.D. No es oro todo lo que reluce
22:19
23:12
185.000
1,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:21
17:47
175.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:06
15:32
174.000
1,8%
Neox
Los Simpson
14:46
15:06
172.000
1,9%
Neox
Los Simpson
15:32
16:02
164.000
1,8%

Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:36
20:25
149.000
1,6%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:28
21:51
144.000
1,1%
DMAX
Pesca radical
17:49
19:36
137.000
1,7%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:25
21:28
134.000
1,2%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:59
22:22
122.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
15:31
16:21
174.000
1,9%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
158.000
4,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:21
17:24
151.000
1,8%
Mega (España)
Forjado a fuego La rompeespadas
20:59
21:54
136.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:16
19:09
130.000
1,6%

Ranking Divinity (1,3%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
19:09
20:04
140.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio
18:19
19:09
130.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
20:04
21:01
128.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:07
17:10
116.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
21:01
22:02
109.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:10
24:30
197.000
2,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Ignacio ...
22:05
23:10
190.000
1,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:05
129.000
1,0%
Canal 24 Horas
Homenaje de Estado a las víctimas de la dana ...
17:35
19:06
96.000
1,2%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:42
86.000
0,7%

Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
150.000
1,8%
Ten
Crímenes en Los Ángeles Asesinato en el ...
23:34
24:27
124.000
1,8%
Ten
Caso cerrado
14:30
15:45
81.000
0,9%
Ten
Crímenes en Los Ángeles Audición ...
24:27
25:18
79.000
1,8%
Ten
Caso cerrado
21:46
22:45
69.000
0,5%

Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home Town
21:06
22:03
111.000
0,9%
DKiss
Los gemelos en el salvaje oeste
23:00
23:55
93.000
1,0%
DKiss
Tu casa en 100 días
13:58
14:54
85.000
1,1%
DKiss
Detrás de la verdad
15:44
16:40
84.000
0,9%
DKiss
El asesino de al lado El arte de asesinar
16:40
17:36
78.000
1,0%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Aves de rapiña
17:52
19:54
135.000
1,6%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El hombre del ...
19:54
22:01
117.000
1,0%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch La dulce Amelia
15:56
16:55
107.000
1,2%
Paramount Network
Cine con estrella Los juegos del hambre
22:01
24:52
96.000
1,0%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Pagar el precio
16:55
17:52
94.000
1,2%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:17
20:50
189.000
1,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
19:51
20:10
145.000
1,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:15
07:38
43.000
3,8%
Boing
Los Thunderman Mad Max: Más allá de la ...
21:59
22:21
33.000
0,3%
Boing
Game Shakers
22:57
23:18
29.000
0,3%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Ultimate justice
22:08
23:37
119.000
1,0%
Real Madrid TV
Fútbol: Premier League International Cup ...
20:02
22:00
83.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Turkey Shoot, el imperio de la muerte
23:37
25:01
57.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine El guerrero
15:34
17:07
52.000
0,6%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:00
19:53
39.000
0,4%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
23:05
24:17
66.000
0,8%
Clan TVE
La noche Clan
21:12
23:04
53.000
0,4%
Clan TVE
La tarde Clan
16:56
21:10
44.000
0,5%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La guerra del fin del ...
25:30
26:29
41.000
2,1%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Eros, pelos y celos
24:18
25:30
37.000
0,9%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Penaltis fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
18:28
18:44
251.000
3,1%
Teledeporte
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
16:30
18:28
135.000
1,7%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
15:21
16:12
39.000
0,4%
Teledeporte
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 (d) ...
21:28
23:12
38.000
0,3%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
18:57
19:48
33.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 29 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Cualquier bala servirá
22:00
23:51
102.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Ratones
14:20
15:23
83.000
1,0%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Un código nuevo
13:17
14:20
60.000
1,1%
Squirrel
Cine Por un puñado de plomo
20:36
22:00
59.000
0,5%
Squirrel
Cine Ases y ochos (La mano del hombre ...
23:51
25:18
49.000
0,9%
