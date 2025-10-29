FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Supervivientes All Stars' arrasa y 'El hormiguero' no da tregua a 'La revuelta'

AUDIENCIAS TDT 28 DE OCTUBRE

'No somos nadie' baja a un 1,6% y el western de Trece supera a las telenovelas de Nova

El Toledo-Sevilla de la Copa del Rey marca un 1,9% en el access de Teledeporte.

'No somos nadie' baja a un 1,6% y el western de Trece supera a las telenovelas de Nova
©Canal Quickie
Por RedacciónPublicado: Miércoles 29 Octubre 2025 09:22 (hace 2 horas)

Audiencias Martes 28 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    14,4%

  • logola1

    11,7%

  • logotelecinco

    10,4%

  • logolasexta

    6,9%

  • logocuatro

    5,9%

  • logola2

    3,4%

  • logoenergy

    2,5%

  • logofdf

    2,2%

  • logonova

    1,9%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logoneox

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoten

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

La emisión de 'No somos nadie' del martes 28 de octubre ha menguado una décima con respecto a su anterior programa, ya que ha firmado un 1,6% de share con una media de 124.000 espectadores. Aun así, es lo más visto de Ten, aunque se queda lejos de irrumpir en un top 10 liderado por el western de Trece, 'Retaguardia', con más de 325.000 personas en plena tarde. En ese mismo horario, Nova destaca con 'Amarte así, Frijolito' y 'Cuando me enamoro', que superan los 250.000 televidentes. Por su parte, Teledeporte se cuela en la lista de lo más visto con la goleada del Sevilla al Toledo en la Copa del Rey.

Sevilla y Toledo se miden en la Copa del Rey
Sevilla y Toledo se miden en la Copa del Rey

Ranking cadenas TDT Martes, 28 de Octubre de 2025

Energy 2,5%

FDF 2,2%

Nova 1,9%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,8%

Neox 1,6%

BEMADtv 1,6%

DMAX 1,5%

Mega (España) 1,4%

Divinity 1,2%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,1%

Ten 1,1%

Paramount Network 1,0%

Boing 0,8%

Teledeporte 0,8%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Retaguardia
18:43
20:53
328.000
3,6%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:25
19:55
267.000
3,0%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:30
257.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una hipoteca bienestar, dos ...
20:57
22:53
254.000
2,0%
Nova
Emanet
15:00
17:00
253.000
3,0%
Teledeporte
Fútbol: Copa del Rey Toledo - Sevilla
21:00
22:50
240.000
1,9%
Atreseries
Bright Minds Una boda y cuatro funerales
21:01
22:13
235.000
1,9%
Energy
Distrito 8
20:23
26:29
232.000
2,8%
Atreseries
Bright Minds
22:13
24:24
226.000
2,3%
Nova
Mar de amor
17:00
17:53
226.000
3,2%

Ranking Energy (2,5%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:23
26:29
232.000
2,8%
Energy
CSI Para siempre
18:44
19:26
184.000
2,4%
Energy
CSI La última risa
17:45
18:44
178.000
2,5%
Energy
CSI Jugar con fuego
19:26
20:23
167.000
1,8%
Energy
NCIS: Los Ángeles Percepción
14:44
15:45
139.000
1,6%

Ranking FDF (2,2%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una hipoteca bienestar, dos ...
20:57
22:53
254.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un gigoló, una caja fuerte y ...
15:32
17:22
200.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un referente paterno, una ...
18:59
20:57
194.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una diva, un faisán y un piso ...
13:23
15:32
166.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un ruina política, una ...
17:22
18:59
164.000
2,3%

Ranking Nova (1,9%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Amarte así, Frijolito
19:25
19:55
267.000
3,0%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:30
257.000
2,3%
Nova
Emanet
15:00
17:00
253.000
3,0%
Nova
Vino el amor
17:53
19:25
226.000
3,0%
Nova
Mar de amor
17:00
17:53
226.000
3,2%

Ranking TRECE (1,9%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Retaguardia
18:43
20:53
328.000
3,6%
TRECE
El cascabel
22:12
24:31
211.000
2,2%
TRECE
Tu cine Cueva de bandoleros
20:55
22:12
201.000
1,6%
TRECE
Sesión doble Alerta roja: Neptuno hundido
16:33
18:39
161.000
2,2%
TRECE
Sesión doble El temerario Ives
14:45
16:33
141.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Una boda y cuatro funerales
21:01
22:13
235.000
1,9%
Atreseries
Bright Minds
22:13
24:24
226.000
2,3%
Atreseries
El padre Brown La abeja reina
20:03
21:01
181.000
1,7%
Atreseries
El padre Brown El coro celestial de Kit ...
19:11
20:03
163.000
1,9%
Atreseries
El padre Brown La máquina del tiempo
15:34
16:24
144.000
1,7%

Ranking Neox (1,6%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:03
15:30
204.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:30
15:59
200.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:36
15:03
194.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:11
14:36
192.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:59
16:26
175.000
2,1%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Desafío total (2012)
15:36
17:41
180.000
2,3%
BEMADtv
Cine The Quest (En busca de la ciudad ...
17:41
19:12
178.000
2,4%
BEMADtv
Cine Soldado universal: El día del juicio ...
20:56
22:32
159.000
1,3%
BEMADtv
Cine Soldado universal: Regeneración
22:32
24:10
142.000
1,5%
BEMADtv
Cine The Order
19:12
20:56
127.000
1,3%

Ranking DMAX (1,5%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Operación dana: Objetivo salvar vidas
22:36
23:32
153.000
1,4%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:28
21:32
143.000
1,2%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:39
20:28
141.000
1,5%
DMAX
062: Alerta ciudadana
23:39
24:02
137.000
1,7%
DMAX
La fiebre del oro
15:52
16:52
122.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego La akrafena
20:57
21:52
182.000
1,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
131.000
3,4%
Mega (España)
Forjado a fuego El talwar
21:52
22:41
118.000
0,9%
Mega (España)
Forjado a fuego El elegido del público
20:03
20:57
117.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:29
16:20
112.000
1,3%

Ranking Divinity (1,2%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Elementary Auditoría interna
23:57
24:45
127.000
2,0%
Divinity
Elementary Temblores
23:02
23:57
119.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
20:08
21:05
109.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
19:11
20:08
106.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:23
17:27
98.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Sergi Moyano - Carmen ...
22:05
23:10
196.000
1,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:10
24:31
166.000
2,1%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:37
125.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:34
25:00
119.000
2,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:05
101.000
0,8%

Ranking DKiss (1,1%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home Town
22:06
23:06
111.000
0,9%
DKiss
Home Town
21:07
22:06
102.000
0,8%
DKiss
Robert, el muñeco maldito
23:06
25:04
90.000
1,3%
DKiss
Detrás de la verdad
15:31
16:30
79.000
0,9%
DKiss
Tu hotel en 100 días
14:33
15:31
78.000
0,9%

Ranking Ten (1,1%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
124.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
14:29
15:45
109.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
13:25
14:29
72.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
20:41
21:48
60.000
0,5%
Ten
Crímenes en Floribama La muerte llega a ...
23:39
24:34
60.000
0,9%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Martes letal Street Fighter: La leyenda
22:01
23:59
138.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Pintado con ...
17:53
19:54
116.000
1,5%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Musica del diablo
16:56
17:53
112.000
1,6%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La casa de ...
19:54
22:00
97.000
0,9%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch El salón planetario de ...
15:56
16:56
87.000
1,1%

Ranking Boing (0,8%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:18
20:49
96.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:29
15:49
88.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
18:51
19:14
81.000
1,0%
Boing
Los Thunderman Salva el baile del pasado
22:28
22:49
44.000
0,4%
Boing
Los Thunderman Error galletal
21:59
22:21
34.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Copa del Rey Toledo - Sevilla
21:00
22:50
240.000
1,9%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
22:52
23:43
138.000
1,4%
Teledeporte
Uefa women's nations league
23:44
24:10
66.000
0,9%
Teledeporte
Uefa women's nations league
18:00
18:31
44.000
0,6%
Teledeporte
Ciclismo en pista: Campeonato del mundo (d) ...
18:33
19:05
40.000
0,5%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
23:04
24:17
130.000
1,5%
Clan TVE
La noche Clan
21:11
23:03
55.000
0,4%
Clan TVE
La tarde Clan
16:57
21:09
54.000
0,6%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Nuevos horizontes
24:18
25:19
53.000
1,1%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La primavera de la ...
25:19
26:22
31.000
1,3%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine 10 minutos menos
21:36
23:10
123.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Stark el pistolero
15:37
17:21
85.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Estado crítico (2015)
23:10
24:55
80.000
1,1%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:27
19:25
48.000
0,6%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:31
36.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 28 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El reto del samurái
18:22
20:12
93.000
1,1%
Squirrel
Cine Ciudad del silencio
20:12
22:00
87.000
0,7%
Squirrel
Cine Vigilante diaries
22:00
23:47
78.000
0,7%
Squirrel
Cine Caballos salvajes
16:41
18:22
73.000
1,0%
Squirrel
Cine Jugando con la muerte (2011)
23:47
25:22
61.000
1,1%
Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas