'No somos nadie' baja a un 1,6% y el western de Trece supera a las telenovelas de Nova

La emisión de 'No somos nadie' del martes 28 de octubre ha menguado una décima con respecto a su anterior programa, ya que ha firmado un 1,6% de share con una media de 124.000 espectadores. Aun así, es lo más visto de Ten, aunque se queda lejos de irrumpir en un top 10 liderado por el western de Trece, 'Retaguardia', con más de 325.000 personas en plena tarde. En ese mismo horario, Nova destaca con 'Amarte así, Frijolito' y 'Cuando me enamoro', que superan los 250.000 televidentes. Por su parte, Teledeporte se cuela en la lista de lo más visto con la goleada del Sevilla al Toledo en la Copa del Rey.
Ranking cadenas TDT Martes, 28 de Octubre de 2025
2,5%
2,2%
1,9%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
Ranking programas TDT Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Retaguardia
18:43
20:53
328.000
3,6%
Amarte así, Frijolito
19:25
19:55
267.000
3,0%
Cuando me enamoro
19:55
21:30
257.000
2,3%
La que se avecina Una hipoteca bienestar, dos ...
20:57
22:53
254.000
2,0%
Emanet
15:00
17:00
253.000
3,0%
Fútbol: Copa del Rey Toledo - Sevilla
21:00
22:50
240.000
1,9%
Bright Minds Una boda y cuatro funerales
21:01
22:13
235.000
1,9%
Distrito 8
20:23
26:29
232.000
2,8%
Bright Minds
22:13
24:24
226.000
2,3%
Mar de amor
17:00
17:53
226.000
3,2%
Ranking Energy (2,5%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:23
26:29
232.000
2,8%
CSI Para siempre
18:44
19:26
184.000
2,4%
CSI La última risa
17:45
18:44
178.000
2,5%
CSI Jugar con fuego
19:26
20:23
167.000
1,8%
NCIS: Los Ángeles Percepción
14:44
15:45
139.000
1,6%
Ranking FDF (2,2%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una hipoteca bienestar, dos ...
20:57
22:53
254.000
2,0%
La que se avecina Un gigoló, una caja fuerte y ...
15:32
17:22
200.000
2,5%
La que se avecina Un referente paterno, una ...
18:59
20:57
194.000
2,1%
La que se avecina Una diva, un faisán y un piso ...
13:23
15:32
166.000
2,3%
La que se avecina Un ruina política, una ...
17:22
18:59
164.000
2,3%
Ranking Nova (1,9%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Amarte así, Frijolito
19:25
19:55
267.000
3,0%
Cuando me enamoro
19:55
21:30
257.000
2,3%
Emanet
15:00
17:00
253.000
3,0%
Vino el amor
17:53
19:25
226.000
3,0%
Mar de amor
17:00
17:53
226.000
3,2%
Ranking TRECE (1,9%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Retaguardia
18:43
20:53
328.000
3,6%
El cascabel
22:12
24:31
211.000
2,2%
Tu cine Cueva de bandoleros
20:55
22:12
201.000
1,6%
Sesión doble Alerta roja: Neptuno hundido
16:33
18:39
161.000
2,2%
Sesión doble El temerario Ives
14:45
16:33
141.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Una boda y cuatro funerales
21:01
22:13
235.000
1,9%
Bright Minds
22:13
24:24
226.000
2,3%
El padre Brown La abeja reina
20:03
21:01
181.000
1,7%
El padre Brown El coro celestial de Kit ...
19:11
20:03
163.000
1,9%
El padre Brown La máquina del tiempo
15:34
16:24
144.000
1,7%
Ranking Neox (1,6%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:03
15:30
204.000
2,3%
Los Simpson
15:30
15:59
200.000
2,3%
Los Simpson
14:36
15:03
194.000
2,3%
Los Simpson
14:11
14:36
192.000
2,6%
Los Simpson
15:59
16:26
175.000
2,1%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Desafío total (2012)
15:36
17:41
180.000
2,3%
Cine The Quest (En busca de la ciudad ...
17:41
19:12
178.000
2,4%
Cine Soldado universal: El día del juicio ...
20:56
22:32
159.000
1,3%
Cine Soldado universal: Regeneración
22:32
24:10
142.000
1,5%
Cine The Order
19:12
20:56
127.000
1,3%
Ranking DMAX (1,5%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Operación dana: Objetivo salvar vidas
22:36
23:32
153.000
1,4%
Joyas sobre ruedas
20:28
21:32
143.000
1,2%
Joyas sobre ruedas
19:39
20:28
141.000
1,5%
062: Alerta ciudadana
23:39
24:02
137.000
1,7%
La fiebre del oro
15:52
16:52
122.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La akrafena
20:57
21:52
182.000
1,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
131.000
3,4%
Forjado a fuego El talwar
21:52
22:41
118.000
0,9%
Forjado a fuego El elegido del público
20:03
20:57
117.000
1,1%
Vida bajo cero
15:29
16:20
112.000
1,3%
Ranking Divinity (1,2%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Elementary Auditoría interna
23:57
24:45
127.000
2,0%
Elementary Temblores
23:02
23:57
119.000
1,3%
Tu casa a juicio
20:08
21:05
109.000
1,0%
Tu casa a juicio
19:11
20:08
106.000
1,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:23
17:27
98.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: Portada Sergi Moyano - Carmen ...
22:05
23:10
196.000
1,6%
La noche en 24h
23:10
24:31
166.000
2,1%
Telediario 2
21:00
21:37
125.000
1,0%
Informativo 24h
24:34
25:00
119.000
2,5%
Informativo 24h
21:44
22:05
101.000
0,8%
Ranking DKiss (1,1%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home Town
22:06
23:06
111.000
0,9%
Home Town
21:07
22:06
102.000
0,8%
Robert, el muñeco maldito
23:06
25:04
90.000
1,3%
Detrás de la verdad
15:31
16:30
79.000
0,9%
Tu hotel en 100 días
14:33
15:31
78.000
0,9%
Ranking Ten (1,1%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
124.000
1,6%
Caso cerrado
14:29
15:45
109.000
1,3%
Caso cerrado
13:25
14:29
72.000
1,3%
Caso cerrado
20:41
21:48
60.000
0,5%
Crímenes en Floribama La muerte llega a ...
23:39
24:34
60.000
0,9%
Ranking Paramount Network (1,0%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Martes letal Street Fighter: La leyenda
22:01
23:59
138.000
1,3%
Los asesinatos de Midsomer Pintado con ...
17:53
19:54
116.000
1,5%
Los misterios de Murdoch Musica del diablo
16:56
17:53
112.000
1,6%
Los asesinatos de Midsomer La casa de ...
19:54
22:00
97.000
0,9%
Los misterios de Murdoch El salón planetario de ...
15:56
16:56
87.000
1,1%
Ranking Boing (0,8%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:18
20:49
96.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
15:29
15:49
88.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
18:51
19:14
81.000
1,0%
Los Thunderman Salva el baile del pasado
22:28
22:49
44.000
0,4%
Los Thunderman Error galletal
21:59
22:21
34.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Copa del Rey Toledo - Sevilla
21:00
22:50
240.000
1,9%
Estudio estadio: Copa del Rey
22:52
23:43
138.000
1,4%
Uefa women's nations league
23:44
24:10
66.000
0,9%
Uefa women's nations league
18:00
18:31
44.000
0,6%
Ciclismo en pista: Campeonato del mundo (d) ...
18:33
19:05
40.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
23:04
24:17
130.000
1,5%
La noche Clan
21:11
23:03
55.000
0,4%
La tarde Clan
16:57
21:09
54.000
0,6%
Cuéntame cómo pasó Nuevos horizontes
24:18
25:19
53.000
1,1%
Cuéntame cómo pasó La primavera de la ...
25:19
26:22
31.000
1,3%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Martes, 28 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine 10 minutos menos
21:36
23:10
123.000
1,0%
Cine Stark el pistolero
15:37
17:21
85.000
1,1%
Cine Estado crítico (2015)
23:10
24:55
80.000
1,1%
Ciudad Real Madrid
17:27
19:25
48.000
0,6%
Conecta informativo
14:30
15:31
36.000
0,4%
