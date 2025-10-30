'El 1%' (16%) regresa con su máximo histórico y enfría el menú final de 'Sin gluten' (9,6%)

Por Redacción | |

Antena 3 ha sacado la artillería pesada para hacerse con el liderato del prime time del miércoles. Durante las últimas semanas, esa posición dominante había sido acaparada por 'Sin gluten', pese a que su rendimiento se fue apagando paulatinamente, pero Atresmedia ha recuperado uno de sus formatos más destacados para cambiar la tendencia. En la noche del 29 de octubre, el dial naranja lanzó la nueva temporada de 'El 1%' y ese regreso ha arrasado con un 16% de share, que se trata del máximo histórico del formato, aunque en espectadores sea el segundo peor dato con una media de 1,185 millones.

De este modo, el concurso conducido por Arturo Valls aboca a 'Sin gluten' a la segunda plaza y, además, empuja a la comedia original de RTVE a su particular mínimo histórico. Y es que la serie liderada por Diego Martín cae por primera vez al doble dígito con su entrega final, que registra un 9,6% de cuota de pantalla ante 676.000 personas. Por su parte, Telecinco también se resiente con 'La Agencia', que pierde casi un punto entero al rubricar un 8%.

Mientras tanto, los especiales de 'El objetivo' y 'Callejeros' centrados en la dana alcanzan un 5,4% y un 4,4%, respectivamente, en laSexta y Cuatro. En el access, 'El hormiguero' se mantiene imbatible al hacerse con un sobresaliente 17% con más de 2,1 millones de televidentes, con los cuales rebasa a 'La revuelta' (13%). En estricta coincidencia, esa ventaja se amplía ligeramente, ya que Pablo Motos firma un 17% y David Broncano, un 12,9%.

'Sin gluten' baja a su mínimo histórico en su despedida

Prime time

'El 1%' (16%) mejora en +6,8 puntos al último programa de 'Juego de pelotas'

El access de 'Supervivientes All Stars' (8,5%) crece +0,5 puntos antes de la gran final

'Sin gluten' desciende -1,4 puntos a un 9,6%

La 1

La revuelta Manolo García 1.588.000 13,0% Sin gluten676.000 9,6%

La 2

Cifras y letras484.000 3,9% Cifras y letras897.000 6,9% En primicia Carlos Herrera 333.000 2,7% En portada Caza al disidente 139.000 1,5% ¿Por qué se inundan las ciudades?125.000 2,0%

Antena 3

El hormiguero Arturo Valls y Christopher Lloyd 2.123.000 17,0% El 1%1.185.000 16,0%

Cuatro

First Dates711.000 5,7% First Dates929.000 7,6% Callejeros Dana, un año después 300.000 4,4%

Telecinco

Supervivientes All Stars: última hora1.018.000 8,5% La Agencia592.000 8,0%

laSexta

El intermedio966.000 7,7% El objetivo: Especial aniversario de la dana402.000 5,4%

'La Agencia' se desinfla de nuevo tras la subida de la semana previa

Late night

La reposición de 'Sin gluten' (7%) baja -0,5 puntos

El segundo 'El 1%' alcanza un gran 15,1%

+0,6 puntos para la edición de madrugada de 'El desmarque' (3,3%)

La 1

Sin gluten188.000 7,0% La noche en 24h: Portada Ignacio Sánchez-Cuenca 131.000 8,7%

La 2

Documentos TV Crónicos ignorados 57.000 1,7% Taylor Swift: La estrella que hace temblar a Donald Trump30.000 1,6%

Antena 3

El 1%440.000 15,1% Sportium game show134.000 8,5%

Cuatro

Callejeros Dana: 60 días después 120.000 4,2% El desmarque: Madrugada55.000 3,3%

Telecinco

La Agencia173.000 5,0% Gran Madrid show66.000 3,8%

laSexta

Equipo de investigación: Historia de la dana: Las horas ausentes145.000 4,9% Salvados Valencia, día uno 77.000 4,5%

'Pasapalabra' marca un nuevo máximo de temporada en Antena 3

Sobremesa y tarde

La 1 alcanza un 16,6% con la cobertura del homenaje a las víctimas de la dana

'Pasapalabra' anota su mejor dato de la temporada con 2,215 millones de espectadores

'El tiempo justo' desciende a un 8,5% (-0,5 puntos) pese a ampliarse en Telecinco

La 1

Directo al grano960.000 11,4% Homenaje de Estado a las víctimas de la dana1.338.000 16,6% Malas lenguas1.264.000 13,7% Aquí la Tierra1.465.000 13,3%

La 2

Saber y ganar553.000 6,0% Grandes documentales279.000 3,4% Incluye: - Jaguar, el rey de la jungla298.000 3,5% - Panteras El espíritu de la selva 251.000 3,2% Malas lenguas303.000 3,8% Los conciertos de La 2 Concierto solidario en memoria de las víctimas de la dana 81.000 0,9% Diseños fabulosos144.000 1,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.274.000 14,6% Y ahora, Sonsoles803.000 9,6% Pasapalabra2.215.000 20,5%

Cuatro

Todo es mentira495.000 5,9% Lo sabe, no lo sabe426.000 4,9%

Telecinco

El tiempo justo716.000 8,5% Agárrate al sillón829.000 7,7%

laSexta

Zapeando507.000 5,9% Más vale tarde460.000 5,5% laSexta clave589.000 4,9%

'Mañaneros 360' revalida su liderato en una jornada de alto interés informativo

Mañana

'Mañaneros 360' (16,6%) vuelve a liderar y llega a un 19,9% con la declaración de Carlos Mazón

'Espejo público' (10,3%) pierde -2 puntos en una semana

'Al rojo vivo' no pasa de un 8,4% pese a tratarse de una jornada marcada por la actualidad

La 1

La hora de La 1355.000 17,6% Mañaneros 360552.000 16,6% Incluye: - Declaración institucional Carlos Mazón 490.000 19,9% Mañaneros 3606.000 0,1% Mañaneros 360846.000 10,3%

La 2

De seda y hierro Próxima estación 10.000 0,9% Flash moda10.000 0,7% Tíbet, la cima del mundo23.000 1,3% Página2 Susana Martín Gijón 30.000 1,5% Aquí hay trabajo37.000 1,6% La aventura del saber25.000 1,0% Zoom net23.000 0,9% Expedición culinaria: Alimentos del mar De mar y montaña 40.000 1,5% Culturas 224.000 0,9% El western de La 2 Sangre sobre Texas 91.000 2,3% El cazador stars107.000 1,5% Saber y ganar202.000 2,2%

Antena 3

Espejo público282.000 10,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pollo guisado con boniato 811.000 16,0% La ruleta de la suerte1.637.000 21,9%

Cuatro

Love shopping TV4.000 0,4% ¡Toma salami! Operación bikini 15.000 1,1% Alerta cobra Banco malo 37.000 2,1% Alerta cobra Hermano muerto 50.000 2,6% Alerta cobra La segunda vida 76.000 3,2% En boca de todos207.000 6,1%

Telecinco

La mirada crítica176.000 9,9% El programa de Ana Rosa348.000 12,7% Vamos a ver658.000 9,7%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler14.000 1,7% Aruser@s el humorning182.000 12,4% Aruser@s403.000 17,6% Al rojo vivo327.000 8,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es lo más visto de todo el día con una impresionante base de 2,371 millones de espectadores, la cual da lugar a un 19,3% de cuota de pantalla. Así pues, se erige por encima de las propuestas informativas de La 1 (14,7%) y Telecinco (8,1%). En la edición anterior, el telediario de Atresmedia anota un 24% ante el 14,3% de la cadena pública y el 10,2% del dial de Mediaset España.

La 1

Telediario matinal124.000 14,4% Telediario 11.343.000 14,3% Telediario 21.812.000 14,7%

Antena 3

Noticias de la mañana173.000 14,0% Antena 3 noticias 12.243.000 24,0% Antena 3 noticias 22.371.000 19,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1437.000 5,9% Noticias Cuatro 2554.000 5,4%

Telecinco

El matinal53.000 6,8% El matinal126.000 10,1% Informativos Telecinco 15:00952.000 10,2% Informativos Telecinco 21:00998.000 8,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h651.000 7,9% laSexta Noticias: Jugones501.000 5,3% laSexta Noticias 20h839.000 8,1%

