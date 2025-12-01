'La que se avecina' (2,7% y 3%) brilla en FDF y lidera el día con 'El especialista' (2,7%) en Trece detrás

Dos episodios de 'La que se avecina' encabezan el ranking de lo más visto con un 2,7% y un 3%, respectivamente, superando los 300.000 espectadores en ambas entregas. Trece completa el top 3 con el cine de prime time y la película 'El especialista', que marca un 2,7% con 304.000 espectadores. El resto del ranking es muy heterogéneo con entradas como 'Los Simpson' en Neox (3,6%) o 'El protector' en BeMad con un 2,7%.
Ranking cadenas TDT Domingo, 30 de Noviembre de 2025
2,4%
2,3%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,6%
0,6%
Ranking programas TDT Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
20:30
22:13
347.000
2,7%
La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un ...
18:52
20:30
313.000
3,0%
Cine El especialista (the specialist)
22:01
23:56
304.000
2,7%
Los Simpson
14:25
14:53
284.000
3,6%
Viva el cine español. Tv Los que tocan el ...
16:29
18:11
273.000
2,8%
Crimen en el trópico Bo kannal
22:00
22:58
271.000
2,1%
Cine El protector (the marksman)
15:39
17:37
267.000
2,7%
Cine Dos mulas y una mujer
18:12
20:26
265.000
2,6%
Baloncesto: Clasificación mundial España - ...
19:46
21:27
261.000
2,2%
Cine El gato con botas
20:12
21:48
256.000
2,1%
Ranking FDF (2,4%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
20:30
22:13
347.000
2,7%
La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un ...
18:52
20:30
313.000
3,0%
La que se avecina Una pipa gripada, un sex - ...
15:36
17:08
249.000
2,5%
La que se avecina Un tetalibán, un ...
17:08
18:52
238.000
2,4%
Cine Devotion. Una historia de héroes
22:20
24:44
159.000
1,7%
Ranking Energy (2,3%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Mosley Lane
15:08
15:57
237.000
2,4%
Mentes criminales La pelea
16:50
17:45
230.000
2,3%
Mentes criminales Hombre solitario
15:57
16:50
227.000
2,3%
Mentes criminales Enemigo público
14:16
15:08
212.000
2,6%
Mentes criminales Parásito
13:28
14:16
184.000
3,2%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El especialista (the specialist)
22:01
23:56
304.000
2,7%
Viva el cine español. Tv Los que tocan el ...
16:29
18:11
273.000
2,8%
Cine Dos mulas y una mujer
18:12
20:26
265.000
2,6%
Viva el cine español. Tv La decente
14:44
16:29
184.000
1,9%
Tu cine Caza legal
20:26
22:01
183.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El protector (the marksman)
15:39
17:37
267.000
2,7%
Cine El ultimo heroe(2019)
20:08
22:08
249.000
2,0%
Cine Licencia para matar
17:37
20:08
222.000
2,2%
Cine Boiling point (1993)
22:14
23:44
148.000
1,3%
Cine El nuevo karate kid
13:50
15:39
100.000
1,2%
Ranking Neox (1,8%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:25
14:53
284.000
3,6%
Los Simpson
14:53
15:20
246.000
2,6%
Cine Mars Attacks!
17:30
19:13
231.000
2,3%
Cine Los Goonies
15:23
17:29
224.000
2,3%
Cine Contact
19:13
22:01
196.000
1,7%
Ranking DMAX (1,8%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
21:02
21:23
242.000
1,9%
Aventura en pelotas
15:09
16:04
207.000
2,1%
Seprona en acción
23:29
23:51
193.000
2,1%
Control de fronteras: España
20:06
20:28
188.000
1,7%
Control de fronteras: España
20:32
21:01
177.000
1,5%
Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Bo kannal
22:00
22:58
271.000
2,1%
Crimen en el trópico Les anses d\'arlet
22:58
23:55
244.000
2,4%
Crimen en el trópico Pointe vatable
23:55
24:53
172.000
2,7%
Crimen en el paraíso
10:15
22:00
127.000
1,6%
Crimen en el trópico Poirier
24:53
25:52
117.000
3,5%
Ranking Divinity (1,7%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Derek y Christine
21:25
22:25
225.000
1,7%
La casa de mis sueños Johanna y Sean
20:38
21:25
208.000
1,7%
La casa de mis sueños Tania y Pat
19:53
20:38
193.000
1,8%
Tu casa a juicio
15:32
16:23
182.000
1,8%
La casa de mis sueños David y Heleny
18:59
19:53
181.000
1,8%
Ranking Boing (1,5%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El gato con botas
20:12
21:48
256.000
2,1%
Cine Shrek: Felices para siempre
18:28
20:03
173.000
1,7%
Especial mes Doraemon
09:57
11:15
129.000
4,3%
Cine Polar Express
13:56
15:56
126.000
1,5%
Cine Charlie y la fábrica de chocolate
16:05
18:13
113.000
1,1%
Ranking Nova (1,5%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
20:16
21:08
249.000
2,1%
Pasión de gavilanes
21:08
22:02
242.000
1,8%
Pasión de gavilanes
19:29
20:16
219.000
2,1%
Vera La gaviota
16:07
18:00
179.000
1,8%
Pasión de gavilanes
18:38
19:29
172.000
1,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h
08:00
14:56
114.000
3,2%
Parlamento
20:27
20:57
96.000
0,8%
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:48
89.000
0,7%
Fin de semana 24h
22:30
22:58
88.000
0,7%
Fin de semana 24h
22:02
22:30
88.000
0,7%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:22
23:47
168.000
1,5%
Batalla de restaurantes
21:03
22:22
166.000
1,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
129.000
3,2%
Pesadilla en la cocina
19:32
21:03
115.000
1,0%
Pesadilla en la cocina
15:40
17:00
86.000
0,9%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Cazadores de leyendas
18:23
20:05
159.000
1,6%
Cine La isla misteriosa de Julio Verne
15:17
18:23
142.000
1,4%
Cine Miss Willoughby y la librería ...
20:05
22:00
139.000
1,1%
Top cine Templario
22:00
24:30
136.000
1,3%
Cine El último guerrero (2017)
12:51
15:04
46.000
0,8%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Baloncesto: Clasificación mundial España - ...
19:46
21:27
261.000
2,2%
Balonmano: Campeonato del mundo femenino ...
18:00
19:31
135.000
1,4%
Estudio estadio: Solo resúmenes
22:57
24:16
130.000
1,4%
Estudio estadio: La previa
22:05
22:57
95.000
0,8%
Estudio estadio: El debate
24:16
25:00
88.000
1,6%
Ranking DKiss (1,0%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi casa soñada
14:40
15:06
145.000
1,7%
Mi casa soñada
15:06
15:33
129.000
1,3%
Mi casa soñada
15:33
15:59
126.000
1,3%
Mi casa soñada
15:59
16:24
125.000
1,2%
Mi casa soñada
14:18
14:40
117.000
1,6%
Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
18:50
19:23
151.000
1,5%
Caso cerrado
18:00
18:50
128.000
1,3%
Caso cerrado
17:01
18:00
120.000
1,2%
Caso cerrado
16:01
17:01
100.000
1,0%
Caso cerrado
15:03
16:01
79.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La sobremesa clan
14:00
16:39
58.000
0,6%
La noche clan
19:41
22:35
48.000
0,4%
Los misterios de Laura Laura y el misterio de ...
24:06
25:15
47.000
0,9%
Los misterios de Laura Laura y el misterio de ...
25:15
26:19
45.000
1,8%
Superkitties: Su - Perr recargados
16:40
17:02
45.000
0,5%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: Minuto a minuto Girona - R. ...
20:53
22:56
118.000
0,9%
Hoy jugamos: El análisis Girona - R. ...
22:56
24:21
64.000
0,7%
Hoy jugamos: La cuenta atrás Girona - R. ...
20:07
20:50
63.000
0,6%
Hoy jugamos Girona - R. Madrid
09:45
20:02
41.000
0,6%
Cine Hervidero
24:21
26:29
12.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 30 de Noviembre de 2025