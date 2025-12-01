'Salvados' (10,4%) se dispara, planta cara al cine de La 1 (11,2%) y gana al debate de 'Tentaciones' (7,6%)

Audiencias Domingo 30 de Noviembre de 2025
11,3%
10,8%
7,5%
6,6%
6,1%
2,4%
2,3%
2,2%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,6%
0,6%
0,0%
El último día de noviembre ha sido un gran momento para 'Salvados' de laSexta, que ha crecido hasta un 9,9% y un 11% en sus dos entregas con Salomé Pradas, promediando un 10,4% con 1.295.000 espectadores. En estricta coincidencia con el cine de La 1 (22:01h-23:23h), que ha marcado un 11,2% con 1.267.000 espectadores, laSexta gana con un 10,9% y 1.326.000 frente a un 10,5% con 1.288.000 espectadores de La 1.
No puede decir lo mismo Telecinco, que en su último domingo de noviembre no ha conseguido destacar con los dos debates de sus realities. Por una parte, el de 'La isla de las tentaciones' se mantiene en la línea de la semana pasada con un 7,6% y 960.000 espectadores, mientras que el 'Gran Hermano: El debate' vuelve a bajar y cede -0,4 puntos, registrando un 8,9% con 575.000 espectadores.
En Antena 3, 'Una nueva vida' crece ligeramente al 11,4% con 1.062.000 espectadores, liderando su franja por encima de La 1 (11,1% con 1.036.000) y 'Cuarto Milenio' baja al 6,9% con 723.000 espectadores, dejándose 0,6 puntos en una semana. 'Al cielo con ella' (2,6%) también ha perdido, bajando -1 punto entero respecto al domingo anterior.
Ion Aramendi, presentador del debate de 'GH'
Prime time
- El cine de La 1 cede -1 punto entero y marca un 11,2% con 'Modelo 77'
- +0,3 puntos para 'Una nueva vida' (11,4%)
- 'Salvados' sube 4 puntos en una semana en su primera entrega (9,9%) y 6,3 puntos en la segunda (11%)
La película de la semana 1.267.000 11,2%
Imprescindibles253.000 1,9%
Incluye:
- Gemma Cuervo, sentires254.000 1,9%
Al cielo con ella326.000 2,6%
Versión española presentación 151.000 1,9%
Incluye:
- Versión española 162.000 1,9%
- Versión española coloquio 90.000 1,8%
Antena 3 presenta 1.285.000 9,8%
Una nueva vida1.062.000 11,4%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21554.000 4,2%
Cuarto milenio723.000 6,9%
El debate de las tentaciones: Hay más imagenes960.000 7,6%
Gran Hermano: El debate575.000 8,9%
Salvados 1.304.000 9,9%
Salvados 1.286.000 11,0%
Salvados 367.000 4,8%
Película '70 binladens'
Late night
- Buen 10,4% para '70 binladens' en el late night de La 1, que se queda como segunda opción de su franja
- +0,7 puntos para la reposición de 'Una nueva vida' (8,4%)
- La NFL se deja -1 puntos en una semana con el partido del Washington Commanders contra Denver Broncos (7,5%)
Somos cine RTVE 511.000 10,4%
Cine 117.000 5,9%
Cine 34.000 1,3%
Una nueva vida225.000 8,4%
Cuarto milenio286.000 8,1%
Fútbol americano: NFL 127.000 7,5%
Gran Madrid show124.000 6,8%
Salvados 101.000 2,7%
Salvados 63.000 3,2%
'12 días para regalar', en Antena 3
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' (12,7%) alcanza 1,5 millones de espectadores
- +2,1 puntos para el primer 'Multicine' gracias a '12 días para regalar' (13%)
- 'Fiesta' pierde -0,5 puntos y promedia un 7,9% en la tarde de Telecinco
- El cine de Cuatro mejora con 'Harry Potter' (7,6%) y 'Odd Thomas' (6,1%)
- 'La Roca' se queda en un corto 4,8% en la tarde de laSexta, cediendo -0,3 puntos en siete días
Llega Fabiola Jones 1.041.000 10,6%
Llega Fabiola Jones 2 976.000 9,6%
Aquí la tierra1.500.000 12,7%
Saber y ganar: Fin de semana381.000 3,8%
Grandes documentales236.000 2,4%
Incluye:
- Familias animales asombrosas238.000 2,4%
- Animales con cámaras 232.000 2,4%
Se hace lo que se puede 129.000 1,3%
Documentales de la 2133.000 1,3%
Incluye:
- Las siete maravillas del mundo antiguo 133.000 1,3%
Beatus Ille 176.000 1,7%
Ciberdelitos116.000 1,0%
Viajar en tren 139.000 1,2%
Multicine 1.283.000 13,0%
Multicine 2 1.024.000 10,3%
Multicine 3 996.000 9,1%
Home cinema 751.000 7,6%
Home cinema 2 613.000 6,1%
Fiesta808.000 7,9%
La Roca474.000 4,8%
Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, presentadores de 'D Corazón'
Mañana
- 'D Corazón' (9,7%) recupera y sube casi un punto entero en una semana
- Gran 17,8% de 'La ruleta de la suerte', con 1,3 millones de espectadores
- '¡Vaya fama!' sigue en un 6,7% en Telecinco, subiendo una décima
Agrosfera95.000 16,1%
Vuelvo a empezar256.000 12,8%
Viaje al centro de la tele 240.000 8,2%
Viaje al centro de la tele 375.000 11,1%
Viaje al centro de la tele 381.000 10,1%
D Corazón605.000 9,7%
Universo UNED11.000 2,0%
Las siete maravillas del mundo antiguo 16.000 1,9%
Los conciertos de La 2' "Coma'25 XXVII festival internacional de música contemporánea de Madrid"19.000 1,3%
Medina11.000 0,6%
Buenas noticias TV18.000 0,8%
Shalom30.000 1,3%
Últimas preguntas54.000 2,0%
El día del señor242.000 7,4%
Incluye:
- Santa misa252.000 7,6%
Pueblo de Dios 132.000 3,9%
Saber vivir88.000 2,4%
Zoom tendencias78.000 1,9%
Flash moda81.000 1,8%
RTVE responde58.000 1,1%
El escarabajo verde 64.000 0,9%
¡Qué animal! 86.000 1,1%
Saber y ganar: Fin de semana73.000 0,8%
Pelopicopata16.000 2,5%
Los más...71.000 4,3%
Incluye:
- Los mas desternillantes ataques de risa71.000 4,3%
Centímetros cúbicos94.000 3,5%
Los más...133.000 4,0%
Incluye:
- Los más guays133.000 4,0%
Juego de pelotas164.000 4,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 338.000 7,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 611.000 11,8%
La ruleta de la suerte1.302.000 17,8%
Minutos musicales8.000 1,5%
Love shopping tv1.000 0,2%
¡Toma salami! 5.000 0,8%
¡Toma salami! 23.000 2,5%
Volando voy 135.000 7,7%
Volando voy 256.000 8,4%
Viajeros Cuatro 305.000 8,6%
Viajeros Cuatro 398.000 8,5%
Minutos musicales9.000 1,7%
Miramimusica12.000 2,0%
Enphorma27.000 3,4%
Love shopping TV18.000 1,7%
Got Talent España: Momentazos122.000 6,1%
Got Talent España276.000 8,1%
¡Vaya fama!431.000 6,7%
Equipo de investigación 21.000 3,9%
Centímetros cúbicos29.000 3,5%
Aruser@s weekend181.000 8,5%
Equipo de investigación 211.000 6,3%
Equipo de investigación 256.000 6,7%
Equipo de investigación 346.000 7,0%
Informativos
El liderazgo de los informativos del prime time del domingo han estado muy reñido. Por una parte, La 1 ha promediado un 12,3% con 1.589.000 espectadores, mientras que Antena 3 ha marcado un 12,7% con 1.641.000 espectadores. En Telecinco, ya lejos del ajustado duelo, firma un 7,9% de share, pero pasa la barrera del millón de espectadores. En el mediodía, Antena 3 domina con un 22% y 2,1 millones de espectadores.
Fin de semana 24h74.000 14,0%
Fin de semana 24h157.000 15,0%
Telediario Fin de Semana 11.337.000 13,9%
Telediario Fin de Semana 21.589.000 12,3%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.101.000 22,0%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.641.000 12,7%
Noticias Cuatro 1606.000 8,7%
El Desmarque Cuatro 1379.000 4,1%
Noticias Cuatro 2639.000 5,6%
Informativos Telecinco 15:00737.000 7,7%
Informativos Telecinco 21:001.010.000 7,9%
laSexta Noticias 14h484.000 7,0%
laSexta Deportes 1310.000 3,4%
laSexta Noticias 20h861.000 7,7%
laSexta Deportes 2566.000 4,3%