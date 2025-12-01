'Salvados' (10,4%) se dispara, planta cara al cine de La 1 (11,2%) y gana al debate de 'Tentaciones' (7,6%)

Por Redacción | |

El último día de noviembre ha sido un gran momento para 'Salvados' de laSexta, que ha crecido hasta un 9,9% y un 11% en sus dos entregas con Salomé Pradas, promediando un 10,4% con 1.295.000 espectadores. En estricta coincidencia con el cine de La 1 (22:01h-23:23h), que ha marcado un 11,2% con 1.267.000 espectadores, laSexta gana con un 10,9% y 1.326.000 frente a un 10,5% con 1.288.000 espectadores de La 1.

No puede decir lo mismo Telecinco, que en su último domingo de noviembre no ha conseguido destacar con los dos debates de sus realities. Por una parte, el de 'La isla de las tentaciones' se mantiene en la línea de la semana pasada con un 7,6% y 960.000 espectadores, mientras que el 'Gran Hermano: El debate' vuelve a bajar y cede -0,4 puntos, registrando un 8,9% con 575.000 espectadores.

En Antena 3, 'Una nueva vida' crece ligeramente al 11,4% con 1.062.000 espectadores, liderando su franja por encima de La 1 (11,1% con 1.036.000) y 'Cuarto Milenio' baja al 6,9% con 723.000 espectadores, dejándose 0,6 puntos en una semana. 'Al cielo con ella' (2,6%) también ha perdido, bajando -1 punto entero respecto al domingo anterior.

Ion Aramendi, presentador del debate de 'GH'

Prime time

El cine de La 1 cede -1 punto entero y marca un 11,2% con 'Modelo 77'

+0,3 puntos para 'Una nueva vida' (11,4%)

'Salvados' sube 4 puntos en una semana en su primera entrega (9,9%) y 6,3 puntos en la segunda (11%)

La 1

La película de la semana Modelo 77 1.267.000 11,2%

La 2

Imprescindibles253.000 1,9% Incluye: - Gemma Cuervo, sentires254.000 1,9% Al cielo con ella326.000 2,6% Versión española presentación El amor de Andrea 151.000 1,9% Incluye: - Versión española El amor de Andrea 162.000 1,9% - Versión española coloquio El amor de Andrea 90.000 1,8%

Antena 3

Antena 3 presenta Renacer 1.285.000 9,8% Una nueva vida1.062.000 11,4%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21554.000 4,2% Cuarto milenio723.000 6,9%

Telecinco

El debate de las tentaciones: Hay más imagenes960.000 7,6% Gran Hermano: El debate575.000 8,9%

laSexta

Salvados Salomé Pradas 1.304.000 9,9% Salvados Salomé Pradas (2 parte) 1.286.000 11,0% Salvados Entre lobos 367.000 4,8%

Película '70 binladens'

Late night

Buen 10,4% para '70 binladens' en el late night de La 1, que se queda como segunda opción de su franja

+0,7 puntos para la reposición de 'Una nueva vida' (8,4%)

La NFL se deja -1 puntos en una semana con el partido del Washington Commanders contra Denver Broncos (7,5%)

La 1

Somos cine RTVE 70 binladens 511.000 10,4% Cine El reverendo. First reformed 117.000 5,9%

La 2

Cine Nido de víboras (Beasts clawing at straws) 34.000 1,3%

Antena 3

Una nueva vida225.000 8,4%

Cuatro

Cuarto milenio286.000 8,1% Fútbol americano: NFL Washington Commanders - Denver Broncos 127.000 7,5%

Telecinco

Gran Madrid show124.000 6,8%

laSexta

Salvados Móviles: Descontrol parental 101.000 2,7% Salvados Generación ansiedad 63.000 3,2%

'12 días para regalar', en Antena 3

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' (12,7%) alcanza 1,5 millones de espectadores

+2,1 puntos para el primer 'Multicine' gracias a '12 días para regalar' (13%)

'Fiesta' pierde -0,5 puntos y promedia un 7,9% en la tarde de Telecinco

El cine de Cuatro mejora con 'Harry Potter' (7,6%) y 'Odd Thomas' (6,1%)

'La Roca' se queda en un corto 4,8% en la tarde de laSexta, cediendo -0,3 puntos en siete días

La 1

Llega Fabiola Jones Agua para elefantes 1.041.000 10,6% Llega Fabiola Jones 2 Memorias de África 976.000 9,6% Aquí la tierra1.500.000 12,7%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana381.000 3,8% Grandes documentales236.000 2,4% Incluye: - Familias animales asombrosas238.000 2,4% - Animales con cámaras Océanos 232.000 2,4% Se hace lo que se puede Roles 129.000 1,3% Documentales de la 2133.000 1,3% Incluye: - Las siete maravillas del mundo antiguo Desvelando la estatua de Zeus 133.000 1,3% Beatus Ille Portomarín 176.000 1,7% Ciberdelitos116.000 1,0% Viajar en tren Suiza: Grindelwald - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch 139.000 1,2%

Antena 3

Multicine 12 días para regalar 1.283.000 13,0% Multicine 2 La alegría de la navidad 1.024.000 10,3% Multicine 3 Unidas por un sueño 996.000 9,1%

Cuatro

Home cinema Harry Potter y el cáliz de fuego 751.000 7,6% Home cinema 2 Odd Thomas, cazador de fantasmas 613.000 6,1%

Telecinco

Fiesta808.000 7,9%

laSexta

La Roca474.000 4,8%

Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, presentadores de 'D Corazón'

Mañana

'D Corazón' (9,7%) recupera y sube casi un punto entero en una semana

Gran 17,8% de 'La ruleta de la suerte', con 1,3 millones de espectadores

'¡Vaya fama!' sigue en un 6,7% en Telecinco, subiendo una décima

La 1

Agrosfera95.000 16,1% Vuelvo a empezar256.000 12,8% Viaje al centro de la tele Las perlas de la tele 240.000 8,2% Viaje al centro de la tele Especial Aplauso: Ilustres visitantes 375.000 11,1% Viaje al centro de la tele 80 y pop 381.000 10,1% D Corazón605.000 9,7%

La 2

Universo UNED11.000 2,0% Las siete maravillas del mundo antiguo Los secretos del mausoleo de halicarnaso 16.000 1,9% Los conciertos de La 2' "Coma'25 XXVII festival internacional de música contemporánea de Madrid"19.000 1,3% Medina11.000 0,6% Buenas noticias TV18.000 0,8% Shalom30.000 1,3% Últimas preguntas54.000 2,0% El día del señor242.000 7,4% Incluye: - Santa misa252.000 7,6% Pueblo de Dios Monasterio de sobrado: Historias de salvación 132.000 3,9% Saber vivir88.000 2,4% Zoom tendencias78.000 1,9% Flash moda81.000 1,8% RTVE responde58.000 1,1% El escarabajo verde Sed digital 64.000 0,9% ¡Qué animal! Domesticados 86.000 1,1% Saber y ganar: Fin de semana73.000 0,8%

Antena 3

Pelopicopata16.000 2,5% Los más...71.000 4,3% Incluye: - Los mas desternillantes ataques de risa71.000 4,3% Centímetros cúbicos94.000 3,5% Los más...133.000 4,0% Incluye: - Los más guays133.000 4,0% Juego de pelotas164.000 4,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Paté de pimiento y berenjena 338.000 7,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Canelones de pollo, panceta y calabacín 611.000 11,8% La ruleta de la suerte1.302.000 17,8%

Cuatro

Minutos musicales8.000 1,5% Love shopping tv1.000 0,2% ¡Toma salami! Pablo Carbonell 5.000 0,8% ¡Toma salami! Aventureros express 23.000 2,5% Volando voy Pallars Sobirà, Lleida 135.000 7,7% Volando voy Sierra de Urbasa y Andia, navarra 256.000 8,4% Viajeros Cuatro Navarra 305.000 8,6% Viajeros Cuatro Cáceres 398.000 8,5%

Telecinco

Minutos musicales9.000 1,7% Miramimusica12.000 2,0% Enphorma27.000 3,4% Love shopping TV18.000 1,7% Got Talent España: Momentazos122.000 6,1% Got Talent España276.000 8,1% ¡Vaya fama!431.000 6,7%

laSexta

Equipo de investigación Lucha de gigantes 21.000 3,9% Centímetros cúbicos29.000 3,5% Aruser@s weekend181.000 8,5% Equipo de investigación Usar y tirar 211.000 6,3% Equipo de investigación El precio de las devoluciones 256.000 6,7% Equipo de investigación La trastienda del Black Friday 346.000 7,0%

Informativos

El liderazgo de los informativos del prime time del domingo han estado muy reñido. Por una parte, La 1 ha promediado un 12,3% con 1.589.000 espectadores, mientras que Antena 3 ha marcado un 12,7% con 1.641.000 espectadores. En Telecinco, ya lejos del ajustado duelo, firma un 7,9% de share, pero pasa la barrera del millón de espectadores. En el mediodía, Antena 3 domina con un 22% y 2,1 millones de espectadores.

La 1

Fin de semana 24h74.000 14,0% Fin de semana 24h157.000 15,0% Telediario Fin de Semana 11.337.000 13,9% Telediario Fin de Semana 21.589.000 12,3%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.101.000 22,0% Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.641.000 12,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1606.000 8,7% El Desmarque Cuatro 1379.000 4,1% Noticias Cuatro 2639.000 5,6%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00737.000 7,7% Informativos Telecinco 21:001.010.000 7,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h484.000 7,0% laSexta Deportes 1310.000 3,4% laSexta Noticias 20h861.000 7,7% laSexta Deportes 2566.000 4,3%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas