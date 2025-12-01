FDF (2,6%) lidera, pero su programación no puede con el cine de Trece, que domina la tarde

FDF es la cadena líder del último sábado del mes al promediar un 2,6%. Coloca cuatro emisiones entre las diez más vistas, que son un capítulo de ' El pueblo' (3%), ' Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!' (2,7%) y dos episodios de ' La que se avecina' (2,5% y 2,6%). Sin embargo, lo más visto es para Trece con 'Diablo' (3,9%).
El cine de Trece copa tres de las emisiones más vistas, ya que
es lo más seguido desde las 17:22h a las 22:30h. Sin embargo, la hegemonía de las primeras posiciones del ranking la rompe Neox con '. Para terminar, Nova tiene un hueco con ' Los Simpson' (3,2%) Pasión de Gavilanes' (2,3%).
Fotograma de 'Los Simpson'
Ranking cadenas TDT Sábado, 29 de Noviembre de 2025
2,6%
2,4%
2,4%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7% Ranking programas TDT Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Diablo (2015)
19:22
20:48
336.000
3,9%
Cine
Enfrentados
17:22
19:22
317.000
3,7%
Los Simpson
14:52
15:20
273.000
3,2%
Tu cine
Al filo de la muerte
20:48
22:30
266.000
2,6%
El pueblo
17:06
18:43
261.000
3,0%
Cine
Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!
22:20
24:21
252.000
2,7%
Pasión de gavilanes
22:05
22:46
247.000
2,3%
La que se avecina
Un depósito bancario, un ...
20:19
22:14
243.000
2,5%
La que se avecina
Una yaya por sorpresa, una ...
15:10
17:06
227.000
2,6%
Los Simpson
14:24
14:52
220.000
3,0%
Ranking FDF (
2,6%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
17:06
18:43
261.000
3,0%
Cine
Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!
22:20
24:21
252.000
2,7%
La que se avecina
Un depósito bancario, un ...
20:19
22:14
243.000
2,5%
La que se avecina
Una yaya por sorpresa, una ...
15:10
17:06
227.000
2,6%
La que se avecina
Un biopic, una mujer moderna e ...
18:43
20:19
217.000
2,6%
Ranking Energy (
2,4%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York
¿Ahora me oyen?
20:50
21:36
201.000
2,0%
C.S.I. Nueva York
Se acabó el tiempo
23:07
24:01
197.000
2,1%
C.S.I. Nueva York
Solo se muere una vez
22:29
23:07
197.000
1,9%
C.S.I. Nueva York
Descenso por la ...
24:01
24:49
196.000
2,8%
C.S.I. Nueva York
Las profundidades
21:36
22:29
191.000
1,8%
Ranking TRECE (
2,4%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Diablo (2015)
19:22
20:48
336.000
3,9%
Cine
Enfrentados
17:22
19:22
317.000
3,7%
Tu cine
Al filo de la muerte
20:48
22:30
266.000
2,6%
Cine
Kill Switch
22:30
24:04
189.000
2,0%
Cine
Rob Roy (La pasión de un rebelde)
14:49
17:22
167.000
1,9%
Ranking BEMADtv (
2,0%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El bibliotecario: En busca de la lanza ...
21:45
23:19
212.000
2,0%
Cine
Paradise City
17:08
18:39
192.000
2,2%
Cine
Desde París con amor
15:34
17:08
189.000
2,1%
Cine
The Order
20:23
21:45
178.000
1,8%
Cine
El bibliotecario: El mapa del rey ...
23:19
25:00
158.000
2,0%
Ranking Neox (
1,9%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:52
15:20
273.000
3,2%
Los Simpson
14:24
14:52
220.000
3,0%
Cine
Esta abuela es mi padre
18:54
20:53
207.000
2,4%
Cine
Esta abuela es un peligro 2
17:05
18:52
196.000
2,3%
Cine
Esta abuela es un peligro
15:20
17:05
188.000
2,1%
Ranking Atreseries (
1,8%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
19:15
22:09
211.000
2,3%
Crimen en el trópico
Saint Laurent
23:03
24:02
174.000
1,9%
Crimen en el trópico
Tívoli
22:09
23:03
156.000
1,5%
Crimen en el trópico
Anse Mitan
24:02
24:55
141.000
2,1%
Crimen en el paraíso
18:16
19:15
133.000
1,6%
Ranking Divinity (
1,7%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños
Ryan y Julie
19:51
20:37
166.000
1,9%
La casa de mis sueños
Nicole y Matt
17:05
17:59
166.000
1,9%
La casa de mis sueños
Sandy y Pat
17:59
18:53
165.000
1,9%
La casa de mis sueños
Ashley y Even
20:37
21:26
159.000
1,7%
La casa de mis sueños
Jana y Jason
21:26
22:25
142.000
1,3%
Ranking Boing (
1,6%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Gru 3. Mi villano favorito
19:47
21:22
199.000
2,2%
Cine
Los Minions
21:31
23:08
164.000
1,6%
Especial mes Doraemon
09:56
15:21
122.000
3,0%
Cine
Gru, mi villano favorito
15:31
17:29
87.000
1,0%
Cine
Gru 2: Mi villano favorito
17:37
19:38
79.000
0,9%
Ranking DMAX (
1,6%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
091 Alerta policía
21:58
22:50
134.000
1,3%
091 Alerta policía
22:56
23:48
131.000
1,4%
091 Alerta policía
23:54
24:47
129.000
1,8%
091 Alerta policía
21:00
21:52
129.000
1,3%
Control de puertos
20:30
21:00
127.000
1,4%
Ranking Nova (
1,5%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
22:05
22:46
247.000
2,3%
Pasión de gavilanes
22:46
23:01
203.000
2,0%
Pasión de gavilanes
19:34
20:19
192.000
2,3%
Pasión de gavilanes
18:50
19:34
191.000
2,3%
Pasión de gavilanes
21:11
22:05
187.000
1,8%
Ranking Canal 24 Horas (
1,2%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 2
20:59
21:27
144.000
1,5%
Informe semanal
21:31
22:01
99.000
0,9%
Fin de semana 24h
10:00
14:27
92.000
2,8%
Fin de semana 24h
22:01
22:28
83.000
0,8%
Fin de semana 24h
08:00
10:00
70.000
4,5%
Ranking DKiss (
1,2%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:42
22:34
118.000
1,1%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:34
23:22
114.000
1,1%
Mi vida con 300 kilos
La historia de ...
20:03
21:42
107.000
1,1%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:22
24:15
101.000
1,2%
La llamada del asesino
25:58
26:29
92.000
3,6%
Ranking Paramount Network (
1,1%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Están vivos
22:01
23:55
154.000
1,5%
Cine
Ufo Sweden: Cazadores de ovnis
19:45
22:00
114.000
1,2%
Cine
Mortal Engines
15:25
17:47
111.000
1,3%
Cine
Tiempo
17:47
19:45
109.000
1,3%
Cine
El principe de las tinieblas
23:56
25:56
77.000
1,4%
Ranking Clan TVE (
1,0%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Cazafantasmas: Imperio helado
21:31
23:14
120.000
1,1%
Cine
McFarland
23:14
25:13
116.000
1,6%
Las mañanas de Clan
09:57
12:11
69.000
2,6%
Pokemon XY
12:34
12:54
63.000
2,0%
Los misterios de Laura
Laura y el misterio del ...
25:18
26:24
63.000
1,9%
Ranking Mega (España) (
1,0%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:09
22:29
168.000
1,6%
Batalla de restaurantes
22:29
23:52
156.000
1,6%
La casa de empeños
14:58
15:50
88.000
1,0%
Pesadilla en la cocina
15:50
17:04
82.000
0,9%
Pesadilla en la cocina
19:51
21:08
72.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (
0,8%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El soldado de fortuna
15:59
17:37
76.000
0,9%
Cine
Re: Born
23:22
25:00
68.000
0,9%
Cine
La fuerza de la venganza
21:35
23:22
65.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
17:40
21:30
54.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
09:45
15:56
46.000
1,0%
Ranking Teledeporte (
0,7%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resumenes
22:57
24:06
118.000
1,3%
Estudio estadio: El debate
24:06
25:01
93.000
1,4%
Balonmano: Campeonato del mundo femenino
Croacia ...
20:30
21:54
70.000
0,7%
Estudio estadio: La previa
22:02
22:57
55.000
0,5%
Fútbol: UEFA Nations League femenino resumen ...
16:56
17:51
47.000
0,5%
Ranking Ten (
0,7%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:24
16:24
97.000
1,1%
Caso cerrado
16:24
17:23
83.000
0,9%
Caso cerrado
14:25
15:24
82.000
1,0%
Caso cerrado
17:23
18:15
79.000
0,9%
Fútbol: Liga española 2ª D
Albacete - ...
18:32
20:25
51.000
0,6%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Cartas a julieta
16:31
18:19
70.000
0,8%
Cine
Cualquier bala servira
22:06
23:59
61.000
0,6%
Cine
Ciudad del silencio
18:19
20:10
60.000
0,7%
Cine
El demonio bajo la piel
20:10
22:06
56.000
0,6%
Cine
The kovak box
14:44
16:31
55.000
0,6%