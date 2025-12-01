FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 29 DE NOVIEMBRE

FDF (2,6%) lidera, pero su programación no puede con el cine de Trece, que domina la tarde

'Los Simpson' rompe la hegemonía del cine colándose en el podio como lo tercero más visto del día.

FDF (2,6%) lidera, pero su programación no puede con el cine de Trece, que domina la tarde
Por RedacciónPublicado: Lunes 1 Diciembre 2025 09:10 (hace 12 horas)

Audiencias Sábado 29 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    11,2%

  • logola1

    10,0%

  • logotelecinco

    9,3%

  • logocuatro

    6,1%

  • logolasexta

    5,8%

  • logofdf

    2,6%

  • logo13tv

    2,4%

  • logoenergy

    2,4%

  • logola2

    2,3%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logoneox

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodivinity

    1,7%

  • logoboing

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logonova

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoclan

    1,0%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,7%

  • logoten

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

FDF es la cadena líder del último sábado del mes al promediar un 2,6%. Coloca cuatro emisiones entre las diez más vistas, que son un capítulo de 'El pueblo' (3%), 'Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!' (2,7%) y dos episodios de 'La que se avecina' (2,5% y 2,6%). Sin embargo, lo más visto es para Trece con 'Diablo' (3,9%).

El cine de Trece copa tres de las emisiones más vistas, ya que es lo más seguido desde las 17:22h a las 22:30h. Sin embargo, la hegemonía de las primeras posiciones del ranking la rompe Neox con 'Los Simpson' (3,2%). Para terminar, Nova tiene un hueco con 'Pasión de Gavilanes' (2,3%).

Fotograma de &#39;Los Simpson&#39;
Fotograma de 'Los Simpson'
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Sábado, 29 de Noviembre de 2025

FDF 2,6%

Energy 2,4%

TRECE 2,4%

BEMADtv 2,0%

Neox 1,9%

Atreseries 1,8%

Divinity 1,7%

Boing 1,6%

DMAX 1,6%

Nova 1,5%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,2%

Paramount Network 1,1%

Clan TVE 1,0%

Mega (España) 1,0%

Real Madrid TV 0,8%

Teledeporte 0,7%

Ten 0,7%

Ranking programas TDT Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Diablo (2015)
19:22
20:48
336.000
3,9%
TRECE
Cine Enfrentados
17:22
19:22
317.000
3,7%
Neox
Los Simpson
14:52
15:20
273.000
3,2%
TRECE
Tu cine Al filo de la muerte
20:48
22:30
266.000
2,6%
FDF
El pueblo
17:06
18:43
261.000
3,0%
FDF
Cine Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!
22:20
24:21
252.000
2,7%
Nova
Pasión de gavilanes
22:05
22:46
247.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un depósito bancario, un ...
20:19
22:14
243.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una yaya por sorpresa, una ...
15:10
17:06
227.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:24
14:52
220.000
3,0%

Ranking FDF (2,6%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
El pueblo
17:06
18:43
261.000
3,0%
FDF
Cine Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!
22:20
24:21
252.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un depósito bancario, un ...
20:19
22:14
243.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una yaya por sorpresa, una ...
15:10
17:06
227.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un biopic, una mujer moderna e ...
18:43
20:19
217.000
2,6%

Ranking Energy (2,4%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C.S.I. Nueva York ¿Ahora me oyen?
20:50
21:36
201.000
2,0%
Energy
C.S.I. Nueva York Se acabó el tiempo
23:07
24:01
197.000
2,1%
Energy
C.S.I. Nueva York Solo se muere una vez
22:29
23:07
197.000
1,9%
Energy
C.S.I. Nueva York Descenso por la ...
24:01
24:49
196.000
2,8%
Energy
C.S.I. Nueva York Las profundidades
21:36
22:29
191.000
1,8%

Ranking TRECE (2,4%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Diablo (2015)
19:22
20:48
336.000
3,9%
TRECE
Cine Enfrentados
17:22
19:22
317.000
3,7%
TRECE
Tu cine Al filo de la muerte
20:48
22:30
266.000
2,6%
TRECE
Cine Kill Switch
22:30
24:04
189.000
2,0%
TRECE
Cine Rob Roy (La pasión de un rebelde)
14:49
17:22
167.000
1,9%

Ranking BEMADtv (2,0%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El bibliotecario: En busca de la lanza ...
21:45
23:19
212.000
2,0%
BEMADtv
Cine Paradise City
17:08
18:39
192.000
2,2%
BEMADtv
Cine Desde París con amor
15:34
17:08
189.000
2,1%
BEMADtv
Cine The Order
20:23
21:45
178.000
1,8%
BEMADtv
Cine El bibliotecario: El mapa del rey ...
23:19
25:00
158.000
2,0%

Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:52
15:20
273.000
3,2%
Neox
Los Simpson
14:24
14:52
220.000
3,0%
Neox
Cine Esta abuela es mi padre
18:54
20:53
207.000
2,4%
Neox
Cine Esta abuela es un peligro 2
17:05
18:52
196.000
2,3%
Neox
Cine Esta abuela es un peligro
15:20
17:05
188.000
2,1%

Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
19:15
22:09
211.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el trópico Saint Laurent
23:03
24:02
174.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el trópico Tívoli
22:09
23:03
156.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el trópico Anse Mitan
24:02
24:55
141.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el paraíso
18:16
19:15
133.000
1,6%

Ranking Divinity (1,7%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Ryan y Julie
19:51
20:37
166.000
1,9%
Divinity
La casa de mis sueños Nicole y Matt
17:05
17:59
166.000
1,9%
Divinity
La casa de mis sueños Sandy y Pat
17:59
18:53
165.000
1,9%
Divinity
La casa de mis sueños Ashley y Even
20:37
21:26
159.000
1,7%
Divinity
La casa de mis sueños Jana y Jason
21:26
22:25
142.000
1,3%

Ranking Boing (1,6%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Gru 3. Mi villano favorito
19:47
21:22
199.000
2,2%
Boing
Cine Los Minions
21:31
23:08
164.000
1,6%
Boing
Especial mes Doraemon
09:56
15:21
122.000
3,0%
Boing
Cine Gru, mi villano favorito
15:31
17:29
87.000
1,0%
Boing
Cine Gru 2: Mi villano favorito
17:37
19:38
79.000
0,9%

Ranking DMAX (1,6%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
091 Alerta policía
21:58
22:50
134.000
1,3%
DMAX
091 Alerta policía
22:56
23:48
131.000
1,4%
DMAX
091 Alerta policía
23:54
24:47
129.000
1,8%
DMAX
091 Alerta policía
21:00
21:52
129.000
1,3%
DMAX
Control de puertos
20:30
21:00
127.000
1,4%

Ranking Nova (1,5%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
22:05
22:46
247.000
2,3%
Nova
Pasión de gavilanes
22:46
23:01
203.000
2,0%
Nova
Pasión de gavilanes
19:34
20:19
192.000
2,3%
Nova
Pasión de gavilanes
18:50
19:34
191.000
2,3%
Nova
Pasión de gavilanes
21:11
22:05
187.000
1,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
20:59
21:27
144.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informe semanal
21:31
22:01
99.000
0,9%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:00
14:27
92.000
2,8%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:01
22:28
83.000
0,8%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
08:00
10:00
70.000
4,5%

Ranking DKiss (1,2%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:42
22:34
118.000
1,1%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:34
23:22
114.000
1,1%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
20:03
21:42
107.000
1,1%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:22
24:15
101.000
1,2%
DKiss
La llamada del asesino
25:58
26:29
92.000
3,6%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Están vivos
22:01
23:55
154.000
1,5%
Paramount Network
Cine Ufo Sweden: Cazadores de ovnis
19:45
22:00
114.000
1,2%
Paramount Network
Cine Mortal Engines
15:25
17:47
111.000
1,3%
Paramount Network
Cine Tiempo
17:47
19:45
109.000
1,3%
Paramount Network
Cine El principe de las tinieblas
23:56
25:56
77.000
1,4%

Ranking Clan TVE (1,0%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Cazafantasmas: Imperio helado
21:31
23:14
120.000
1,1%
Clan TVE
Cine McFarland
23:14
25:13
116.000
1,6%
Clan TVE
Las mañanas de Clan
09:57
12:11
69.000
2,6%
Clan TVE
Pokemon XY
12:34
12:54
63.000
2,0%
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
25:18
26:24
63.000
1,9%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:09
22:29
168.000
1,6%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:29
23:52
156.000
1,6%
Mega (España)
La casa de empeños
14:58
15:50
88.000
1,0%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
15:50
17:04
82.000
0,9%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:51
21:08
72.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El soldado de fortuna
15:59
17:37
76.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Re: Born
23:22
25:00
68.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine La fuerza de la venganza
21:35
23:22
65.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:40
21:30
54.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
09:45
15:56
46.000
1,0%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
22:57
24:06
118.000
1,3%
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
24:06
25:01
93.000
1,4%
Teledeporte
Balonmano: Campeonato del mundo femenino Croacia ...
20:30
21:54
70.000
0,7%
Teledeporte
Estudio estadio: La previa
22:02
22:57
55.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: UEFA Nations League femenino resumen ...
16:56
17:51
47.000
0,5%

Ranking Ten (0,7%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:24
16:24
97.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
16:24
17:23
83.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
14:25
15:24
82.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
17:23
18:15
79.000
0,9%
Ten
Fútbol: Liga española 2ª D Albacete - ...
18:32
20:25
51.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 29 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Cartas a julieta
16:31
18:19
70.000
0,8%
Squirrel
Cine Cualquier bala servira
22:06
23:59
61.000
0,6%
Squirrel
Cine Ciudad del silencio
18:19
20:10
60.000
0,7%
Squirrel
Cine El demonio bajo la piel
20:10
22:06
56.000
0,6%
Squirrel
Cine The kovak box
14:44
16:31
55.000
0,6%
Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas