AUDIENCIAS TDT 31 DE MARZO

Nova tiñe de rosa el top 10 y brilla especialmente con la doble emisión de 'Leyla'

FDF sigue aprovechando el tirón de 'La que se avecina' para ser la cadena más vista.

Nova tiñe de rosa el top 10 y brilla especialmente con la doble emisión de 'Leyla'
Por RedacciónPublicado: Miércoles 1 Abril 2026 11:53

Audiencias Martes 31 de Marzo de 2026

  • logola1

    15,1%

  • logoantena3

    12,4%

  • logotelecinco

    9,9%

  • logolasexta

    6,1%

  • logocuatro

    5,6%

  • logola2

    3,5%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logocanal24horas

    1,5%

  • logo13tv

    1,5%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logoneox

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logobemadtv

    1,3%

  • logoboing

    1,0%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

La mitad superior del top 10 de emisiones de las cadenas temáticas ha estado acaparada por Nova, que ha contado con los contenidos más vistos de la jornada en este ámbito. Dentro de ese hito, el título más popular es 'Leyla', que ronda los 300.000 espectadores con sus dos emisiones. Aun así, FDF se erige como el canal más visto gracias a las numerosas entregas de 'La que se avecina' y a 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', que convence a 250.000 personas en el prime time.

&#39;Guardianes de la Galaxia Vol. 3&#39; es lo más visto en FDF
'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' es lo más visto en FDF

Ranking cadenas TDT Martes, 31 de Marzo de 2026

FDF 2,3%

Energy 2,2%

Nova 2,2%

Atreseries 1,7%

Canal 24 Horas 1,5%

TRECE 1,5%

DMAX 1,5%

Neox 1,3%

Mega (España) 1,3%

BEMADtv 1,3%

Divinity 1,0%

Boing 1,0%

Clan TVE 0,9%

DKiss 0,9%

Ten 0,9%

Squirrel 0,9%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:20
23:10
308.000
2,5%
Nova
Leyla
21:48
22:20
297.000
2,4%
Nova
El amor invencible
21:21
21:48
284.000
2,5%
Nova
Cuando seas mía
16:32
18:35
280.000
3,7%
Nova
Emanet
14:55
16:32
278.000
3,1%
Energy
FBI Startup
21:56
22:45
274.000
2,2%
Energy
FBI Devotos
22:45
23:29
254.000
2,3%
FDF
Cine Guardianes de la Galaxia: Volumen 3
22:55
25:30
250.000
3,4%
Atreseries
Bright Minds El ojo del dragón
22:54
23:51
249.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una ruina humana, un top gamba ...
21:15
22:55
239.000
2,0%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Guardianes de la Galaxia: Volumen 3
22:55
25:30
250.000
3,4%
FDF
La que se avecina Una ruina humana, un top gamba ...
21:15
22:55
239.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un pinchito nublado, una ITV ...
14:16
16:10
172.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un aprendiz de empotrador, un ...
16:10
18:17
167.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un conserje cojo, un licor de ...
19:50
21:15
151.000
1,8%

Ranking Energy (2,2%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Startup
21:56
22:45
274.000
2,2%
Energy
FBI Devotos
22:45
23:29
254.000
2,3%
Energy
FBI Confrontación
21:10
21:56
226.000
2,0%
Energy
FBI Fantasmas
23:29
24:15
225.000
2,7%
Energy
La noche de los FBI
20:17
26:30
184.000
2,3%

Ranking Nova (2,2%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:20
23:10
308.000
2,5%
Nova
Leyla
21:48
22:20
297.000
2,4%
Nova
El amor invencible
21:21
21:48
284.000
2,5%
Nova
Cuando seas mía
16:32
18:35
280.000
3,7%
Nova
Emanet
14:55
16:32
278.000
3,1%

Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds El ojo del dragón
22:54
23:51
249.000
2,5%
Atreseries
Bright Minds Soterrado
21:36
22:54
205.000
1,7%
Atreseries
Bright Minds Memento mori
23:51
24:50
176.000
2,6%
Atreseries
Hudson & Rex
17:47
18:27
154.000
2,1%
Atreseries
Bright Minds Las flores del mal
20:44
21:36
145.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:14
24:36
203.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Manuel Vilas-Enrique ...
22:01
23:14
157.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:31
22:01
157.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:00
21:31
134.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:40
25:00
125.000
2,4%

Ranking TRECE (1,5%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:30
20:41
183.000
2,2%
TRECE
Sesión doble Abandonados en la isla ...
17:06
18:52
167.000
2,3%
TRECE
Tu cine Frente a frente con la muerte
20:27
22:05
162.000
1,5%
TRECE
Cine western Raza de violencia
18:55
20:27
154.000
2,2%
TRECE
Sesión doble El lago azul
15:09
17:06
149.000
1,7%

Ranking DMAX (1,5%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:28
17:21
142.000
1,8%
DMAX
La fiebre del oro
17:21
18:13
135.000
1,8%
DMAX
Expedición al pasado
14:41
16:28
135.000
1,5%
DMAX
La fiebre del oro: Australia
19:06
19:58
123.000
1,8%
DMAX
Faraones: Más allá de las pirámides ...
23:25
24:15
122.000
1,5%

Ranking Neox (1,3%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:39
15:57
179.000
2,0%
Neox
Los Simpson
15:15
15:39
174.000
1,9%
Neox
Los Simpson
14:50
15:15
162.000
1,8%
Neox
The Big Bang Theory
16:43
17:00
149.000
1,8%
Neox
The Big Bang Theory
20:13
20:30
147.000
1,9%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
158.000
3,6%
Mega (España)
Forjado a fuego La pata
22:59
23:46
129.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero Los planes mejor trazados
16:30
17:19
125.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego El haladie
21:22
22:11
116.000
1,0%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:46
24:00
115.000
1,4%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Si yo fuera rico (2019)
17:28
19:15
146.000
2,1%
BEMADtv
Cine Operación Camarón
15:25
17:28
130.000
1,5%
BEMADtv
Cine Es por tu bien
19:15
20:47
124.000
1,7%
BEMADtv
Cine El pico
22:47
24:45
106.000
1,2%
BEMADtv
Cine La estanquera de Vallecas
20:47
22:47
100.000
0,9%

Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:34
22:22
122.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
22:22
23:08
102.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio
20:40
21:34
94.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:08
17:04
94.000
1,1%
Divinity
Vender para comprar
15:17
16:08
90.000
1,0%

Ranking Boing (1,0%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:04
21:15
136.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:53
21:04
118.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:23
14:32
113.000
1,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:07
15:17
109.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:37
14:47
107.000
1,3%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Hotel Transilvania
14:28
15:47
117.000
1,3%
Clan TVE
La sobremesa Clan
14:28
17:02
95.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
15:55
16:02
94.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
15:48
15:55
94.000
1,1%
Clan TVE
Los Green en la gran ciudad
20:44
20:54
74.000
0,8%

Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Este bosque está embrujado La historia de ...
26:16
26:30
92.000
4,5%
DKiss
Mi casa está embrujada
23:45
24:35
83.000
1,1%
DKiss
Almas en pena
22:56
23:45
75.000
0,7%
DKiss
Este bosque está embrujado La historia de ...
25:26
26:16
74.000
2,4%
DKiss
Mi casa está embrujada
24:35
25:26
66.000
1,4%

Ranking Ten (0,9%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:16
15:16
106.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
15:16
16:14
86.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
19:58
20:54
78.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
16:14
17:15
75.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
17:15
18:14
74.000
1,0%

Ranking Squirrel (0,9%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Gunpowder Milkshake (Cóctel ...
22:04
23:55
127.000
1,2%
Squirrel
Cine Su juego favorito
14:47
16:42
77.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Ni tú ni nadie
13:29
14:47
66.000
1,1%
Squirrel
Cine Beau geste (1939)
16:42
18:24
61.000
0,8%
Squirrel
Cine El gran McLintock
18:24
20:28
60.000
0,9%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Martes, 31 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Eurocopa sub 21 España-Kosovo
19:01
20:52
147.000
2,0%
Teledeporte
Camino al Mundial
19:50
20:01
99.000
1,4%
Teledeporte
Post fútbol: Amistoso España-Egipto
22:59
24:02
94.000
1,0%
Teledeporte
Previo fútbol: Eurocopa sub 21 ...
18:55
19:01
82.000
1,2%
Teledeporte
Camino al Mundial
18:22
18:54
74.000
1,1%
