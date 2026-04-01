Nova tiñe de rosa el top 10 y brilla especialmente con la doble emisión de 'Leyla'

La mitad superior del top 10 de emisiones de las cadenas temáticas ha estado acaparada por Nova, que ha contado con los contenidos más vistos de la jornada en este ámbito. Dentro de ese hito, el título más popular es 'Leyla', que ronda los 300.000 espectadores con sus dos emisiones. Aun así, FDF se erige como el canal más visto gracias a las numerosas entregas de 'La que se avecina' y a 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', que convence a 250.000 personas en el prime time.
Ranking cadenas TDT Martes, 31 de Marzo de 2026
2,3%
2,2%
2,2%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:20
23:10
308.000
2,5%
Leyla
21:48
22:20
297.000
2,4%
El amor invencible
21:21
21:48
284.000
2,5%
Cuando seas mía
16:32
18:35
280.000
3,7%
Emanet
14:55
16:32
278.000
3,1%
FBI Startup
21:56
22:45
274.000
2,2%
FBI Devotos
22:45
23:29
254.000
2,3%
Cine Guardianes de la Galaxia: Volumen 3
22:55
25:30
250.000
3,4%
Bright Minds El ojo del dragón
22:54
23:51
249.000
2,5%
La que se avecina Una ruina humana, un top gamba ...
21:15
22:55
239.000
2,0%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Guardianes de la Galaxia: Volumen 3
22:55
25:30
250.000
3,4%
La que se avecina Una ruina humana, un top gamba ...
21:15
22:55
239.000
2,0%
La que se avecina Un pinchito nublado, una ITV ...
14:16
16:10
172.000
2,0%
La que se avecina Un aprendiz de empotrador, un ...
16:10
18:17
167.000
2,1%
La que se avecina Un conserje cojo, un licor de ...
19:50
21:15
151.000
1,8%
Ranking Energy (2,2%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Startup
21:56
22:45
274.000
2,2%
FBI Devotos
22:45
23:29
254.000
2,3%
FBI Confrontación
21:10
21:56
226.000
2,0%
FBI Fantasmas
23:29
24:15
225.000
2,7%
La noche de los FBI
20:17
26:30
184.000
2,3%
Ranking Nova (2,2%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:20
23:10
308.000
2,5%
Leyla
21:48
22:20
297.000
2,4%
El amor invencible
21:21
21:48
284.000
2,5%
Cuando seas mía
16:32
18:35
280.000
3,7%
Emanet
14:55
16:32
278.000
3,1%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds El ojo del dragón
22:54
23:51
249.000
2,5%
Bright Minds Soterrado
21:36
22:54
205.000
1,7%
Bright Minds Memento mori
23:51
24:50
176.000
2,6%
Hudson & Rex
17:47
18:27
154.000
2,1%
Bright Minds Las flores del mal
20:44
21:36
145.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:14
24:36
203.000
2,5%
La noche en 24h: Portada Manuel Vilas-Enrique ...
22:01
23:14
157.000
1,3%
Informativo 24h
21:31
22:01
157.000
1,3%
Informativo 24h
21:00
21:31
134.000
1,2%
Informativo 24h
24:40
25:00
125.000
2,4%
Ranking TRECE (1,5%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y COPE es noticia
20:30
20:41
183.000
2,2%
Sesión doble Abandonados en la isla ...
17:06
18:52
167.000
2,3%
Tu cine Frente a frente con la muerte
20:27
22:05
162.000
1,5%
Cine western Raza de violencia
18:55
20:27
154.000
2,2%
Sesión doble El lago azul
15:09
17:06
149.000
1,7%
Ranking DMAX (1,5%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
16:28
17:21
142.000
1,8%
La fiebre del oro
17:21
18:13
135.000
1,8%
Expedición al pasado
14:41
16:28
135.000
1,5%
La fiebre del oro: Australia
19:06
19:58
123.000
1,8%
Faraones: Más allá de las pirámides ...
23:25
24:15
122.000
1,5%
Ranking Neox (1,3%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:39
15:57
179.000
2,0%
Los Simpson
15:15
15:39
174.000
1,9%
Los Simpson
14:50
15:15
162.000
1,8%
The Big Bang Theory
16:43
17:00
149.000
1,8%
The Big Bang Theory
20:13
20:30
147.000
1,9%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
158.000
3,6%
Forjado a fuego La pata
22:59
23:46
129.000
1,3%
Vida bajo cero Los planes mejor trazados
16:30
17:19
125.000
1,5%
Forjado a fuego El haladie
21:22
22:11
116.000
1,0%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:46
24:00
115.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Si yo fuera rico (2019)
17:28
19:15
146.000
2,1%
Cine Operación Camarón
15:25
17:28
130.000
1,5%
Cine Es por tu bien
19:15
20:47
124.000
1,7%
Cine El pico
22:47
24:45
106.000
1,2%
Cine La estanquera de Vallecas
20:47
22:47
100.000
0,9%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:34
22:22
122.000
1,0%
Tu casa a juicio
22:22
23:08
102.000
0,8%
Tu casa a juicio
20:40
21:34
94.000
0,9%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:08
17:04
94.000
1,1%
Vender para comprar
15:17
16:08
90.000
1,0%
Ranking Boing (1,0%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
21:04
21:15
136.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
20:53
21:04
118.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:23
14:32
113.000
1,6%
Doraemon, el gato cósmico
15:07
15:17
109.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:37
14:47
107.000
1,3%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Hotel Transilvania
14:28
15:47
117.000
1,3%
La sobremesa Clan
14:28
17:02
95.000
1,1%
Bluey
15:55
16:02
94.000
1,1%
Bluey
15:48
15:55
94.000
1,1%
Los Green en la gran ciudad
20:44
20:54
74.000
0,8%
Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Este bosque está embrujado La historia de ...
26:16
26:30
92.000
4,5%
Mi casa está embrujada
23:45
24:35
83.000
1,1%
Almas en pena
22:56
23:45
75.000
0,7%
Este bosque está embrujado La historia de ...
25:26
26:16
74.000
2,4%
Mi casa está embrujada
24:35
25:26
66.000
1,4%
Ranking Ten (0,9%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:16
15:16
106.000
1,3%
Caso cerrado
15:16
16:14
86.000
0,9%
Caso cerrado
19:58
20:54
78.000
1,0%
Caso cerrado
16:14
17:15
75.000
0,9%
Caso cerrado
17:15
18:14
74.000
1,0%
Ranking Squirrel (0,9%) - Martes, 31 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Gunpowder Milkshake (Cóctel ...
22:04
23:55
127.000
1,2%
Cine Su juego favorito
14:47
16:42
77.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Ni tú ni nadie
13:29
14:47
66.000
1,1%
Cine Beau geste (1939)
16:42
18:24
61.000
0,8%
Cine El gran McLintock
18:24
20:28
60.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Martes, 31 de Marzo de 2026