El fútbol (28%) no repara a 'DecoMasters' (8,4%), cuya final se ve eclipsada por 'Supervivientes' (15,4%)

Por Redacción | |

El fútbol y 'Supervivientes' han llevado la voz cantante en la última noche de marzo. Para empezar, el segundo amistoso de la Selección Española, que la medía contra el combinado de Egipto, ha amasado un sobresaliente 28% de cuota de pantalla a lo largo del access de La 1, en el que ha enganchado a una media de 3,31 millones de espectadores pese a concluir con un empate sin goles.

Ni siquiera esas abultadas cifras han sido suficientes para que 'DecoMasters' salga por la puerta grande, ya que el formato presentado por Patricia Montero ha firmado un 8,4% con su final. Así pues, se eleva unas pocas décimas con respecto a su anterior emisión, pero se conforma con poco más de medio millón de televidentes, por lo que se queda lejos de competir por la primera plaza.

En esa cima se encuentra 'Supervivientes: Tierra de nadie', que asciende a un 15,4% de share con una base de 987.000 fieles. Mientras tanto, Antena 3 se resiente con 'En tierra lejana', que baja a un 10,9% con 851.000 espectadores. Por su parte, 'Código 10' sufre una notable caída al anotar un 6% en Cuatro.

La final de 'DecoMasters' no escapa del unidígito en La 1

Prime time

3,2% y 3,4% para el documental de 'Benita'

Mejora de 6 décimas para 'Supervivientes: Tierra de nadie'

'DecoMasters' celebra su final con un 8,4%

La 1

Fútbol: amistoso España-Egipto 3.310.000 28,0% DecoMasters553.000 8,4%

La 2

Cifras y letras526.000 4,6% Cifras y letras664.000 5,4% Benita: nunca es tarde372.000 3,2% Benita: nunca es tarde262.000 3,4%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Antonio Banderas 1.281.000 10,5% En tierra lejana851.000 10,9%

Cuatro

First Dates411.000 3,7% Horizonte644.000 5,3% Código 10375.000 6,0%

Telecinco

First Dates1.032.000 8,4% Supervivientes: Tierra de nadie987.000 15,4%

laSexta

La sexta clave475.000 4,5% El intermedio: the very best517.000 4,2% El taquillazo Taxi a Gibraltar 414.000 5,0%

El emotivo reencuentro de Almudena y Borja en 'Supervivientes'

Late night

El cine de laSexta apunta un 4,2%, creciendo +1,5 puntos

2,9% para la reposición de 'En el punto de mira' (-4,5)

La reposición de 'MasterChef' apunta un 8,1% en esta franja

La 1

MasterChef191.000 8,1%

La 2

Cine Norberta 87.000 2,1% Conciertos radio 3 Noriko Martin 17.000 0,8%

Antena 3

En tierra lejana205.000 5,6% Sportium game show60.000 3,0%

Cuatro

En el punto de mira El veto de Trump 64.000 2,9%

Telecinco

Gran Madrid show142.000 6,5%

laSexta

Cine Al final del camino 150.000 4,2%

Escena entre Pía y Curro en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

Mejora de medio punto para 'Pasapalabra' (18,8%)

El previo del amistoso España-Egipto marca un 13,2%

'¡Allá tú!' (10,2%) se mantiene por encima del doble dígito

La 1

Directo al grano898.000 11,1% Valle Salvaje781.000 10,9% La promesa840.000 12,3% Malas lenguas872.000 12,1% Aquí la Tierra1.076.000 13,2% Previo fútbol: amistoso España-Egipto 1.230.000 13,2%

La 2

Saber y ganar553.000 6,2% Grandes documentales301.000 3,8% La corriente de Humboldt Renovación 295.000 3,6% Jerte, vida salvaje en el valle de los cerezos309.000 4,1% Malas lenguas472.000 6,8% Sukha132.000 1,8% Trivial Pursuit258.000 2,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.191.000 14,1% Y ahora Sonsoles654.000 9,2% Pasapalabra1.583.000 18,8%

Cuatro

Todo es mentira533.000 6,7% Lo sabe no lo sabe427.000 6,2%

Telecinco

El tiempo justo703.000 8,9% El diario de Jorge698.000 10,1% ¡Allá tú!854.000 10,2%

laSexta

Zapeando546.000 6,5% Más vale tarde446.000 6,3%

Jorge Fernández muestra el premio de 'La ruleta de la suerte'

Mañana

La 1

La hora de La 1326.000 18,5% Mañaneros 360445.000 14,0% Mañaneros 360929.000 11,9%

La 2

Pueblo de dios El quinto evangelio 1.000 0,2% Arqueomanía Magdalenienses 6.000 0,6% Lugares indómitos. La gran barrera de coral Verano 8.000 0,7% Agrosfera15.000 0,9% Italiana TV magazine11.000 0,5% Escapadas extraordinarias12.000 0,5% Baserri gourmet Portuondo 34.000 1,3% El western de La 2 Las pistolas cantaron a muerte 80.000 2,6% El cazador110.000 2,1% El cazador183.000 2,1%

Antena 3

Espejo público294.000 11,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de tirabeques 771.000 16,2% La ruleta de la suerte1.438.000 19,9%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,4% ¡Toma salami! Espacio exterior 8.000 0,8% Alerta cobra Duelo en el bosque 14.000 1,1% Alerta cobra Día de cobro 41.000 2,2% Alerta cobra Trucos 74.000 3,3% En boca de todos247.000 7,7%

Telecinco

La mirada crítica107.000 8,3% El programa de AR259.000 10,7% Vamos a ver350.000 10,1% El precio justo649.000 9,7%

laSexta

Aruser@s el humorning127.000 11,8% Aruser@s282.000 12,8% Al rojo vivo308.000 8,4%

Informativos

Con un 22,2% y superando los dos millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa por encima del 14,7% de 'Telediario 2' y del 9,1% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' se queda en un 15,2% y, mientras que La 1 no ofrece su 'Telediario 2' debido al fútbol, 'Informativos Telecinco 21:00' apunta un 8,1%.

La 1

Informativo territorial 1807.000 13,3% Telediario 11.340.000 14,7% Informativo territorial 21.200.000 13,4%

Antena 3

Noticias de la mañana190.000 15,4% Antena 3 noticias 12.024.000 22,2% Antena 3 noticias 21.681.000 15,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1554.000 8,0% El desmarque Cuatro 1373.000 4,2% Noticias Cuatro 2440.000 5,7%

Telecinco

El matinal67.000 7,3% Informativos Telecinco 15:00830.000 9,1% Informativos Telecinco 21:00877.000 8,1%

laSexta

laSexta noticias 14h672.000 8,4% laSexta noticias: jugones452.000 4,9% laSexta noticias 20h574.000 7,2%

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