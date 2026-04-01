El fútbol (28%) no repara a 'DecoMasters' (8,4%), cuya final se ve eclipsada por 'Supervivientes' (15,4%)

Audiencias Martes 31 de Marzo de 2026
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El fútbol y 'Supervivientes' han llevado la voz cantante en la última noche de marzo. Para empezar, el segundo amistoso de la Selección Española, que la medía contra el combinado de Egipto, ha amasado un sobresaliente 28% de cuota de pantalla a lo largo del access de La 1, en el que ha enganchado a una media de 3,31 millones de espectadores pese a concluir con un empate sin goles.
Ni siquiera esas abultadas cifras han sido suficientes para que 'DecoMasters' salga por la puerta grande, ya que el formato presentado por Patricia Montero ha firmado un 8,4% con su final. Así pues, se eleva unas pocas décimas con respecto a su anterior emisión, pero se conforma con poco más de medio millón de televidentes, por lo que se queda lejos de competir por la primera plaza.
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
- 'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
- La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
- 'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
En esa cima se encuentra 'Supervivientes: Tierra de nadie', que asciende a un 15,4% de share con una base de 987.000 fieles. Mientras tanto, Antena 3 se resiente con 'En tierra lejana', que baja a un 10,9% con 851.000 espectadores. Por su parte, 'Código 10' sufre una notable caída al anotar un 6% en Cuatro.
La final de 'DecoMasters' no escapa del unidígito en La 1
Prime time
- 3,2% y 3,4% para el documental de 'Benita'
- Mejora de 6 décimas para 'Supervivientes: Tierra de nadie'
- 'DecoMasters' celebra su final con un 8,4%
Fútbol: amistoso 3.310.000 28,0%
DecoMasters553.000 8,4%
Cifras y letras526.000 4,6%
Cifras y letras664.000 5,4%
Benita: nunca es tarde372.000 3,2%
Benita: nunca es tarde262.000 3,4%
El hormiguero 20 años juntos 1.281.000 10,5%
En tierra lejana851.000 10,9%
First Dates411.000 3,7%
Horizonte644.000 5,3%
Código 10375.000 6,0%
First Dates1.032.000 8,4%
Supervivientes: Tierra de nadie987.000 15,4%
La sexta clave475.000 4,5%
El intermedio: the very best517.000 4,2%
El taquillazo 414.000 5,0%
El emotivo reencuentro de Almudena y Borja en 'Supervivientes'
Late night
- El cine de laSexta apunta un 4,2%, creciendo +1,5 puntos
- 2,9% para la reposición de 'En el punto de mira' (-4,5)
- La reposición de 'MasterChef' apunta un 8,1% en esta franja
MasterChef191.000 8,1%
Cine 87.000 2,1%
Conciertos radio 3 17.000 0,8%
En tierra lejana205.000 5,6%
Sportium game show60.000 3,0%
En el punto de mira 64.000 2,9%
Gran Madrid show142.000 6,5%
Cine 150.000 4,2%
Escena entre Pía y Curro en 'La promesa'
Sobremesa y tarde
- Mejora de medio punto para 'Pasapalabra' (18,8%)
- El previo del amistoso España-Egipto marca un 13,2%
- '¡Allá tú!' (10,2%) se mantiene por encima del doble dígito
Directo al grano898.000 11,1%
Valle Salvaje781.000 10,9%
La promesa840.000 12,3%
Malas lenguas872.000 12,1%
Aquí la Tierra1.076.000 13,2%
Previo fútbol: amistoso 1.230.000 13,2%
Saber y ganar553.000 6,2%
Grandes documentales301.000 3,8%
La corriente de Humboldt 295.000 3,6%
Jerte, vida salvaje en el valle de los cerezos309.000 4,1%
Malas lenguas472.000 6,8%
Sukha132.000 1,8%
Trivial Pursuit258.000 2,7%
Sueños de libertad1.191.000 14,1%
Y ahora Sonsoles654.000 9,2%
Pasapalabra1.583.000 18,8%
Todo es mentira533.000 6,7%
Lo sabe no lo sabe427.000 6,2%
El tiempo justo703.000 8,9%
El diario de Jorge698.000 10,1%
¡Allá tú!854.000 10,2%
Zapeando546.000 6,5%
Más vale tarde446.000 6,3%
Jorge Fernández muestra el premio de 'La ruleta de la suerte'
Mañana
- 'La hora de La 1' (18,5%) sube punto y medio respecto al martes anterior
- Gran 19,9% para 'La ruleta de la suerte'
- 'En boca de todos' (7,7%) sigue como lo más visto de la mañana de Cuatro
La hora de La 1326.000 18,5%
Mañaneros 360445.000 14,0%
Mañaneros 360929.000 11,9%
Pueblo de dios 1.000 0,2%
Arqueomanía 6.000 0,6%
Lugares indómitos. La gran barrera de coral 8.000 0,7%
Agrosfera15.000 0,9%
Italiana TV magazine11.000 0,5%
Escapadas extraordinarias12.000 0,5%
Baserri gourmet 34.000 1,3%
El western de La 2 80.000 2,6%
El cazador110.000 2,1%
El cazador183.000 2,1%
Espejo público294.000 11,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 771.000 16,2%
La ruleta de la suerte1.438.000 19,9%
Love shopping tv3.000 0,4%
¡Toma salami! 8.000 0,8%
Alerta cobra 14.000 1,1%
Alerta cobra 41.000 2,2%
Alerta cobra 74.000 3,3%
En boca de todos247.000 7,7%
La mirada crítica107.000 8,3%
El programa de AR259.000 10,7%
Vamos a ver350.000 10,1%
El precio justo649.000 9,7%
Aruser@s el humorning127.000 11,8%
Aruser@s282.000 12,8%
Al rojo vivo308.000 8,4%
Informativos
Con un 22,2% y superando los dos millones de espectadores, 'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa por encima del 14,7% de 'Telediario 2' y del 9,1% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' se queda en un 15,2% y, mientras que La 1 no ofrece su 'Telediario 2' debido al fútbol, 'Informativos Telecinco 21:00' apunta un 8,1%.
Informativo territorial 1807.000 13,3%
Telediario 11.340.000 14,7%
Informativo territorial 21.200.000 13,4%
Noticias de la mañana190.000 15,4%
Antena 3 noticias 12.024.000 22,2%
Antena 3 noticias 21.681.000 15,2%
Noticias Cuatro 1554.000 8,0%
El desmarque Cuatro 1373.000 4,2%
Noticias Cuatro 2440.000 5,7%
El matinal67.000 7,3%
Informativos Telecinco 15:00830.000 9,1%
Informativos Telecinco 21:00877.000 8,1%
laSexta noticias 14h672.000 8,4%
laSexta noticias: jugones452.000 4,9%
laSexta noticias 20h574.000 7,2%