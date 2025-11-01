'La Voz' (13,7%) lidera y amplía su ventaja sobre '¡De viernes!' (11%), que baja

Por Redacción | |

No hay forma de ver interrumpido el liderazgo de 'La Voz' en la noche de los viernes. El último prime time de octubre estuvo dominado por el talent show musical, y es que La Gran Batalla, donde los coaches se vieron rodeados de sus asesores, reunió a un 13,7% y 889.000 tras descender ligeramente -0,2 puntos en una semana.

Por otro lado, '¡De viernes!' vivió una bajada de -1,1 puntos, lo que acentúa su diferencia con su principal competidor. El espacio de corazón de Telecinco fue seguido por un 11% y 750.000. 'Equipo de investigación' también cede, dado que su emisión reunió a un 4,7% y 439.000 espectadores, es decir, -0,5 puntos en 7 días.

Terelu Campos, colaboradora de '¡De viernes!'

La noche cinéfila de La 1 intentó adaptarse a Halloween con la emisión de 'Cazafantasmas: Imperio helado'. No obstante, la película pinchó con un 6,6% y 606.000 espectadores, lo que supone una pérdida de -1,2 puntos respecto a la de la semana anterior. En cuanto a 'El blockbuster', 'Llaman a la puerta' atrapó a un 6,9% y 600.000, así que se mantiene en tanto al largometraje del pasado viernes.

Antena 3 es la cadena líder del último día de octubre al promediar un 13,9%. La 1 queda en segunda posición con un 10,8% y Telecinco reúne a un 9% en la tercera plaza. laSexta firma un 6,2%, de modo que supera a Cuatro (5,6%). La 2 atrae a un fuerte 3,9%. Completan Atreseries (2,6%), FDF (2,5%), Energy (2,3%), Nova (2,3%) y Trece (2,2%).

'Equipo de investigación' trató la desaparición de Caroline del Valle

'Antena 3 noticias 1', lo más visto del día

Como es habitual en su franja, 'Antena 3 noticias 1' arrasa al cautivar a un 23,1% y 2.006.000 espectadores y consigue ser lo más visto del día. 'Telediario 1' queda lejos con un 14,8% y 1.297.000. 'Informativos Telecinco 15:00' se queda con un 8,3% y 722.000. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también lidera al cautivar a un 19% y 1.774.000 espectadores. 'Telediario 2' registra un 12% y 1.127.000. Por detrás está 'Informativos Telecinco 21:00' con su 7,4% y 700.000.

