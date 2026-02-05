Nova arrasa con seis telenovelas entre lo más visto, con 'Leyla' y 'El amor invencible' liderando el ranking

FDF domina la jornada del miércoles 4 de febrero de 2026 al promediar un 2,2%, seguido de Nova (2,1%) y el empate de Energy y Atreseries (1,8%). Las telenovelas 'Leyla' y 'El amor invencible' se convierten en lo más visto del día con 295.000 espectadores. Nova demuestra su fortaleza en TDT al colocar seis de sus emisiones en el ranking: 'Emanet' (2,8%), 'Vino el amor' (3,1%), otra entrega de 'Leyla' (2,1%) y 'Cuando seas mías' (3%). Mientras que la película 'Asesinos de élite' (3,5%) y las reposiciones de 'La que se avecina' (2,1% y 2,7%) también destacan en FDF.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Ranking programas TDT Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El amor invencible
19:59
21:31
295.000
2,5%
Leyla
21:31
22:19
295.000
2,2%
Emanet
15:00
16:33
289.000
2,8%
Cine Asesinos de élite
22:55
24:57
287.000
3,5%
La que se avecina Un coche eléctrico, una ...
21:00
22:55
284.000
2,1%
Vino el amor
18:27
19:59
281.000
3,1%
Leyla
22:19
22:46
279.000
2,1%
Cuando seas mía
16:33
18:27
269.000
3,0%
La que se avecina Una maruja, un entrecejo y un ...
15:33
17:32
260.000
2,7%
Forever
21:53
22:40
251.000
1,9%
Ranking FDF (2,2%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Asesinos de élite
22:55
24:57
287.000
3,5%
La que se avecina Un coche eléctrico, una ...
21:00
22:55
284.000
2,1%
La que se avecina Una maruja, un entrecejo y un ...
15:33
17:32
260.000
2,7%
La que se avecina Un exilio rural, un exorcismo ...
19:21
21:00
175.000
1,7%
La que se avecina Un bodorrio, un león ...
13:20
15:33
138.000
1,6%
Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:31
22:19
295.000
2,2%
El amor invencible
19:59
21:31
295.000
2,5%
Emanet
15:00
16:33
289.000
2,8%
Vino el amor
18:27
19:59
281.000
3,1%
Leyla
22:19
22:46
279.000
2,1%
Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:17
26:10
186.000
2,0%
C. S. I. No va más
19:35
20:17
175.000
1,8%
C. S. I. Palabros
16:44
17:41
150.000
1,7%
C. S. I. Malo hasta la médula
15:46
16:44
133.000
1,3%
C. S. I. El sustituto muerto
17:41
18:38
125.000
1,4%
Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:53
22:40
251.000
1,9%
Hudson y rex
18:22
19:16
234.000
2,6%
Hudson y Rex
16:39
17:28
203.000
2,2%
Forever
20:59
21:53
199.000
1,5%
Hudson y Rex
17:28
18:22
194.000
2,2%
Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Una pistola al amanecer
18:37
20:47
246.000
2,5%
El cascabel
22:10
24:30
231.000
2,2%
Tu cine Cazador de recompensas
20:47
22:10
200.000
1,5%
Sesión doble La presa desnuda
16:47
18:33
198.000
2,2%
Sesión doble Safari en Malasia
14:50
16:47
117.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine 9 días
22:26
24:23
205.000
2,0%
Cine El hombre invisible
15:31
17:48
196.000
2,1%
Cine La lista
17:48
19:41
165.000
1,8%
Cine No confíes en nadie
19:41
21:03
145.000
1,3%
Cine Crónica de un engaño
21:03
22:26
136.000
1,0%
Ranking DMAX (1,4%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
172.000
1,3%
Alienígenas Puntos calientes
23:24
24:12
164.000
1,9%
Alienígenas Los restos de Roswell
24:19
25:04
125.000
2,4%
La fiebre del oro
16:07
17:58
125.000
1,4%
Joyas sobre ruedas
20:35
21:32
124.000
1,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: Portada Raquel González - ...
22:05
23:06
210.000
1,6%
La noche en 24h
23:06
24:33
180.000
2,1%
Informativo 24h
21:43
22:05
122.000
0,9%
Telediario 1
14:57
15:35
115.000
1,1%
Informativo 24h
24:38
25:00
105.000
2,2%
Ranking Neox (1,2%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
19:04
19:28
181.000
2,0%
Los Simpson
15:28
15:54
181.000
1,7%
The Big Bang Theory
18:21
18:47
175.000
2,0%
The Big Bang Theory
20:12
20:30
174.000
1,6%
The Big Bang Theory
17:32
17:57
167.000
1,9%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
189.000
2,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
122.000
3,1%
Vida bajo cero: El deshielo A flote
16:31
17:24
106.000
1,2%
Forjado a fuego: Edición campeones absolutos ...
21:03
21:58
102.000
0,8%
Vida bajo cero: El deshielo La furia del ...
15:15
16:31
102.000
1,0%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Castle La fan número uno
24:00
24:48
79.000
1,2%
Divinity the home channel
09:26
23:09
72.000
0,9%
Castle Confidencial
23:09
24:00
68.000
0,7%
Castle El tiempo lo dirá
24:48
25:36
66.000
1,8%
Elementary Muéstrame el dedo
02:53
03:33
62.000
5,8%
Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:03
18:04
109.000
1,2%
Caso cerrado
16:03
17:03
101.000
1,1%
Caso cerrado
15:02
16:03
98.000
0,9%
Caso cerrado
18:04
18:55
96.000
1,1%
Caso cerrado
20:39
21:39
87.000
0,7%
Ranking Boing (0,9%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
15:15
15:30
108.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
08:00
08:22
92.000
5,6%
Doraemon, el gato cósmico
08:28
08:50
90.000
4,8%
Doraemon, el gato cósmico
07:38
07:59
89.000
6,4%
La casa de los retos
18:06
18:34
63.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,9%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol sala: Eurocopa Croacia - España
17:01
18:49
172.000
1,9%
Fútbol: C. Reina femenino At. Madrid - Ath. ...
18:51
20:46
152.000
1,5%
Estudio estadio: Copa del Rey
23:00
24:00
118.000
1,2%
Fútbol sala: Eurocopa Francia - Portugal
20:49
22:16
110.000
0,8%
Baloncesto: Basketball champions league Gran ...
22:19
22:38
76.000
0,6%
Ranking DKiss (0,8%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reformas en pareja
21:16
22:12
97.000
0,7%
Reformas en pareja
20:21
21:16
89.000
0,7%
¿Pero con quién me he casado?
19:58
20:20
84.000
0,8%
Asesinos de América
17:09
18:05
78.000
0,9%
Pecados mortales
18:05
19:02
71.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:37
23:45
57.000
0,5%
La noche clan
20:07
22:37
50.000
0,4%
Cuéntame cómo pasó Una venta con freno y ...
23:46
24:58
43.000
0,7%
La tarde clan
16:30
20:06
41.000
0,4%
La sobremesa clan
13:50
16:29
34.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Prisionero de guerra
21:35
23:34
163.000
1,3%
Cine En zona de peligro
23:34
25:05
74.000
1,1%
Cine Naciste en las minas del Rey Salomón
15:35
17:12
72.000
0,7%
Real Madrid conecta
19:35
21:31
21.000
0,2%
Ciudad Real Madrid
17:16
19:22
16.000
0,2%
