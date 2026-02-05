Nova arrasa con seis telenovelas entre lo más visto, con 'Leyla' y 'El amor invencible' liderando el ranking

Por Redacción | |

FDF domina la jornada del miércoles 4 de febrero de 2026 al promediar un 2,2%, seguido de Nova (2,1%) y el empate de Energy y Atreseries (1,8%). Las telenovelas 'Leyla' y 'El amor invencible' se convierten en lo más visto del día con 295.000 espectadores. Nova demuestra su fortaleza en TDT al colocar seis de sus emisiones en el ranking: 'Emanet' (2,8%), 'Vino el amor' (3,1%), otra entrega de 'Leyla' (2,1%) y 'Cuando seas mías' (3%). Mientras que la película 'Asesinos de élite' (3,5%) y las reposiciones de 'La que se avecina' (2,1% y 2,7%) también destacan en FDF.

'La que se avecina' sigue siendo un valor seguro para FDF