AUDIENCIAS TDT 4 DE FEBRERO

Nova arrasa con seis telenovelas entre lo más visto, con 'Leyla' y 'El amor invencible' liderando el ranking

Las telenovelas 'Leyla' y 'El amor invencible' se colocan en lo más alto del ranking con con 295.000 espectadores en el canal temático de Atresmedia.

Por RedacciónPublicado: Jueves 5 Febrero 2026 09:20 (hace 5 horas) | Última actualización: Jueves 5 Febrero 2026 09:42 (hace 5 horas)

Audiencias Miércoles 4 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    15,0%

  • logola1

    13,7%

  • logotelecinco

    8,8%

  • logolasexta

    6,2%

  • logocuatro

    5,7%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logoenergy

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logo13tv

    1,6%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logoneox

    1,2%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,9%

  • logoboing

    0,9%

  • logodkiss

    0,8%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

FDF domina la jornada del miércoles 4 de febrero de 2026 al promediar un 2,2%, seguido de Nova (2,1%) y el empate de Energy y Atreseries (1,8%). Las telenovelas 'Leyla' y 'El amor invencible' se convierten en lo más visto del día con 295.000 espectadores. Nova demuestra su fortaleza en TDT al colocar seis de sus emisiones en el ranking: 'Emanet' (2,8%), 'Vino el amor' (3,1%), otra entrega de 'Leyla' (2,1%) y 'Cuando seas mías' (3%). Mientras que la película 'Asesinos de élite' (3,5%) y las reposiciones de 'La que se avecina' (2,1% y 2,7%) también destacan en FDF.

&#39;La que se avecina&#39; sigue siendo un valor seguro para FDF
Ranking cadenas TDT Miércoles, 4 de Febrero de 2026

FDF 2,2%

Nova 2,1%

Energy 1,8%

Atreseries 1,8%

TRECE 1,6%

BEMADtv 1,5%

DMAX 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

Neox 1,2%

Mega (España) 1,1%

Divinity 1,0%

Ten 1,0%

Boing 0,9%

Teledeporte 0,9%

DKiss 0,8%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
El amor invencible
19:59
21:31
295.000
2,5%
Nova
Leyla
21:31
22:19
295.000
2,2%
Nova
Emanet
15:00
16:33
289.000
2,8%
FDF
Cine Asesinos de élite
22:55
24:57
287.000
3,5%
FDF
La que se avecina Un coche eléctrico, una ...
21:00
22:55
284.000
2,1%
Nova
Vino el amor
18:27
19:59
281.000
3,1%
Nova
Leyla
22:19
22:46
279.000
2,1%
Nova
Cuando seas mía
16:33
18:27
269.000
3,0%
FDF
La que se avecina Una maruja, un entrecejo y un ...
15:33
17:32
260.000
2,7%
Atreseries
Forever
21:53
22:40
251.000
1,9%

Ranking FDF (2,2%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Asesinos de élite
22:55
24:57
287.000
3,5%
FDF
La que se avecina Un coche eléctrico, una ...
21:00
22:55
284.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una maruja, un entrecejo y un ...
15:33
17:32
260.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un exilio rural, un exorcismo ...
19:21
21:00
175.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un bodorrio, un león ...
13:20
15:33
138.000
1,6%

Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:31
22:19
295.000
2,2%
Nova
El amor invencible
19:59
21:31
295.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:33
289.000
2,8%
Nova
Vino el amor
18:27
19:59
281.000
3,1%
Nova
Leyla
22:19
22:46
279.000
2,1%

Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:17
26:10
186.000
2,0%
Energy
C. S. I. No va más
19:35
20:17
175.000
1,8%
Energy
C. S. I. Palabros
16:44
17:41
150.000
1,7%
Energy
C. S. I. Malo hasta la médula
15:46
16:44
133.000
1,3%
Energy
C. S. I. El sustituto muerto
17:41
18:38
125.000
1,4%

Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:53
22:40
251.000
1,9%
Atreseries
Hudson y rex
18:22
19:16
234.000
2,6%
Atreseries
Hudson y Rex
16:39
17:28
203.000
2,2%
Atreseries
Forever
20:59
21:53
199.000
1,5%
Atreseries
Hudson y Rex
17:28
18:22
194.000
2,2%

Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Una pistola al amanecer
18:37
20:47
246.000
2,5%
TRECE
El cascabel
22:10
24:30
231.000
2,2%
TRECE
Tu cine Cazador de recompensas
20:47
22:10
200.000
1,5%
TRECE
Sesión doble La presa desnuda
16:47
18:33
198.000
2,2%
TRECE
Sesión doble Safari en Malasia
14:50
16:47
117.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine 9 días
22:26
24:23
205.000
2,0%
BEMADtv
Cine El hombre invisible
15:31
17:48
196.000
2,1%
BEMADtv
Cine La lista
17:48
19:41
165.000
1,8%
BEMADtv
Cine No confíes en nadie
19:41
21:03
145.000
1,3%
BEMADtv
Cine Crónica de un engaño
21:03
22:26
136.000
1,0%

Ranking DMAX (1,4%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:32
21:55
172.000
1,3%
DMAX
Alienígenas Puntos calientes
23:24
24:12
164.000
1,9%
DMAX
Alienígenas Los restos de Roswell
24:19
25:04
125.000
2,4%
DMAX
La fiebre del oro
16:07
17:58
125.000
1,4%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:35
21:32
124.000
1,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Raquel González - ...
22:05
23:06
210.000
1,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:06
24:33
180.000
2,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
122.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
115.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:38
25:00
105.000
2,2%

Ranking Neox (1,2%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
19:04
19:28
181.000
2,0%
Neox
Los Simpson
15:28
15:54
181.000
1,7%
Neox
The Big Bang Theory
18:21
18:47
175.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
20:12
20:30
174.000
1,6%
Neox
The Big Bang Theory
17:32
17:57
167.000
1,9%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
189.000
2,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
122.000
3,1%
Mega (España)
Vida bajo cero: El deshielo A flote
16:31
17:24
106.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego: Edición campeones absolutos ...
21:03
21:58
102.000
0,8%
Mega (España)
Vida bajo cero: El deshielo La furia del ...
15:15
16:31
102.000
1,0%

Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Castle La fan número uno
24:00
24:48
79.000
1,2%
Divinity
Divinity the home channel
09:26
23:09
72.000
0,9%
Divinity
Castle Confidencial
23:09
24:00
68.000
0,7%
Divinity
Castle El tiempo lo dirá
24:48
25:36
66.000
1,8%
Divinity
Elementary Muéstrame el dedo
02:53
03:33
62.000
5,8%

Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:03
18:04
109.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
16:03
17:03
101.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:02
16:03
98.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
18:04
18:55
96.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
20:39
21:39
87.000
0,7%

Ranking Boing (0,9%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:15
15:30
108.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:00
08:22
92.000
5,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:28
08:50
90.000
4,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:38
07:59
89.000
6,4%
Boing
La casa de los retos
18:06
18:34
63.000
0,7%

Ranking Teledeporte (0,9%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol sala: Eurocopa Croacia - España
17:01
18:49
172.000
1,9%
Teledeporte
Fútbol: C. Reina femenino At. Madrid - Ath. ...
18:51
20:46
152.000
1,5%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
23:00
24:00
118.000
1,2%
Teledeporte
Fútbol sala: Eurocopa Francia - Portugal
20:49
22:16
110.000
0,8%
Teledeporte
Baloncesto: Basketball champions league Gran ...
22:19
22:38
76.000
0,6%

Ranking DKiss (0,8%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Reformas en pareja
21:16
22:12
97.000
0,7%
DKiss
Reformas en pareja
20:21
21:16
89.000
0,7%
DKiss
¿Pero con quién me he casado?
19:58
20:20
84.000
0,8%
DKiss
Asesinos de América
17:09
18:05
78.000
0,9%
DKiss
Pecados mortales
18:05
19:02
71.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:37
23:45
57.000
0,5%
Clan TVE
La noche clan
20:07
22:37
50.000
0,4%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Una venta con freno y ...
23:46
24:58
43.000
0,7%
Clan TVE
La tarde clan
16:30
20:06
41.000
0,4%
Clan TVE
La sobremesa clan
13:50
16:29
34.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Prisionero de guerra
21:35
23:34
163.000
1,3%
Real Madrid TV
Cine En zona de peligro
23:34
25:05
74.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Naciste en las minas del Rey Salomón
15:35
17:12
72.000
0,7%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:31
21.000
0,2%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:16
19:22
16.000
0,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 4 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El regreso de falcon
22:02
23:36
140.000
1,1%
Squirrel
Cine El último vaquero
18:38
20:31
99.000
1,0%
Squirrel
Cine Así mueren los valientes
17:20
18:38
91.000
1,0%
Squirrel
Cine Siete cabalgan hacia la muerte
15:59
17:20
81.000
0,9%
Squirrel
Cine Legal action
20:31
22:02
79.000
0,6%
