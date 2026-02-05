'El capitán' (15,1%) lidera desde Japón y 'The Floor' (13,5%) se distancia de 'Pura sangre' (9%)

Por Redacción | |

Joaquín Sánchez ha regresado al prime time de Antena 3 con un nuevo éxito. El estreno de 'El capitán en Japón', que ha llevado al exfutbolista del Betis junto a su familia a uno de los destinos más populares del mundo, ha encandilado al público y ha conseguido liderar en la tercera noche de la semana al amasar un 15,1% de cuota de pantalla con más de 1,1 millones de espectadores de media.

Aun así, su principal competencia, 'The Floor', lejos de amedrentarse, se refuerza. El concurso presentado por Chenoa se eleva tras su debut y también su ubica por encima de los 1,1 millones de televidentes, aunque en su caso con un 13,5% de share. Mientras tanto, la tercera en discordia es 'Pura sangre' que, en su caso, sí sufre un descenso al caer al unidígito con el 9% registrado por su segundo capítulo en Telecinco.

Por su parte, 'Los Gipsy Kings' vuelve a Cuatro empeorando al cine de la semana previa, ya que anota un 5,4%, mientras que el nuevo especial de 'El objetivo' también se resiente al marcar otro 5,4%. En el access, 'El hormiguero' arrasa con un gran 16,3%, superando sin problemas a 'La revuelta' (12,7%), 'Horizonte' (7,1%), 'El intermedio' (6,3%) y 'First Dates' (8,6%).

'The Floor' se mantiene fuerte en La 1

Prime time

'The Floor' suma +1,7 puntos con su 13,5%

'El capitán en Japón' (15,1%) mejora en +6,5 puntos al final de 'Nos vamos de madre'

Caída de -2 puntos enteros para 'Pura sangre' (9%)

'Horizonte' (7,1%) crece +1,1 puntos en una semana

'El intermedio' cede -0,1 puntos al firmar un 6,3%

La 1

La revuelta Arturo Valls - David Uclés 1.649.000 12,7% The Floor1.101.000 13,5%

La 2

Cifras y letras551.000 4,1% Cifras y letras752.000 5,5% El comisario Montalbano La edad de la duda 290.000 2,6%

Antena 3

El hormiguero La familia Sánchez Saborido 2.115.000 16,3% El capitán en Japón Una nueva oportunidad 1.109.000 15,1%

Cuatro

First Dates701.000 5,3% Horizonte932.000 7,1% Los Gipsy Kings437.000 5,4%

Telecinco

First Dates1.117.000 8,6% Pura sangre Los hombres que mienten 755.000 9,0%

laSexta

laSexta clave527.000 4,1% El intermedio838.000 6,3% El objetivo: Especial tras los pasos de los matones de Trump353.000 5,4%

'Los Gipsy Kings' vuelve a Cuatro con cifras discretas

Late night

La primera reposición de 'The Floor' (7,9%) cae y la segunda (9,2%) sube

'Los Gipsy Kings' mejora el rendimiento de Cuatro con un 5,7%

'GH Dúo: El diario' se desploma a un 6,9% (-2,7 puntos)

La reposición de 'El capitán en América' (10,9%) supera a la de 'Nos vamos de madre' (8%)

La 1

The Floor278.000 7,9% The Floor177.000 9,2%

La 2

El comisario Montalbano La sonrisa de Angélica 119.000 2,6% Conciertos Radio 3 Henko 47.000 2,4%

Antena 3

El capitán en América La boda 299.000 10,9%

Cuatro

Los Gipsy Kings173.000 5,7%

Telecinco

GH Dúo: El diario316.000 6,9% GH Dúo: La casa en directo153.000 5,2% Gran Madrid show44.000 2,2%

laSexta

Equipo de investigación Luz del mundo: Fe, poder y control 97.000 4,8%

'La promesa' lidera desde La 1 en una reñida batalla con Antena 3

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.144.000 12,3% Valle Salvaje944.000 10,6% La promesa1.057.000 11,7% Malas lenguas1.245.000 12,5% Aquí la Tierra1.667.000 14,4%

La 2

Saber y ganar553.000 5,4% Grandes documentales337.000 3,7% Incluye: - Texas: Corazón salvaje338.000 3,6% - Fauna letal336.000 3,8% Malas lenguas618.000 6,9% En busca de secretos Londres 184.000 1,9% Grandes diseños Wye Valley 202.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.273.000 13,2% Y ahora, Sonsoles997.000 11,0% Pasapalabra2.433.000 21,6%

Cuatro

Todo es mentira613.000 6,5% Lo sabe, no lo sabe518.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo918.000 10,0% El diario de Jorge828.000 9,1% ¡Allá tú!800.000 7,1%

laSexta

Zapeando514.000 5,4% Más vale tarde553.000 6,1%

'La ruleta de la suerte' arrasa en la mañana de Antena 3

Mañana

La 1

La hora de La 1435.000 19,4% Incluye: - Entrevista Isabel Rodríguez 442.000 19,3% Mañaneros 360740.000 18,1% Mañaneros 36025.000 0,3% Mañaneros 3601.265.000 13,5%

La 2

Arqueomanía Los señores del valle 25.000 2,3% Flash moda12.000 0,9% Ningaloo: La maravilla del océano de Australia Colisiones 22.000 1,2% Página2 Luis Landero 10.000 0,5% Aquí hay trabajo16.000 0,6% La aventura del saber26.000 0,9% Espacios increíbles46.000 1,4% Nunca es demasiado pequeño56.000 1,6% El western de La 2 El jugador 113.000 2,6% El cazador160.000 2,1% El cazador203.000 2,0%

Antena 3

Espejo público392.000 11,9% Incluye: - Entrevista Óscar López 338.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Carbonada de cerdo 960.000 16,2% La ruleta de la suerte1.727.000 19,9%

Cuatro

¡Toma salami! Soy gitano 2.000 0,2% Alerta cobra Alarma por novia 11.000 0,6% Alerta cobra Dolor silencioso 28.000 1,3% Alerta cobra Implacable 43.000 1,6% En boca de todos291.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica182.000 10,2% El programa de Ana Rosa401.000 13,4% Vamos a ver452.000 9,6% El precio justo693.000 8,2%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler5.000 0,6% Aruser@s el humorning171.000 11,5% Aruser@s361.000 13,3% Al rojo vivo350.000 7,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es la emisión más vista del día con una media de 2,745 millones de espectadores, la cual genera un 20,7% de share frente al 14,2% de 'Telediario 2' y el 7,3% de 'Informativos Telecinco 21:00'. En la edición anterior, el telediario de Antena 3 anota un 23,3%, mientras que la cadena pública firma un 17,2% ante el 10,2% del dial azul de Mediaset España.

La 1

Telediario matinal169.000 19,7% Telediario 11.831.000 17,2% Telediario 21.876.000 14,2%

Antena 3

Noticias de la mañana182.000 14,6% Antena 3 Noticias 12.472.000 23,3% Antena 3 Noticias 22.745.000 20,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1630.000 7,3% El desmarque Cuatro 1334.000 3,2% Noticias Cuatro 2569.000 5,3%

Telecinco

El matinal58.000 7,4% El matinal118.000 9,2% Informativos Telecinco 15:001.087.000 10,2% Informativos Telecinco 21:00957.000 7,3%

laSexta

laSexta Noticias 14h741.000 7,8% laSexta Noticias: Jugones459.000 4,3% laSexta Noticias 20h822.000 7,6%

