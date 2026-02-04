'Caso cerrado' supera a 'No somos nadie' en algún tramo y mantiene los datos en la tarde de Ten

Por Redacción | |

Estábamos acostumbrados a ver a María Patiño y sus colaboradores en la tarde de Ten, pero esta es la primera semana sin ellos tras el fin del programa. 'No somos nadie' apuntaba la semana anterior un 1% con 84.000 espectadores en sus cuatro horas de emisión. Durante su franja, este martes 3 de febrero ha emitido 'Caso cerrado' en cuyas 5 entregas ha superado en algún momento dicho dato del formato de La Osa, pues apuntan un 1,1% (con 107.000 espectadores), un 0,8%, un 1% y dos 0,9%. Por lo tanto, en general, mantienen los datos que cosechaba Ten en esta franja. Por su parte, el western de Trece lidera la jornada y 5 series de Nova se colocan en el Top 10.

