'Caso cerrado' supera a 'No somos nadie' en algún tramo y mantiene los datos en la tarde de Ten

Estábamos acostumbrados a ver a María Patiño y sus colaboradores en la tarde de Ten, pero esta es la primera semana sin ellos tras el fin del programa. 'No somos nadie' apuntaba la semana anterior un 1% con 84.000 espectadores en sus cuatro horas de emisión. Durante su franja, este martes 3 de febrero ha emitido 'Caso cerrado' en cuyas 5 entregas ha superado en algún momento dicho dato del formato de La Osa, pues apuntan un 1,1% (con 107.000 espectadores), un 0,8%, un 1% y dos 0,9%. Por lo tanto, en general, mantienen los datos que cosechaba Ten en esta franja. Por su parte, el western de Trece lidera la jornada y 5 series de Nova se colocan en el Top 10.
Ranking cadenas TDT Martes, 3 de Febrero de 2026
2,2%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Horizontes azules
18:06
20:15
310.000
3,7%
Vino el amor
18:33
20:00
281.000
3,4%
El amor invencible
20:00
21:31
252.000
2,2%
Emanet
14:59
16:33
247.000
2,6%
Cine Nadie
22:55
24:40
247.000
2,8%
Leyla
21:31
22:50
246.000
1,7%
The Big Bang Theory
16:24
16:50
239.000
2,6%
Hudson y Rex
19:55
20:42
236.000
2,3%
Cuando seas mía
16:33
18:33
234.000
2,8%
Los Simpson
15:59
16:24
234.000
2,5%
Ranking Energy (2,2%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:14
26:17
225.000
2,4%
C. S. I. Papel o plástico
16:42
17:38
197.000
2,3%
C. S. I. Levantarse temprano
17:38
18:37
191.000
2,4%
C. S. I. Desengancharse
18:37
19:19
188.000
2,3%
C. S. I. Incautos
15:42
16:42
172.000
1,8%
Ranking FDF (2,1%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Nadie
22:55
24:40
247.000
2,8%
La que se avecina Una orgonita, una castración ...
15:17
17:05
211.000
2,3%
La que se avecina Un león usurpado, una ...
20:50
22:55
206.000
1,5%
La que se avecina Unas marujas robatumbas, un ...
19:04
20:50
157.000
1,7%
La que se avecina Una envidia fálica, una ...
17:05
19:04
134.000
1,7%
Ranking Nova (1,9%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
18:33
20:00
281.000
3,4%
El amor invencible
20:00
21:31
252.000
2,2%
Emanet
14:59
16:33
247.000
2,6%
Leyla
21:31
22:50
246.000
1,7%
Cuando seas mía
16:33
18:33
234.000
2,8%
Ranking Atreseries (1,9%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hudson y Rex
19:55
20:42
236.000
2,3%
Hudson y Rex
19:05
19:55
232.000
2,7%
Bright Minds Mandala
22:56
23:55
226.000
2,2%
Hudson y Rex
18:19
19:05
222.000
2,8%
Rizzoli y Isles
14:53
15:47
209.000
2,1%
Ranking TRECE (1,8%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Horizontes azules
18:06
20:15
310.000
3,7%
El cascabel
22:11
24:30
217.000
2,0%
Tu cine El paso
20:16
22:11
200.000
1,5%
Sesión doble Las sandalias del pescador
14:51
18:03
191.000
2,1%
Santa misa
11:00
11:40
58.000
2,2%
Ranking Neox (1,5%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
16:24
16:50
239.000
2,6%
Los Simpson
15:59
16:24
234.000
2,5%
Los Simpson
15:18
15:41
221.000
2,3%
Los Simpson
15:41
15:59
219.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:14
17:31
217.000
2,7%
Ranking DMAX (1,5%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tesoros al descubierto El misterio de ...
23:56
24:47
155.000
2,4%
Los mayores descubrimientos con Dan Snow ...
22:30
23:50
151.000
1,3%
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:23
137.000
0,9%
La fiebre del oro
16:03
17:55
132.000
1,5%
Alienigenas Los secretos de Stonehenge
24:53
25:42
125.000
3,4%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Crank: Veneno en la sangre
22:18
23:53
185.000
1,6%
Cine Basic
20:46
22:18
168.000
1,2%
Cine Paradise city
19:13
20:46
167.000
1,8%
Cine El agente
17:43
19:13
146.000
1,8%
Cine Assassin club
15:32
17:43
133.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: Portada Pepe Álvarez
22:05
23:12
187.000
1,4%
La noche en 24h
23:12
24:31
177.000
2,1%
Informativo 24h
21:32
22:05
169.000
1,2%
Informativo 24h
21:00
21:32
159.000
1,2%
Telediario 1
14:57
15:35
117.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
158.000
1,9%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
151.000
3,7%
Forjado a fuego El jumonji yari
22:50
23:42
113.000
1,0%
Vida bajo cero: El deshielo Pillados por ...
17:09
18:10
104.000
1,3%
Vida bajo cero: El deshielo El ...
16:15
17:09
103.000
1,2%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Elementary Una vez descartado Dios
23:57
24:41
135.000
2,0%
Elementary Una capacidad infinita para el ...
23:07
23:57
125.000
1,3%
Elementary Pulsando la tecla adecuada
24:41
25:27
117.000
2,7%
Elementary Se nos acabó el tiempo
25:27
26:09
70.000
2,7%
Divinity the home channel
09:36
23:07
63.000
0,8%
Ranking Ten (1,0%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
20:37
21:35
115.000
0,9%
Caso cerrado
15:01
16:02
107.000
1,1%
Caso cerrado
21:35
22:36
97.000
0,7%
Caso cerrado
19:47
20:37
86.000
0,9%
Caso cerrado
17:03
18:03
84.000
1,0%
Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinos de América
16:11
17:05
111.000
1,2%
Asesinos de América
17:05
18:00
98.000
1,2%
Reformas en pareja
21:06
22:01
79.000
0,6%
Maestros de la restauración: El taller
08:58
09:54
73.000
3,3%
Maestros de la restauración: El taller
09:54
10:44
72.000
2,9%
Ranking Boing (0,7%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
15:11
15:31
118.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
08:29
08:50
117.000
6,1%
Doraemon, el gato cósmico
07:38
08:00
42.000
3,2%
Dragon Ball Super
23:45
24:01
38.000
0,5%
Cartoon network classics
22:34
23:42
20.000
0,2%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Estado critico(2015)
23:20
25:08
101.000
1,4%
Cine Golpe en java
21:35
23:20
72.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
15:55
19:23
42.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:36
21:28
27.000
0,2%
Ciudad Real Madrid
25:11
26:29
13.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,4%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del cadáver ...
22:37
23:53
76.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó Las grandes y pequeñas ...
23:53
25:02
61.000
1,0%
La noche clan
20:04
22:37
47.000
0,4%
Cuéntame cómo pasó Hoy empieza todo
25:02
26:28
25.000
0,9%
La tarde clan
16:29
20:04
24.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 3 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Copa del Rey
22:51
24:00
90.000
0,9%
Estudio estadio: Copa del Rey
20:00
20:27
56.000
0,6%
Baloncesto: Basketball champions league Unicaja ...
20:31
22:29
54.000
0,4%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
17:09
18:09
38.000
0,5%
Fútbol: Copa del Rey (d) Albacete - ...
24:02
25:42
35.000
0,7%
Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 3 de Febrero de 2026