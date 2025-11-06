FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 5 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' (1,7%) cae ligeramente y el western de Trece (3,7%) sigue intratable

Energy repite como la cadena más vista pese a no colar ninguna emisión en el top 10.

©Canal Quickie
Por RedacciónPublicado: Jueves 6 Noviembre 2025 09:25 (hace 12 horas)

Audiencias Miércoles 5 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,8%

  • logola1

    12,6%

  • logotelecinco

    9,4%

  • logolasexta

    6,4%

  • logocuatro

    5,6%

  • logola2

    3,6%

  • logoenergy

    2,3%

  • logofdf

    2,1%

  • logonova

    2,1%

  • logo13tv

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logoneox

    1,4%

  • logodivinity

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoten

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' se mantiene muy estable en la primera semana de noviembre. El formato de La Osa apenas desciende -0,1 puntos con la emisión del miércoles 5 de noviembre, aunque eso no impide que vuelva a ser lo más visto de Ten con más de 140.000 espectadores. En el top 10, el contenido triunfal es una vez más el western de Trece, que supera los 320.000 televidentes, mientras que Nova también destaca con cuatro contenidos en la lista. Por su parte, Energy es la cadena más popular con un 2,3% del share total.

&#39;La cabalgada de los malditos&#39; despunta en Trece como lo más visto
Ranking cadenas TDT Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

Energy 2,3%

FDF 2,1%

Nova 2,1%

TRECE 1,8%

DMAX 1,7%

Atreseries 1,6%

BEMADtv 1,6%

Mega (España) 1,5%

Neox 1,4%

Divinity 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Paramount Network 1,1%

DKiss 1,1%

Ten 0,9%

Boing 0,8%

Teledeporte 0,6%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La cabalgada de los malditos
18:43
20:30
321.000
3,7%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:21
19:55
296.000
3,4%
Atreseries
Forever
22:27
23:22
277.000
2,3%
Nova
Vino el amor
17:51
19:20
274.000
3,5%
Nova
Emanet
15:00
17:00
270.000
3,0%
Atreseries
Forever
21:45
22:27
265.000
2,0%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:29
264.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una cabra, cinco leones y un ...
15:33
17:05
257.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un yonqui centenario, un ...
20:56
22:53
239.000
1,9%
Neox
Los Simpson
15:17
15:44
234.000
2,5%

Ranking Energy (2,3%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI ¿Quién mató a Sherlock?
18:42
19:26
227.000
2,8%
Energy
CSI No hay humanos implicados
17:42
18:42
216.000
2,8%
Energy
CSI Mea culpa
16:44
17:42
208.000
2,5%
Energy
Distrito 8
20:23
26:29
187.000
2,3%
Energy
CSI Víboras
19:26
20:23
182.000
2,0%

Ranking FDF (2,1%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una cabra, cinco leones y un ...
15:33
17:05
257.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un yonqui centenario, un ...
20:56
22:53
239.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un sabotaje, una mami ...
19:09
20:56
195.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un vacío de poder, una ...
17:05
19:09
165.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una fuga, dos chantajes y un ...
13:16
15:33
141.000
1,9%

Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Amarte así, Frijolito
19:21
19:55
296.000
3,4%
Nova
Vino el amor
17:51
19:20
274.000
3,5%
Nova
Emanet
15:00
17:00
270.000
3,0%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:29
264.000
2,5%
Nova
Mar de amor
17:00
17:51
227.000
2,8%

Ranking TRECE (1,8%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La cabalgada de los malditos
18:43
20:30
321.000
3,7%
TRECE
Tu cine El llanero solitario (1956)
20:42
22:09
212.000
1,7%
TRECE
Sesión doble Revak, el rebelde
17:00
18:40
197.000
2,5%
TRECE
El cascabel
22:09
24:31
186.000
1,8%
TRECE
Sesión doble Genghis Khan
14:45
17:00
145.000
1,6%

Ranking DMAX (1,7%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:50
17:49
167.000
2,1%
DMAX
Pesca radical
17:49
18:43
164.000
2,1%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:59
22:22
159.000
1,2%
DMAX
Extraterrestres: Ellos están entre nosotros ...
23:29
24:22
150.000
1,9%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:29
21:52
145.000
1,2%

Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:27
23:22
277.000
2,3%
Atreseries
Forever
21:45
22:27
265.000
2,0%
Atreseries
Forever
23:22
24:30
231.000
3,0%
Atreseries
Forever
20:51
21:45
187.000
1,6%
Atreseries
Hudson y Rex
19:55
20:51
147.000
1,5%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Centurión
22:31
24:09
214.000
2,1%
BEMADtv
Cine Desde París con amor
15:32
17:10
170.000
1,9%
BEMADtv
Cine El juramento
17:10
19:23
168.000
2,1%
BEMADtv
Cine Alejandro Magno
19:23
22:31
124.000
1,1%
BEMADtv
Cine El último patriota
13:53
15:32
103.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
207.000
5,6%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
193.000
2,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La navaja
20:59
21:54
163.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:13
17:04
144.000
1,6%
Mega (España)
Forjado a fuego: Edición novatos El golok de ...
21:54
22:43
137.000
1,0%

Ranking Neox (1,4%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:17
15:44
234.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:51
15:17
214.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:26
14:51
211.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:44
16:04
206.000
2,2%
Neox
Los Simpson
16:04
16:30
188.000
2,1%

Ranking Divinity (1,2%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:46
17:43
127.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:43
18:43
123.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
21:18
22:07
113.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:50
16:46
110.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
20:21
21:18
107.000
1,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:32
194.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Nadia Calviño
22:04
23:07
160.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
122.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:04
85.000
0,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
20:00
20:27
79.000
0,8%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine con estrella El juego del ahorcado ...
22:00
23:59
146.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Un muerto en el ...
18:01
19:58
136.000
1,7%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Manos limpias
16:05
17:04
124.000
1,4%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Murdoch y el estampido ...
17:04
18:01
118.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Orchis fatalis
19:58
21:59
114.000
1,0%

Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
El asesino de al lado Avenida Montana
17:30
18:25
114.000
1,5%
DKiss
Los gemelos reforman dos veces: Edición Celebrity ...
23:03
24:03
96.000
1,0%
DKiss
Home Town
21:04
22:04
92.000
0,7%
DKiss
Home Town
22:04
23:03
90.000
0,7%
DKiss
Un asesino en el trabajo
15:36
16:33
88.000
1,0%

Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
142.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
14:33
15:45
94.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
13:31
14:33
63.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
12:32
13:31
53.000
1,4%
Ten
Directo Gol
22:45
24:11
53.000
0,5%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:17
20:44
188.000
1,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:11
08:30
119.000
6,8%
Boing
Los Thunderman ¿Le temes al parque?
21:50
22:11
79.000
0,6%
Boing
Los Thunderman El mal nunca duerme
22:16
22:37
42.000
0,3%
Boing
Game Shakers
23:04
23:25
30.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio Champions
22:59
24:07
107.000
1,1%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: Tiempo extra
24:07
24:58
69.000
1,3%
Teledeporte
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
20:00
22:03
64.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
16:30
18:36
60.000
0,7%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: La previa
22:12
22:59
60.000
0,5%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:58
24:08
78.000
0,8%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
08:04
08:27
62.000
3,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Con la frente ...
24:09
25:20
48.000
1,0%
Clan TVE
Ana y los 7 Reyes Magos... O papá Noel
02:31
03:36
41.000
4,0%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Los caudillos también se ...
25:20
26:29
36.000
1,7%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Blanco humano 2
21:39
23:28
133.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine En zona de peligro
23:28
25:03
70.000
1,1%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:30
36.000
0,3%
Real Madrid TV
Cine Hércules, el libertador
15:33
17:22
35.000
0,4%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:29
19:22
24.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 5 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Wunderland
19:08
20:29
82.000
0,9%
Squirrel
Cine Valle prohibido
16:31
17:55
78.000
0,9%
Squirrel
Cine El hombre del país de Dios
17:55
19:07
75.000
1,0%
Squirrel
Cine Ninja
22:00
23:25
68.000
0,5%
Squirrel
Cine La batalla de las Ardenas
20:29
22:00
66.000
0,6%
