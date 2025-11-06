'El 1%' (14%) lidera ante '50 años del gran cambio' (12,4%) y 'Tentaciones' (10%) ayuda a 'La Agencia' (9,7%)

Audiencias Miércoles 5 de Noviembre de 2025
La segunda semana de 'El 1%', el concurso de Antena 3 ha vuelto a liderar, pero esta vez con un 14%, dejándose dos puntos enteros respecto a su estreno el miércoles pasado. La 1 anota un buen 12,4% con la primera entrega de '50 años del gran cambio', que supera el millón de espectadores y mejora al final de 'Sin gluten' (9,4%).
En Telecinco, la llegada de 'La isla de las tentaciones' a su access prime time está beneficiando a las ofertas posteriores, como es el caso de 'La Agencia'. La noche del miércoles, el reality marca un 10%, mejorando +1,5 puntos al 'Última hora' de 'Supervivientes All Stars'. La serie crece +1,7 puntos en una semana con este impulso, firmando un 9,7% con 703.000 espectadores.
En Cuatro, 'First Dates' parece verse arañado cediendo ligeramente -0,8 puntos y registrando un 6,8% con 862.000 espectadores. Sin embargo, 'Callejeros' sí progresa en una semana y alcanza el 6,5% con 481.000 espectadores, subiendo +2,1 puntos. Por su parte, laSexta baja con 'El taquillazo', que marca un 4,6% con 'Tenemos que hablar'.
Luis Zahera en 'La Agencia'
Prime time
- +2,8 puntos para la noche del miércoles de La 1 gracias a que '50 años del gran cambio' marca un 12,4%
- 'El 1%' se deja -2 puntos enteros en una semana, pero sigue líder con un 14%
- 'La Agencia' (9,7%) crece +1,7 puntos, impulsado por 'La isla de las tentaciones' (10%)
La Revuelta 1.455.000 11,4%
50 años del gran cambio 1.092.000 12,4%
Cifras y letras664.000 5,4%
Cifras y letras796.000 6,0%
En primicia 249.000 2,0%
El bazar de la caridad90.000 1,0%
El Hormiguero 1.939.000 15,2%
El 1%929.000 14,0%
First Dates769.000 6,2%
First Dates862.000 6,8%
Callejeros 481.000 6,5%
La isla de las tentaciones1.280.000 10,0%
La Agencia703.000 9,7%
laSexta clave462.000 3,9%
El intermedio915.000 7,1%
El taquillazo 345.000 4,6%
'50 años del gran cambio', especial sobre el fin del franquismo
Late night
- La segunda emisión del documental '50 años del gran cambio' consigue un buen 10,2%
- La reposición de 'El 1%' cede -3,5 puntos, anotando un 11,6%
- 'La Agencia' también sube en el late, alcanzando el 8,4%
50 años del gran cambio 573.000 10,2%
Los archivos secretos del NO-DO286.000 9,3%
La noche en 24h: Portada 106.000 6,3%
Grantchester21.000 0,4%
Grantchester19.000 0,6%
Si matas, llámame24.000 1,4%
El 1%271.000 11,6%
Callejeros 173.000 5,9%
El desmarque: Madrugada51.000 3,3%
La Agencia238.000 8,4%
Gran Madrid show69.000 4,5%
Señor, dame paciencia140.000 4,7%
Señor, dame paciencia103.000 6,2%
Jesús Cintora presenta 'Malas lenguas' en La 1 y La 2
Sobremesa y tarde
- 'Malas lenguas' (7,7%) en La 2 registra su mejor dato de espectadores con 619.000
- +1 punto entero para 'El tiempo justo', que llega a un 9,5%
- 'Y ahora, Sonsoles' vuelve a pasar el doble dígito con un 10,7% y 871.000 espectadores
Directo al grano969.000 11,4%
Valle Salvaje903.000 11,7%
La promesa979.000 11,9%
Malas lenguas1.110.000 12,0%
Aquí la tierra1.341.000 12,7%
Saber y ganar656.000 7,2%
Grandes documentales328.000 4,0%
Incluye:
- Edén: Paraísos remotos 324.000 3,8%
- Lugares extraordinarios del mundo 334.000 4,2%
Malas lenguas619.000 7,7%
Mi casa flotante191.000 2,0%
Diseños fabulosos218.000 2,0%
Sueños de libertad1.305.000 14,6%
Y ahora, Sonsoles871.000 10,7%
Pasapalabra2.067.000 20,1%
Todo es mentira529.000 6,3%
Lo sabe, no lo sabe396.000 4,8%
El tiempo justo788.000 9,5%
El diario de Jorge782.000 9,6%
Agárrate al sillón768.000 7,7%
Zapeando474.000 5,4%
Más vale tarde479.000 5,9%
Susanna Griso, presentadora de 'Espejo público'
Mañana
- Subida de +2,1 puntos para 'La hora de La 1', que firma un 19,7%
- Enorme 23,3% para 'La ruleta de la suerte', que supera los 1,7 millones de espectadores
- -0,4 puntos para 'El programa de Ana Rosa', que anota un 12,3%
La hora de La 1374.000 19,7%
Mañaneros 360528.000 16,8%
Incluye:
- Entrevista 773.000 16,4%
Mañaneros 3601.011.000 12,3%
Zoom Net21.000 2,7%
De seda y hierro 29.000 2,8%
Flash moda25.000 1,7%
Jaguar, el rey de la jungla28.000 1,5%
Pagina2 18.000 0,9%
Aquí hay trabajo14.000 0,7%
La aventura del saber14.000 0,7%
La italia que gusta 16.000 0,7%
Culturas 215.000 0,6%
Expedicion culinaria: Alimentos del mar 30.000 1,1%
El western de La 2 120.000 3,2%
El cazador Stars117.000 1,7%
Saber y ganar289.000 3,1%
Espejo público292.000 11,5%
Incluye:
- Entrevista 277.000 13,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 821.000 16,8%
La ruleta de la suerte1.736.000 23,3%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 11.000 0,9%
Alerta cobra 16.000 0,9%
Alerta cobra 50.000 2,5%
En boca de todos226.000 7,1%
La mirada crítica186.000 10,5%
El programa de AR313.000 12,3%
Vamos a ver668.000 10,1%
Remescar, cosmética al instante8.000 1,0%
Aruser@s el humorning202.000 14,2%
Aruser@s321.000 15,5%
Al rojo vivo293.000 7,9%
Incluye:
- Entrevista 521.000 8,4%
Informativos
Un día más se suma al largo liderazgo de Antena 3 en el terreno informativo. La cadena principal de Atresmedia consigue un gran 24,5% con 2,3 millones de espectadores al mediodía y un 18% con 2,1 millones en la noche. La 1 continúa como segunda opción en ambas franjas con un 14,6% en la primera y un 12,7% en el prime time. Telecinco consigue superar la barrera del millón de espectadores en la sobremesa con un 11%, pero en la noche se queda en un 7,2%.
Telediario matinal148.000 18,6%
Telediario 11.390.000 14,6%
Telediario 21.517.000 12,7%
Noticias de la mañana167.000 14,0%
Antena 3 Noticias 12.331.000 24,5%
Antena 3 Noticias 22.164.000 18,0%
Noticias Cuatro 1477.000 6,6%
El Desmarque Cuatro 1355.000 3,8%
Noticias Cuatro 2510.000 5,2%
El matinal50.000 6,8%
El matinal133.000 11,5%
Informativos Telecinco 15:001.044.000 11,0%
Informativos Telecinco 21:00858.000 7,2%
laSexta Noticias 14h664.000 8,0%
laSexta Noticias: Jugones526.000 5,5%
laSexta Noticias 20h802.000 8,2%