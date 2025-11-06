'El 1%' (14%) lidera ante '50 años del gran cambio' (12,4%) y 'Tentaciones' (10%) ayuda a 'La Agencia' (9,7%)

Por Redacción | |

La segunda semana de 'El 1%', el concurso de Antena 3 ha vuelto a liderar, pero esta vez con un 14%, dejándose dos puntos enteros respecto a su estreno el miércoles pasado. La 1 anota un buen 12,4% con la primera entrega de '50 años del gran cambio', que supera el millón de espectadores y mejora al final de 'Sin gluten' (9,4%).

En Telecinco, la llegada de 'La isla de las tentaciones' a su access prime time está beneficiando a las ofertas posteriores, como es el caso de 'La Agencia'. La noche del miércoles, el reality marca un 10%, mejorando +1,5 puntos al 'Última hora' de 'Supervivientes All Stars'. La serie crece +1,7 puntos en una semana con este impulso, firmando un 9,7% con 703.000 espectadores.

En Cuatro, 'First Dates' parece verse arañado cediendo ligeramente -0,8 puntos y registrando un 6,8% con 862.000 espectadores. Sin embargo, 'Callejeros' sí progresa en una semana y alcanza el 6,5% con 481.000 espectadores, subiendo +2,1 puntos. Por su parte, laSexta baja con 'El taquillazo', que marca un 4,6% con 'Tenemos que hablar'.

Prime time

+2,8 puntos para la noche del miércoles de La 1 gracias a que '50 años del gran cambio' marca un 12,4%

'El 1%' se deja -2 puntos enteros en una semana, pero sigue líder con un 14%

'La Agencia' (9,7%) crece +1,7 puntos, impulsado por 'La isla de las tentaciones' (10%)

La 1

La Revuelta Amaia y David 1.455.000 11,4% 50 años del gran cambio La foto 1.092.000 12,4%

La 2

Cifras y letras664.000 5,4% Cifras y letras796.000 6,0% En primicia Pedro Piqueras 249.000 2,0% El bazar de la caridad90.000 1,0%

Antena 3

El Hormiguero Sergio Dalma 1.939.000 15,2% El 1%929.000 14,0%

Cuatro

First Dates769.000 6,2% First Dates862.000 6,8% Callejeros Sexo de carretera 481.000 6,5%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.280.000 10,0% La Agencia703.000 9,7%

laSexta

laSexta clave462.000 3,9% El intermedio915.000 7,1% El taquillazo Tenemos que hablar(2016) 345.000 4,6%

Late night

La segunda emisión del documental '50 años del gran cambio' consigue un buen 10,2%

La reposición de 'El 1%' cede -3,5 puntos, anotando un 11,6%

'La Agencia' también sube en el late, alcanzando el 8,4%

La 1

50 años del gran cambio La democracia no se hará sin nosotrxs 573.000 10,2% Los archivos secretos del NO-DO286.000 9,3% La noche en 24h: Portada Nadia Calviño 106.000 6,3%

La 2

Grantchester21.000 0,4% Grantchester19.000 0,6% Si matas, llámame24.000 1,4%

Antena 3

El 1%271.000 11,6%

Cuatro

Callejeros Formas de amar 173.000 5,9% El desmarque: Madrugada51.000 3,3%

Telecinco

La Agencia238.000 8,4% Gran Madrid show69.000 4,5%

laSexta

Señor, dame paciencia140.000 4,7% Señor, dame paciencia103.000 6,2%

Sobremesa y tarde

'Malas lenguas' (7,7%) en La 2 registra su mejor dato de espectadores con 619.000

+1 punto entero para 'El tiempo justo', que llega a un 9,5%

'Y ahora, Sonsoles' vuelve a pasar el doble dígito con un 10,7% y 871.000 espectadores

La 1

Directo al grano969.000 11,4% Valle Salvaje903.000 11,7% La promesa979.000 11,9% Malas lenguas1.110.000 12,0% Aquí la tierra1.341.000 12,7%

La 2

Saber y ganar656.000 7,2% Grandes documentales328.000 4,0% Incluye: - Edén: Paraísos remotos Zambia: El valle Esmeralda 324.000 3,8% - Lugares extraordinarios del mundo Sri Lanka 334.000 4,2% Malas lenguas619.000 7,7% Mi casa flotante191.000 2,0% Diseños fabulosos218.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.305.000 14,6% Y ahora, Sonsoles871.000 10,7% Pasapalabra2.067.000 20,1%

Cuatro

Todo es mentira529.000 6,3% Lo sabe, no lo sabe396.000 4,8%

Telecinco

El tiempo justo788.000 9,5% El diario de Jorge782.000 9,6% Agárrate al sillón768.000 7,7%

laSexta

Zapeando474.000 5,4% Más vale tarde479.000 5,9%

Mañana

Subida de +2,1 puntos para 'La hora de La 1', que firma un 19,7%

Enorme 23,3% para 'La ruleta de la suerte', que supera los 1,7 millones de espectadores

-0,4 puntos para 'El programa de Ana Rosa', que anota un 12,3%

La 1

La hora de La 1374.000 19,7% Mañaneros 360528.000 16,8% Incluye: - Entrevista Mónica García 773.000 16,4% Mañaneros 3601.011.000 12,3%

La 2

Zoom Net21.000 2,7% De seda y hierro Que nada te pare 29.000 2,8% Flash moda25.000 1,7% Jaguar, el rey de la jungla28.000 1,5% Pagina2 Vanessa Springora - Miguel Bonnefoy 18.000 0,9% Aquí hay trabajo14.000 0,7% La aventura del saber14.000 0,7% La italia que gusta Estilo de vida 16.000 0,7% Culturas 215.000 0,6% Expedicion culinaria: Alimentos del mar Agua dulce 30.000 1,1% El western de La 2 El héroe del oeste 120.000 3,2% El cazador Stars117.000 1,7% Saber y ganar289.000 3,1%

Antena 3

Espejo público292.000 11,5% Incluye: - Entrevista Yolanda Díaz 277.000 13,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas 821.000 16,8% La ruleta de la suerte1.736.000 23,3%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Bodas, boditas y bodorrios 11.000 0,9% Alerta cobra La conjura 16.000 0,9% Alerta cobra Los ángeles de la muerte 50.000 2,5% En boca de todos226.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica186.000 10,5% El programa de AR313.000 12,3% Vamos a ver668.000 10,1%

laSexta

Remescar, cosmética al instante8.000 1,0% Aruser@s el humorning202.000 14,2% Aruser@s321.000 15,5% Al rojo vivo293.000 7,9% Incluye: - Entrevista Mónica García 521.000 8,4%

Informativos

Un día más se suma al largo liderazgo de Antena 3 en el terreno informativo. La cadena principal de Atresmedia consigue un gran 24,5% con 2,3 millones de espectadores al mediodía y un 18% con 2,1 millones en la noche. La 1 continúa como segunda opción en ambas franjas con un 14,6% en la primera y un 12,7% en el prime time. Telecinco consigue superar la barrera del millón de espectadores en la sobremesa con un 11%, pero en la noche se queda en un 7,2%.

La 1

Telediario matinal148.000 18,6% Telediario 11.390.000 14,6% Telediario 21.517.000 12,7%

Antena 3

Noticias de la mañana167.000 14,0% Antena 3 Noticias 12.331.000 24,5% Antena 3 Noticias 22.164.000 18,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1477.000 6,6% El Desmarque Cuatro 1355.000 3,8% Noticias Cuatro 2510.000 5,2%

Telecinco

El matinal50.000 6,8% El matinal133.000 11,5% Informativos Telecinco 15:001.044.000 11,0% Informativos Telecinco 21:00858.000 7,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h664.000 8,0% laSexta Noticias: Jugones526.000 5,5% laSexta Noticias 20h802.000 8,2%

