FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Tu cara me suena' lidera el prime time y La 1 se lleva el día gracias al fútbol

AUDIENCIAS TDT 3 DE JULIO

El previo del Argentina - Cabo Verde se cuela en lo más visto de las TDT liderado por 'Emanet'

'The Big Bang Theory' y 'Los Simpson' cierran los cinco programas más vistos del viernes. Nova lidera el día con un 2%.

El previo del Argentina - Cabo Verde se cuela en lo más visto de las TDT liderado por 'Emanet'
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Sábado 4 Julio 2026 10:48 (hace 1 hora)

Audiencias Viernes 3 de Julio de 2026

  • logola1

    15,0%

  • logoantena3

    14,7%

  • logotelecinco

    7,4%

  • logolasexta

    5,8%

  • logocuatro

    5,3%

  • logola2

    3,4%

  • logonova

    2,0%

  • logoenergy

    1,9%

  • logofdf

    1,8%

  • logo13tv

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logoneox

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logoteledeporte

    1,5%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logodkiss

    1,3%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoveo7

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logodivinity

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoten

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Ranking cadenas TDT Viernes, 3 de Julio de 2026

Nova 2,0%

Energy 1,9%

FDF 1,8%

TRECE 1,8%

Atreseries 1,8%

Neox 1,7%

DMAX 1,6%

Teledeporte 1,5%

BEMADtv 1,5%

DKiss 1,3%

Veo7 1,0%

Mega (España) 1,0%

Canal 24 Horas 0,9%

Squirrel 0,9%

Divinity 0,8%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,7%

Ten 0,7%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
291.000
3,3%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
23:12
23:46
242.000
2,8%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
23:46
23:57
240.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
16:43
17:01
236.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:22
15:49
232.000
2,5%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
230.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
17:01
17:27
224.000
2,8%
TRECE
Cine western La pradera sin ley
18:23
20:04
220.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:27
17:55
214.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:49
16:15
205.000
2,3%

Ranking Nova (2,0%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
291.000
3,3%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
230.000
2,8%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:00
202.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:45
192.000
2,2%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:46
185.000
2,6%

Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Testigo de un crimen
16:42
17:41
173.000
2,2%
Energy
CSI: Miami Luna sangrienta
17:41
18:30
165.000
2,2%
Energy
CSI: Miami La gota que colma el vaso
23:05
24:06
162.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Velocidad terminal
22:14
23:05
145.000
1,6%
Energy
CSI: Miami Combustion lenta
18:30
19:15
141.000
2,0%

Ranking FDF (1,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Unos pitufos terroristas,un ...
16:06
18:21
176.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una sentencia,un atentado a ...
13:47
16:06
145.000
1,8%
FDF
La que se avecina Una conserja,un romance ...
22:20
24:38
141.000
1,7%
FDF
La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ...
20:10
22:20
117.000
1,5%
FDF
La que se avecina Un asexual,unas amiguis y un ...
18:21
20:10
106.000
1,5%

Ranking TRECE (1,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La pradera sin ley
18:23
20:04
220.000
3,2%
TRECE
Classics Arde mississippi
22:17
24:27
198.000
2,3%
TRECE
Tu cine Mision de audaces
20:04
22:16
198.000
2,6%
TRECE
Sesion doble Los compañeros del diablo
16:38
18:18
169.000
2,1%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
157.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Los misterios de murdoch Republica de ...
16:40
17:28
185.000
2,3%
Atreseries
Los misterios de murdoch Estudio en ...
17:28
18:17
180.000
2,4%
Atreseries
Los misterios de murdoch El murdoch del lago ...
15:36
16:40
140.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:01
26:18
136.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch El fantasma de queen\'s ...
18:17
19:17
129.000
1,8%

Ranking Neox (1,7%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
16:43
17:01
236.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:22
15:49
232.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
17:01
17:27
224.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
17:27
17:55
214.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:49
16:15
205.000
2,3%

Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro:salvando la mina
17:34
18:20
181.000
2,4%
DMAX
La fiebre del oro
16:46
17:33
153.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro:salvando la mina
18:21
19:10
151.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro:salvando la mina
19:11
20:00
150.000
2,2%
DMAX
La fiebre del oro
15:56
16:46
125.000
1,4%

Ranking Teledeporte (1,5%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fifa world cup 2026
23:12
23:46
242.000
2,8%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
23:46
23:57
240.000
2,9%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen Todos los goles de ...
22:31
23:00
169.000
1,9%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
20:30
21:00
152.000
2,2%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
17:28
17:59
150.000
1,9%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Leones por corderos
21:04
22:34
144.000
1,7%
BEMADtv
Cine Dolor y dinero
15:29
17:55
143.000
1,7%
BEMADtv
Cine Copycat(copia mortal)
22:34
25:00
142.000
1,7%
BEMADtv
Cine Asalto al furgon blindado
17:55
19:24
115.000
1,6%
BEMADtv
Cine Caza al terrorista(2014)
19:24
21:04
96.000
1,4%

Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Citas infernales
19:44
20:11
109.000
1,7%
DKiss
Los casos de paula zahn
17:04
17:58
108.000
1,4%
DKiss
Crimenes en la red
18:54
19:44
107.000
1,6%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
21:08
22:05
100.000
1,3%
DKiss
Un dia en mi cuerpo
22:05
23:04
95.000
1,1%

Ranking Veo7 (1,0%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Impartir ...
21:08
22:01
157.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Fulminado
20:21
21:08
107.000
1,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Jovenes en edad ...
19:31
20:21
100.000
1,5%
Veo7
Cine La cara del terror
22:01
24:00
93.000
1,1%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
15:20
16:05
65.000
0,7%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:02
17:01
112.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:01
18:01
98.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:01
18:58
96.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:03
16:02
91.000
1,0%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada messer
21:45
22:25
74.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:25
117.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:00
107.000
1,3%
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:25
22:58
95.000
1,0%
Canal 24 Horas
Teledeporte 2
21:37
21:43
86.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
16:00
16:31
84.000
1,0%

Ranking Squirrel (0,9%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La fortaleza(2021)
22:08
23:47
124.000
1,4%
Squirrel
Cine Lineas enemigas
20:38
22:07
70.000
0,9%
Squirrel
Cine Compañia de ladrones
18:56
20:38
70.000
1,0%
Squirrel
Cine Dos pistolas de leyenda
17:28
18:56
70.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Dos días de ...
12:49
14:20
64.000
1,4%

Ranking Divinity (0,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
9-1-1
23:02
24:01
82.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire Parada en trayecto
16:44
17:41
80.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire Que se muera
18:31
19:16
79.000
1,1%
Divinity
9-1-1
22:13
23:02
75.000
0,8%
Divinity
Estación 19 Elegía
15:51
16:44
72.000
0,8%

Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
El asombroso mundo de Gumball
16:22
16:33
101.000
1,2%
Boing
La pelu del señor pan
15:30
15:39
92.000
1,0%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
16:11
16:22
90.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:02
15:16
88.000
1,0%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
15:56
16:07
83.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
17:16
17:23
78.000
1,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:24
17:34
73.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
10:12
10:20
72.000
3,3%
Clan TVE
Bluey
17:09
17:16
67.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
11:26
11:37
67.000
2,8%

Ranking Ten (0,7%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
16:20
17:18
72.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
15:16
16:20
59.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
13:06
14:09
57.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
14:09
15:16
54.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
18:19
19:08
53.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Viernes, 3 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Trampa para un forajido
21:37
23:20
71.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Forajidos de leyenda
23:20
25:13
61.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine La rebelion de los cosacos
15:35
17:13
47.000
0,5%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La decimotercera ...
17:33
19:26
22.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
17:18
19:26
20.000
0,3%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas