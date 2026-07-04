Publicado: Sábado 4 Julio 2026 10:48 (hace 1 hora)|
Audiencias Viernes 3 de Julio de 2026
15,0%
14,7%
7,4%
5,8%
5,3%
3,4%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,4%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Viernes, 3 de Julio de 2026
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,4%
Ranking programas TDT Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:30
291.000
3,3%
Fifa world cup 2026
23:12
23:46
242.000
2,8%
Fifa world cup 2026
23:46
23:57
240.000
2,9%
The Big Bang Theory
16:43
17:01
236.000
2,8%
Los Simpson
15:22
15:49
232.000
2,5%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
230.000
2,8%
The Big Bang Theory
17:01
17:27
224.000
2,8%
Cine western La pradera sin ley
18:23
20:04
220.000
3,2%
The Big Bang Theory
17:27
17:55
214.000
2,8%
Los Simpson
15:49
16:15
205.000
2,3%
Ranking Nova (2,0%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:30
291.000
3,3%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
230.000
2,8%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
202.000
2,9%
Cuento de una noche
21:46
23:45
192.000
2,2%
Abismo de pasion
20:00
21:46
185.000
2,6%
Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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CSI: Miami Testigo de un crimen
16:42
17:41
173.000
2,2%
CSI: Miami Luna sangrienta
17:41
18:30
165.000
2,2%
CSI: Miami La gota que colma el vaso
23:05
24:06
162.000
1,9%
CSI: Miami Velocidad terminal
22:14
23:05
145.000
1,6%
CSI: Miami Combustion lenta
18:30
19:15
141.000
2,0%
Ranking FDF (1,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Unos pitufos terroristas,un ...
16:06
18:21
176.000
2,2%
La que se avecina Una sentencia,un atentado a ...
13:47
16:06
145.000
1,8%
La que se avecina Una conserja,un romance ...
22:20
24:38
141.000
1,7%
La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ...
20:10
22:20
117.000
1,5%
La que se avecina Un asexual,unas amiguis y un ...
18:21
20:10
106.000
1,5%
Ranking TRECE (1,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western La pradera sin ley
18:23
20:04
220.000
3,2%
Classics Arde mississippi
22:17
24:27
198.000
2,3%
Tu cine Mision de audaces
20:04
22:16
198.000
2,6%
Sesion doble Los compañeros del diablo
16:38
18:18
169.000
2,1%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
157.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los misterios de murdoch Republica de ...
16:40
17:28
185.000
2,3%
Los misterios de murdoch Estudio en ...
17:28
18:17
180.000
2,4%
Los misterios de murdoch El murdoch del lago ...
15:36
16:40
140.000
1,6%
Crimen en el paraíso
21:01
26:18
136.000
1,8%
Los misterios de murdoch El fantasma de queen\'s ...
18:17
19:17
129.000
1,8%
Ranking Neox (1,7%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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The Big Bang Theory
16:43
17:01
236.000
2,8%
Los Simpson
15:22
15:49
232.000
2,5%
The Big Bang Theory
17:01
17:27
224.000
2,8%
The Big Bang Theory
17:27
17:55
214.000
2,8%
Los Simpson
15:49
16:15
205.000
2,3%
Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro:salvando la mina
17:34
18:20
181.000
2,4%
La fiebre del oro
16:46
17:33
153.000
1,9%
La fiebre del oro:salvando la mina
18:21
19:10
151.000
2,1%
La fiebre del oro:salvando la mina
19:11
20:00
150.000
2,2%
La fiebre del oro
15:56
16:46
125.000
1,4%
Ranking Teledeporte (1,5%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Fifa world cup 2026
23:12
23:46
242.000
2,8%
Fifa world cup 2026
23:46
23:57
240.000
2,9%
Fútbol:copa mundial resumen Todos los goles de ...
22:31
23:00
169.000
1,9%
Fútbol:copa mundial resumen ...
20:30
21:00
152.000
2,2%
Fútbol:copa mundial resumen ...
17:28
17:59
150.000
1,9%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Leones por corderos
21:04
22:34
144.000
1,7%
Cine Dolor y dinero
15:29
17:55
143.000
1,7%
Cine Copycat(copia mortal)
22:34
25:00
142.000
1,7%
Cine Asalto al furgon blindado
17:55
19:24
115.000
1,6%
Cine Caza al terrorista(2014)
19:24
21:04
96.000
1,4%
Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Citas infernales
19:44
20:11
109.000
1,7%
Los casos de paula zahn
17:04
17:58
108.000
1,4%
Crimenes en la red
18:54
19:44
107.000
1,6%
Dra.emma:clinica dermatologica
21:08
22:05
100.000
1,3%
Un dia en mi cuerpo
22:05
23:04
95.000
1,1%
Ranking Veo7 (1,0%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias Impartir ...
21:08
22:01
157.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias Fulminado
20:21
21:08
107.000
1,5%
Blue bloods,familia de policias Jovenes en edad ...
19:31
20:21
100.000
1,5%
Cine La cara del terror
22:01
24:00
93.000
1,1%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
15:20
16:05
65.000
0,7%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Vida bajo cero
16:02
17:01
112.000
1,3%
Vida bajo cero
17:01
18:01
98.000
1,3%
Vida bajo cero
18:01
18:58
96.000
1,3%
Vida bajo cero
15:03
16:02
91.000
1,0%
Forjado a fuego La espada messer
21:45
22:25
74.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Informativo 24h
22:00
22:25
117.000
1,3%
Informativo 24h
21:43
22:00
107.000
1,3%
Europa 2026
22:25
22:58
95.000
1,0%
Teledeporte 2
21:37
21:43
86.000
1,1%
Informativo 24h
16:00
16:31
84.000
1,0%
Ranking Squirrel (0,9%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine La fortaleza(2021)
22:08
23:47
124.000
1,4%
Cine Lineas enemigas
20:38
22:07
70.000
0,9%
Cine Compañia de ladrones
18:56
20:38
70.000
1,0%
Cine Dos pistolas de leyenda
17:28
18:56
70.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Dos días de ...
12:49
14:20
64.000
1,4%
Ranking Divinity (0,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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9-1-1
23:02
24:01
82.000
1,0%
Chicago Fire Parada en trayecto
16:44
17:41
80.000
1,0%
Chicago Fire Que se muera
18:31
19:16
79.000
1,1%
9-1-1
22:13
23:02
75.000
0,8%
Estación 19 Elegía
15:51
16:44
72.000
0,8%
Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El asombroso mundo de Gumball
16:22
16:33
101.000
1,2%
La pelu del señor pan
15:30
15:39
92.000
1,0%
El asombroso mundo de Gumball
16:11
16:22
90.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
15:02
15:16
88.000
1,0%
El asombroso mundo de Gumball
15:56
16:07
83.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Bluey
17:16
17:23
78.000
1,0%
Los green en la gran ciudad
17:24
17:34
73.000
0,9%
Bluey
10:12
10:20
72.000
3,3%
Bluey
17:09
17:16
67.000
0,8%
Una casa de locos
11:26
11:37
67.000
2,8%
Ranking Ten (0,7%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
16:20
17:18
72.000
0,9%
Caso cerrado
15:16
16:20
59.000
0,7%
Caso cerrado
13:06
14:09
57.000
1,2%
Caso cerrado
14:09
15:16
54.000
0,7%
Caso cerrado
18:19
19:08
53.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Viernes, 3 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Trampa para un forajido
21:37
23:20
71.000
0,8%
Cine Forajidos de leyenda
23:20
25:13
61.000
0,8%
Cine La rebelion de los cosacos
15:35
17:13
47.000
0,5%
Historia que tu hiciste La decimotercera ...
17:33
19:26
22.000
0,3%
Ciudad real madrid
17:18
19:26
20.000
0,3%