'Tu cara me suena' lidera el prime time con un 17% y La 1 se lleva el día gracias al fútbol

Por Redacción |

Noche de victoria para Antena 3 gracias a la primera semifinal de 'Tu cara me suena'. El talent presentado por Manel Fuentes lidera el prime time con un 17% de cuota de pantalla y cerca de 1,3 millones de espectadores. Pese a coincidir en su tramo final con el inicio del encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde, el formato no solo resiste el impacto del fútbol, sino que mejora sus resultados respecto a la semana anterior, cuando ya tuvo que competir con la previa del España-Uruguay, disputado de madrugada, ganando 1,1 puntos de share.

La noche vuelve a ser mucho más complicada para Telecinco. '¡De viernes!' firma su mínimo anual al caer hasta el 8,6% de cuota de pantalla, perdiendo 1,4 puntos respecto a la semana pasada. Tampoco mejora la situación de La 1, donde 'La revuelta' continúa sin encontrar su sitio en el prime time de los viernes y registra un 7,8%, cediendo 1,3 puntos en siete días.

En el resto de cadenas, la película "Caza humana", emitida por Cuatro, obtiene un 4,9% de cuota, quedando ligeramente por detrás de 'laSexta columna', que alcanza un 5,6%, mientras que 'Equipo de investigación' firma un 4,8%. Por su parte, 'Cifras y letras' vuelve a destacar en La 2, rozando el 6% de share y superando el medio millón de espectadores.

Lionel Messi marca un gol en el Argentina - Cabo Verde

Prime time

La 1

La Revuelta: viernes Carminho 685.000 7,8%

La 2

Trivial Pursuit315.000 4,0% Cifras y letras504.000 5,9% Plano general Albert Rivera 259.000 2,9% Historia de nuestro cine: presentación En fuera de juego 156.000 2,0% Historia de nuestro cine: película En fuera de juego 168.000 2,0%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.095.000 12,5% Tu cara me suena1.289.000 17,0%

Cuatro

First Dates491.000 6,0% El blockbuster Caza humana 434.000 4,9%

Telecinco

¡De viernes!: express565.000 6,5% ¡De viernes!649.000 8,6%

laSexta

laSexta columna Los últimos fusilados de la dictadura: cuando Franco murió matando 474.000 5,6% Equipo de investigación El chiringuito 434.000 4,8% Equipo de investigación Bares (de siempre) en extinción 391.000 4,9%

Late night

La 1

FIFA World Cup 20261.969.000 32,3% Fútbol: Copa Mundial Argentina-Cabo Verde: 1/16 2.037.000 32,1% Prórroga fútbol: Copa Mundial Argentina-Cabo Verde: 1/16 2.043.000 49,3%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio En fuera de juego 94.000 1,5% Fortunata y Jacinta88.000 1,8%

Antena 3

Tu cara me suena263.000 6,1%

Cuatro

Cine Cuatro Corre o muere 132.000 2,1% Sportium Game Show34.000 0,8%

Telecinco

Gran Madrid Show103.000 2,5%

laSexta

Equipo de investigación Clavadas 243.000 4,2% Equipo de investigación El país de los simpas 152.000 3,5%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.350.000 14,8% Directo al grano931.000 11,2% Valle Salvaje867.000 11,8% La promesa920.000 13,3% Malas lenguas694.000 10,5% Aquí la Tierra747.000 10,6%

La 2

Saber y ganar608.000 6,8% Grandes documentales357.000 4,4% El legado de la leoparda348.000 4,2% Territorio salvaje El territorio del lobo ibérico 375.000 4,8% Malas lenguas468.000 6,6% Imprevisible inevitable138.000 2,1% Diario de un nómada: ruta del ámbar Los tesoros de Lituania 97.000 1,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.270.000 14,7% Y ahora Sonsoles764.000 10,6% Pasapalabra1.309.000 18,7%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem629.000 7,7% Lo sabe, no lo sabe363.000 5,3%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!424.000 4,9% El verano se mueve522.000 6,9% El diario de Jorge512.000 7,4% ¡Allá tú!610.000 8,9%

laSexta

Zapeando489.000 5,7% Más vale tarde424.000 5,9% La Sexta clave444.000 5,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1323.000 19,3% Mañaneros 360485.000 15,7% Mañaneros 360901.000 11,8%

La 2

Ruralitas14.000 1,7% En la naturaleza: India Rajan: un mono en una misión 28.000 2,3% De tapas por España Zaragoza: ciudad heroica y cuna de España 37.000 2,3% El señor de los bosques Sierra de Ayllon, Segovia 47.000 2,5% Universo UNED27.000 1,3% Luchadores del mundo34.000 1,5% El escarabajo verde Mujeres de tierra y sal 67.000 2,8% Escapadas extraordinarias62.000 2,3% Curro Jiménez La gran batalla de Andalucía 109.000 2,9% El cazador93.000 1,6% El cazador196.000 2,3%

Antena 3

Espejo público verano270.000 10,9% Cocina abierta de Joseba Arguiñano Bonito en papillote 759.000 16,3% La ruleta de la suerte1.548.000 22,3%

Cuatro

¡Toma salami! Todos tenemos un pasado 7.000 0,7% Alerta Cobra Botín de guerra 20.000 1,6% Alerta Cobra Muerte sin previo aviso 40.000 2,4% Alerta Cobra Orgullo de padre 55.000 2,7% En boca de todos235.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica217.000 11,3% Vamos a ver verano258.000 9,1% El precio justo537.000 8,4%

laSexta

Aruser@s el humorning128.000 11,7% Aruser@s253.000 12,6% Al rojo vivo246.000 6,7%

Informativos

La sobremesa del viernes confirma el dominio absoluto de Antena 3, pero lo más relevante es la evolución respecto al viernes anterior. 'Antena 3 noticias 1' escala hasta el 23,6%, 1,4 puntos más que el 22,2% del 26 de junio, consolidando una ventaja que ya era holgada. En sentido contrario, 'Noticias Cuatro 1' pierde 1,1 puntos y cae del 8,8% al 7,7%, el retroceso más acusado de la franja. 'Telediario 1' también mejora ligeramente, sumando 0,9 puntos hasta el 14,3%, aunque sigue muy lejos del líder.

La noche depara el dato más llamativo de la jornada: 'Telediario 2' se desploma 2,1 puntos respecto a hace siete días, pasando del 14,2% al 12,1%, una caída que le cuesta el liderazgo nocturno. 'Antena 3 noticias 2' aguanta mejor y sube 0,9 puntos hasta el 18,0%, lo que le permite ampliar distancias con claridad. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede, bajando del 7,8% al 7,3%, mientras 'laSexta noticias 20h' se mantiene estable en el 7,0%, el único de la franja que no acusa variación respecto al viernes anterior.

La 1

Informativo territorial 1825.000 13,8% Telediario 11.255.000 14,3% Telediario 2924.000 12,1%

Antena 3

Noticias de la mañana204.000 15,1% Antena 3 noticias 12.098.000 23,6% Antena 3 noticias 21.384.000 18,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1519.000 7,7% El desmarque Cuatro 1505.000 5,8% Noticias Cuatro 2414.000 6,1%

Telecinco

El matinal37.000 5,3% El matinal83.000 8,1% El matinal136.000 9,3% Informativos Telecinco 15:00775.000 8,8% Informativos Telecinco 21:00557.000 7,3%

laSexta

laSexta noticias 14h580.000 7,4% laSexta noticias: Jugones500.000 5,5% laSexta noticias 20h481.000 7,0%

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