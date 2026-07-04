'Tu cara me suena' lidera el prime time con un 17% y La 1 se lleva el día gracias al fútbol

Audiencias Viernes 3 de Julio de 2026
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Noche de victoria para Antena 3 gracias a la primera semifinal de 'Tu cara me suena'. El talent presentado por Manel Fuentes lidera el prime time con un 17% de cuota de pantalla y cerca de 1,3 millones de espectadores. Pese a coincidir en su tramo final con el inicio del encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde, el formato no solo resiste el impacto del fútbol, sino que mejora sus resultados respecto a la semana anterior, cuando ya tuvo que competir con la previa del España-Uruguay, disputado de madrugada, ganando 1,1 puntos de share.
La noche vuelve a ser mucho más complicada para Telecinco. '¡De viernes!' firma su mínimo anual al caer hasta el 8,6% de cuota de pantalla, perdiendo 1,4 puntos respecto a la semana pasada. Tampoco mejora la situación de La 1, donde 'La revuelta' continúa sin encontrar su sitio en el prime time de los viernes y registra un 7,8%, cediendo 1,3 puntos en siete días.
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En el resto de cadenas, la película "Caza humana", emitida por Cuatro, obtiene un 4,9% de cuota, quedando ligeramente por detrás de 'laSexta columna', que alcanza un 5,6%, mientras que 'Equipo de investigación' firma un 4,8%. Por su parte, 'Cifras y letras' vuelve a destacar en La 2, rozando el 6% de share y superando el medio millón de espectadores.
Prime time
La Revuelta: viernes 685.000 7,8%
Trivial Pursuit315.000 4,0%
Cifras y letras504.000 5,9%
Plano general 259.000 2,9%
Historia de nuestro cine: presentación 156.000 2,0%
Historia de nuestro cine: película 168.000 2,0%
Tu cara me suena: calentando motores1.095.000 12,5%
Tu cara me suena1.289.000 17,0%
First Dates491.000 6,0%
El blockbuster 434.000 4,9%
¡De viernes!: express565.000 6,5%
¡De viernes!649.000 8,6%
laSexta columna 474.000 5,6%
Equipo de investigación 434.000 4,8%
Equipo de investigación 391.000 4,9%
Late night
FIFA World Cup 20261.969.000 32,3%
Fútbol: Copa Mundial 2.037.000 32,1%
Prórroga fútbol: Copa Mundial 2.043.000 49,3%
Historia de nuestro cine: coloquio 94.000 1,5%
Fortunata y Jacinta88.000 1,8%
Tu cara me suena263.000 6,1%
Cine Cuatro 132.000 2,1%
Sportium Game Show34.000 0,8%
Gran Madrid Show103.000 2,5%
Equipo de investigación 243.000 4,2%
Equipo de investigación 152.000 3,5%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: directo al mundial1.350.000 14,8%
Directo al grano931.000 11,2%
Valle Salvaje867.000 11,8%
La promesa920.000 13,3%
Malas lenguas694.000 10,5%
Aquí la Tierra747.000 10,6%
Saber y ganar608.000 6,8%
Grandes documentales357.000 4,4%
El legado de la leoparda348.000 4,2%
Territorio salvaje 375.000 4,8%
Malas lenguas468.000 6,6%
Imprevisible inevitable138.000 2,1%
Diario de un nómada: ruta del ámbar 97.000 1,4%
Sueños de libertad1.270.000 14,7%
Y ahora Sonsoles764.000 10,6%
Pasapalabra1.309.000 18,7%
Todo es mentira: summer tem629.000 7,7%
Lo sabe, no lo sabe363.000 5,3%
Amor...¡o lo que surja!424.000 4,9%
El verano se mueve522.000 6,9%
El diario de Jorge512.000 7,4%
¡Allá tú!610.000 8,9%
Zapeando489.000 5,7%
Más vale tarde424.000 5,9%
La Sexta clave444.000 5,9%
Mañana
La hora de La 1323.000 19,3%
Mañaneros 360485.000 15,7%
Mañaneros 360901.000 11,8%
Ruralitas14.000 1,7%
En la naturaleza: India 28.000 2,3%
De tapas por España 37.000 2,3%
El señor de los bosques 47.000 2,5%
Universo UNED27.000 1,3%
Luchadores del mundo34.000 1,5%
El escarabajo verde 67.000 2,8%
Escapadas extraordinarias62.000 2,3%
Curro Jiménez 109.000 2,9%
El cazador93.000 1,6%
El cazador196.000 2,3%
Espejo público verano270.000 10,9%
Cocina abierta de Joseba Arguiñano 759.000 16,3%
La ruleta de la suerte1.548.000 22,3%
¡Toma salami! 7.000 0,7%
Alerta Cobra 20.000 1,6%
Alerta Cobra 40.000 2,4%
Alerta Cobra 55.000 2,7%
En boca de todos235.000 7,6%
La mirada crítica217.000 11,3%
Vamos a ver verano258.000 9,1%
El precio justo537.000 8,4%
Aruser@s el humorning128.000 11,7%
Aruser@s253.000 12,6%
Al rojo vivo246.000 6,7%
Informativos
La sobremesa del viernes confirma el dominio absoluto de Antena 3, pero lo más relevante es la evolución respecto al viernes anterior. 'Antena 3 noticias 1' escala hasta el 23,6%, 1,4 puntos más que el 22,2% del 26 de junio, consolidando una ventaja que ya era holgada. En sentido contrario, 'Noticias Cuatro 1' pierde 1,1 puntos y cae del 8,8% al 7,7%, el retroceso más acusado de la franja. 'Telediario 1' también mejora ligeramente, sumando 0,9 puntos hasta el 14,3%, aunque sigue muy lejos del líder.
La noche depara el dato más llamativo de la jornada: 'Telediario 2' se desploma 2,1 puntos respecto a hace siete días, pasando del 14,2% al 12,1%, una caída que le cuesta el liderazgo nocturno. 'Antena 3 noticias 2' aguanta mejor y sube 0,9 puntos hasta el 18,0%, lo que le permite ampliar distancias con claridad. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede, bajando del 7,8% al 7,3%, mientras 'laSexta noticias 20h' se mantiene estable en el 7,0%, el único de la franja que no acusa variación respecto al viernes anterior.
Informativo territorial 1825.000 13,8%
Telediario 11.255.000 14,3%
Telediario 2924.000 12,1%
Noticias de la mañana204.000 15,1%
Antena 3 noticias 12.098.000 23,6%
Antena 3 noticias 21.384.000 18,0%
Noticias Cuatro 1519.000 7,7%
El desmarque Cuatro 1505.000 5,8%
Noticias Cuatro 2414.000 6,1%
El matinal37.000 5,3%
El matinal83.000 8,1%
El matinal136.000 9,3%
Informativos Telecinco 15:00775.000 8,8%
Informativos Telecinco 21:00557.000 7,3%
laSexta noticias 14h580.000 7,4%
laSexta noticias: Jugones500.000 5,5%
laSexta noticias 20h481.000 7,0%