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Audiencias 'Tu cara me suena' lidera el prime time y La 1 se lleva el día gracias al fútbol

AUDIENCIAS VIERNES 3 DE JULIO

'Tu cara me suena' lidera el prime time con un 17% y La 1 se lleva el día gracias al fútbol

'La revuelta' pincha con un 7,8%. El Argentina - Cabo Verde, ya en late night, anota un 32,1% y la prórroga un 49,3%. La 1 supera en tan solo tres décimas a Antena 3.

'Tu cara me suena' lidera el prime time con un 17% y La 1 se lleva el día gracias al fútbol
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Sábado 4 Julio 2026 09:55 (hace 55 minutos)

Audiencias Viernes 3 de Julio de 2026

  • logola1

    15,0%

  • logoantena3

    14,7%

  • logotelecinco

    7,4%

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    5,8%

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    5,3%

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Noche de victoria para Antena 3 gracias a la primera semifinal de 'Tu cara me suena'. El talent presentado por Manel Fuentes lidera el prime time con un 17% de cuota de pantalla y cerca de 1,3 millones de espectadores. Pese a coincidir en su tramo final con el inicio del encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde, el formato no solo resiste el impacto del fútbol, sino que mejora sus resultados respecto a la semana anterior, cuando ya tuvo que competir con la previa del España-Uruguay, disputado de madrugada, ganando 1,1 puntos de share.

La noche vuelve a ser mucho más complicada para Telecinco. '¡De viernes!' firma su mínimo anual al caer hasta el 8,6% de cuota de pantalla, perdiendo 1,4 puntos respecto a la semana pasada. Tampoco mejora la situación de La 1, donde 'La revuelta' continúa sin encontrar su sitio en el prime time de los viernes y registra un 7,8%, cediendo 1,3 puntos en siete días.

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En el resto de cadenas, la película "Caza humana", emitida por Cuatro, obtiene un 4,9% de cuota, quedando ligeramente por detrás de 'laSexta columna', que alcanza un 5,6%, mientras que 'Equipo de investigación' firma un 4,8%. Por su parte, 'Cifras y letras' vuelve a destacar en La 2, rozando el 6% de share y superando el medio millón de espectadores.

Lionel Messi marca un gol en el Argentina - Cabo Verde
Lionel Messi marca un gol en el Argentina - Cabo Verde

Prime time

La 1

La Revuelta: viernes 685.000 7,8%

La 2

Trivial Pursuit315.000 4,0%

Cifras y letras504.000 5,9%

Plano general 259.000 2,9%

Historia de nuestro cine: presentación 156.000 2,0%

Historia de nuestro cine: película 168.000 2,0%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.095.000 12,5%

Tu cara me suena1.289.000 17,0%

Cuatro

First Dates491.000 6,0%

El blockbuster 434.000 4,9%

Telecinco

¡De viernes!: express565.000 6,5%

¡De viernes!649.000 8,6%

laSexta

laSexta columna 474.000 5,6%

Equipo de investigación 434.000 4,8%

Equipo de investigación 391.000 4,9%

Late night

La 1

FIFA World Cup 20261.969.000 32,3%

Fútbol: Copa Mundial 2.037.000 32,1%

Prórroga fútbol: Copa Mundial 2.043.000 49,3%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio 94.000 1,5%

Fortunata y Jacinta88.000 1,8%

Antena 3

Tu cara me suena263.000 6,1%

Cuatro

Cine Cuatro 132.000 2,1%

Sportium Game Show34.000 0,8%

Telecinco

Gran Madrid Show103.000 2,5%

laSexta

Equipo de investigación 243.000 4,2%

Equipo de investigación 152.000 3,5%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.350.000 14,8%

Directo al grano931.000 11,2%

Valle Salvaje867.000 11,8%

La promesa920.000 13,3%

Malas lenguas694.000 10,5%

Aquí la Tierra747.000 10,6%

La 2

Saber y ganar608.000 6,8%

Grandes documentales357.000 4,4%

El legado de la leoparda348.000 4,2%

Territorio salvaje 375.000 4,8%

Malas lenguas468.000 6,6%

Imprevisible inevitable138.000 2,1%

Diario de un nómada: ruta del ámbar 97.000 1,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.270.000 14,7%

Y ahora Sonsoles764.000 10,6%

Pasapalabra1.309.000 18,7%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem629.000 7,7%

Lo sabe, no lo sabe363.000 5,3%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!424.000 4,9%

El verano se mueve522.000 6,9%

El diario de Jorge512.000 7,4%

¡Allá tú!610.000 8,9%

laSexta

Zapeando489.000 5,7%

Más vale tarde424.000 5,9%

La Sexta clave444.000 5,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1323.000 19,3%

Mañaneros 360485.000 15,7%

Mañaneros 360901.000 11,8%

La 2

Ruralitas14.000 1,7%

En la naturaleza: India 28.000 2,3%

De tapas por España 37.000 2,3%

El señor de los bosques 47.000 2,5%

Universo UNED27.000 1,3%

Luchadores del mundo34.000 1,5%

El escarabajo verde 67.000 2,8%

Escapadas extraordinarias62.000 2,3%

Curro Jiménez 109.000 2,9%

El cazador93.000 1,6%

El cazador196.000 2,3%

Antena 3

Espejo público verano270.000 10,9%

Cocina abierta de Joseba Arguiñano 759.000 16,3%

La ruleta de la suerte1.548.000 22,3%

Cuatro

¡Toma salami! 7.000 0,7%

Alerta Cobra 20.000 1,6%

Alerta Cobra 40.000 2,4%

Alerta Cobra 55.000 2,7%

En boca de todos235.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica217.000 11,3%

Vamos a ver verano258.000 9,1%

El precio justo537.000 8,4%

laSexta

Aruser@s el humorning128.000 11,7%

Aruser@s253.000 12,6%

Al rojo vivo246.000 6,7%

Informativos

La sobremesa del viernes confirma el dominio absoluto de Antena 3, pero lo más relevante es la evolución respecto al viernes anterior. 'Antena 3 noticias 1' escala hasta el 23,6%, 1,4 puntos más que el 22,2% del 26 de junio, consolidando una ventaja que ya era holgada. En sentido contrario, 'Noticias Cuatro 1' pierde 1,1 puntos y cae del 8,8% al 7,7%, el retroceso más acusado de la franja. 'Telediario 1' también mejora ligeramente, sumando 0,9 puntos hasta el 14,3%, aunque sigue muy lejos del líder.

La noche depara el dato más llamativo de la jornada: 'Telediario 2' se desploma 2,1 puntos respecto a hace siete días, pasando del 14,2% al 12,1%, una caída que le cuesta el liderazgo nocturno. 'Antena 3 noticias 2' aguanta mejor y sube 0,9 puntos hasta el 18,0%, lo que le permite ampliar distancias con claridad. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede, bajando del 7,8% al 7,3%, mientras 'laSexta noticias 20h' se mantiene estable en el 7,0%, el único de la franja que no acusa variación respecto al viernes anterior.

La 1

Informativo territorial 1825.000 13,8%

Telediario 11.255.000 14,3%

Telediario 2924.000 12,1%

Antena 3

Noticias de la mañana204.000 15,1%

Antena 3 noticias 12.098.000 23,6%

Antena 3 noticias 21.384.000 18,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1519.000 7,7%

El desmarque Cuatro 1505.000 5,8%

Noticias Cuatro 2414.000 6,1%

Telecinco

El matinal37.000 5,3%

El matinal83.000 8,1%

El matinal136.000 9,3%

Informativos Telecinco 15:00775.000 8,8%

Informativos Telecinco 21:00557.000 7,3%

laSexta

laSexta noticias 14h580.000 7,4%

laSexta noticias: Jugones500.000 5,5%

laSexta noticias 20h481.000 7,0%

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