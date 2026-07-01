'Bright Minds' en Atreseries destaca en un día liderado por 'Emanet' en Nova

Publicado: Miércoles 1 Julio 2026 10:14 (hace 31 minutos)|
Audiencias Martes 30 de Junio de 2026
15,1%
12,9%
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6,6%
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Ranking cadenas TDT Martes, 30 de Junio de 2026
1,9%
1,9%
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1,7%
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Ranking programas TDT Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:31
269.000
2,9%
Bright minds
22:10
24:04
226.000
2,1%
The Big Bang Theory
17:33
17:59
224.000
3,0%
Camino a ny
22:45
22:56
216.000
1,9%
Cine western Las vias de la traicion
18:43
20:22
215.000
3,0%
Los Simpson
15:05
15:32
211.000
2,3%
FBI El viaje del heroe
22:24
23:13
209.000
1,8%
The Big Bang Theory
17:59
18:24
208.000
2,8%
Teledeporte:directo al mundial
16:34
17:00
207.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:14
17:33
206.000
2,6%
Ranking FDF (1,9%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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La que se avecina Una soltera carroñera,el ...
15:16
17:09
189.000
2,1%
La que se avecina Una piña,una gogo cuarentona ...
17:09
19:06
172.000
2,3%
La que se avecina Una poliza premium,un ...
20:52
22:55
148.000
1,4%
La que se avecina Un muerto en vida,un ...
19:06
20:52
132.000
1,8%
Cine Sahara
22:55
25:20
127.000
1,5%
Ranking Energy (1,9%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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FBI El viaje del heroe
22:24
23:13
209.000
1,8%
FBI Circulo de fuego
21:16
22:24
190.000
1,8%
CSI: Miami En peligro
17:51
18:42
184.000
2,5%
FBI El amor es ciego
23:13
24:11
171.000
1,8%
CSI: Miami Habeas cadáver
19:35
20:18
168.000
2,3%
Ranking Nova (1,8%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Emanet
15:00
16:31
269.000
2,9%
Mañana es para siempre
17:50
20:02
199.000
2,8%
Cuidado con el angel
16:31
17:50
197.000
2,4%
Abismo de pasion
20:02
21:46
195.000
2,3%
Cuento de una noche
21:46
23:08
185.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Bright minds
22:10
24:04
226.000
2,1%
Bright minds La teoria del todo
24:04
25:11
157.000
2,4%
Los misterios de murdoch Murdoch en la ...
16:51
17:46
157.000
2,0%
Los misterios de murdoch Hermanas ...
19:30
20:11
155.000
2,2%
Los misterios de murdoch La cruz de la ...
16:01
16:51
150.000
1,7%
Ranking Neox (1,6%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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The Big Bang Theory
17:33
17:59
224.000
3,0%
Los Simpson
15:05
15:32
211.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:59
18:24
208.000
2,8%
The Big Bang Theory
17:14
17:33
206.000
2,6%
Los Simpson
14:47
15:05
202.000
2,3%
Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Expedicion al pasado
15:23
16:16
195.000
2,1%
La fiebre del oro
16:16
17:05
184.000
2,1%
Cazadores de zafiros
18:01
18:55
177.000
2,5%
La fiebre del oro
17:06
18:01
177.000
2,3%
Cazadores de zafiros
18:55
19:49
133.000
1,9%
Ranking TRECE (1,5%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine western Las vias de la traicion
18:43
20:22
215.000
3,0%
Tu cine Zorro negro:el precio de la paz
20:22
22:05
168.000
1,9%
Trece y cope es noticia
20:30
20:43
152.000
2,0%
Sesion doble Primeros golpes de butch cassidy y ...
16:44
18:40
143.000
1,9%
Sesion doble Comando en el desierto
14:50
16:44
138.000
1,5%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Camino a ny
22:45
22:56
216.000
1,9%
Teledeporte:directo al mundial
16:34
17:00
207.000
2,4%
Teledeporte 2
22:04
22:11
198.000
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Previo futbol:copa mundial ...
22:11
22:45
196.000
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Penaltis futbol sala:liga nacional femenino ...
21:22
21:30
193.000
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Ranking DKiss (1,4%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Los casos de paula zahn
16:30
17:24
134.000
1,6%
Como reconocer a un psicopata
21:05
22:00
125.000
1,3%
Reforma con karen y mina
14:39
15:34
112.000
1,3%
Reforma con karen y mina
13:51
14:39
112.000
1,7%
Los casos de paula zahn
17:24
18:18
110.000
1,5%
Ranking Veo7 (1,3%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Blue bloods,familia de policias
22:45
23:37
201.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:45
183.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias El final ...
21:16
22:00
179.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias El aliento del ...
20:20
21:16
128.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias El fin justifica ...
19:31
20:20
121.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
Inicio
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Espectadores
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Forjado a fuego:edicion slasher La guadaña de ...
21:58
22:46
154.000
1,4%
Forjado a fuego El hacha tomahawk
21:03
21:58
129.000
1,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
115.000
2,5%
Forjado a fuego La espada con empuñadura ...
20:10
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108.000
1,4%
Vida bajo cero
15:52
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103.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h:portada Leopoldo lopez-alex ...
22:06
23:17
155.000
1,4%
La noche en 24h
23:17
24:33
150.000
1,7%
24h
21:42
22:06
104.000
1,0%
Teledeporte 2
21:36
21:42
104.000
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Telediario 1
14:55
15:22
89.000
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Ranking BEMADtv (1,1%) - Martes, 30 de Junio de 2026
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Espectadores
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Cine Perseguido(1987)
22:48
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121.000
1,3%
Cine Cleaner
21:18
22:48
110.000
1,0%
Cine Reglas de compromiso
17:23
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106.000
1,5%
Cine Codigo de honor(2016)
15:38
17:23
106.000
1,2%
Cine Abierto hasta el amanecer
24:51
26:30
66.000
2,1%
Ranking Boing (1,0%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:28
14:51
152.000
1,9%
Doraemon,el gato cosmico
14:13
14:25
134.000
1,9%
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:07
131.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
15:07
15:18
123.000
1,3%
El asombroso mundo de Gumball
16:22
16:33
119.000
1,3%
Ranking Squirrel (0,9%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El gran duelo
17:31
19:03
93.000
1,3%
Cine Un dia para morir
22:12
24:02
83.000
0,8%
Cine Django el taciturno
19:03
20:43
83.000
1,1%
Cine El ultimo patriota
20:43
22:11
79.000
0,8%
Cine Los pistoleros de paso bravo
16:02
17:31
79.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:37
23:47
102.000
0,9%
Bluey
17:11
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94.000
1,2%
Bluey
15:48
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92.000
1,0%
Bluey
17:04
17:11
89.000
1,1%
Bluey
16:42
16:49
82.000
1,0%
Ranking Divinity (0,8%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Hasta que separas los pies del ...
21:07
22:06
92.000
0,9%
Chicago Fire La boquita cerrada
18:34
19:28
80.000
1,1%
Chicago Fire Un cohete despegando
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76.000
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Chicago Fire
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70.000
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Chicago Fire Inocencia
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69.000
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Ranking Ten (0,7%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El sotano club
15:45
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65.000
0,8%
Caso cerrado
14:32
15:45
61.000
0,7%
Caso cerrado
13:25
14:32
47.000
0,8%
Venganza:trabajadores asesinos
25:56
26:30
40.000
2,1%
Venganza:trabajadores asesinos
24:57
25:56
39.000
1,1%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 30 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Prisionero de guerra
21:36
23:34
97.000
0,9%
Cine Amanecer zulu
15:37
17:41
50.000
0,6%
Cine Solo el mas fuerte
23:35
25:21
42.000
0,6%
15 minutos R.madrid-at.madrid:la decima
17:46
18:00
31.000
0,4%
Cine Bernabeu
18:07
19:22
23.000
0,3%