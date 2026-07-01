La victoria de Francia frente a Suecia lidera en La 1 con más de 28% y 2,5 millones

Por Redacción |

La noche queda claramente marcada por el fútbol. El encuentro entre Francia y Suecia lidera en el prime time y se convierte en lo más visto del día con 2.548.000 televidentes y un excelente 28,1% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de ofertas de la franja.

A mucha distancia se sitúa 'En tierra lejana' en Antena 3, que consigue resistir frente a la fuerte competencia del deporte y firma un 10% junto a 889.000 personas. En Telecinco, el enésimo pase de "Pretty Woman" reúne a algo más de medio millón de fieles y un 7,9%. Por su parte, 'Código 10', en Cuatro, registra un 7,2%, pierde dos puntos respecto a la semana anterior y no logra alcanzar el millón de televidentes.

Más abajo aparece 'Cara al show', que baja en laSexta hasta un 3,7% y cede 1,4 puntos en comparación con el martes pasado. En La 2, la gala de los Premios Academia de la Moda Española obtiene un discreto 2,2% con algo más de 200.000 personas.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a imponerse por un estrecho margen a 'La revuelta'. El espacio de Pablo Motos firma un 13% y 1.472.000 espectadores, mientras que el formato de David Broncano, emitido justo antes del partido de fútbol, se queda con un 12,5% y 1.393.000 televidentes.

En el resto de la franja, 'Horizonte' alcanza un 8,5% en Cuatro, aunque se queda por debajo del millón de seguidores. En laSexta, 'El intermedio' registra un 6,8% y supera los 700.000 fieles. Por último, 'Cifras y letras', en La 2, firma un 5,6% con más de 600.000 personas.

Richard Gere y Julia Roberts en "Pretty Woman"

Prime time

La 1

La Revuelta Álex de la Iglesia 1.393.000 12,5% FIFA World Cup 20262.395.000 26,2% Fútbol: Copa Mundial Francia-Suecia: 1/16 2.513.000 28,1%

La 2

Trivial Pursuit500.000 5,2% Cifras y Letras622.000 5,6% Premios Academia de la Moda Española232.000 2,2%

Antena 3

El Hormiguero José Andrés 1.472.000 13,0% En Tierra Lejana819.000 10,0%

Cuatro

First Dates427.000 4,5% Horizonte952.000 8,5% Código 10487.000 7,2%

Telecinco

First Dates: Summer843.000 7,5% Cine 5 Estrellas Pretty Woman 552.000 7,9%

laSexta

La Sexta Clave401.000 4,5% El Intermedio763.000 6,8% Cara al Show con Marc Giro318.000 3,7%

Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'

Late night

La 1

Al Cielo con Ella336.000 11,0%

La 2

Cine La Trampa (2024) 111.000 1,9% Conciertos Radio 3 El Naan 15.000 0,6% Los Sanfermines Nunca Vistos10.000 0,6%

Antena 3

En Tierra Lejana173.000 5,7% Sportium Game Show52.000 3,1%

Cuatro

En el Punto de Mira El Semen de los Españoles y el Falso Representante 123.000 6,6%

Telecinco

El Rey del Mando Bien de Power 180.000 6,7% Gran Madrid Show45.000 2,3%

laSexta

Cara al Show con Marc Giro104.000 3,5%

Javier en la prueba 'AlaZ' de 'Pasapalabra'

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.420.000 15,2% Directo al Grano987.000 11,7% Valle Salvaje765.000 10,4% La Promesa909.000 12,9% Malas Lenguas800.000 11,0% Aquí la Tierra930.000 11,8%

La 2

Saber y Ganar604.000 6,6% Grandes Documentales343.000 4,2% En la Naturaleza: India Nagaina: Reina de Reyes 328.000 3,9% Guerreros de la Naturaleza370.000 4,8% Malas Lenguas511.000 7,1% Diario de un Nómada: Ruta del Ámbar Despedida de Mongolia 225.000 3,1% Jeopardy166.000 2,1%

Antena 3

Sueños de Libertad1.232.000 14,0% Y Ahora Sonsoles698.000 9,5% Pasapalabra1.363.000 17,4%

Cuatro

Todo es Mentira: Summer Tem607.000 7,4% Lo Sabe, No lo Sabe415.000 5,9%

Telecinco

Amor... ¡O lo que Surja!498.000 5,7% El Verano se Mueve544.000 7,2% El Diario de Jorge519.000 7,3% ¡Allá Tú!646.000 8,5%

laSexta

Zapeando511.000 5,9% Más Vale Tarde406.000 5,6%

Mañana

La 1

La Hora de La 1306.000 17,8% Entrevista Carlos Cuerpo 331.000 18,0% Mañaneros 360462.000 14,9% Mañaneros 360915.000 11,6%

La 2

Pueblo de Dios La Alegría de Calulo 14.000 2,0% Arqueomania Eslabones Perdidos (2 Parte) 11.000 1,2% Atlántico Norte: El Océano Oscuro Descubriendo la Vida 18.000 1,4% Agrosfera24.000 1,4% El Señor de los Bosques Peñagolosa, Castellón 27.000 1,4% El Señor de los Bosques Las Villuercas, Cáceres 39.000 1,8% El Señor de los Bosques Castañar de El Tiemblo, Ávila 54.000 2,4% Hogares Increíbles con Dermot Bannon Melbourne 58.000 2,4% Escapadas Extraordinarias84.000 3,2% Curro Jiménez Un Estudiante, un Fraile y un Algarrobo 133.000 3,6% El Cazador101.000 1,6% El Cazador221.000 2,5%

Antena 3

Espejo Público Verano298.000 11,9% Cocina Abierta de Karlos Arguiñano Pastel de Merluza 918.000 18,2% La Ruleta de la Suerte1.543.000 20,9%

Cuatro

Love Shopping TV0 0,1% ¡Toma Salami! Visitas 10.000 1,0% Alerta Cobra La Batida 15.000 1,1% Alerta Cobra Código Fantasma 34.000 1,9% Alerta Cobra El Rey de los Ladrones 52.000 2,6% En Boca de Todos238.000 7,7%

Telecinco

La Mirada Crítica221.000 11,3% Vamos a Ver Verano280.000 9,9% El Precio Justo588.000 8,8%

laSexta

Aruser@s el Humorning124.000 11,2% Aruser@s270.000 13,3% Al Rojo Vivo246.000 6,6%

Informativos

En la sobremesa del martes, el movimiento más llamativo respecto a hace siete días lo protagoniza La 1: 'Telediario 1' sube 1,6 puntos hasta el 14,0%, su mejor registro semanal reciente en esa franja, mientras 'Antena 3 Noticias 1' se mantiene prácticamente plano con una caída mínima de 0,1 puntos hasta el 22,7%, conservando el liderazgo con comodidad. Por su parte, 'laSexta Noticias 14h' es la otra gran ganadora de la jornada: suma 1,3 puntos respecto al martes anterior para cerrar en el 8,6%, igualando a 'Informativos Telecinco 15:00', que en cambio retrocede 0,4 puntos hasta el 8,7%.

En la noche, el contraste más notable lo ofrece 'Noticias Cuatro 2', que da un salto de 1,4 puntos respecto al martes pasado hasta el 5,7%, su mejor dato relativo de la semana en esa edición. En el lado opuesto, 'Telediario 2' cede 0,6 puntos y se queda en el 14,8%, aunque sigue siendo el informativo nocturno más visto de las cadenas generalistas tras 'Antena 3 Noticias 2', que también baja 1,5 puntos hasta el 17,6% pero mantiene el liderazgo de la franja. 'Informativos Telecinco 21:00' y 'laSexta Noticias 20h' apenas se mueven, con variaciones de décimas respecto a hace una semana.

La 1

Informativo Territorial 1866.000 13,7% Telediario 11.281.000 14,0% Telediario 21.358.000 14,8%

Antena 3

Noticias de la Mañana225.000 16,3% Antena 3 Noticias 12.091.000 22,7% Antena 3 Noticias 21.639.000 17,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1630.000 8,9% El Desmarque Cuatro 1418.000 4,7% Noticias Cuatro 2431.000 5,7%

Telecinco

El Matinal60.000 8,6% El Matinal79.000 7,8% El Matinal150.000 9,9% Informativos Telecinco 15:00799.000 8,7% Informativos Telecinco 21:00632.000 6,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h695.000 8,6% laSexta Noticias: Jugones567.000 6,1% laSexta Noticias 20h515.000 6,8%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas