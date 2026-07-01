La victoria de Francia frente a Suecia lidera en La 1 con más de 28% y 2,5 millones

Audiencias Martes 30 de Junio de 2026
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La noche queda claramente marcada por el fútbol. El encuentro entre Francia y Suecia lidera en el prime time y se convierte en lo más visto del día con 2.548.000 televidentes y un excelente 28,1% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de ofertas de la franja.
A mucha distancia se sitúa 'En tierra lejana' en Antena 3, que consigue resistir frente a la fuerte competencia del deporte y firma un 10% junto a 889.000 personas. En Telecinco, el enésimo pase de "Pretty Woman" reúne a algo más de medio millón de fieles y un 7,9%. Por su parte, 'Código 10', en Cuatro, registra un 7,2%, pierde dos puntos respecto a la semana anterior y no logra alcanzar el millón de televidentes.
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Más abajo aparece 'Cara al show', que baja en laSexta hasta un 3,7% y cede 1,4 puntos en comparación con el martes pasado. En La 2, la gala de los Premios Academia de la Moda Española obtiene un discreto 2,2% con algo más de 200.000 personas.
En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a imponerse por un estrecho margen a 'La revuelta'. El espacio de Pablo Motos firma un 13% y 1.472.000 espectadores, mientras que el formato de David Broncano, emitido justo antes del partido de fútbol, se queda con un 12,5% y 1.393.000 televidentes.
En el resto de la franja, 'Horizonte' alcanza un 8,5% en Cuatro, aunque se queda por debajo del millón de seguidores. En laSexta, 'El intermedio' registra un 6,8% y supera los 700.000 fieles. Por último, 'Cifras y letras', en La 2, firma un 5,6% con más de 600.000 personas.
Prime time
La Revuelta 1.393.000 12,5%
FIFA World Cup 20262.395.000 26,2%
Fútbol: Copa Mundial 2.513.000 28,1%
Trivial Pursuit500.000 5,2%
Cifras y Letras622.000 5,6%
Premios Academia de la Moda Española232.000 2,2%
El Hormiguero 1.472.000 13,0%
En Tierra Lejana819.000 10,0%
First Dates427.000 4,5%
Horizonte952.000 8,5%
Código 10487.000 7,2%
First Dates: Summer843.000 7,5%
Cine 5 Estrellas 552.000 7,9%
La Sexta Clave401.000 4,5%
El Intermedio763.000 6,8%
Cara al Show con Marc Giro318.000 3,7%
Late night
Al Cielo con Ella336.000 11,0%
Cine 111.000 1,9%
Conciertos Radio 3 15.000 0,6%
Los Sanfermines Nunca Vistos10.000 0,6%
En Tierra Lejana173.000 5,7%
Sportium Game Show52.000 3,1%
En el Punto de Mira 123.000 6,6%
El Rey del Mando 180.000 6,7%
Gran Madrid Show45.000 2,3%
Cara al Show con Marc Giro104.000 3,5%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al Mundial1.420.000 15,2%
Directo al Grano987.000 11,7%
Valle Salvaje765.000 10,4%
La Promesa909.000 12,9%
Malas Lenguas800.000 11,0%
Aquí la Tierra930.000 11,8%
Saber y Ganar604.000 6,6%
Grandes Documentales343.000 4,2%
En la Naturaleza: India 328.000 3,9%
Guerreros de la Naturaleza370.000 4,8%
Malas Lenguas511.000 7,1%
Diario de un Nómada: Ruta del Ámbar 225.000 3,1%
Jeopardy166.000 2,1%
Sueños de Libertad1.232.000 14,0%
Y Ahora Sonsoles698.000 9,5%
Pasapalabra1.363.000 17,4%
Todo es Mentira: Summer Tem607.000 7,4%
Lo Sabe, No lo Sabe415.000 5,9%
Amor... ¡O lo que Surja!498.000 5,7%
El Verano se Mueve544.000 7,2%
El Diario de Jorge519.000 7,3%
¡Allá Tú!646.000 8,5%
Zapeando511.000 5,9%
Más Vale Tarde406.000 5,6%
Mañana
La Hora de La 1306.000 17,8%
Entrevista 331.000 18,0%
Mañaneros 360462.000 14,9%
Mañaneros 360915.000 11,6%
Pueblo de Dios 14.000 2,0%
Arqueomania 11.000 1,2%
Atlántico Norte: El Océano Oscuro 18.000 1,4%
Agrosfera24.000 1,4%
El Señor de los Bosques 27.000 1,4%
El Señor de los Bosques 39.000 1,8%
El Señor de los Bosques 54.000 2,4%
Hogares Increíbles con Dermot Bannon 58.000 2,4%
Escapadas Extraordinarias84.000 3,2%
Curro Jiménez 133.000 3,6%
El Cazador101.000 1,6%
El Cazador221.000 2,5%
Espejo Público Verano298.000 11,9%
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano 918.000 18,2%
La Ruleta de la Suerte1.543.000 20,9%
Love Shopping TV0 0,1%
¡Toma Salami! 10.000 1,0%
Alerta Cobra 15.000 1,1%
Alerta Cobra 34.000 1,9%
Alerta Cobra 52.000 2,6%
En Boca de Todos238.000 7,7%
La Mirada Crítica221.000 11,3%
Vamos a Ver Verano280.000 9,9%
El Precio Justo588.000 8,8%
Aruser@s el Humorning124.000 11,2%
Aruser@s270.000 13,3%
Al Rojo Vivo246.000 6,6%
Informativos
En la sobremesa del martes, el movimiento más llamativo respecto a hace siete días lo protagoniza La 1: 'Telediario 1' sube 1,6 puntos hasta el 14,0%, su mejor registro semanal reciente en esa franja, mientras 'Antena 3 Noticias 1' se mantiene prácticamente plano con una caída mínima de 0,1 puntos hasta el 22,7%, conservando el liderazgo con comodidad. Por su parte, 'laSexta Noticias 14h' es la otra gran ganadora de la jornada: suma 1,3 puntos respecto al martes anterior para cerrar en el 8,6%, igualando a 'Informativos Telecinco 15:00', que en cambio retrocede 0,4 puntos hasta el 8,7%.
En la noche, el contraste más notable lo ofrece 'Noticias Cuatro 2', que da un salto de 1,4 puntos respecto al martes pasado hasta el 5,7%, su mejor dato relativo de la semana en esa edición. En el lado opuesto, 'Telediario 2' cede 0,6 puntos y se queda en el 14,8%, aunque sigue siendo el informativo nocturno más visto de las cadenas generalistas tras 'Antena 3 Noticias 2', que también baja 1,5 puntos hasta el 17,6% pero mantiene el liderazgo de la franja. 'Informativos Telecinco 21:00' y 'laSexta Noticias 20h' apenas se mueven, con variaciones de décimas respecto a hace una semana.
Informativo Territorial 1866.000 13,7%
Telediario 11.281.000 14,0%
Telediario 21.358.000 14,8%
Noticias de la Mañana225.000 16,3%
Antena 3 Noticias 12.091.000 22,7%
Antena 3 Noticias 21.639.000 17,6%
Noticias Cuatro 1630.000 8,9%
El Desmarque Cuatro 1418.000 4,7%
Noticias Cuatro 2431.000 5,7%
El Matinal60.000 8,6%
El Matinal79.000 7,8%
El Matinal150.000 9,9%
Informativos Telecinco 15:00799.000 8,7%
Informativos Telecinco 21:00632.000 6,9%
laSexta Noticias 14h695.000 8,6%
laSexta Noticias: Jugones567.000 6,1%
laSexta Noticias 20h515.000 6,8%