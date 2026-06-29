El cine y el fútbol dominan la jornada del sábado en las temáticas TDT

Publicado: Lunes 29 Junio 2026 10:19 (hace 53 minutos)|
Audiencias Sábado 27 de Junio de 2026
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Ranking cadenas TDT Sábado, 27 de Junio de 2026
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Ranking programas TDT Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Cine Goodnight for justice
17:56
19:26
220.000
3,1%
Cine Desaparecidos sin rastro
20:00
22:07
208.000
3,0%
Cine Goodnight:la medida de un hombre
19:26
21:04
205.000
3,1%
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:39
23:08
200.000
2,4%
Gran estadio mundial
18:02
19:22
199.000
2,8%
Cine Toy story 3
21:31
23:04
195.000
2,5%
Cine Congo
16:07
17:56
193.000
2,4%
Cine Aterriza como puedas 2
17:08
18:35
192.000
2,5%
Fútbol:copa mundial resumen ...
19:52
20:22
189.000
2,9%
Cine Aterriza como puedas!
15:46
17:08
184.000
2,2%
Ranking Teledeporte (2,2%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
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Fútbol:copa mundial resumen ...
22:39
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Gran estadio mundial
18:02
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Fútbol:copa mundial(d) ...
20:54
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176.000
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Fútbol:copa mundial resumen Nueva ...
19:22
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Ranking TRECE (2,0%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
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Cine Goodnight for justice
17:56
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220.000
3,1%
Cine Goodnight:la medida de un hombre
19:26
21:04
205.000
3,1%
Cine Congo
16:07
17:56
193.000
2,4%
Cine Open range
22:36
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182.000
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Cine Goodnight for justice:queen of hearts
21:04
22:36
179.000
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Ranking Neox (1,8%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
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Cine Desaparecidos sin rastro
20:00
22:07
208.000
3,0%
Cine La hora mas oscura
15:20
16:54
166.000
1,9%
Los Simpson
14:54
15:20
166.000
1,9%
Cine Valerian y la ciudad de los mil ...
22:07
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155.000
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Cine Abyss
16:54
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Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
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Crimen en el pacifico Terapia de pareja
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Crimen en el pacifico Terapia de pareja(2 ...
23:00
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Crimen en el pacifico La mano perdida
24:19
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134.000
2,3%
Crimen en el paraíso
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116.000
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Crimen en el pacifico La mano perdida(2 ...
25:05
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78.000
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Ranking FDF (1,7%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
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El pueblo
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La que se avecina Unas mariposillas,una ...
17:52
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142.000
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La que se avecina Un depredador africano,una ...
13:53
16:03
140.000
1,8%
Cine Esta abuela es mi padre
22:22
24:38
133.000
1,8%
La que se avecina Una pretty yonqui,una ...
19:50
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124.000
1,8%
Ranking Energy (1,7%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
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CSI: Nueva York ¿quien es?
20:10
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143.000
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Mentes criminales Duda
16:33
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133.000
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CSI: Nueva York Error de sistema
23:00
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CSI: Nueva York Impulso homicida
24:00
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128.000
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Mentes criminales Legado
14:23
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122.000
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Ranking DMAX (1,5%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
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Desmontando la historia Lost city of the ...
16:33
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172.000
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Desmontando la historia Ghosts of the stone ...
15:37
16:33
160.000
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Desmontando la historia Curse of the jungle ...
17:23
18:19
144.000
1,8%
Control de carreteras
20:31
21:01
120.000
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Control de carreteras
20:04
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119.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
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Cine Aterriza como puedas 2
17:08
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192.000
2,5%
Cine Aterriza como puedas!
15:46
17:08
184.000
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Cine Los tres mosqueteros de alejandro ...
21:49
23:42
144.000
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Cine Esta abuela es un peligro
18:35
20:16
95.000
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Cine Spanish movie
14:18
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86.000
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Ranking Nova (1,4%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
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La tormenta
20:12
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La tormenta
18:16
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La tormenta
21:12
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167.000
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La tormenta
19:13
20:12
163.000
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La tormenta
17:26
18:16
161.000
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Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
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Fin de semana 24h:en directo Alberto nuñez ...
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Fin de semana 24h:en directo Pedro sanchez
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Fin de semana 24h:en directo Emiliano ...
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112.000
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D.reg(fin de semana 24h)
10:00
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Teledeporte:directo al mundial
15:22
15:52
106.000
1,2%
Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los pies me estan matando
22:05
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129.000
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Los pies me estan matando
23:06
24:06
108.000
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Los pies me estan matando
21:04
22:05
105.000
1,5%
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
19:09
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105.000
1,6%
Si,quiero ese vestido(uk)
14:46
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97.000
1,2%
Ranking Clan TVE (1,1%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Toy story 3
21:31
23:04
195.000
2,5%
Cine Toy story 2:los juguetes vuelven a la ...
15:23
16:49
139.000
1,6%
Bluey
16:50
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97.000
1,2%
Cine Hollyblood
23:07
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95.000
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Bluey
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86.000
3,9%
Ranking Divinity (1,1%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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The Resident
22:25
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140.000
1,7%
The Resident
23:06
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122.000
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Medical lovers
22:25
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The Good Doctor Afortunado
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The Good Doctor Medias tintas
24:06
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Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Batalla de restaurantes
21:06
22:26
134.000
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Batalla de restaurantes
22:26
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116.000
1,5%
¿Quién da más? Ivy es un figura
15:39
15:59
104.000
1,2%
¿Quién da más? La cabra tira al monte
15:12
15:39
95.000
1,1%
Pesadilla en la cocina
19:51
21:06
86.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,0%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:45
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119.000
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Blue bloods,familia de policias
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111.000
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:01
21:45
100.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:32
23:16
98.000
1,2%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
20:15
21:01
77.000
1,2%
Ranking Squirrel (1,0%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Rambo-last blood
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131.000
1,6%
Cine Wanted man(se busca)
23:40
25:05
121.000
1,9%
Cine Jack hunter y la estrella celestial
17:23
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Cine El dorado:la ciudad del oro
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Cine Los robinson de los mares del sur(2 ...
15:51
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68.000
0,8%
Ranking Boing (0,8%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:34
14:45
99.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
14:09
14:19
86.000
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El asombroso mundo de Gumball
11:54
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82.000
2,8%
Doraemon,el gato cosmico
14:23
14:34
78.000
1,2%
Los thunderman Parque tiranosaurico
23:06
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75.000
0,9%
Ranking Ten (0,7%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
15:57
16:58
81.000
1,0%
Caso cerrado
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17:58
79.000
1,0%
Caso cerrado
14:58
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Atrapadas Maria hernandez
23:38
24:32
68.000
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Caso cerrado
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64.000
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Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Sábado, 27 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El soldado de fortuna
15:40
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71.000
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Cine Las aventuras de mary read
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48.000
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Cine Dead men
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Historia que tu hiciste La novena/2002:bayer ...
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Ciudad real madrid
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