El resto del Uruguay - España arrasa en la madrugada con casi un 70% y 3,7 millones

Audiencias Sábado 27 de Junio de 2026
17,8%
10,6%
6,6%
6,2%
4,7%
3,1%
2,2%
2,0%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,7%
0,5%
0,0%
0,0%
Tras conocerse los datos correspondientes a los primeros 29 minutos del Uruguay - España, emitidos durante la madrugada del viernes al sábado, ya se dispone de las audiencias completas del encuentro. El resto del partido, con más de hora y media de duración, congrega a 3,7 millones de espectadores y firma un espectacular 69,9% de cuota de pantalla hasta las 04:00 horas, confirmando el enorme seguimiento de la selección española pese al horario.
Además, RTVE volvió a emitir el encuentro durante la mañana del sábado, una reposición que también obtuvo un gran respaldo al reunir a más de medio millón de espectadores y alcanzar un destacado 17,8% de share, liderando con claridad su franja de emisión.
Madrugada
Fútbol: Copa Mundial (1ª parte)3.531.000 58,0%
Fútbol: Copa Mundial (2ª parte)3.707.000 69,9%
Prime time
Informe semanal690.000 9,2%
Plan de cine 761.000 9,6%
Malas lenguas noche338.000 5,1%
La voz kids: a punto de empezar767.000 9,7%
La voz kids: asaltos828.000 11,8%
First Dates433.000 5,8%
El blockbuster 501.000 6,7%
Hay una cosa que te quiero decir: exprés420.000 5,3%
Hay una cosa que te quiero decir534.000 8,3%
Sábado clave198.000 2,8%
laSexta explica323.000 4,8%
Late night
Camino a NY412.000 7,3%
FIFA World Cup 20261.040.000 27,4%
Fútbol: Copa Mundial 1.123.000 31,3%
La noche temática 99.000 3,1%
¡Guerra a la música disco!98.000 3,1%
La voz: grandes momentos213.000 5,7%
Cine Cuatro 203.000 4,9%
Gran Madrid Show79.000 2,5%
Equipo de investigación 132.000 4,0%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: directo al mundial1.408.000 16,1%
Sesión de tarde 1.186.000 14,3%
Sesión de tarde 2 778.000 10,7%
Cine de barrio presentación 559.000 8,5%
Cine de barrio 570.000 8,7%
Saber y ganar: fin de semana448.000 5,2%
Grandes documentales271.000 3,4%
Una banda muy salvaje 326.000 3,9%
Atlántico norte: el océano oscuro 245.000 3,1%
Los cazadores más letales208.000 2,8%
Atención obras89.000 1,3%
Días de cine108.000 1,6%
Cómo nos reímos 96.000 1,5%
Cómo nos reímos 182.000 2,7%
Multicine 982.000 11,9%
Multicine 2 652.000 9,1%
Multicine 3 497.000 7,5%
Home cinema 594.000 7,1%
Home cinema 2 526.000 7,6%
El show de Paz638.000 7,8%
Fiesta583.000 8,6%
La Roca379.000 4,9%
Mañana
Audiencia abierta315.000 15,1%
Viaje al centro de la tele 263.000 11,7%
FIFA World Cup 2026501.000 16,9%
Fútbol: Copa Mundial 506.000 17,0%
D Corazón741.000 13,6%
Los conciertos de la 2 41.000 3,2%
Objetivo igualdad26.000 1,4%
En lengua de signos17.000 0,9%
Agrosfera49.000 2,3%
Arqueomania 50.000 2,1%
Arqueomania 64.000 2,4%
Jardines con historia 47.000 1,6%
Jardines con historia 82.000 2,6%
Página 2 81.000 2,2%
Tendido cero105.000 2,3%
Caminos de Sefarad: diario de una ciclista125.000 1,9%
Saber y ganar: fin de semana191.000 2,2%
Los más...60.000 4,3%
Lo mejor de cada casa60.000 4,3%
Tu cara me suena234.000 9,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 409.000 11,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 613.000 13,8%
La ruleta de la suerte1.290.000 19,2%
Love shopping tv5.000 0,8%
¡Toma salami! 33.000 4,5%
¡Toma salami! 43.000 4,7%
Volando voy 95.000 6,5%
Volando voy 140.000 6,5%
Viajeros Cuatro 177.000 6,3%
Viajeros Cuatro 371.000 9,4%
Enforma2.000 0,3%
Love shopping tv5.000 0,6%
Amor... ¡o lo que surja!31.000 2,3%
Amor... ¡o lo que surja!71.000 3,4%
Más que coches87.000 3,3%
El precio justo 187.000 5,4%
El precio justo414.000 6,6%
Equipo de investigación 40.000 4,6%
Aruser@s weekend123.000 7,1%
Equipo de investigación 131.000 5,5%
Equipo de investigación 128.000 4,2%
Equipo de investigación 208.000 5,2%
Informativos
Informativo 24h192.000 27,7%
Informativo 24h211.000 27,7%
Fin de semana 24h345.000 23,7%
Teled. fin semana 11.254.000 14,6%
Teled. fin semana 2789.000 11,6%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.873.000 21,6%
Antena 3 noticias 2 fin de semana905.000 13,1%
Noticias Cuatro 1614.000 9,7%
El desmarque Cuatro 1557.000 6,5%
Noticias Cuatro 2443.000 6,7%
Informativos Telecinco 15:00664.000 7,6%
Informativos Telecinco 21:00579.000 8,5%
laSexta noticias 14h490.000 7,7%
La Sexta deportes 1317.000 3,7%
laSexta noticias 20h471.000 7,1%
La Sexta deportes 2308.000 4,5%
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