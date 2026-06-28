El resto del Uruguay - España arrasa en la madrugada con casi un 70% y 3,7 millones

Por Redacción |

Tras conocerse los datos correspondientes a los primeros 29 minutos del Uruguay - España, emitidos durante la madrugada del viernes al sábado, ya se dispone de las audiencias completas del encuentro. El resto del partido, con más de hora y media de duración, congrega a 3,7 millones de espectadores y firma un espectacular 69,9% de cuota de pantalla hasta las 04:00 horas, confirmando el enorme seguimiento de la selección española pese al horario.

Además, RTVE volvió a emitir el encuentro durante la mañana del sábado, una reposición que también obtuvo un gran respaldo al reunir a más de medio millón de espectadores y alcanzar un destacado 17,8% de share, liderando con claridad su franja de emisión.

Madrugada

La 1

Fútbol: Copa Mundial Uruguay-España: previa (1ª parte)3.531.000 58,0% Fútbol: Copa Mundial Uruguay-España: previa (2ª parte)3.707.000 69,9%

Prime time

La 1

Informe semanal690.000 9,2% Plan de cine Erin Brockovich 761.000 9,6%

La 2

Malas lenguas noche338.000 5,1%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar767.000 9,7% La voz kids: asaltos828.000 11,8%

Cuatro

First Dates433.000 5,8% El blockbuster Alita: ángel de combate 501.000 6,7%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: exprés420.000 5,3% Hay una cosa que te quiero decir534.000 8,3%

laSexta

Sábado clave198.000 2,8% laSexta explica323.000 4,8%

Late night

La 1

Camino a NY412.000 7,3% FIFA World Cup 20261.040.000 27,4% Fútbol: Copa Mundial Colombia-Portugal: previa 1.123.000 31,3%

La 2

La noche temática Orgullo disco 99.000 3,1% ¡Guerra a la música disco!98.000 3,1%

Antena 3

La voz: grandes momentos213.000 5,7%

Cuatro

Cine Cuatro Replicantes 203.000 4,9%

Telecinco

Gran Madrid Show79.000 2,5%

laSexta

Equipo de investigación Sexo, mentiras y cámaras de seguridad 132.000 4,0%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.408.000 16,1% Sesión de tarde Una vida por delante (2005) 1.186.000 14,3% Sesión de tarde 2 Un verano en Italia 778.000 10,7% Cine de barrio presentación Los que tocan el piano 559.000 8,5% Cine de barrio Los que tocan el piano 570.000 8,7%

La 2

Saber y ganar: fin de semana448.000 5,2% Grandes documentales271.000 3,4% Una banda muy salvaje Mafias y bandas 326.000 3,9% Atlántico norte: el océano oscuro Buscando monstruos 245.000 3,1% Los cazadores más letales208.000 2,8% Atención obras89.000 1,3% Días de cine108.000 1,6% Cómo nos reímos Todo Arévalo 96.000 1,5% Cómo nos reímos El equipo ja 182.000 2,7%

Antena 3

Multicine Muerte en el altar 982.000 11,9% Multicine 2 Amor equivocado 652.000 9,1% Multicine 3 Un extraño en Sugarcreek 497.000 7,5%

Cuatro

Home cinema La guerra de los mundos (2005) 594.000 7,1% Home cinema 2 The Haunting (la guarida) 526.000 7,6%

Telecinco

El show de Paz638.000 7,8% Fiesta583.000 8,6%

laSexta

La Roca379.000 4,9%

Mañana

La 1

Audiencia abierta315.000 15,1% Viaje al centro de la tele Euroestrellas 263.000 11,7% FIFA World Cup 2026501.000 16,9% Fútbol: Copa Mundial Uruguay-España: previa 506.000 17,0% D Corazón741.000 13,6%

La 2

Los conciertos de la 2 Concierto del día de Europa 41.000 3,2% Objetivo igualdad26.000 1,4% En lengua de signos17.000 0,9% Agrosfera49.000 2,3% Arqueomania Eslabones perdidos (2 parte) 50.000 2,1% Arqueomania Catacumbas 64.000 2,4% Jardines con historia Jardines de Monforte 47.000 1,6% Jardines con historia Jardines de Alfabia 82.000 2,6% Página 2 Especial verano 81.000 2,2% Tendido cero105.000 2,3% Caminos de Sefarad: diario de una ciclista125.000 1,9% Saber y ganar: fin de semana191.000 2,2%

Antena 3

Los más...60.000 4,3% Lo mejor de cada casa60.000 4,3% Tu cara me suena234.000 9,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Guiso de habas a la andaluza 409.000 11,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cordero con patatas al ajillo 613.000 13,8% La ruleta de la suerte1.290.000 19,2%

Cuatro

Love shopping tv5.000 0,8% ¡Toma salami! Not talent 33.000 4,5% ¡Toma salami! La vida es un carnaval 43.000 4,7% Volando voy Sierra de las Nieves, Málaga 95.000 6,5% Volando voy Sierra de Mariola, Alicante 140.000 6,5% Viajeros Cuatro Gipuzkoa 177.000 6,3% Viajeros Cuatro Croacia 371.000 9,4%

Telecinco

Enforma2.000 0,3% Love shopping tv5.000 0,6% Amor... ¡o lo que surja!31.000 2,3% Amor... ¡o lo que surja!71.000 3,4% Más que coches87.000 3,3% El precio justo Cesta de la compra 187.000 5,4% El precio justo414.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación La lista roja 40.000 4,6% Aruser@s weekend123.000 7,1% Equipo de investigación Que viene el lobo 131.000 5,5% Equipo de investigación Amores perros 128.000 4,2% Equipo de investigación El reino de los gatos 208.000 5,2%

Informativos

La 1

Informativo 24h192.000 27,7% Informativo 24h211.000 27,7% Fin de semana 24h345.000 23,7% Teled. fin semana 11.254.000 14,6% Teled. fin semana 2789.000 11,6%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.873.000 21,6% Antena 3 noticias 2 fin de semana905.000 13,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1614.000 9,7% El desmarque Cuatro 1557.000 6,5% Noticias Cuatro 2443.000 6,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00664.000 7,6% Informativos Telecinco 21:00579.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h490.000 7,7% La Sexta deportes 1317.000 3,7% laSexta noticias 20h471.000 7,1% La Sexta deportes 2308.000 4,5%

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