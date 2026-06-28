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Audiencias El primer tramo del Uruguay - España arrasa de madrugada con un 58% y más de 3,5 millones

AUDIENCIAS SÁBADO 27 DE JUNIO

El resto del Uruguay - España arrasa en la madrugada con casi un 70% y 3,7 millones

Además, la reposición del partido en la mañana consigue más de medio millón y un 17%. El estreno de 'El show de Paz' anota un 7,8% en la tarde de Telecinco. La 1 lidera con un 17,8%.

El resto del Uruguay - España arrasa en la madrugada con casi un 70% y 3,7 millones
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 28 Junio 2026 12:40 (hace 1 hora)

Audiencias Sábado 27 de Junio de 2026

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    17,8%

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Tras conocerse los datos correspondientes a los primeros 29 minutos del Uruguay - España, emitidos durante la madrugada del viernes al sábado, ya se dispone de las audiencias completas del encuentro. El resto del partido, con más de hora y media de duración, congrega a 3,7 millones de espectadores y firma un espectacular 69,9% de cuota de pantalla hasta las 04:00 horas, confirmando el enorme seguimiento de la selección española pese al horario.

Además, RTVE volvió a emitir el encuentro durante la mañana del sábado, una reposición que también obtuvo un gran respaldo al reunir a más de medio millón de espectadores y alcanzar un destacado 17,8% de share, liderando con claridad su franja de emisión.

Madrugada

La 1

Fútbol: Copa Mundial (1ª parte)3.531.000 58,0%

Fútbol: Copa Mundial (2ª parte)3.707.000 69,9%

Prime time

La 1

Informe semanal690.000 9,2%

Plan de cine 761.000 9,6%

La 2

Malas lenguas noche338.000 5,1%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar767.000 9,7%

La voz kids: asaltos828.000 11,8%

Cuatro

First Dates433.000 5,8%

El blockbuster 501.000 6,7%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: exprés420.000 5,3%

Hay una cosa que te quiero decir534.000 8,3%

laSexta

Sábado clave198.000 2,8%

laSexta explica323.000 4,8%

Late night

La 1

Camino a NY412.000 7,3%

FIFA World Cup 20261.040.000 27,4%

Fútbol: Copa Mundial 1.123.000 31,3%

La 2

La noche temática 99.000 3,1%

¡Guerra a la música disco!98.000 3,1%

Antena 3

La voz: grandes momentos213.000 5,7%

Cuatro

Cine Cuatro 203.000 4,9%

Telecinco

Gran Madrid Show79.000 2,5%

laSexta

Equipo de investigación 132.000 4,0%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.408.000 16,1%

Sesión de tarde 1.186.000 14,3%

Sesión de tarde 2 778.000 10,7%

Cine de barrio presentación 559.000 8,5%

Cine de barrio 570.000 8,7%

La 2

Saber y ganar: fin de semana448.000 5,2%

Grandes documentales271.000 3,4%

Una banda muy salvaje 326.000 3,9%

Atlántico norte: el océano oscuro 245.000 3,1%

Los cazadores más letales208.000 2,8%

Atención obras89.000 1,3%

Días de cine108.000 1,6%

Cómo nos reímos 96.000 1,5%

Cómo nos reímos 182.000 2,7%

Antena 3

Multicine 982.000 11,9%

Multicine 2 652.000 9,1%

Multicine 3 497.000 7,5%

Cuatro

Home cinema 594.000 7,1%

Home cinema 2 526.000 7,6%

Telecinco

El show de Paz638.000 7,8%

Fiesta583.000 8,6%

laSexta

La Roca379.000 4,9%

Mañana

La 1

Audiencia abierta315.000 15,1%

Viaje al centro de la tele 263.000 11,7%

FIFA World Cup 2026501.000 16,9%

Fútbol: Copa Mundial 506.000 17,0%

D Corazón741.000 13,6%

La 2

Los conciertos de la 2 41.000 3,2%

Objetivo igualdad26.000 1,4%

En lengua de signos17.000 0,9%

Agrosfera49.000 2,3%

Arqueomania 50.000 2,1%

Arqueomania 64.000 2,4%

Jardines con historia 47.000 1,6%

Jardines con historia 82.000 2,6%

Página 2 81.000 2,2%

Tendido cero105.000 2,3%

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista125.000 1,9%

Saber y ganar: fin de semana191.000 2,2%

Antena 3

Los más...60.000 4,3%

Lo mejor de cada casa60.000 4,3%

Tu cara me suena234.000 9,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 409.000 11,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 613.000 13,8%

La ruleta de la suerte1.290.000 19,2%

Cuatro

Love shopping tv5.000 0,8%

¡Toma salami! 33.000 4,5%

¡Toma salami! 43.000 4,7%

Volando voy 95.000 6,5%

Volando voy 140.000 6,5%

Viajeros Cuatro 177.000 6,3%

Viajeros Cuatro 371.000 9,4%

Telecinco

Enforma2.000 0,3%

Love shopping tv5.000 0,6%

Amor... ¡o lo que surja!31.000 2,3%

Amor... ¡o lo que surja!71.000 3,4%

Más que coches87.000 3,3%

El precio justo 187.000 5,4%

El precio justo414.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación 40.000 4,6%

Aruser@s weekend123.000 7,1%

Equipo de investigación 131.000 5,5%

Equipo de investigación 128.000 4,2%

Equipo de investigación 208.000 5,2%

Informativos

La 1

Informativo 24h192.000 27,7%

Informativo 24h211.000 27,7%

Fin de semana 24h345.000 23,7%

Teled. fin semana 11.254.000 14,6%

Teled. fin semana 2789.000 11,6%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.873.000 21,6%

Antena 3 noticias 2 fin de semana905.000 13,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1614.000 9,7%

El desmarque Cuatro 1557.000 6,5%

Noticias Cuatro 2443.000 6,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00664.000 7,6%

Informativos Telecinco 21:00579.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h490.000 7,7%

La Sexta deportes 1317.000 3,7%

laSexta noticias 20h471.000 7,1%

La Sexta deportes 2308.000 4,5%

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