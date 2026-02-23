FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 22 DE FEBRERO

El cine de Trece (3,4%) lidera y 'The Rookie' demuestra su fortaleza con cuatro entregas en el ranking

La película 'Cometieron dos errores' reúne a 401.000 espectadores y obtiene un 3,4% de share en la cadena de la Conferencia Episcopal Española.

El cine de Trece (3,4%) lidera y 'The Rookie' demuestra su fortaleza con cuatro entregas en el ranking
©ABC
Por Héctor AlabadíPublicado: Lunes 23 Febrero 2026 09:50 (hace 17 horas)

Audiencias Domingo 22 de Febrero de 2026

  • logola1

    12,4%

  • logoantena3

    9,6%

  • logotelecinco

    8,0%

  • logocuatro

    6,6%

  • logolasexta

    5,4%

  • logola2

    2,5%

  • logo13tv

    2,5%

  • logoenergy

    2,5%

  • logofdf

    2,3%

  • logobemadtv

    2,1%

  • logoneox

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logodivinity

    1,6%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logonova

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logoten

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Trece y Energy dominan la jornada del domingo 22 de febrero de 2026 al promediar un 2,5%, seguidos de BeMad (2,1%) y Neox (1,9%). Una semana más, la oferta cinematográfica del canal de la Conferencia Episcopal Española vuelve a triunfar con cuatro largometrajes entre lo más visto del día. La película 'Cometieron dos errores' se coloca en lo más alto con 401.000 espectadores y un 3,4% de cuota de pantalla en Trece. Mientras que el film 'Hay que educar a papá' logra un 4,1% de share y reúne a 363.000 espectadores en el mismo canal. Por otro lado, la serie estadounidense 'The Rookie' triunfa con cuatro entregas en ranking de TDT, anotando un 3%, 3,5%, 2,4% y 2,6% de cuota, respectivamente.

&#39;Cometieron dos errores&#39; lidera el domingo con más de 400.000 espectadores en Trece
'Cometieron dos errores' lidera el domingo con más de 400.000 espectadores en Trece

Ranking cadenas TDT Domingo, 22 de Febrero de 2026

Energy 2,5%

TRECE 2,5%

FDF 2,3%

BEMADtv 2,1%

Neox 1,9%

DMAX 1,7%

Divinity 1,6%

Atreseries 1,6%

Teledeporte 1,4%

Mega (España) 1,4%

Nova 1,2%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,1%

Squirrel 1,1%

Boing 1,0%

Clan TVE 0,9%

Ten 0,7%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine - Cometieron dos errores
20:00
22:07
401.000
3,4%
TRECE
Cine - Hay que educar a papá
18:09
20:00
363.000
4,1%
Energy
The Rookie
22:21
23:03
360.000
3,0%
Energy
The Rookie
23:03
23:59
316.000
3,5%
Energy
The Rookie - El martillo
21:18
22:21
305.000
2,4%
Energy
The Rookie
20:14
21:18
294.000
2,6%
TRECE
Cine - La lista negra
22:07
23:43
285.000
2,6%
TRECE
Viva el cine español.tv - Pisito de solteras ...
16:28
18:09
260.000
2,9%
FDF
La que se avecina - Un chupito castrador, un mozo leal ...
20:14
22:13
259.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:28
14:54
258.000
3,5%

Ranking Energy (2,5%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie
22:21
23:03
360.000
3,0%
Energy
The Rookie
23:03
23:59
316.000
3,5%
Energy
The Rookie - El martillo
21:18
22:21
305.000
2,4%
Energy
The Rookie
20:14
21:18
294.000
2,6%
Energy
The Rookie Land
17:37
26:30
214.000
2,5%

Ranking TRECE (2,5%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine - Cometieron dos errores
20:00
22:07
401.000
3,4%
TRECE
Cine - Hay que educar a papá
18:09
20:00
363.000
4,1%
TRECE
Cine - La lista negra
22:07
23:43
285.000
2,6%
TRECE
Viva el cine español.tv - Pisito de solteras ...
16:28
18:09
260.000
2,9%
TRECE
Viva el cine español.tv - Por qué te engaña tu ...
14:44
16:28
157.000
1,8%

Ranking FDF (2,3%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - Un chupito castrador, un mozo leal ...
20:14
22:13
259.000
2,2%
FDF
La que se avecina - Un resistencia heróica, una ...
14:51
16:53
213.000
2,4%
FDF
Cine - El último disparo
22:20
24:24
182.000
1,9%
FDF
El pueblo
16:53
18:31
174.000
2,0%
FDF
La que se avecina - Un suegro lapa, una maruja ...
18:31
20:14
168.000
1,9%

Ranking BEMADtv (2,1%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - Tomiris
19:52
22:08
236.000
2,0%
BEMADtv
Mad movie presentación - tiempo de matar
22:08
22:14
213.000
1,7%
BEMADtv
Cine - El último guerrero: las raíces del mal ...
17:48
19:52
207.000
2,3%
BEMADtv
Cine - Tiempo de matar
22:14
25:02
183.000
2,1%
BEMADtv
Cine - El último guerrero (2017)
15:33
17:48
170.000
1,9%

Ranking Neox (1,9%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:28
14:54
258.000
3,5%
Neox
Cine - John Wick (Otro día para matar)
15:21
17:22
249.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:54
15:19
211.000
2,5%
Neox
Cine - Ocean's twelve: uno más entra en juego ...
17:22
19:40
205.000
2,3%
Neox
Cine - La tormenta perfecta
19:40
22:04
191.000
1,7%

Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de carreteras
21:02
21:24
214.000
1,8%
DMAX
Control de carreteras
20:02
20:24
204.000
2,0%
DMAX
Control de fronteras: España
22:01
22:24
194.000
1,5%
DMAX
Control de fronteras: España
21:31
21:54
194.000
1,5%
DMAX
Control de fronteras: España
22:32
22:54
184.000
1,5%

Ranking Divinity (1,6%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños - Andrea y Dave
21:20
22:24
161.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños - Jessica y Jason
18:34
19:21
144.000
1,7%
Divinity
La casa de mis sueños - Lise y Andrew
16:41
17:39
139.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños - Monica y Sam
17:39
18:34
138.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños - Monica y Kevin
20:17
21:20
129.000
1,1%

Ranking Atreseries (1,6%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico - Corps de garde
23:04
24:03
197.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el trópico - Figuier Maudit
22:02
23:04
195.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el paraíso
18:02
22:02
153.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el trópico - La Pagerie
24:03
25:01
139.000
2,5%
Atreseries
Crimen en el trópico - La Prairie
25:01
26:01
101.000
3,4%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO ceremonia de clausura
20:29
23:02
161.000
1,3%
Teledeporte
JJOO bobsleigh(d) - a-4
13:49
14:03
150.000
2,7%
Teledeporte
JJOO curling: femenino(d) - Suiza-Suecia
18:31
19:15
115.000
1,3%
Teledeporte
Estudio estadio: solo resumenes
23:08
24:23
107.000
1,3%
Teledeporte
JJOO entrega de medallas (d) - Hockey hielo ...
19:16
19:24
94.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:16
23:45
231.000
2,1%
Mega (España)
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
201.000
2,6%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:00
22:16
184.000
1,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
160.000
4,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:53
21:00
119.000
1,1%

Ranking Nova (1,2%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:38
22:00
217.000
1,7%
Nova
Pasión de gavilanes
21:14
21:38
206.000
1,6%
Nova
En tierra lejana
18:41
21:14
143.000
1,4%
Nova
Vera - el hijo pródigo
22:00
23:48
105.000
1,0%
Nova
Velvet: el nuevo imperio
17:51
18:41
103.000
1,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:57
15:44
126.000
1,4%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:48
21:55
103.000
0,8%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 2
20:58
21:48
100.000
0,8%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:30
98.000
0,8%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:30
23:00
96.000
0,8%

Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: clínica dermatológica
22:09
23:08
101.000
0,8%
DKiss
Dra. Emma: clínica dermatológica
23:08
24:07
97.000
1,1%
DKiss
Dra. Emma: clínica dermatológica
21:10
22:09
94.000
0,7%
DKiss
Mi casa soñada
12:54
13:15
87.000
2,1%
DKiss
Mi casa soñada
12:27
12:54
83.000
2,2%

Ranking Squirrel (1,1%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - Negocios sucios
22:03
23:27
148.000
1,3%
Squirrel
Cine - Hi-lo country
18:24
20:13
111.000
1,2%
Squirrel
Cine - Recuerdos que matan
23:27
25:04
110.000
1,7%
Squirrel
Cine - Camino hacia la libertad
16:58
18:24
106.000
1,2%
Squirrel
Cine - I care a lot
20:13
22:02
94.000
0,8%

Ranking Boing (1,0%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:07
21:17
148.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:44
14:54
148.000
1,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:24
21:34
145.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:08
140.000
1,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:08
15:18
138.000
1,6%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
16:51
16:58
91.000
1,0%
Clan TVE
Cine - Los pitufos 2
19:56
21:28
90.000
0,8%
Clan TVE
Doctora juguetes
17:34
17:46
87.000
1,0%
Clan TVE
Cine - Los pitufos: la aldea escondida
15:25
16:43
87.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
16:44
16:51
86.000
1,0%

Ranking Ten (0,7%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:56
18:48
106.000
1,2%
Ten
Crímenes en Florida - sucesión letal
22:26
23:19
85.000
0,7%
Ten
Crímenes en Florida - muerte en los cayos ...
21:29
22:26
70.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
18:48
19:45
70.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:34
62.000
0,6%
Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Top Series

Listas