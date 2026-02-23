El cine de Trece (3,4%) lidera y 'The Rookie' demuestra su fortaleza con cuatro entregas en el ranking

Trece y Energy dominan la jornada del domingo 22 de febrero de 2026 al promediar un 2,5%, seguidos de BeMad (2,1%) y Neox (1,9%). Una semana más, la oferta cinematográfica del canal de la Conferencia Episcopal Española vuelve a triunfar con cuatro largometrajes entre lo más visto del día. La película 'Cometieron dos errores' se coloca en lo más alto con 401.000 espectadores y un 3,4% de cuota de pantalla en Trece. Mientras que el film 'Hay que educar a papá' logra un 4,1% de share y reúne a 363.000 espectadores en el mismo canal. Por otro lado, la serie estadounidense 'The Rookie' triunfa con cuatro entregas en ranking de TDT, anotando un 3%, 3,5%, 2,4% y 2,6% de cuota, respectivamente.
Ranking cadenas TDT Domingo, 22 de Febrero de 2026
Ranking programas TDT Domingo, 22 de Febrero de 2026
Tu cine - Cometieron dos errores
20:00
22:07
401.000
3,4%
Cine - Hay que educar a papá
18:09
20:00
363.000
4,1%
The Rookie
22:21
23:03
360.000
3,0%
The Rookie
23:03
23:59
316.000
3,5%
The Rookie - El martillo
21:18
22:21
305.000
2,4%
The Rookie
20:14
21:18
294.000
2,6%
Cine - La lista negra
22:07
23:43
285.000
2,6%
Viva el cine español.tv - Pisito de solteras ...
16:28
18:09
260.000
2,9%
La que se avecina - Un chupito castrador, un mozo leal ...
20:14
22:13
259.000
2,2%
Los Simpson
14:28
14:54
258.000
3,5%
Ranking Energy (2,5%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
The Rookie
22:21
23:03
360.000
3,0%
The Rookie
23:03
23:59
316.000
3,5%
The Rookie - El martillo
21:18
22:21
305.000
2,4%
The Rookie
20:14
21:18
294.000
2,6%
The Rookie Land
17:37
26:30
214.000
2,5%
Ranking TRECE (2,5%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Tu cine - Cometieron dos errores
20:00
22:07
401.000
3,4%
Cine - Hay que educar a papá
18:09
20:00
363.000
4,1%
Cine - La lista negra
22:07
23:43
285.000
2,6%
Viva el cine español.tv - Pisito de solteras ...
16:28
18:09
260.000
2,9%
Viva el cine español.tv - Por qué te engaña tu ...
14:44
16:28
157.000
1,8%
Ranking FDF (2,3%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
La que se avecina - Un chupito castrador, un mozo leal ...
20:14
22:13
259.000
2,2%
La que se avecina - Un resistencia heróica, una ...
14:51
16:53
213.000
2,4%
Cine - El último disparo
22:20
24:24
182.000
1,9%
El pueblo
16:53
18:31
174.000
2,0%
La que se avecina - Un suegro lapa, una maruja ...
18:31
20:14
168.000
1,9%
Ranking BEMADtv (2,1%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Cine - Tomiris
19:52
22:08
236.000
2,0%
Mad movie presentación - tiempo de matar
22:08
22:14
213.000
1,7%
Cine - El último guerrero: las raíces del mal ...
17:48
19:52
207.000
2,3%
Cine - Tiempo de matar
22:14
25:02
183.000
2,1%
Cine - El último guerrero (2017)
15:33
17:48
170.000
1,9%
Ranking Neox (1,9%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Los Simpson
14:28
14:54
258.000
3,5%
Cine - John Wick (Otro día para matar)
15:21
17:22
249.000
2,8%
Los Simpson
14:54
15:19
211.000
2,5%
Cine - Ocean's twelve: uno más entra en juego ...
17:22
19:40
205.000
2,3%
Cine - La tormenta perfecta
19:40
22:04
191.000
1,7%
Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Control de carreteras
21:02
21:24
214.000
1,8%
Control de carreteras
20:02
20:24
204.000
2,0%
Control de fronteras: España
22:01
22:24
194.000
1,5%
Control de fronteras: España
21:31
21:54
194.000
1,5%
Control de fronteras: España
22:32
22:54
184.000
1,5%
Ranking Divinity (1,6%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
La casa de mis sueños - Andrea y Dave
21:20
22:24
161.000
1,3%
La casa de mis sueños - Jessica y Jason
18:34
19:21
144.000
1,7%
La casa de mis sueños - Lise y Andrew
16:41
17:39
139.000
1,6%
La casa de mis sueños - Monica y Sam
17:39
18:34
138.000
1,6%
La casa de mis sueños - Monica y Kevin
20:17
21:20
129.000
1,1%
Ranking Atreseries (1,6%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Crimen en el trópico - Corps de garde
23:04
24:03
197.000
2,2%
Crimen en el trópico - Figuier Maudit
22:02
23:04
195.000
1,6%
Crimen en el paraíso
18:02
22:02
153.000
1,5%
Crimen en el trópico - La Pagerie
24:03
25:01
139.000
2,5%
Crimen en el trópico - La Prairie
25:01
26:01
101.000
3,4%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
JJOO ceremonia de clausura
20:29
23:02
161.000
1,3%
JJOO bobsleigh(d) - a-4
13:49
14:03
150.000
2,7%
JJOO curling: femenino(d) - Suiza-Suecia
18:31
19:15
115.000
1,3%
Estudio estadio: solo resumenes
23:08
24:23
107.000
1,3%
JJOO entrega de medallas (d) - Hockey hielo ...
19:16
19:24
94.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Batalla de restaurantes
22:16
23:45
231.000
2,1%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
201.000
2,6%
Batalla de restaurantes
21:00
22:16
184.000
1,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
160.000
4,1%
Pesadilla en la cocina
19:53
21:00
119.000
1,1%
Ranking Nova (1,2%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Pasión de gavilanes
21:38
22:00
217.000
1,7%
Pasión de gavilanes
21:14
21:38
206.000
1,6%
En tierra lejana
18:41
21:14
143.000
1,4%
Vera - el hijo pródigo
22:00
23:48
105.000
1,0%
Velvet: el nuevo imperio
17:51
18:41
103.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Teled. fin semana 1
14:57
15:44
126.000
1,4%
Deportes 2
21:48
21:55
103.000
0,8%
Teled. fin semana 2
20:58
21:48
100.000
0,8%
Fin de semana 24h
22:00
22:30
98.000
0,8%
Fin de semana 24h
22:30
23:00
96.000
0,8%
Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Dra. Emma: clínica dermatológica
22:09
23:08
101.000
0,8%
Dra. Emma: clínica dermatológica
23:08
24:07
97.000
1,1%
Dra. Emma: clínica dermatológica
21:10
22:09
94.000
0,7%
Mi casa soñada
12:54
13:15
87.000
2,1%
Mi casa soñada
12:27
12:54
83.000
2,2%
Ranking Squirrel (1,1%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Cine - Negocios sucios
22:03
23:27
148.000
1,3%
Cine - Hi-lo country
18:24
20:13
111.000
1,2%
Cine - Recuerdos que matan
23:27
25:04
110.000
1,7%
Cine - Camino hacia la libertad
16:58
18:24
106.000
1,2%
Cine - I care a lot
20:13
22:02
94.000
0,8%
Ranking Boing (1,0%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Doraemon, el gato cósmico
21:07
21:17
148.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:44
14:54
148.000
1,9%
Doraemon, el gato cósmico
21:24
21:34
145.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:08
140.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
15:08
15:18
138.000
1,6%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026
Bluey
16:51
16:58
91.000
1,0%
Cine - Los pitufos 2
19:56
21:28
90.000
0,8%
Doctora juguetes
17:34
17:46
87.000
1,0%
Cine - Los pitufos: la aldea escondida
15:25
16:43
87.000
1,0%
Bluey
16:44
16:51
86.000
1,0%
Ranking Ten (0,7%) - Domingo, 22 de Febrero de 2026