El cine de Trece (3,4%) lidera y 'The Rookie' demuestra su fortaleza con cuatro entregas en el ranking

Por Héctor Alabadí |

Trece y Energy dominan la jornada del domingo 22 de febrero de 2026 al promediar un 2,5%, seguidos de BeMad (2,1%) y Neox (1,9%). Una semana más, la oferta cinematográfica del canal de la Conferencia Episcopal Española vuelve a triunfar con cuatro largometrajes entre lo más visto del día. La película 'Cometieron dos errores' se coloca en lo más alto con 401.000 espectadores y un 3,4% de cuota de pantalla en Trece. Mientras que el film 'Hay que educar a papá' logra un 4,1% de share y reúne a 363.000 espectadores en el mismo canal. Por otro lado, la serie estadounidense 'The Rookie' triunfa con cuatro entregas en ranking de TDT, anotando un 3%, 3,5%, 2,4% y 2,6% de cuota, respectivamente.

