Gran estreno para 'Anatomía de un instante' (15%), que lidera sobre 'Una nueva vida' (10,4%) y 'GH Dúo' (9,5%)

Audiencias Domingo 22 de Febrero de 2026
12,4%
9,6%
8,0%
6,6%
5,4%
2,5%
2,5%
2,5%
2,3%
2,1%
1,9%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,0%
0,0%
La ficción española en abierto ha triunfado en la noche del domingo 22 de febrero de 2026 con 'Anatomía de un instante'. La emisión de la miniserie completa de Movistar Plus+ que disecciona la Transición, uno de los momentos cruciales de la historia reciente española, ha promediado un 15% con 1.364.000 espectadores con sus cuatro episodios. En el primer capítulo firma un 13,2% con 1.643.000, el segundo un 14,9% con 1.582.000, el tercero un 16% con 1.249.000 y el cuarto un 17,6% con 966.000 espectadores.
En Antena 3, la ficción turca 'Una nueva vida' anota un 10,4% con 939.000 espectadores, colocándose como segunda opción de su franja tras La 1 y por delante de Telecinco. En la principal de Mediaset España, 'GH Dúo: Cuentas pendientes' se resiente y baja a un 9,5% con 731.000 espectadores, quedándose como tercera opción y dejándose -1,7 puntos en una semana.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
Por su parte, 'Cuarto milenio' también cede -0,8 puntos en una semana, marcando un 6,5% con 659.000 espectadores. En laSexta, la nueva entrega de 'Lo de Évole' clava el 7% del domingo pasado, esta vez reuniendo a 875.000 espectadores con su entrevista a Juan José Millas.
Cristina Piaget y Carlos Lozano en 'GH Dúo: Cuentas pendientes'
Prime time
- El primer episodio de 'Anatomía de un instante' (13,2%) dobló en espectadores al estreno de 'Top Chef'
- +0,7 puntos para 'Una nueva vida' (10,4%) en comparación al debut de 'En tierra lejana'
- 'GH Dúo: Cuentas pendientes' (9,5%) se deja -1,7 puntos en una semana
Anatomía de un instante - Un falangista de provincias1.643.000 13,2%
Anatomía de un instante - Un revolucionario frente al golpe1.582.000 14,9%
Anatomía de un instante - Un golpista frente al golpe1.249.000 16,0%
Imprescindibles292.000 2,3%
Cine - Waldo292.000 2,3%
Al cielo con ella348.000 2,9%
Versión española presentación - Esperando a Dalí123.000 1,8%
Versión española - Esperando a Dalí136.000 1,9%
Antena 3 presenta - Una vida nueva1.066.000 8,4%
Una nueva vida939.000 10,4%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21530.000 4,2%
Cuarto milenio659.000 6,5%
GH Dúo: Cuentas pendientes731.000 9,5%
Lo de Évole - Juan José Millas875.000 7,0%
Lo de Évole - Rufián411.000 4,3%
'Una nueva vida' vive una boda de lo más emocionante, marcada por las dudas de Sinan
Late night
- 'Anatomía de un instante' también brilla en el late night con un 17,6%
- La segunda parte de 'Lo de Évole' de Rufián se queda en un 4%
- La reposición de 'Cuarto milenio' se mantiene en su línea con un 7,7%
Anatomía de un instante - Todos los golpes del golpe966.000 17,6%
Somos cine RTVE - Solos en la noche269.000 9,8%
Version española coloquio - Esperando a Dalí40.000 1,1%
Palomares - Bienvenido, Mr. Fraga55.000 2,3%
Palomares - La vida sigue igual44.000 2,8%
Una nueva vida171.000 6,0%
Cuarto milenio249.000 7,7%
Gran Madrid show118.000 6,7%
Lo de Évole - Rufian (2 parte)229.000 4,0%
Lo de Évole - Fernando Simón92.000 3,2%
La casa del juego de pokerstars43.000 2,5%
La película 'Tomates verdes fritos' en La 1 lidera su franja con un 11,9% y más de un millón
Sobremesa y tarde
- +1,3 puntos para la primera película de la tarde de La 1, que lidera con 'Tomates verdes fritos' (11,9%)
- Los tres 'Multicines' de Antena 3 promedian un 8,8% en su tarde
- 'Fiesta' clava el 8,2% del domingo pasado, promediando 726.000 espectadores
Sesión de tarde - Tomates verdes fritos1.066.000 11,9%
Sesión de tarde 2 - Mensaje en una botella970.000 10,8%
Aquí la Tierra1.388.000 12,8%
Saber y ganar: fin de semana244.000 2,7%
Grandes documentales229.000 2,6%
Italia, el último territorio salvaje - Aguas salobres226.000 2,5%
América salvaje - 150 años de parques nacionales en Estados Unidos244.000 2,7%
Fauna letal - Sudáfrica205.000 2,3%
Documentales de La 2205.000 2,4%
El sistema solar - Mundos oscuros205.000 2,4%
España sin asfalto203.000 2,2%
Viajar en tren - Suiza: Bergün-Filisur-Davos-Parsenn231.000 2,4%
Ochéntame... otra vez - 23-F: Yo lo viví345.000 3,1%
Multicine - Reencuentro con el pasado888.000 9,9%
Multicine 2 - Una nueva identidad760.000 8,7%
Multicine 3 - Una casa en las afueras (2010)787.000 7,7%
Home cinema - Los mercenarios 3666.000 7,5%
Home cinema 2 - Escuadrón de élite543.000 6,1%
Fiesta726.000 8,2%
¡Allá tú!858.000 8,1%
La Roca419.000 4,7%
'El precio justo' ocupa el hueco de '¡Vaya fama!' en Telecinco
Mañana
- 'D Corazón' sube al 11,1% con su cuarto mejor dato de la temporada
- 'La ruleta de la suerte' (15,9%) lidera a pesar de dejarse -1,4 puntos en una semana
- 'El precio justo' (7,1%) mejora en +0,3 puntos a '¡Vaya fama!'
Agrosfera114.000 16,1%
Audiencia abierta286.000 9,6%
Viaje al centro de la tele - Especial Mercedes Milá278.000 8,3%
Viaje al centro de la tele - 60 y pop344.000 9,8%
Viaje al centro de la tele - Bailad, bailad, benditos389.000 10,2%
D Corazón645.000 11,1%
El sistema solar - mundos volcánicos22.000 2,6%
Los conciertos de La 2 - Temporada de conciertos 2025-202639.000 2,6%
Medina44.000 2,1%
Buenas noticias tv40.000 1,7%
Shalom57.000 2,2%
Últimas preguntas81.000 2,8%
El día del señor263.000 7,6%
Santa misa279.000 8,0%
Pueblo de dios - El pastor de Luena118.000 3,4%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista118.000 3,2%
Un paí para leerlo - Monzón74.000 1,9%
Flash moda86.000 2,0%
RTVE responde71.000 1,4%
El escarabajo verde - Sed digital72.000 1,2%
Saber y ganar: fin de semana86.000 1,1%
Los más...76.000 4,3%
Vídeos, vídeos76.000 4,3%
Centímetros cúbicos113.000 3,8%
Los más...87.000 2,5%
El 1%143.000 3,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - fritos de jamón y queso283.000 6,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - lubina asada con salsa de setas472.000 9,7%
La ruleta de la suerte1.058.000 15,9%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! - Made in China13.000 1,8%
¡Toma salami! - Perdidos57.000 5,4%
Volando voy - Sierra de la Culebra131.000 7,0%
Volando voy - Parque de Redes317.000 9,9%
Viajeros Cuatro - Mallorca370.000 10,2%
Viajeros Cuatro - Bangkok437.000 9,7%
Enphorma18.000 2,3%
Love shopping tv16.000 1,6%
Got Talent España: momentazos74.000 4,8%
Got Talent: All Stars275.000 8,7%
El precio justo303.000 7,2%
El precio justo462.000 7,1%
Equipo de investigación - Tráfico de estrellas39.000 4,7%
Aruser@s weekend191.000 8,6%
Equipo de investigación - Bares (de siempre) en extinción221.000 6,4%
Equipo de investigación - El país de los simpas250.000 6,8%
Equipo de investigación - Clavadas259.000 5,6%
Informativos
En la sobremesa, Antena 3 se ha llevado el gato al agua con sus informativos al marcar un 20,4% con 1,7 millones de espectadores, aunque en la franja de la noche La 1 se ha adelantado. El 'Telediario de fin de semana 2' se ha impuesto con un 14% y 1.741.000 espectadores, mientras que el de Antena 3 ha firmado un 13,2% con 1.628.000 espectadores. Por su parte, en Telecinco registran un 8,2% y un 7,7% en sus respectivas ediciones principales.
Fin de semana 24h67.000 12,4%
Fin de semana 24h265.000 15,7%
Teled. fin semana 11.190.000 13,6%
Teled. fin semana 21.741.000 14,0%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.775.000 20,4%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.628.000 13,2%
Noticias Cuatro 1583.000 9,1%
El desmarque cuatro 1395.000 4,6%
Noticias Cuatro 2671.000 6,5%
Informativos Telecinco 15:00716.000 8,2%
Informativos Telecinco 21:00948.000 7,7%
laSexta noticias 14h478.000 7,5%
La sexta deportes 1325.000 3,8%
laSexta noticias 20h812.000 7,7%
La sexta deportes 2519.000 4,1%