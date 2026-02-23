Gran estreno para 'Anatomía de un instante' (15%), que lidera sobre 'Una nueva vida' (10,4%) y 'GH Dúo' (9,5%)

Por Redacción | |

La ficción española en abierto ha triunfado en la noche del domingo 22 de febrero de 2026 con 'Anatomía de un instante'. La emisión de la miniserie completa de Movistar Plus+ que disecciona la Transición, uno de los momentos cruciales de la historia reciente española, ha promediado un 15% con 1.364.000 espectadores con sus cuatro episodios. En el primer capítulo firma un 13,2% con 1.643.000, el segundo un 14,9% con 1.582.000, el tercero un 16% con 1.249.000 y el cuarto un 17,6% con 966.000 espectadores.

En Antena 3, la ficción turca 'Una nueva vida' anota un 10,4% con 939.000 espectadores, colocándose como segunda opción de su franja tras La 1 y por delante de Telecinco. En la principal de Mediaset España, 'GH Dúo: Cuentas pendientes' se resiente y baja a un 9,5% con 731.000 espectadores, quedándose como tercera opción y dejándose -1,7 puntos en una semana.

Por su parte, 'Cuarto milenio' también cede -0,8 puntos en una semana, marcando un 6,5% con 659.000 espectadores. En laSexta, la nueva entrega de 'Lo de Évole' clava el 7% del domingo pasado, esta vez reuniendo a 875.000 espectadores con su entrevista a Juan José Millas.

La 1

Anatomía de un instante - Un falangista de provincias1.643.000 13,2% Anatomía de un instante - Un revolucionario frente al golpe1.582.000 14,9% Anatomía de un instante - Un golpista frente al golpe1.249.000 16,0%

La 2

Imprescindibles292.000 2,3% Cine - Waldo292.000 2,3% Al cielo con ella348.000 2,9% Versión española presentación - Esperando a Dalí123.000 1,8% Versión española - Esperando a Dalí136.000 1,9%

Antena 3

Antena 3 presenta - Una vida nueva1.066.000 8,4% Una nueva vida939.000 10,4%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21530.000 4,2% Cuarto milenio659.000 6,5%

Telecinco

GH Dúo: Cuentas pendientes731.000 9,5%

laSexta

Lo de Évole - Juan José Millas875.000 7,0% Lo de Évole - Rufián411.000 4,3%

La 1

Anatomía de un instante - Todos los golpes del golpe966.000 17,6% Somos cine RTVE - Solos en la noche269.000 9,8%

La 2

Version española coloquio - Esperando a Dalí40.000 1,1% Palomares - Bienvenido, Mr. Fraga55.000 2,3% Palomares - La vida sigue igual44.000 2,8%

Antena 3

Una nueva vida171.000 6,0%

Cuatro

Cuarto milenio249.000 7,7%

Telecinco

Gran Madrid show118.000 6,7%

laSexta

Lo de Évole - Rufian (2 parte)229.000 4,0% Lo de Évole - Fernando Simón92.000 3,2% La casa del juego de pokerstars43.000 2,5%

La 1

Sesión de tarde - Tomates verdes fritos1.066.000 11,9% Sesión de tarde 2 - Mensaje en una botella970.000 10,8% Aquí la Tierra1.388.000 12,8%

La 2

Saber y ganar: fin de semana244.000 2,7% Grandes documentales229.000 2,6% Italia, el último territorio salvaje - Aguas salobres226.000 2,5% América salvaje - 150 años de parques nacionales en Estados Unidos244.000 2,7% Fauna letal - Sudáfrica205.000 2,3% Documentales de La 2205.000 2,4% El sistema solar - Mundos oscuros205.000 2,4% España sin asfalto203.000 2,2% Viajar en tren - Suiza: Bergün-Filisur-Davos-Parsenn231.000 2,4% Ochéntame... otra vez - 23-F: Yo lo viví345.000 3,1%

Antena 3

Multicine - Reencuentro con el pasado888.000 9,9% Multicine 2 - Una nueva identidad760.000 8,7% Multicine 3 - Una casa en las afueras (2010)787.000 7,7%

Cuatro

Home cinema - Los mercenarios 3666.000 7,5% Home cinema 2 - Escuadrón de élite543.000 6,1%

Telecinco

Fiesta726.000 8,2% ¡Allá tú!858.000 8,1%

laSexta

La Roca419.000 4,7%

La 1

Agrosfera114.000 16,1% Audiencia abierta286.000 9,6% Viaje al centro de la tele - Especial Mercedes Milá278.000 8,3% Viaje al centro de la tele - 60 y pop344.000 9,8% Viaje al centro de la tele - Bailad, bailad, benditos389.000 10,2% D Corazón645.000 11,1%

La 2

El sistema solar - mundos volcánicos22.000 2,6% Los conciertos de La 2 - Temporada de conciertos 2025-202639.000 2,6% Medina44.000 2,1% Buenas noticias tv40.000 1,7% Shalom57.000 2,2% Últimas preguntas81.000 2,8% El día del señor263.000 7,6% Santa misa279.000 8,0% Pueblo de dios - El pastor de Luena118.000 3,4% Un país en bicicleta, diario de una ciclista118.000 3,2% Un paí para leerlo - Monzón74.000 1,9% Flash moda86.000 2,0% RTVE responde71.000 1,4% El escarabajo verde - Sed digital72.000 1,2% Saber y ganar: fin de semana86.000 1,1%

Antena 3

Los más...76.000 4,3% Vídeos, vídeos76.000 4,3% Centímetros cúbicos113.000 3,8% Los más...87.000 2,5% El 1%143.000 3,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - fritos de jamón y queso283.000 6,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - lubina asada con salsa de setas472.000 9,7% La ruleta de la suerte1.058.000 15,9%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! - Made in China13.000 1,8% ¡Toma salami! - Perdidos57.000 5,4% Volando voy - Sierra de la Culebra131.000 7,0% Volando voy - Parque de Redes317.000 9,9% Viajeros Cuatro - Mallorca370.000 10,2% Viajeros Cuatro - Bangkok437.000 9,7%

Telecinco

Enphorma18.000 2,3% Love shopping tv16.000 1,6% Got Talent España: momentazos74.000 4,8% Got Talent: All Stars275.000 8,7% El precio justo303.000 7,2% El precio justo462.000 7,1%

laSexta

Equipo de investigación - Tráfico de estrellas39.000 4,7% Aruser@s weekend191.000 8,6% Equipo de investigación - Bares (de siempre) en extinción221.000 6,4% Equipo de investigación - El país de los simpas250.000 6,8% Equipo de investigación - Clavadas259.000 5,6%

En la sobremesa, Antena 3 se ha llevado el gato al agua con sus informativos al marcar un 20,4% con 1,7 millones de espectadores, aunque en la franja de la noche La 1 se ha adelantado. El 'Telediario de fin de semana 2' se ha impuesto con un 14% y 1.741.000 espectadores, mientras que el de Antena 3 ha firmado un 13,2% con 1.628.000 espectadores. Por su parte, en Telecinco registran un 8,2% y un 7,7% en sus respectivas ediciones principales.

La 1

Fin de semana 24h67.000 12,4% Fin de semana 24h265.000 15,7% Teled. fin semana 11.190.000 13,6% Teled. fin semana 21.741.000 14,0%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.775.000 20,4% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.628.000 13,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1583.000 9,1% El desmarque cuatro 1395.000 4,6% Noticias Cuatro 2671.000 6,5%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00716.000 8,2% Informativos Telecinco 21:00948.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h478.000 7,5% La sexta deportes 1325.000 3,8% laSexta noticias 20h812.000 7,7% La sexta deportes 2519.000 4,1%

