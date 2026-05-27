Por Fidel Conejero |

Nuevo giro en el terremoto televisivo provocado por 'El Rosco' y 'Pasapalabra'. Apenas unos días después de que el Tribunal Supremo reconociera a la compañía holandesa MC&F como propietaria legítima de la popular prueba final de 'Pasapalabra', Mediaset España ha confirmado oficialmente que ya prepara un nuevo programa que tendrá precisamente a El Rosco como "elemento final y principal".

Por ahora, el grupo audiovisual no ha ofrecido más detalles sobre el proyecto. Se desconoce quién será el presentador o cuándo podría llegar a la parrilla. Mediaset tampoco ha aclarado si se tratará de un concurso completamente nuevo o de un formato diseñado específicamente alrededor de la icónica prueba.

Póster de 'Pasapalabra' en Antena 3

Un movimiento ligado a la guerra judicial de 'Pasapalabra'

La confirmación llega en plena tormenta judicial alrededor dey de los derechos de explotación de, una de las pruebas más reconocibles de la historia de la televisión en España.

Hace menos de una semana el Tribunal Supremo determinó que los derechos de la prueba pertenecen a MC&F y no a ITV Studios, obligando a Atresmedia a dejar de emitirla dentro del concurso de Antena 3.

Poco después también trascendió que Mediaset había cerrado hace más de un año un acuerdo con la compañía holandesa para hacerse con los derechos de explotación de 'El Rosco', un pacto que estaba condicionado precisamente al resultado favorable de la sentencia del Supremo.

La situación deja ahora un escenario completamente inédito: Antena 3 mantiene los derechos de 'Pasapalabra', pero pierde la posibilidad de seguir utilizando su prueba más emblemática, mientras que Mediaset controla ya los derechos de El Rosco pero no los del concurso original.

Todo ello se produce además mientras continúa abierta la batalla judicial entre las compañías implicadas. En los últimos días también se conoció que la Audiencia Provincial de Madrid había elevado hasta los 73 millones de euros la indemnización que Mediaset deberá pagar a ITV Studios por la emisión de 'Pasapalabra' entre 2012 y 2019.