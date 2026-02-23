FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 21 DE FEBRERO

El cine triunfa con 'Sister Act 2: De vuelta al convento' como lo más visto

'Pasión de gavilanes' destaca en la noche con tres capítulos en el top 10.

El cine triunfa con 'Sister Act 2: De vuelta al convento' como lo más visto
Por RedacciónPublicado: Lunes 23 Febrero 2026 09:48 (hace 17 horas)

FDF se apunta el liderazgo del sábado en TDT con un 2,3%, y eso que la cadena no coloca ninguna de sus emisiones en el ranking. Sí lo hace Be Mad, cuyo cine brilla con 'Sister Act 2: De vuelta al convento' como lo más visto con un 3,6% y 304.000 espectadores. La primera entrega ocupa la tercera plaza con un 3,2%.

El cine es el gran triunfador del día, pues 7 de las entradas del top 10 son de este género. Lo más visto de la noche va para Neox con 'Safe', que marca un 2,8%. Trece ocupa tres huecos también con sus películas de la tarde. Por último, las tres entradas que no son cine son capítulos de 'Pasión de Gavilanes' emitidos en Nova.

Fotograma de la película &#39;Safe&#39;
Fotograma de la película 'Safe'
Vídeos FormulaTV
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas