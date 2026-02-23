El cine triunfa con 'Sister Act 2: De vuelta al convento' como lo más visto

FDF se apunta el liderazgo del sábado en TDT con un 2,3%, y eso que la cadena no coloca ninguna de sus emisiones en el ranking. Sí lo hace Be Mad, cuyo cine brilla con 'Sister Act 2: De vuelta al convento' como lo más visto con un 3,6% y 304.000 espectadores. La primera entrega ocupa la tercera plaza con un 3,2%.
El cine es el gran triunfador del día, pues 7 de las entradas del top 10 son de este género. Lo más visto de la noche va para Neox con 'Safe', que marca un 2,8%. Trece ocupa tres huecos también con sus películas de la tarde. Por último, las tres entradas que no son cine son capítulos de 'Pasión de Gavilanes' emitidos en Nova.
