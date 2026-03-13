Nova arrasa con cinco telenovelas, siendo 'Leyla' la que lidera con 322.000 espectadores

Por Redacción | |

Nova domina la jornada del jueves 12 de marzo de 2026 al promediar un 2,4%, seguida de Energy (2,1%) y FDF (1,9%). Nova arrasa con cinco telenovelas en el ranking de TDT, siendo 'Leyla' la que lidera con 322.000 espectadores y un 2,6% de cuota de pantalla. 'El amor invencible' (2,7%), 'Cuando seas mía' (4%), 'Emanet' (3%) y 'Marina' (3,4%) demuestran la fortaleza del canal temático de Atresmedia. Mientras que 'La noche en 24 horas' destaca con un 3,4% de share y 267.000 espectadores en el canal 24h de RTVE.

'La hora en 24h' firma un buen 3,4% de share en el canal 24h