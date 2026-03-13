Nova arrasa con cinco telenovelas, siendo 'Leyla' la que lidera con 322.000 espectadores

Nova domina la jornada del jueves 12 de marzo de 2026 al promediar un 2,4%, seguida de Energy (2,1%) y FDF (1,9%). Nova arrasa con cinco telenovelas en el ranking de TDT, siendo 'Leyla' la que lidera con 322.000 espectadores y un 2,6% de cuota de pantalla. 'El amor invencible' (2,7%), 'Cuando seas mía' (4%), 'Emanet' (3%) y 'Marina' (3,4%) demuestran la fortaleza del canal temático de Atresmedia. Mientras que 'La noche en 24 horas' destaca con un 3,4% de share y 267.000 espectadores en el canal 24h de RTVE.
Ranking cadenas TDT Jueves, 12 de Marzo de 2026
2,4%
2,1%
1,9%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
Ranking programas TDT Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:49
23:12
322.000
2,6%
El amor invencible
20:30
21:49
300.000
2,7%
Cuando seas mía
16:29
18:30
292.000
4,0%
Emanet
15:00
16:29
271.000
3,0%
La noche en 24h
23:13
24:33
267.000
3,4%
Marina
18:30
20:30
258.000
3,4%
CSI: Conecta, sintoniza, cáete muerto
23:06
24:01
255.000
2,8%
Cine western Dinero, mujeres y armas
18:56
20:47
255.000
3,1%
La noche en 24h: portada Josep Borrell
22:05
23:13
253.000
2,1%
CSI: Anhelos de obsesión
22:17
23:06
250.000
2,1%
Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:49
23:12
322.000
2,6%
El amor invencible
20:30
21:49
300.000
2,7%
Cuando seas mía
16:29
18:30
292.000
4,0%
Emanet
15:00
16:29
271.000
3,0%
Marina
18:30
20:30
258.000
3,4%
Ranking Energy (2,1%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Conecta, sintoniza, cáete muerto
23:06
24:01
255.000
2,8%
CSI: Anhelos de obsesión
22:17
23:06
250.000
2,1%
CSI: Todo lo que queda
21:19
22:17
240.000
1,9%
Welcome to Las Vegas
20:15
26:30
200.000
2,5%
CSI: Triturador de órganos
24:01
24:56
190.000
3,4%
Ranking FDF (1,9%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un atraco, un kawalapiti y un ...
14:59
16:59
245.000
2,8%
La que se avecina Un vacío de poder, una ...
20:54
22:55
178.000
1,5%
La que se avecina Una secesión, una sub-piña y ...
16:59
18:56
161.000
2,3%
Cine El planeta de los simios (2001)
22:55
25:10
133.000
1,8%
La que se avecina Una yaya por sorpresa, una ...
18:56
20:54
120.000
1,4%
Ranking TRECE (1,7%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Dinero, mujeres y armas
18:56
20:47
255.000
3,1%
Tu cine El ultimo pistolero de la frontera
20:47
22:10
229.000
1,9%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
226.000
2,3%
Sesión doble Comando en el desierto
16:59
18:53
208.000
3,0%
Sesión doble Fuerza 10 de Navarone
14:48
16:59
180.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,7%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:50
22:31
201.000
1,6%
Forever
22:31
23:25
200.000
1,7%
Forever
20:55
21:50
170.000
1,4%
Forever
23:25
24:29
167.000
2,2%
Forever
24:29
25:10
147.000
3,2%
Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:55
15:23
212.000
2,3%
Los Simpson
14:30
14:55
194.000
2,4%
Los Simpson
15:49
16:16
180.000
2,0%
Los Simpson
15:23
15:49
178.000
1,9%
The Big Bang Theory
16:16
16:43
164.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:13
24:33
267.000
3,4%
La noche en 24h: portada Josep Borrell
22:05
23:13
253.000
2,1%
Deportes 2
21:37
21:43
141.000
1,1%
Informativo 24h
21:43
22:05
127.000
1,0%
Telediario 2
20:58
21:37
124.000
1,0%
Ranking DMAX (1,4%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Joyas sobre ruedas
19:36
20:27
145.000
1,7%
La fiebre del oro: Australia
18:43
19:36
123.000
1,7%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
118.000
0,9%
Ingeniería abandonada
23:31
24:23
116.000
1,6%
La fiebre del oro: Australia
17:49
18:43
112.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego: batir a los jueces Edicion ...
21:57
23:45
114.000
1,0%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
112.000
2,8%
Forjado a fuego Primavera para Napoleón
21:00
21:57
104.000
0,9%
Vida bajo cero Cosecha fría
18:22
19:20
104.000
1,5%
Vida bajo cero Los planes mejor trazados
17:25
18:22
99.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Toda la verdad
15:45
17:59
160.000
2,0%
Cine Total recall (Desafío total)
17:59
20:02
130.000
1,8%
Cine Crash (Colisión)
22:23
24:34
128.000
1,4%
Cine De entre los muertos
20:02
22:23
93.000
0,8%
Cine El protector (The marksman)
13:44
15:45
80.000
1,0%
Ranking Ten (1,1%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:07
16:08
137.000
1,5%
Caso cerrado
16:08
17:08
101.000
1,2%
Caso cerrado
17:08
17:43
92.000
1,3%
Caso cerrado
19:57
20:55
89.000
1,0%
Caso cerrado
19:03
19:57
85.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,1%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Juego sucio en Las Vegas
22:03
23:28
154.000
1,3%
Justicia extrema Dinero ensangrentado
20:38
22:03
128.000
1,1%
Cine Honor y venganza
19:02
20:38
119.000
1,5%
Cine La huida (1994)
23:28
25:15
98.000
1,6%
Cine Seis balas... una venganza... una ...
17:29
19:02
76.000
1,1%
Ranking Divinity (0,9%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:02
21:34
107.000
0,9%
Premios Dial
22:00
25:22
87.000
1,0%
Tu casa a juicio
20:05
21:02
71.000
0,7%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:11
17:22
68.000
0,9%
Tu casa a juicio
19:07
20:05
60.000
0,8%
Ranking DKiss (0,9%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Demasiados kilos de más
23:11
24:11
109.000
1,3%
Demasiados kilos de más
22:11
23:11
84.000
0,7%
Mi vida con 300 kilos y el dr.Now Esta es la ...
21:14
22:11
79.000
0,6%
Asesinos de América
18:33
19:26
78.000
1,1%
Viviendo con un asesino
17:37
18:33
76.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Una casa de locos
20:19
20:30
85.000
0,9%
Los green en la gran ciudad
21:24
21:34
83.000
0,7%
Una casa de locos
20:30
20:41
81.000
0,8%
Una casa de locos
20:08
20:19
78.000
0,9%
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:37
23:46
73.000
0,7%
Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:21
08:32
163.000
8,5%
Doraemon, el gato cósmico
08:12
08:21
142.000
7,7%
Doraemon, el gato cósmico
08:39
08:46
135.000
6,5%
Doraemon, el gato cósmico
21:05
21:11
127.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
20:35
20:44
125.000
1,3%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Jueves, 12 de Marzo de 2026