Audiencias Jueves 12 de Marzo de 2026
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'Supervivientes' demuestra su fortaleza en Telecinco, donde está dando muchas alegrías con este arranque de la nueva edición. El reality apuntó un gran 19,4% de cuota y, aunque cede -1,8 puntos respecto a su estreno, resiste fuerte una semana después. Por su parte, son 1.112.000 los espectadores que han visto esta gala.
El espacio que sí que crece es 'Perdiendo el juicio' en Antena 3. La serie no solo mejora +1 punto hasta anotar un buen 11% de share, sino que también sube el número de espectadores, llegando a reunir a 847.000. En la 1, la tercera entrega de 'Al margen de todo' cede dos décimas en una bajada no tan abrupta como la anterior, pero quedándose en un 7,5% y 533.000 espectadores.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En las segundas cadenas, 'Horizonte' cede -0,8 puntos pero anota un gran 9,2%, quedando bastante por encima de la media del canal, mientras que en laSexta, 'El taquillazo' no pasa del 3,9% (-1,7) con la emisión de 'Juego de asesinos'.
Elena Rivera, en el capítulo de 'Perdiendo el juicio' del 12 de marzo
Prime time
- Enorme 19,4% para 'Supervivientes', aunque pierda -1,8 puntos
- Mejora de un punto para 'Perdiendo el juicio' (11%)
- 'Al margen de todo' cede dos décimas (7,5%)
- 9,2% para 'Horizonte', que pierde -0,8 puntos
- El cine de laSexta cae -1,7 puntos y anota un 3,9%
La revuelta 1.334.000 11,2%
Al margen de todo533.000 7,5%
Cifras y letras542.000 4,4%
Cifras y letras714.000 5,7%
El cine de La 2: película 295.000 3,0%
El hormiguero 1.756.000 14,4%
Perdiendo el juicio847.000 11,0%
First Dates659.000 5,5%
Horizonte: avance996.000 8,1%
Horizonte683.000 9,2%
Supervivientes express1.225.000 10,1%
Supervivientes1.112.000 19,4%
laSexta clave602.000 5,2%
El intermedio839.000 6,8%
El taquillazo 266.000 3,9%
Eva Soriano y Dani Rovira, enfrentados en un juego en 'Al margen de todo'
Late night
- Mejora de +1,1 puntos para 'Callejeros' (7,5%)
- La 1 mejora con el cine respecto a reposiciones de 'Al margen de todo'
- Las reposiciones de las series de Antena 3 mejoran
- Sube más de dos puntos el 'Gran Madrid show' (11,5%)
- 3% para el cine de laSexta, que cede 7 décimas
Somos cine RTVE 151.000 4,6%
Somos cine RTVE 2 97.000 5,6%
Documentos TV 44.000 1,0%
Cine 10.000 0,4%
Perdiendo el juicio298.000 6,8%
Allí abajo 119.000 4,8%
Callejeros 233.000 7,5%
Gran Madrid show215.000 11,5%
Cine 77.000 3,0%
Gonzalo Ramos es Jacobo en 'La promesa'
Sobremesa y tarde
- 'Valle Salvaje' (11%) y 'La promesa' (12%) siguen fuertes en La 1
- 'Y ahora, Sonsoles' (10,1%) alcanza el doble dígito al subir +1,2 puntos
- 7,1% para 'Todo es mentira', que cede -1,2 en una semana
- '¡Allá tú!' (9,5%) es lo más fuerte de la tarde de Telecinco
Directo al grano841.000 10,6%
Valle Salvaje744.000 11,0%
La promesa863.000 12,0%
Malas lenguas894.000 10,7%
Aquí la Tierra1.261.000 12,6%
Saber y ganar588.000 6,5%
Grandes documentales304.000 4,0%
Incluye:
- Mares en movimiento 292.000 3,7%
- Tecnología animal 325.000 4,5%
Malas lenguas467.000 6,7%
Sukha174.000 2,0%
Limpia y ordena175.000 1,6%
Sueños de libertad1.308.000 15,6%
Y ahora, Sonsoles724.000 10,1%
Pasapalabra1.741.000 17,9%
Todo es mentira557.000 7,1%
Lo sabe no lo sabe382.000 5,3%
El tiempo justo631.000 8,3%
El diario de Jorge668.000 9,2%
¡Allá tú!905.000 9,5%
Zapeando434.000 5,3%
Más vale tarde426.000 6,0%
Silvia Intxaurrondo entrevista a Yolanda Díaz en 'La hora de La 1'
Mañana
- 22,1% para la entrevista a Yolanda Díaz en 'La hora de La 1'
- Casi un punto de mejora para 'La ruleta de la suerte' (21,7%)
- 'La mirada crítica' (9,4%) crece un punto
- 'Aruser@s' se mantiene en un buen 14,3% (-0,1)
La hora de La 1408.000 20,2%
Incluye:
- Entrevista 447.000 22,1%
- Entrevista 389.000 17,0%
Mañaneros 360540.000 17,4%
Incluye:
- Entrevista 573.000 18,5%
- Entrevista 859.000 17,9%
Mañaneros 360944.000 11,9%
Tecnologia animal 6.000 0,6%
Zoom tendencias4.000 0,2%
Tasmania: extraña y maravillosa17.000 0,9%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista24.000 1,2%
Aquí hay trabajo25.000 1,2%
La aventura del saber49.000 2,2%
Baserri gourmet 32.000 1,4%
Zoom tendencias42.000 1,6%
El western de La 2 68.000 2,0%
El cazador91.000 1,5%
El cazador237.000 2,7%
Espejo público336.000 13,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 807.000 16,6%
La ruleta de la suerte1.594.000 21,7%
¡Toma salami! 5.000 0,4%
Alerta cobra 18.000 1,0%
Alerta cobra 41.000 2,0%
Alerta cobra 64.000 2,9%
En boca de todos262.000 8,4%
La mirada crítica179.000 9,4%
El programa de AR263.000 11,5%
Vamos a ver325.000 9,0%
El precio justo579.000 8,4%
Aruser@s el humorning200.000 12,7%
Aruser@s310.000 14,3%
Al rojo vivo353.000 9,5%
Informativos
El 25,3% que firma 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar holgadamente en la franja de la sobremesa, donde le sigue 'Telediario 1' con un 16% e 'Informativos Telecinco 15:00' se queda a la mitad con un 8,2%. En la franja de la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' a la cabeza (18,3%), seguido del 13,7% de 'Telediario 2' y del 8,4% de 'Informativos Telecinco 21:00'.
Informativo territorial 1834.000 13,3%
Telediario 11.484.000 16,0%
Informativo territorial 21.190.000 12,8%
Telediario 21.615.000 13,7%
Noticias de la mañana282.000 14,9%
Antena 3 noticias 12.340.000 25,3%
Antena 3 noticias 22.176.000 18,3%
Noticias Cuatro 1526.000 7,5%
El desmarque Cuatro 1445.000 4,9%
Noticias Cuatro 2518.000 5,7%
El matinal117.000 8,6%
Informativos Telecinco 15:00758.000 8,2%
Informativos Telecinco 21:00992.000 8,4%
laSexta noticias 14h748.000 9,2%
laSexta noticias: jugones490.000 5,2%
laSexta noticias 20h726.000 7,9%