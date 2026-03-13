Por Redacción | |

'Supervivientes' demuestra su fortaleza en Telecinco, donde está dando muchas alegrías con este arranque de la nueva edición. El reality apuntó un gran 19,4% de cuota y, aunque cede -1,8 puntos respecto a su estreno, resiste fuerte una semana después. Por su parte, son 1.112.000 los espectadores que han visto esta gala.

El espacio que sí que crece es 'Perdiendo el juicio' en Antena 3. La serie no solo mejora +1 punto hasta anotar un buen 11% de share, sino que también sube el número de espectadores, llegando a reunir a 847.000. En la 1, la tercera entrega de 'Al margen de todo' cede dos décimas en una bajada no tan abrupta como la anterior, pero quedándose en un 7,5% y 533.000 espectadores.

En las segundas cadenas, 'Horizonte' cede -0,8 puntos pero anota un gran 9,2%, quedando bastante por encima de la media del canal, mientras que en laSexta, 'El taquillazo' no pasa del 3,9% (-1,7) con la emisión de 'Juego de asesinos'.

Elena Rivera, en el capítulo de 'Perdiendo el juicio' del 12 de marzo

Prime time

Enorme 19,4% para 'Supervivientes', aunque pierda -1,8 puntos

Mejora de un punto para 'Perdiendo el juicio' (11%)

'Al margen de todo' cede dos décimas (7,5%)

9,2% para 'Horizonte', que pierde -0,8 puntos

El cine de laSexta cae -1,7 puntos y anota un 3,9%

La 1

La revuelta Juan Bengoechea-Parquesvr 1.334.000 11,2% Al margen de todo533.000 7,5%

La 2

Cifras y letras542.000 4,4% Cifras y letras714.000 5,7% El cine de La 2: película Thelma & Louise 295.000 3,0%

Antena 3

El hormiguero Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia 1.756.000 14,4% Perdiendo el juicio847.000 11,0%

Cuatro

First Dates659.000 5,5% Horizonte: avance996.000 8,1% Horizonte683.000 9,2%

Telecinco

Supervivientes express1.225.000 10,1% Supervivientes1.112.000 19,4%

laSexta

laSexta clave602.000 5,2% El intermedio839.000 6,8% El taquillazo Juego de asesinos (2021) 266.000 3,9%

Eva Soriano y Dani Rovira, enfrentados en un juego en 'Al margen de todo'

Late night

Mejora de +1,1 puntos para 'Callejeros' (7,5%)

La 1 mejora con el cine respecto a reposiciones de 'Al margen de todo'

Las reposiciones de las series de Antena 3 mejoran

Sube más de dos puntos el 'Gran Madrid show' (11,5%)

3% para el cine de laSexta, que cede 7 décimas

La 1

Somos cine RTVE Nacida para ganar 151.000 4,6% Somos cine RTVE 2 Sentimental (2020) 97.000 5,6%

La 2

Documentos TV La ciencia del aburrimiento 44.000 1,0% Cine Luis Cernuda, el habitante del olvido 10.000 0,4%

Antena 3

Perdiendo el juicio298.000 6,8% Allí abajo La virgen de los milagros 119.000 4,8%

Cuatro

Callejeros Gente singular 233.000 7,5%

Telecinco

Gran Madrid show215.000 11,5%

laSexta

Cine París: infierno helado 77.000 3,0%

Gonzalo Ramos es Jacobo en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano841.000 10,6% Valle Salvaje744.000 11,0% La promesa863.000 12,0% Malas lenguas894.000 10,7% Aquí la Tierra1.261.000 12,6%

La 2

Saber y ganar588.000 6,5% Grandes documentales304.000 4,0% Incluye: - Mares en movimiento Los milagros del Báltico 292.000 3,7% - Tecnología animal Delfines 325.000 4,5% Malas lenguas467.000 6,7% Sukha174.000 2,0% Limpia y ordena175.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.308.000 15,6% Y ahora, Sonsoles724.000 10,1% Pasapalabra1.741.000 17,9%

Cuatro

Todo es mentira557.000 7,1% Lo sabe no lo sabe382.000 5,3%

Telecinco

El tiempo justo631.000 8,3% El diario de Jorge668.000 9,2% ¡Allá tú!905.000 9,5%

laSexta

Zapeando434.000 5,3% Más vale tarde426.000 6,0%

Silvia Intxaurrondo entrevista a Yolanda Díaz en 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1408.000 20,2% Incluye: - Entrevista Yolanda Díaz 447.000 22,1% - Entrevista Carlos Martínez 389.000 17,0% Mañaneros 360540.000 17,4% Incluye: - Entrevista José Manuel Albares 573.000 18,5% - Entrevista Ione Belarra 859.000 17,9% Mañaneros 360944.000 11,9%

La 2

Tecnologia animal Zorros 6.000 0,6% Zoom tendencias4.000 0,2% Tasmania: extraña y maravillosa17.000 0,9% Un país en bicicleta, diario de una ciclista24.000 1,2% Aquí hay trabajo25.000 1,2% La aventura del saber49.000 2,2% Baserri gourmet Amillena 32.000 1,4% Zoom tendencias42.000 1,6% El western de La 2 Mano rapida 68.000 2,0% El cazador91.000 1,5% El cazador237.000 2,7%

Antena 3

Espejo público336.000 13,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Carajacas con papas arrugás 807.000 16,6% La ruleta de la suerte1.594.000 21,7%

Cuatro

¡Toma salami! Espejito, espejito 5.000 0,4% Alerta cobra Fiesta familiar 18.000 1,0% Alerta cobra La última noche 41.000 2,0% Alerta cobra Salta 64.000 2,9% En boca de todos262.000 8,4%

Telecinco

La mirada crítica179.000 9,4% El programa de AR263.000 11,5% Vamos a ver325.000 9,0% El precio justo579.000 8,4%

laSexta

Aruser@s el humorning200.000 12,7% Aruser@s310.000 14,3% Al rojo vivo353.000 9,5%

Informativos

El 25,3% que firma 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar holgadamente en la franja de la sobremesa, donde le sigue 'Telediario 1' con un 16% e 'Informativos Telecinco 15:00' se queda a la mitad con un 8,2%. En la franja de la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' a la cabeza (18,3%), seguido del 13,7% de 'Telediario 2' y del 8,4% de 'Informativos Telecinco 21:00'.

La 1

Informativo territorial 1834.000 13,3% Telediario 11.484.000 16,0% Informativo territorial 21.190.000 12,8% Telediario 21.615.000 13,7%

Antena 3

Noticias de la mañana282.000 14,9% Antena 3 noticias 12.340.000 25,3% Antena 3 noticias 22.176.000 18,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1526.000 7,5% El desmarque Cuatro 1445.000 4,9% Noticias Cuatro 2518.000 5,7%

Telecinco

El matinal117.000 8,6% Informativos Telecinco 15:00758.000 8,2% Informativos Telecinco 21:00992.000 8,4%

laSexta

laSexta noticias 14h748.000 9,2% laSexta noticias: jugones490.000 5,2% laSexta noticias 20h726.000 7,9%

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