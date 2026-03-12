Nova rebasa los 300.000 espectadores con 'Leyla', pero no consigue adelantar a FDF

Nova se pone a la cabeza del top 10 de emisiones del ámbito temático gracias a 'Leyla', que engancha a una media de 315.000 espectadores para rubricar un 2,5% de share en plena noche. Asimismo, 'El amor invencible', 'Marina', 'Emanet' y 'Cuando seas mía' aparecen representadas en la lista, aunque eso no impulsa a la cadena rosa a la plaza más alta en términos globales. Ese espacio está reservado para FDF, que domina a partir de dos pilares: 'La que se avecina' y el cine nocturno.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Ranking programas TDT Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Leyla
21:48
23:10
315.000
2,5%
El amor invencible
20:31
21:48
288.000
2,5%
Cine western - La fuerza de la nobleza
18:49
20:54
275.000
3,1%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
256.000
2,5%
Marina
18:30
20:30
249.000
3,0%
Los Simpson
15:22
15:49
245.000
2,5%
Emanet
15:01
16:30
244.000
2,6%
Cuando seas mía
16:30
18:30
243.000
3,1%
La que se avecina - Un culebrón interracial, una ...
20:56
22:55
241.000
1,9%
Tu cine - Amanecer en socorro
20:54
22:13
241.000
1,9%
Ranking FDF (2,2%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
La que se avecina - Un culebrón interracial, una ...
20:56
22:55
241.000
1,9%
Cine - El reino del planeta de los simios
22:55
25:38
213.000
3,1%
La que se avecina - Una diva, un faisán y un piso que ...
15:00
16:54
207.000
2,2%
La que se avecina - Un aerofóbico, un mayorista ...
18:57
20:56
143.000
1,6%
La que se avecina - Un pianista loco, unos zombis ...
16:54
18:57
135.000
1,8%
Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Leyla
21:48
23:10
315.000
2,5%
El amor invencible
20:31
21:48
288.000
2,5%
Marina
18:30
20:30
249.000
3,0%
Emanet
15:01
16:30
244.000
2,6%
Cuando seas mía
16:30
18:30
243.000
3,1%
Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
FBI Most Wanted - 100%
22:58
23:48
238.000
2,4%
FBI Most Wanted - Tragedia griega
22:06
22:58
221.000
1,7%
FBI Most Wanted - Embaucadora
21:19
22:06
203.000
1,6%
FBI Most Wanted - Tóxicos
20:17
21:19
171.000
1,6%
CSI: Miami - El juramento
19:20
20:17
164.000
1,9%
Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Los Simpson
15:22
15:49
245.000
2,5%
The Big Bang Theory
16:16
16:43
233.000
2,6%
Los Simpson
15:49
16:15
216.000
2,3%
The Big Bang Theory
16:43
17:03
211.000
2,6%
Los Simpson
14:30
14:55
209.000
2,5%
Ranking TRECE (1,7%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Cine western - La fuerza de la nobleza
18:49
20:54
275.000
3,1%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
256.000
2,5%
Tu cine - Amanecer en socorro
20:54
22:13
241.000
1,9%
Sesión doble - Los diablos del Pacífico
17:04
18:45
202.000
2,7%
Sesión doble - El coronel Von Ryan
14:49
17:04
156.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,7%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Forever
21:55
22:43
223.000
1,7%
Forever
22:43
23:44
186.000
1,7%
Forever
21:00
21:55
168.000
1,4%
Hudson & Rex
20:05
21:00
163.000
1,6%
Forever
23:44
24:37
162.000
2,4%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Cine - La cazarrecompensas
15:45
17:38
172.000
2,0%
Cine - Bandidas
17:38
19:05
160.000
2,2%
Cine - Dave, presidente por un día
20:42
22:38
122.000
1,0%
Cine - Beowulf, la leyenda
19:05
20:42
122.000
1,4%
Cine - El curioso caso de Benjamin Button
22:38
25:42
116.000
1,6%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
200.000
5,1%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
159.000
2,0%
Vida bajo cero - En la tormenta
16:29
17:23
128.000
1,6%
Forjado a fuego - El especial del chef
22:43
23:45
124.000
1,1%
Vida bajo cero - Lección aprendida
15:13
16:29
122.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
La noche en 24h
23:09
24:35
204.000
2,5%
La noche en 24h: portada - Paco Lobatón-Paloma ...
22:06
23:09
170.000
1,3%
Telediario 1
14:57
15:36
135.000
1,4%
Telediario 2
20:58
21:38
131.000
1,1%
D. reg (informativo 24h)
15:47
16:32
123.000
1,3%
Ranking DMAX (1,2%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Fukushima: Días que conmocionaron al mundo ...
22:30
23:23
148.000
1,2%
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:23
148.000
1,1%
Fukushima: Días que conmocionaron al mundo ...
23:30
24:23
145.000
1,9%
Joyas sobre ruedas
19:36
20:26
124.000
1,4%
¿Cómo lo hacen?
21:29
21:52
121.000
0,9%
Ranking Ten (1,1%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Caso cerrado
19:09
20:04
123.000
1,5%
Caso cerrado
15:15
16:16
114.000
1,2%
Caso cerrado
16:16
17:16
110.000
1,3%
Caso cerrado
17:16
18:17
106.000
1,4%
Caso cerrado
18:17
19:09
105.000
1,4%
Ranking Squirrel (1,1%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Cuéntame cómo pasó - Tus abrazos arroparon mi ...
13:24
14:40
95.000
1,6%
Cine - El hombre del país de Dios
15:51
17:01
94.000
1,1%
Cine - Fuga al límite
23:36
25:01
91.000
1,4%
Cine - Drive
22:02
23:36
89.000
0,7%
Cine - El jinete eléctrico
18:37
20:36
87.000
1,0%
Ranking Divinity (0,9%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Tu casa a juicio
22:08
23:02
91.000
0,7%
Harry Wild
23:03
24:04
88.000
0,9%
Tu casa a juicio
21:18
22:08
87.000
0,7%
Harry wild
24:04
25:07
76.000
1,4%
Murder lovers
23:03
26:30
76.000
1,4%
Ranking DKiss (0,8%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Mi reforma es un desastre
21:05
22:04
82.000
0,7%
La llamada del crimen
15:31
16:29
76.000
0,8%
Viviendo con un asesino
17:26
18:22
69.000
0,9%
Viviendo con un asesino
16:29
17:25
69.000
0,8%
¿Pero por qué me compré esta casa?
22:05
23:04
65.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Estudio estadio champions
23:08
24:11
178.000
2,0%
Estudio estadio champions: la previa
22:53
23:08
159.000
1,3%
Deportes
19:41
19:53
111.000
1,3%
Baloncesto: Clasificación mundial femenino - ...
19:01
20:39
107.000
1,2%
Ciclismo: Paris-Niza - Bourges-Uchon
15:41
16:51
75.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Miércoles, 11 de Marzo de 2026
Una casa de locos
20:32
20:42
93.000
0,9%
Una casa de locos
20:20
20:32
89.000
0,9%
Aprendemos en Clan: team total: la ruleta de los ...
20:43
21:14
81.000
0,7%
Los misterios de Laura - Laura y el misterio del ...
22:38
23:48
76.000
0,7%
Una casa de locos
20:09
20:20
75.000
0,8%
