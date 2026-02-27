Nova vuelve a arrasar con 6 entregas entre lo más visto, con 'Leyla' (2,5%) liderando por partida doble

Nova reina durante la jornada del jueves 26 de febrero de 2026 al promediar un 2,4%, seguida de FDF (2,1%) y Energy (2%). El canal temático de Atresmedia demuestra su fortaleza monopolizando el ranking de TDT con seis entregas de sus exitosas telenovelas. 'Leyla' se coloca en lo más alto con dos capítulos, reuniendo con el primero a 313.000 espectadores y firmando un 2,5% de cuota de pantalla. La oferta de Trece también destaca con dos western (4% y 2,1%) y con su informativo, que registra un 2,7%.
Ranking cadenas TDT Jueves, 26 de Febrero de 2026
2,4%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:30
22:39
313.000
2,5%
Leyla
22:39
23:10
310.000
2,7%
Cine western El honor del capitán Lex
18:33
20:28
307.000
4,0%
Emanet
14:58
16:36
289.000
3,3%
Cuando seas mía
16:36
18:14
277.000
3,8%
Trece y COPE es noticia
20:28
20:39
261.000
2,7%
El amor invencible
20:05
21:30
249.000
2,4%
Tu cine El jinete púrpura
20:39
22:17
246.000
2,1%
Marina
18:14
20:05
238.000
3,3%
The Big Bang Theory
19:06
19:31
229.000
3,2%
Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:30
22:39
313.000
2,5%
Leyla
22:39
23:10
310.000
2,7%
Emanet
14:58
16:36
289.000
3,3%
Cuando seas mía
16:36
18:14
277.000
3,8%
El amor invencible
20:05
21:30
249.000
2,4%
Ranking FDF (2,1%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Celos, papilomas y una ...
14:51
16:50
227.000
2,6%
La que se avecina Una conserja, un romance ...
20:38
22:55
203.000
1,7%
Cine Los mercenarios
22:55
24:54
191.000
2,5%
La que se avecina Una sentencia, un atentado a ...
18:43
20:38
138.000
1,7%
La que se avecina Un presidente rayado, una ...
16:50
18:43
119.000
1,7%
Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI Me matas
22:09
23:06
225.000
1,9%
CSI Adiós y buena suerte
21:19
22:09
221.000
1,8%
CSI Cucarachas
23:06
24:04
205.000
2,3%
CSI Quién y qué
20:18
21:19
191.000
1,8%
CSI Yaciendo con perros
24:04
24:58
173.000
3,1%
Ranking TRECE (1,7%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El honor del capitán Lex
18:33
20:28
307.000
4,0%
Trece y COPE es noticia
20:28
20:39
261.000
2,7%
Tu cine El jinete púrpura
20:39
22:17
246.000
2,1%
Sesión doble La fiebre de la pradera
16:54
18:30
170.000
2,4%
El cascabel
22:17
24:30
158.000
1,7%
Ranking Neox (1,6%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
19:06
19:31
229.000
3,2%
The Big Bang Theory
18:49
19:06
201.000
2,9%
Los Simpson
15:04
15:32
201.000
2,2%
Los Simpson
15:32
15:58
198.000
2,2%
Los Simpson
14:45
15:04
193.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:52
22:40
218.000
1,7%
Forever
22:40
23:40
180.000
1,7%
Hudson & Rex
19:09
20:03
156.000
2,0%
Forever
23:40
24:39
144.000
2,1%
Rizzoli & Isles
14:47
15:35
138.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Paradise City
17:54
19:21
181.000
2,7%
Cine La fortaleza (2021)
15:53
17:54
167.000
2,1%
Cine El justiciero de la ciudad
22:53
24:42
156.000
1,9%
Cine Alerta máxima
20:56
22:53
154.000
1,3%
Cine Distrito 13
14:25
15:53
136.000
1,6%
Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Las peores cárceles del mundo
22:31
23:23
163.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
160.000
1,3%
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
143.000
1,2%
Joyas sobre ruedas
20:28
21:31
123.000
1,1%
Las peores cárceles del mundo
23:31
24:23
121.000
1,6%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
17:22
18:13
143.000
2,1%
Vida bajo cero
16:22
17:22
134.000
1,7%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
131.000
3,4%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
125.000
1,6%
Forjado a fuego El hacha lochaber
21:55
22:42
120.000
1,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:04
24:32
173.000
2,2%
La noche en 24h: Portada Nigel Townson
22:06
23:04
169.000
1,4%
Informativo 24h
21:43
22:06
92.000
0,7%
Deportes 2
21:37
21:43
92.000
0,8%
Telediario 1
14:57
15:35
82.000
0,9%
Ranking Divinity (1,1%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:21
22:10
121.000
1,0%
Tu casa a juicio
19:24
20:20
118.000
1,5%
Tu casa a juicio
20:20
21:21
116.000
1,1%
Tu casa a juicio
18:37
19:24
111.000
1,6%
Tu casa a juicio
22:10
23:06
91.000
0,8%
Ranking DKiss (0,9%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Demasiados kilos de más
23:06
24:06
115.000
1,3%
Demasiados kilos de más
22:06
23:06
105.000
0,9%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
24:06
26:07
100.000
2,4%
Paul, el hombre más gordo del mundo
26:09
26:30
85.000
4,7%
Un cadáver en el sótano
15:29
16:28
70.000
0,8%
Ranking Ten (0,9%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:10
16:11
103.000
1,1%
Caso cerrado
14:11
15:10
86.000
1,1%
Caso cerrado
16:11
17:11
78.000
1,0%
Caso cerrado
18:12
19:05
67.000
1,0%
Caso cerrado
19:05
20:00
62.000
0,8%
Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Venganza ciega
22:03
23:28
124.000
1,1%
Cine Justicia extrema
20:41
22:03
107.000
0,9%
Cine Mercenary (2006)
23:28
24:57
85.000
1,3%
Cuéntame como pasó El aceite de la ...
13:28
14:46
74.000
1,2%
Cine El último vaquero
18:48
20:41
70.000
0,9%
Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
20:43
20:52
179.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
20:52
21:02
178.000
1,7%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:20
21:31
163.000
1,4%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:31
21:42
144.000
1,2%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:09
21:20
139.000
1,2%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bob Esponja
21:10
21:33
105.000
0,9%
Una casa de locos
21:00
21:10
97.000
0,9%
Una casa de locos
20:28
20:38
89.000
0,9%
Una casa de locos
20:17
20:28
88.000
1,0%
Una casa de locos
20:49
21:00
84.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026