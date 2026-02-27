FormulaTV
ÚLTIMA HORA Cataluña alerta a la OMS de un brote de gripe porcina que se contagia entre humanos

AUDIENCIAS TDT 26 DE FEBRERO

Nova vuelve a arrasar con 6 entregas entre lo más visto, con 'Leyla' (2,5%) liderando por partida doble

La telenovela 'Leyla' reúne a 313.000 espectadores y registra un 2,5% de share con su capítulo más visto del jueves en Nova.

Nova vuelve a arrasar con 6 entregas entre lo más visto, con 'Leyla' (2,5%) liderando por partida doble
Publicado: Viernes 27 Febrero 2026 09:24

Audiencias Jueves 26 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,6%

  • logola1

    12,4%

  • logotelecinco

    9,7%

  • logocuatro

    6,7%

  • logolasexta

    6,7%

  • logola2

    3,6%

  • logonova

    2,4%

  • logofdf

    2,1%

  • logoenergy

    2,0%

  • logo13tv

    1,7%

  • logoneox

    1,6%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logodivinity

    1,1%

  • logoten

    0,9%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Nova reina durante la jornada del jueves 26 de febrero de 2026 al promediar un 2,4%, seguida de FDF (2,1%) y Energy (2%). El canal temático de Atresmedia demuestra su fortaleza monopolizando el ranking de TDT con seis entregas de sus exitosas telenovelas. 'Leyla' se coloca en lo más alto con dos capítulos, reuniendo con el primero a 313.000 espectadores y firmando un 2,5% de cuota de pantalla. La oferta de Trece también destaca con dos western (4% y 2,1%) y con su informativo, que registra un 2,7%.

&#39;El honor del Capitán Lex&#39; anota un buen 4% en Trece
'El honor del Capitán Lex' anota un buen 4% en Trece

Ranking cadenas TDT Jueves, 26 de Febrero de 2026

Nova 2,4%

FDF 2,1%

Energy 2,0%

TRECE 1,7%

Neox 1,6%

Atreseries 1,6%

BEMADtv 1,6%

DMAX 1,5%

Mega (España) 1,4%

Canal 24 Horas 1,2%

Divinity 1,1%

DKiss 0,9%

Ten 0,9%

Squirrel 0,9%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:30
22:39
313.000
2,5%
Nova
Leyla
22:39
23:10
310.000
2,7%
TRECE
Cine western El honor del capitán Lex
18:33
20:28
307.000
4,0%
Nova
Emanet
14:58
16:36
289.000
3,3%
Nova
Cuando seas mía
16:36
18:14
277.000
3,8%
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:28
20:39
261.000
2,7%
Nova
El amor invencible
20:05
21:30
249.000
2,4%
TRECE
Tu cine El jinete púrpura
20:39
22:17
246.000
2,1%
Nova
Marina
18:14
20:05
238.000
3,3%
Neox
The Big Bang Theory
19:06
19:31
229.000
3,2%

Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:30
22:39
313.000
2,5%
Nova
Leyla
22:39
23:10
310.000
2,7%
Nova
Emanet
14:58
16:36
289.000
3,3%
Nova
Cuando seas mía
16:36
18:14
277.000
3,8%
Nova
El amor invencible
20:05
21:30
249.000
2,4%

Ranking FDF (2,1%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Celos, papilomas y una ...
14:51
16:50
227.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una conserja, un romance ...
20:38
22:55
203.000
1,7%
FDF
Cine Los mercenarios
22:55
24:54
191.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una sentencia, un atentado a ...
18:43
20:38
138.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un presidente rayado, una ...
16:50
18:43
119.000
1,7%

Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI Me matas
22:09
23:06
225.000
1,9%
Energy
CSI Adiós y buena suerte
21:19
22:09
221.000
1,8%
Energy
CSI Cucarachas
23:06
24:04
205.000
2,3%
Energy
CSI Quién y qué
20:18
21:19
191.000
1,8%
Energy
CSI Yaciendo con perros
24:04
24:58
173.000
3,1%

Ranking TRECE (1,7%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El honor del capitán Lex
18:33
20:28
307.000
4,0%
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:28
20:39
261.000
2,7%
TRECE
Tu cine El jinete púrpura
20:39
22:17
246.000
2,1%
TRECE
Sesión doble La fiebre de la pradera
16:54
18:30
170.000
2,4%
TRECE
El cascabel
22:17
24:30
158.000
1,7%

Ranking Neox (1,6%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
19:06
19:31
229.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
18:49
19:06
201.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:04
15:32
201.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:32
15:58
198.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:45
15:04
193.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:52
22:40
218.000
1,7%
Atreseries
Forever
22:40
23:40
180.000
1,7%
Atreseries
Hudson & Rex
19:09
20:03
156.000
2,0%
Atreseries
Forever
23:40
24:39
144.000
2,1%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:47
15:35
138.000
1,5%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Paradise City
17:54
19:21
181.000
2,7%
BEMADtv
Cine La fortaleza (2021)
15:53
17:54
167.000
2,1%
BEMADtv
Cine El justiciero de la ciudad
22:53
24:42
156.000
1,9%
BEMADtv
Cine Alerta máxima
20:56
22:53
154.000
1,3%
BEMADtv
Cine Distrito 13
14:25
15:53
136.000
1,6%

Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Las peores cárceles del mundo
22:31
23:23
163.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
160.000
1,3%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
143.000
1,2%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:28
21:31
123.000
1,1%
DMAX
Las peores cárceles del mundo
23:31
24:23
121.000
1,6%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
17:22
18:13
143.000
2,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:22
17:22
134.000
1,7%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
131.000
3,4%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
125.000
1,6%
Mega (España)
Forjado a fuego El hacha lochaber
21:55
22:42
120.000
1,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:04
24:32
173.000
2,2%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Nigel Townson
22:06
23:04
169.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:06
92.000
0,7%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:43
92.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
82.000
0,9%

Ranking Divinity (1,1%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:21
22:10
121.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
19:24
20:20
118.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio
20:20
21:21
116.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
18:37
19:24
111.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
22:10
23:06
91.000
0,8%

Ranking DKiss (0,9%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Demasiados kilos de más
23:06
24:06
115.000
1,3%
DKiss
Demasiados kilos de más
22:06
23:06
105.000
0,9%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
24:06
26:07
100.000
2,4%
DKiss
Paul, el hombre más gordo del mundo
26:09
26:30
85.000
4,7%
DKiss
Un cadáver en el sótano
15:29
16:28
70.000
0,8%

Ranking Ten (0,9%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:10
16:11
103.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
14:11
15:10
86.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
16:11
17:11
78.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:12
19:05
67.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
19:05
20:00
62.000
0,8%

Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Venganza ciega
22:03
23:28
124.000
1,1%
Squirrel
Cine Justicia extrema
20:41
22:03
107.000
0,9%
Squirrel
Cine Mercenary (2006)
23:28
24:57
85.000
1,3%
Squirrel
Cuéntame como pasó El aceite de la ...
13:28
14:46
74.000
1,2%
Squirrel
Cine El último vaquero
18:48
20:41
70.000
0,9%

Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:43
20:52
179.000
1,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:52
21:02
178.000
1,7%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:20
21:31
163.000
1,4%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:31
21:42
144.000
1,2%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:09
21:20
139.000
1,2%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bob Esponja
21:10
21:33
105.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
21:00
21:10
97.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:28
20:38
89.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:17
20:28
88.000
1,0%
Clan TVE
Una casa de locos
20:49
21:00
84.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 26 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Champions League resumen Jornada
22:06
22:45
68.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Champions League resumen Jornada
21:47
21:58
53.000
0,4%
Teledeporte
Deportes
20:42
20:49
49.000
0,5%
Teledeporte
Conexión vintage Creus y el TDK de la copa ...
22:46
24:06
48.000
0,5%
Teledeporte
Balonmano: Liga Asobal Atlético ...
20:01
21:37
48.000
0,5%
