Los máximos de 'GH Dúo' (14,9%) y 'Perdiendo el juicio' (12,1%) eclipsan a 'Al margen de todo' (10,1%)

Por Redacción | |

La irrupción de un nuevo contenido no ha sido suficiente para alterar el orden establecido en la noche de los jueves. Una vez más, 'Perdiendo el juicio' ha conseguido ser la propuesta más vista de la noche con su episodio inédito en abierto, que ha amasado su mejor cuota de pantalla hasta el momento, un 12,1%, al enganchar a una media de 958.000 espectadores en su franja. De este modo, domina en su horario, aunque 'GH Dúo' también hace méritos para llamar la atención del público.

El reality de Telecinco iguala su mejor share de la temporada, puesto que anota un 14,9% a lo largo de su extensa emisión, que también consigue dominar en su respectiva franja. En su caso, lo hace ante 865.000 televidentes. Mientras tanto, 'Al margen de todo' debuta en el marco del doble dígito al rubricar un 10,1% de share gracias al seguimiento de 765.000 personas. Por tanto, se trata de la cuarta opción en su horario, ya que 'Horizonte' se sitúa por delante con un 10,8% y 780.000 espectadores.

En el access, 'El hormiguero' se mantiene imbatible y alcanza un 14,3% de cuota de pantalla con una legión de 1,731 millones de espectadores, con los cuales no tiene problemas para imponerse a los 1,337 millones de fieles que sintonizan la última emisión de la semana de 'La revuelta'. Con esa cifra, el formato de David Broncano marca un 11,2% de share. Por su parte, el access de 'Horizonte' firma un 8,1% y el de 'GH Dúo', un 8,3%.

Dani Rovira en 'Al margen de todo'

Prime time

'Al margen de todo' (10,1%) apenas mejora en +0,3 puntos al cine de la semana anterior

+0,4 puntos para 'Perdiendo el juicio' (12,1%)

'GH Dúo' (14,9%) asciende +0,8 puntos

'Horizonte' se dispara +1,9 puntos a un 10,8%

'El taquillazo' sube +0,4 puntos a un 5,2%

La 1

La revuelta: Oriol Cardona-Ana Alonso-Bala1.337.000 11,2% Al margen de todo765.000 10,1%

La 2

Cifras y letras502.000 4,2% Cifras y letras757.000 6,0% El cine de La 2: Película: Cuando termine la guerra299.000 2,9% Documentos TV: GBL: Se acabó la fiesta109.000 1,8%

Antena 3

El hormiguero: Dani Martínez1.731.000 14,3% Perdiendo el juicio958.000 12,1%

Cuatro

First Dates542.000 4,6% Horizonte: Avance993.000 8,1% Horizonte780.000 10,8%

Telecinco

GH Dúo: Exprés1.008.000 8,3% GH Dúo865.000 14,9%

laSexta

laSexta clave534.000 4,7% El intermedio890.000 7,3% El taquillazo: John Wick 4281.000 5,2%

'Perdiendo el juicio' crece en la noche de Antena 3

Late night

'El desmarque' (3,2%) se deja -2,2 puntos en una semana

La reposición de 'Perdiendo el juicio' crece a un 7,3% (+0,7 puntos)

El cine nocturno de La 1 baja -3,4 puntos a un 5,1%

La 1

Somos cine RTVE: Miamor perdido176.000 5,1% La noche en 24h: Portada: Nigel Townson97.000 5,5%

La 2

Cine: Godzilla y Kong: El nuevo imperio48.000 1,6%

Antena 3

Perdiendo el juicio333.000 7,3% Allí abajo: El encendido103.000 4,2%

Cuatro

Callejeros: Neveras vacías156.000 5,2% El desmarque: Madrugada56.000 3,2%

Telecinco

Gran Madrid show137.000 7,4%

'Valle Salvaje' lidera en La 1

Sobremesa y tarde

'Valle Salvaje' (12,7%) crece +1,4 puntos con respecto al jueves previo

Bajada de -0,8 puntos para 'Y ahora, Sonsoles' (9,1%) en una semana

'Todo es mentira' remonta +0,3 puntos a un 7,7%

'¡Allá tú!' (9,2%) se afianza con una subida de +0,9 puntos

Caída de -0,7 puntos para 'Zapeando' (5,7%)

La 1

Directo al grano848.000 10,8% Valle Salvaje857.000 12,7% La promesa920.000 12,7% Malas lenguas1.015.000 12,2% Aquí la Tierra1.468.000 14,7%

La 2

Saber y ganar524.000 5,9% Grandes documentales306.000 4,0% El tiempo de una vida323.000 4,0% Aves de Canarias274.000 3,9% Malas lenguas551.000 8,0% Sukha197.000 2,3% Stanley Tucci recorriendo Italia: El secreto del escalope198.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.194.000 14,2% Y ahora, Sonsoles653.000 9,1% Pasapalabra1.852.000 18,9%

Cuatro

Todo es mentira596.000 7,7% Lo sabe, no lo sabe377.000 5,2%

Telecinco

El tiempo justo677.000 8,9% El diario de Jorge687.000 9,6% ¡Allá tú!878.000 9,2%

laSexta

Zapeando467.000 5,7% Más vale tarde473.000 6,7%

'La ruleta de la suerte' domina en Antena 3

Mañana

La 1

La hora de La 1404.000 19,8% Mañaneros 360455.000 15,6% Mañaneros 360965.000 12,1%

La 2

Zoom tendencias19.000 1,9% Zoom tendencias18.000 1,3% Dinastías: Pumas27.000 1,4% Un país en bicicleta, diario de una ciclista27.000 1,3% Aquí hay trabajo34.000 1,6% La aventura del saber48.000 2,2% Baserri gourmet: Arrate38.000 1,7% El western de la 2: La brigada de los condenados113.000 3,7% El cazador119.000 2,0% El cazador206.000 2,3%

Antena 3

Espejo publico305.000 12,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano: Guiso de patatas con salmón797.000 16,9% La ruleta de la suerte1.560.000 21,6%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami!: Todos tenemos un pasado14.000 1,0% Alerta cobra: El dinero gobierna el mundo19.000 1,0% Alerta cobra: Resurrección34.000 1,7% Alerta cobra: Resurrección (Parte 2)52.000 2,3% En boca de todos242.000 8,2%

Telecinco

La mirada crítica168.000 8,7% El programa de Ana Rosa309.000 14,0% Vamos a ver339.000 9,9% El precio justo600.000 8,8%

laSexta

Aruser@s el humorning205.000 13,3% Aruser@s305.000 14,1% Al rojo vivo299.000 8,5%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es la emisión más vista de la jornada con una media de 2,166 millones de espectadores, generando un 18,4% de share para superar a 'Telediario 2' (13%) e 'Informativos Telecinco 21:00' (8,9%). En la edición anterior, Antena 3 se impone con un 22,3%, mientras que el ente público marca un 15,5% y el dial azul de Mediaset España, un 9,2%.

La 1

Informativo territorial 1776.000 12,7% Telediario 11.414.000 15,5% Informativo territorial 21.043.000 11,6% Telediario 21.507.000 13,0%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.025.000 22,3% Antena 3 noticias 22.166.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1624.000 9,0% El desmarque Cuatro 1453.000 5,0% Noticias Cuatro 2474.000 5,2%

Telecinco

El matinal94.000 7,5% Informativos Telecinco 15:00835.000 9,2% Informativos Telecinco 21:001.031.000 8,9%

laSexta

laSexta noticias 14h692.000 8,5% laSexta noticias: Jugones502.000 5,5% laSexta noticias 20h680.000 7,4%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas