FormulaTV
Conectar
Última hora Sale a la luz de qué ha muerto Antonio Tejero: el mismo día que se desclasifica el 23-F

AUDIENCIAS TDT 25 DE FEBRERO

'La noche en 24h' lidera con un 4% con los papeles del 23F, por encima de las series de Nova

Dos capítulos de 'Leyla' son lo más visto en la noche de Nova y el contenido de ficción con más espectadores del día.

'La noche en 24h' lidera con un 4% con los papeles del 23F, por encima de las series de Nova
Por RedacciónPublicado: Jueves 26 Febrero 2026 09:47 (hace 10 horas) | Última actualización: Jueves 26 Febrero 2026 10:31 (hace 10 horas)

Audiencias Miércoles 25 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,0%

  • logola1

    12,3%

  • logotelecinco

    8,7%

  • logolasexta

    6,2%

  • logocuatro

    6,0%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,4%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logo13tv

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logoneox

    1,5%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logodkiss

    0,7%

  • logoboing

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

El análisis de los papeles del 23F arrasan en 'La noche en 24h' convirtiéndose en lo más visto del día con 315.000 espectadores y firmando un 4%. A continuación en el ranking, cinco series de Nova también destacan, estando en lo más alto entre ellas dos capítulos de 'Leyla' que reúnen a cerca de 300.000 espectadores. Completan el Top 10 un capítulo de 'La que se avecina', otro de 'FBI: Most Wanted' y dos espacios de Trece: el western y 'Trece y Cope es noticia'.

&amp;#39;Leyla&amp;#39; sigue triunfando en Nova
'Leyla' sigue triunfando en Nova

Ranking cadenas TDT Miércoles, 25 de Febrero de 2026

FDF 2,4%

Nova 2,2%

Energy 1,9%

Atreseries 1,8%

Canal 24 Horas 1,6%

TRECE 1,6%

DMAX 1,6%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,5%

Mega (España) 1,4%

Squirrel 1,2%

Divinity 1,0%

Ten 1,0%

Real Madrid TV 0,8%

Clan TVE 0,7%

DKiss 0,7%

Boing 0,6%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h Los papeles del 23F
23:04
24:36
315.000
4,0%
Nova
Leyla
21:45
23:10
294.000
2,3%
Nova
Leyla
21:32
21:45
291.000
2,3%
Nova
Emanet
15:00
16:38
290.000
3,2%
Nova
Cuando seas mía
16:38
18:15
283.000
3,9%
Nova
El amor invencible
20:05
21:32
255.000
2,4%
FDF
La que se avecina Singles, gatillazos y un ...
15:32
17:04
252.000
3,0%
Energy
FBI: Most Wanted 68 segundos
22:52
23:41
232.000
2,2%
TRECE
Cine western La hora de la verdad
18:53
20:51
227.000
2,7%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:42
226.000
2,3%

Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Singles, gatillazos y un ...
15:32
17:04
252.000
3,0%
FDF
La que se avecina Una sugarbaby, un filet ...
21:01
22:55
218.000
1,7%
FDF
La que se avecina Unas placas solares, una ...
17:04
19:07
197.000
2,8%
FDF
Cine El justiciero (Death Wish)
22:55
24:59
196.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un amor de instituto, un burro ...
19:07
21:01
166.000
1,9%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:45
23:10
294.000
2,3%
Nova
Leyla
21:32
21:45
291.000
2,3%
Nova
Emanet
15:00
16:38
290.000
3,2%
Nova
Cuando seas mía
16:38
18:15
283.000
3,9%
Nova
El amor invencible
20:05
21:32
255.000
2,4%

Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI: Most Wanted 68 segundos
22:52
23:41
232.000
2,2%
Energy
FBI: Most Wanted ¿Te enteras?
21:56
22:52
201.000
1,5%
Energy
FBI: Most Wanted Telaraña
23:41
24:37
175.000
2,7%
Energy
FBI: Most Wanted Uno-cero
21:03
21:56
172.000
1,4%
Energy
Distrito 8
20:15
26:12
165.000
1,9%

Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:52
22:39
224.000
1,7%
Atreseries
Forever
22:39
23:39
200.000
1,8%
Atreseries
Hudson & Rex
20:02
20:57
159.000
1,6%
Atreseries
Forever
23:39
24:32
158.000
2,3%
Atreseries
Forever
20:57
21:52
155.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h Los papeles del 23F
23:04
24:36
315.000
4,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Ana Pontón-Nativel ...
22:05
23:04
218.000
1,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:39
25:00
187.000
4,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
120.000
0,9%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:38
21:43
113.000
0,9%

Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La hora de la verdad
18:53
20:51
227.000
2,7%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:42
226.000
2,3%
TRECE
Tu cine Paz rota
20:51
22:15
185.000
1,5%
TRECE
Sesión doble El eslabón del Niágara
16:57
18:50
180.000
2,6%
TRECE
El cascabel
22:16
24:30
177.000
1,8%

Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Alienígenas El poder de los obeliscos
23:28
24:16
197.000
2,6%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
163.000
1,2%
DMAX
Alienígenas Destino Chile
24:24
25:11
128.000
2,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
21:53
122.000
1,0%
DMAX
Alienígenas La máquina de la ...
25:19
26:02
121.000
4,7%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Timecop (Policía en el tiempo)
22:11
23:47
172.000
1,5%
BEMADtv
Cine The Order
20:43
22:11
160.000
1,3%
BEMADtv
Cine Soldado universal
17:09
19:00
147.000
2,1%
BEMADtv
Cine Soldado universal: El día del juicio ...
19:00
20:43
129.000
1,5%
BEMADtv
Cine The Quest (En busca de la ciudad ...
15:28
17:09
127.000
1,5%

Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:10
20:30
216.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:26
15:51
211.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:01
15:26
209.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
19:51
20:10
204.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:42
15:01
191.000
2,2%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
189.000
5,1%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:43
24:00
138.000
1,8%
Mega (España)
Forjado a fuego El cuchillo de chef
21:53
22:40
134.000
1,0%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada medieval y el kopis ...
22:40
23:41
111.000
1,0%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:24
18:14
109.000
1,6%

Ranking Squirrel (1,2%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La bóveda
22:02
23:27
155.000
1,3%
Squirrel
Cine MacArthur, el general rebelde
16:57
19:02
104.000
1,5%
Squirrel
Cine The Day of the Jackal
14:43
16:57
99.000
1,1%
Squirrel
Cine Ríos de sangre
23:27
24:54
96.000
1,5%
Squirrel
Cine Black Jack (1968)
19:02
20:39
91.000
1,1%

Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:22
22:18
125.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
20:29
21:22
91.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:58
16:56
85.000
1,0%
Divinity
Harry Wild
23:12
24:01
80.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio
22:18
23:12
78.000
0,6%

Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:15
16:16
111.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
18:17
19:09
102.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
17:16
18:17
97.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
16:16
17:16
92.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
14:16
15:15
88.000
1,1%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Una casa de locos
20:59
21:10
164.000
1,4%
Clan TVE
Bob Esponja
21:10
21:22
130.000
1,1%
Clan TVE
Bob Esponja
21:22
21:33
111.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:49
20:59
110.000
1,0%
Clan TVE
Una casa de locos
20:17
20:27
107.000
1,2%

Ranking DKiss (0,7%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Pecados mortales Avaricia
18:22
19:11
80.000
1,1%
DKiss
Asesinos de América
16:27
18:22
80.000
1,1%
DKiss
Un cadáver en el sótano
15:28
16:27
76.000
0,8%
DKiss
Pecados mortales Gula
19:11
20:05
59.000
0,7%
DKiss
Maestros de la restauración
07:28
08:12
50.000
3,5%

Ranking Boing (0,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:10
08:33
170.000
9,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:35
14:46
136.000
1,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:46
14:59
117.000
1,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:17
107.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:38
08:48
97.000
5,0%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio Estadio Champions
23:08
24:04
116.000
1,3%
Teledeporte
Estudio Estadio Champions: Tiempo extra
24:04
25:00
68.000
1,3%
Teledeporte
JJOO esquí de montaña: Ambos (d) Sprint
20:41
21:44
57.000
0,5%
Teledeporte
Estudio Estadio Champions: La previa
21:45
23:08
48.000
0,4%
Teledeporte
Estudio Estadio Champions: Tiempo extra
20:24
20:40
47.000
0,5%
Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas