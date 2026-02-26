El análisis de los papeles del 23F arrasan en 'La noche en 24h' convirtiéndose en lo más visto del día con 315.000 espectadores y firmando un 4%. A continuación en el ranking, cinco series de Nova también destacan, estando en lo más alto entre ellas dos capítulos de 'Leyla' que reúnen a cerca de 300.000 espectadores. Completan el Top 10 un capítulo de 'La que se avecina', otro de 'FBI: Most Wanted' y dos espacios de Trece: el western y 'Trece y Cope es noticia'.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 25 de Febrero de 2026
2,4%
2,2%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h Los papeles del 23F
23:04
24:36
315.000
4,0%
Leyla
21:45
23:10
294.000
2,3%
Leyla
21:32
21:45
291.000
2,3%
Emanet
15:00
16:38
290.000
3,2%
Cuando seas mía
16:38
18:15
283.000
3,9%
El amor invencible
20:05
21:32
255.000
2,4%
La que se avecina Singles, gatillazos y un ...
15:32
17:04
252.000
3,0%
FBI: Most Wanted 68 segundos
22:52
23:41
232.000
2,2%
Cine western La hora de la verdad
18:53
20:51
227.000
2,7%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:42
226.000
2,3%
Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Singles, gatillazos y un ...
15:32
17:04
252.000
3,0%
La que se avecina Una sugarbaby, un filet ...
21:01
22:55
218.000
1,7%
La que se avecina Unas placas solares, una ...
17:04
19:07
197.000
2,8%
Cine El justiciero (Death Wish)
22:55
24:59
196.000
2,6%
La que se avecina Un amor de instituto, un burro ...
19:07
21:01
166.000
1,9%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:45
23:10
294.000
2,3%
Leyla
21:32
21:45
291.000
2,3%
Emanet
15:00
16:38
290.000
3,2%
Cuando seas mía
16:38
18:15
283.000
3,9%
El amor invencible
20:05
21:32
255.000
2,4%
Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI: Most Wanted 68 segundos
22:52
23:41
232.000
2,2%
FBI: Most Wanted ¿Te enteras?
21:56
22:52
201.000
1,5%
FBI: Most Wanted Telaraña
23:41
24:37
175.000
2,7%
FBI: Most Wanted Uno-cero
21:03
21:56
172.000
1,4%
Distrito 8
20:15
26:12
165.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:52
22:39
224.000
1,7%
Forever
22:39
23:39
200.000
1,8%
Hudson & Rex
20:02
20:57
159.000
1,6%
Forever
23:39
24:32
158.000
2,3%
Forever
20:57
21:52
155.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h Los papeles del 23F
23:04
24:36
315.000
4,0%
La noche en 24h: Portada Ana Pontón-Nativel ...
22:05
23:04
218.000
1,7%
Informativo 24h
24:39
25:00
187.000
4,2%
Informativo 24h
21:43
22:05
120.000
0,9%
Deportes 2
21:38
21:43
113.000
0,9%
Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La hora de la verdad
18:53
20:51
227.000
2,7%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:42
226.000
2,3%
Tu cine Paz rota
20:51
22:15
185.000
1,5%
Sesión doble El eslabón del Niágara
16:57
18:50
180.000
2,6%
El cascabel
22:16
24:30
177.000
1,8%
Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Alienígenas El poder de los obeliscos
23:28
24:16
197.000
2,6%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
163.000
1,2%
Alienígenas Destino Chile
24:24
25:11
128.000
2,8%
¿Cómo lo hacen?
21:31
21:53
122.000
1,0%
Alienígenas La máquina de la ...
25:19
26:02
121.000
4,7%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Timecop (Policía en el tiempo)
22:11
23:47
172.000
1,5%
Cine The Order
20:43
22:11
160.000
1,3%
Cine Soldado universal
17:09
19:00
147.000
2,1%
Cine Soldado universal: El día del juicio ...
19:00
20:43
129.000
1,5%
Cine The Quest (En busca de la ciudad ...
15:28
17:09
127.000
1,5%
Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
20:10
20:30
216.000
2,3%
Los Simpson
15:26
15:51
211.000
2,3%
Los Simpson
15:01
15:26
209.000
2,3%
The Big Bang Theory
19:51
20:10
204.000
2,4%
Los Simpson
14:42
15:01
191.000
2,2%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
189.000
5,1%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:43
24:00
138.000
1,8%
Forjado a fuego El cuchillo de chef
21:53
22:40
134.000
1,0%
Forjado a fuego La espada medieval y el kopis ...
22:40
23:41
111.000
1,0%
Vida bajo cero
17:24
18:14
109.000
1,6%
Ranking Squirrel (1,2%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La bóveda
22:02
23:27
155.000
1,3%
Cine MacArthur, el general rebelde
16:57
19:02
104.000
1,5%
Cine The Day of the Jackal
14:43
16:57
99.000
1,1%
Cine Ríos de sangre
23:27
24:54
96.000
1,5%
Cine Black Jack (1968)
19:02
20:39
91.000
1,1%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:22
22:18
125.000
1,0%
Tu casa a juicio
20:29
21:22
91.000
0,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:58
16:56
85.000
1,0%
Harry Wild
23:12
24:01
80.000
0,9%
Tu casa a juicio
22:18
23:12
78.000
0,6%
Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:15
16:16
111.000
1,2%
Caso cerrado
18:17
19:09
102.000
1,4%
Caso cerrado
17:16
18:17
97.000
1,4%
Caso cerrado
16:16
17:16
92.000
1,2%
Caso cerrado
14:16
15:15
88.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Una casa de locos
20:59
21:10
164.000
1,4%
Bob Esponja
21:10
21:22
130.000
1,1%
Bob Esponja
21:22
21:33
111.000
0,9%
Una casa de locos
20:49
20:59
110.000
1,0%
Una casa de locos
20:17
20:27
107.000
1,2%
Ranking DKiss (0,7%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pecados mortales Avaricia
18:22
19:11
80.000
1,1%
Asesinos de América
16:27
18:22
80.000
1,1%
Un cadáver en el sótano
15:28
16:27
76.000
0,8%
Pecados mortales Gula
19:11
20:05
59.000
0,7%
Maestros de la restauración
07:28
08:12
50.000
3,5%
Ranking Boing (0,6%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:10
08:33
170.000
9,5%
Doraemon, el gato cósmico
14:35
14:46
136.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
14:46
14:59
117.000
1,4%
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:17
107.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
08:38
08:48
97.000
5,0%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Miércoles, 25 de Febrero de 2026