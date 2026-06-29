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AUDIENCIAS TDT 28 DE JUNIO

"La vuelta al mundo en 80 días" en Neox, lo más visto de las temáticas TDT

El cine de TRECE logra el segundo y el tercer puesto. FDF, Energy y Neox empatan en el liderazgo del día con un 2,2%.

"La vuelta al mundo en 80 días" en Neox, lo más visto de las temáticas TDT
Por RedacciónPublicado: Lunes 29 Junio 2026 10:46 (hace 26 minutos)

Audiencias Domingo 28 de Junio de 2026

  • logola1

    14,3%

  • logoantena3

    9,2%

  • logocuatro

    7,0%

  • logotelecinco

    6,9%

  • logolasexta

    4,8%

  • logola2

    2,8%

  • logofdf

    2,2%

  • logoneox

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logoteledeporte

    2,1%

  • logo13tv

    2,1%

  • logodiscoverymax

    2,0%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logodkiss

    1,5%

  • logonova

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logodivinity

    1,3%

  • logoveo7

    1,1%

  • logoclan

    0,8%

  • logoboing

    0,7%

  • logoten

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Ranking cadenas TDT Domingo, 28 de Junio de 2026

Neox 2,2%

FDF 2,2%

Energy 2,2%

Teledeporte 2,1%

TRECE 2,1%

DMAX 2,0%

BEMADtv 1,7%

Canal 24 Horas 1,6%

Atreseries 1,6%

DKiss 1,5%

Nova 1,4%

Mega (España) 1,4%

Divinity 1,3%

Veo7 1,1%

Squirrel 0,9%

Clan TVE 0,8%

Boing 0,7%

Ten 0,7%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Neox
Cine La vuelta al mundo en 80 dias(around the ...
15:21
17:38
312.000
3,5%
TRECE
Viva el cine español.tv La descarriada
16:20
17:54
308.000
3,5%
TRECE
Cine Mision de audaces
17:55
20:04
295.000
3,6%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 19 ...
19:02
20:53
281.000
3,5%
Teledeporte
Estadio 2:mundial extra
19:49
20:02
256.000
3,3%
Teledeporte
Previo futbol:campeonato de europa sub 19 ...
18:56
19:02
249.000
3,0%
Neox
Cine Timeline
17:38
19:45
248.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:54
15:21
235.000
2,7%
DMAX
Control de fronteras:españa
18:26
18:48
224.000
2,7%
Energy
Mentes criminales Siete segundos
16:30
17:21
218.000
2,5%

Ranking Neox (2,2%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Neox
Cine La vuelta al mundo en 80 dias(around the ...
15:21
17:38
312.000
3,5%
Neox
Cine Timeline
17:38
19:45
248.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:54
15:21
235.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:27
14:54
217.000
2,8%
Neox
Cine Los inmortales
19:45
22:07
180.000
2,0%

Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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FDF
El pueblo
16:26
18:00
200.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una vejacion de juju,una furia ...
19:50
22:13
195.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un churumbel,una lobotomia ...
18:00
19:50
179.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un culebron interracial,una ...
13:58
16:26
170.000
2,0%
FDF
Cine El tren de las 3:10 de james mangold
22:22
24:53
160.000
1,9%

Ranking Energy (2,2%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Energy
Mentes criminales Siete segundos
16:30
17:21
218.000
2,5%
Energy
Will trent,agente especial Caceria
22:57
23:57
200.000
2,2%
Energy
Will trent,agente especial Doscientos dolares y ...
21:57
22:57
180.000
1,6%
Energy
The Rookie Ataque y retirada
20:01
20:59
174.000
2,1%
Energy
The Rookie T.e.p
17:21
18:24
174.000
2,0%

Ranking Teledeporte (2,1%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 19 ...
19:02
20:53
281.000
3,5%
Teledeporte
Estadio 2:mundial extra
19:49
20:02
256.000
3,3%
Teledeporte
Previo futbol:campeonato de europa sub 19 ...
18:56
19:02
249.000
3,0%
Teledeporte
Gran estadio mundial
17:37
18:55
208.000
2,4%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
13:25
13:55
199.000
3,8%

Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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TRECE
Viva el cine español.tv La descarriada
16:20
17:54
308.000
3,5%
TRECE
Cine Mision de audaces
17:55
20:04
295.000
3,6%
TRECE
Tu cine Evasion o victoria
20:04
22:03
207.000
2,3%
TRECE
Viva el cine español.tv Dos chicas de ...
14:45
16:20
185.000
2,1%
TRECE
Cine Maximo riesgo
22:06
23:57
153.000
1,5%

Ranking DMAX (2,0%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DMAX
Control de fronteras:españa
18:26
18:48
224.000
2,7%
DMAX
Control de fronteras:españa
20:08
20:30
188.000
2,4%
DMAX
Tesoros al descubierto La ciudad perdida de ...
17:37
18:26
187.000
2,2%
DMAX
Control de fronteras:españa
21:04
21:26
183.000
2,0%
DMAX
Control de fronteras:españa
19:20
19:42
183.000
2,4%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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BEMADtv
Cine Shanghai kid:del este al oeste
17:48
19:46
188.000
2,3%
BEMADtv
Cine El esmoquin
16:11
17:48
171.000
1,9%
BEMADtv
Cine Dolor y dinero
21:47
24:31
164.000
1,8%
BEMADtv
Cine Los rebeldes de shanghai
19:46
21:47
141.000
1,6%
BEMADtv
Cine La furia de chicago
14:32
16:11
94.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:55
15:21
181.000
2,1%
Canal 24 Horas
Teledeporte:directo al mundial
15:22
15:52
172.000
1,9%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:29
119.000
1,1%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
08:00
14:54
115.000
3,3%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
23:00
23:24
111.000
1,2%

Ranking Atreseries (1,6%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Atreseries
Crimen en el pacifico Raid mortal
21:52
22:53
153.000
1,4%
Atreseries
Crimen en el pacifico Raid mortal(2 parte)
22:53
23:54
125.000
1,4%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:04
21:52
106.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el pacifico Asesinatos en serie
23:54
24:55
86.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el pacifico Asesinatos en serie(2 ...
24:55
25:54
73.000
2,4%

Ranking DKiss (1,5%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
23:03
24:00
141.000
1,6%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
22:04
23:02
128.000
1,2%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:17
21:05
118.000
1,5%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
21:05
22:04
117.000
1,2%
DKiss
Mi casa soñada
14:24
14:48
109.000
1,4%

Ranking Nova (1,4%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Nova
La tormenta
21:01
22:00
164.000
1,7%
Nova
La tormenta
20:01
21:01
161.000
2,0%
Nova
La tormenta
17:49
18:09
154.000
1,8%
Nova
La tormenta
18:09
19:05
151.000
1,8%
Nova
La tormenta
19:05
20:01
150.000
1,9%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:11
22:32
177.000
1,7%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:32
24:20
174.000
1,9%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:57
21:10
120.000
1,5%
Mega (España)
¿Quién da más? Las palabras malditas
15:29
15:49
119.000
1,3%
Mega (España)
¿Quién da más? Indiana ivy y el templo de ...
14:05
14:25
107.000
1,6%

Ranking Divinity (1,3%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Sandra y kyle
21:16
22:24
151.000
1,4%
Divinity
La casa de mis sueños Kathleen y steve
17:47
18:34
117.000
1,4%
Divinity
La casa de mis sueños Kate y dave
18:34
19:22
116.000
1,4%
Divinity
La casa de mis sueños Megan y greg
20:11
21:16
106.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Rose y gian carlo
19:22
20:11
103.000
1,3%

Ranking Veo7 (1,1%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:47
22:38
158.000
1,4%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:38
23:25
136.000
1,3%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:02
21:47
135.000
1,4%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Tierra ...
23:25
24:10
129.000
1,6%
Veo7
Navy, investigacion criminal Yankee blanco
24:10
25:00
82.000
1,5%

Ranking Squirrel (0,9%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Squirrel
Cine Stronghold,el gigante de piedra
15:04
16:52
108.000
1,2%
Squirrel
Cine Conspiracion en hollywood
22:05
23:46
90.000
0,9%
Squirrel
Cine El ultimo guerrero(2017)
16:52
18:34
88.000
1,0%
Squirrel
Cine Gunpowder milkshake(coctel explosivo)
20:10
22:05
79.000
0,9%
Squirrel
Cine No hay piedad
18:34
20:10
57.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Clan TVE
Cine Toy story 4
15:25
16:54
117.000
1,3%
Clan TVE
Cine Voy a pasarmelo bien
21:35
23:18
79.000
0,7%
Clan TVE
Vida la veterinaria
11:41
11:52
73.000
2,2%
Clan TVE
Los casagrandes
19:23
19:33
72.000
0,9%
Clan TVE
Vida la veterinaria
11:18
11:29
71.000
2,2%

Ranking Boing (0,7%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Boing
Doraemon,el gato cosmico
22:05
22:20
92.000
0,8%
Boing
Los thunderman Jovenes abandonados
22:26
22:47
88.000
0,8%
Boing
El show de tom y jerry
17:50
17:57
84.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:37
14:48
79.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:27
14:37
79.000
1,1%

Ranking Ten (0,7%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ten
El asesinato de atraccion fatal Obsesion o ...
24:59
25:49
72.000
2,4%
Ten
El asesinato de atraccion fatal La amante y el ...
24:03
24:59
71.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
19:13
20:05
70.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
17:24
18:22
63.000
0,7%
Ten
Crimenes en las vegas
23:05
24:03
56.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Domingo, 28 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Real Madrid TV
Cine Hulk
21:37
24:01
72.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Ursus en el valle de los leones
15:35
17:14
45.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine El virginiano(1969)
24:02
25:43
43.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Bermudas:la cueva de los tiburones
17:14
18:50
38.000
0,4%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La decimotercera ...
19:04
21:00
29.000
0,4%
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