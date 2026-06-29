El Sudáfrica - Canadá del Mundial 2026 y "Cowboys & Aliens" lideran la noche del domingo

Audiencias Domingo 28 de Junio de 2026
14,3%
9,2%
7,0%
6,9%
4,8%
2,8%
2,2%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,1%
0,8%
0,7%
0,7%
0,4%
0,0%
0,0%
Prime time
Fútbol: Copa Mundial 2.612.000 24,9%
Película de la semana 1.093.000 14,8%
Imprescindibles256.000 2,4%
Yo, Ocaña256.000 2,4%
Me meto en un jardín 274.000 2,6%
Me meto en un jardín 208.000 2,7%
Antena 3 presenta 790.000 7,2%
Una nueva vida748.000 8,8%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21416.000 4,1%
Cuarto milenio: Avance611.000 5,5%
Cuarto milenio501.000 6,6%
Cine 5 estrellas 777.000 8,1%
Anatomía de... 458.000 4,2%
Anatomía de... 379.000 3,9%
Anatomía de... 190.000 3,2%
Late night
Cine 196.000 7,4%
Locomía 130.000 2,8%
Locomía 104.000 3,9%
Locomía 90.000 4,9%
Una nueva vida153.000 5,6%
Cuarto milenio212.000 7,3%
El precio justo: La casa por la ventana198.000 6,3%
Anatomía de... 131.000 4,5%
La casa del juego de PokerStars45.000 2,4%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al Mundial1.187.000 13,1%
Sesión de tarde 911.000 10,5%
Sesión de tarde 2 605.000 7,7%
FIFA World Cup 20262.403.000 23,6%
Saber y ganar: Fin de semana431.000 4,8%
Grandes documentales274.000 3,2%
Ningaloo: La maravilla del océano de Australia 321.000 3,6%
Atlántico norte: El océano oscuro 263.000 3,0%
En la naturaleza: India 231.000 2,8%
Documentales de la 2249.000 3,2%
Planeta en peligro 249.000 3,2%
De tapas por España 208.000 2,6%
La gran aventura de la lengua española 191.000 2,1%
Multicine 899.000 10,1%
Multicine 2 665.000 8,0%
Multicine 3 501.000 6,3%
Home cinema 822.000 9,3%
Home cinema 2 648.000 8,0%
El show de Paz590.000 6,7%
Fiesta717.000 8,9%
La Roca400.000 4,7%
Mañana
Agrosfera152.000 24,1%
Viaje al centro de la tele 261.000 10,0%
Viaje al centro de la tele 341.000 10,6%
Viaje al centro de la tele 431.000 11,4%
D Corazón619.000 10,0%
Fortalezas asediadas 8.000 1,0%
Los conciertos de la 2 41.000 3,5%
Medina36.000 2,1%
Buenas noticias TV49.000 2,5%
Shalom45.000 2,1%
Últimas preguntas56.000 2,2%
El día del Señor198.000 6,5%
Santa misa199.000 6,5%
Pueblo de Dios 112.000 3,4%
El viajero 74.000 2,0%
El escarabajo verde 71.000 1,8%
Flash moda78.000 1,6%
RTVE responde53.000 1,0%
Caminos de Sefarad: Diario de una ciclista109.000 1,5%
Saber y ganar: Fin de semana160.000 1,8%
Los más...62.000 5,3%
Los más TV62.000 5,3%
La Voz Kids: Audiciones175.000 5,9%
Centímetros cúbicos144.000 5,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 372.000 8,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 615.000 11,6%
La ruleta de la suerte1.173.000 16,2%
Love shopping TV3.000 0,5%
¡Toma salami! 5.000 0,8%
¡Toma salami! 24.000 2,9%
Volando voy 80.000 5,4%
Volando voy 231.000 8,5%
Viajeros Cuatro 294.000 8,6%
Viajeros Cuatro 429.000 9,1%
Amor... ¡o lo que surja!20.000 2,0%
Amor... ¡o lo que surja!75.000 3,4%
El precio justo 184.000 5,8%
El precio justo270.000 6,4%
El precio justo434.000 6,3%
Equipo de investigación 46.000 6,1%
Aruser@s weekend153.000 8,5%
Equipo de investigación 155.000 5,1%
Equipo de investigación 141.000 4,0%
Equipo de investigación 209.000 4,3%
Informativos
La sobremesa del domingo 28 de junio confirma el dominio de Antena 3, pero con un matiz relevante respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' sube +2,0 puntos hasta el 21,2%, ampliando la ventaja sobre una La 1 que, por el contrario, acusa un notable retroceso. 'Telediario fin de semana 1' cae -2,2 puntos respecto al domingo anterior, quedándose en un 11,8% que contrasta con el 14,0% de la semana pasada. El hundimiento más llamativo, sin embargo, llega en la segunda edición: 'Telediario fin de semana 2' desploma su share -10,2 puntos, del 19,3% al 9,1%, una caída que en buena medida se explica por el cambio de horario y su duración antes del fútbol. En el resto de la franja, 'Noticias Cuatro 1' aguanta con estabilidad en torno al 9,9% y 'laSexta noticias 14h' mejora ligeramente +0,3 puntos hasta el 7,1%.
En la noche, el movimiento más destacado es el de 'laSexta noticias 20h', que da un salto de +4,0 puntos respecto al domingo anterior para situarse en el 8,8%, su mejor registro reciente en esa franja. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' cede -1,5 puntos hasta el 11,2%, aunque mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede -0,4 puntos hasta el 8,0%, mientras 'Noticias Cuatro 2' sube con fuerza +3,1 puntos hasta el 7,8%, su mejor dato en semanas.
Fin de semana 24h107.000 19,0%
Fin de semana 24h257.000 19,1%
Teled. fin semana 11.037.000 11,8%
Teled. fin semana 2739.000 9,1%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.894.000 21,2%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.048.000 11,2%
Noticias Cuatro 1682.000 9,9%
El desmarque Cuatro 1509.000 5,8%
Noticias Cuatro 2620.000 7,8%
Informativos Telecinco 15:00677.000 7,6%
Informativos Telecinco 21:00741.000 8,0%
laSexta noticias 14h494.000 7,1%
La Sexta deportes 1295.000 3,4%
laSexta noticias 20h705.000 8,8%
La Sexta deportes 2332.000 3,4%
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