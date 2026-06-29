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Audiencias El Sudáfrica - Canadá del Mundial 2026 y 'Cowboys & Aliens' lideran la noche del domingo

AUDIENCIAS DOMINGO 28 DE JUNIO

El Sudáfrica - Canadá del Mundial 2026 y "Cowboys & Aliens" lideran la noche del domingo

El partido consigue un 24,9% con 2,6 millones, mientras que la película aprovecha el arrastre y anota un 14,8%. La 1 lidera con un 14,3% y Cuatro supera a Telecinco.

El Sudáfrica - Canadá del Mundial 2026 y "Cowboys & Aliens" lideran la noche del domingo
©Paramount Pictures
Por RedacciónPublicado: Lunes 29 Junio 2026 09:19 (hace 21 minutos)

Audiencias Domingo 28 de Junio de 2026

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    14,3%

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    9,2%

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    7,0%

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Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial 2.612.000 24,9%

Película de la semana 1.093.000 14,8%

La 2

Imprescindibles256.000 2,4%

Yo, Ocaña256.000 2,4%

Me meto en un jardín 274.000 2,6%

Me meto en un jardín 208.000 2,7%

Antena 3

Antena 3 presenta 790.000 7,2%

Una nueva vida748.000 8,8%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21416.000 4,1%

Cuarto milenio: Avance611.000 5,5%

Cuarto milenio501.000 6,6%

Telecinco

Cine 5 estrellas 777.000 8,1%

laSexta

Anatomía de... 458.000 4,2%

Anatomía de... 379.000 3,9%

Anatomía de... 190.000 3,2%

Late night

La 1

Cine 196.000 7,4%

La 2

Locomía 130.000 2,8%

Locomía 104.000 3,9%

Locomía 90.000 4,9%

Antena 3

Una nueva vida153.000 5,6%

Cuatro

Cuarto milenio212.000 7,3%

Telecinco

El precio justo: La casa por la ventana198.000 6,3%

laSexta

Anatomía de... 131.000 4,5%

La casa del juego de PokerStars45.000 2,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.187.000 13,1%

Sesión de tarde 911.000 10,5%

Sesión de tarde 2 605.000 7,7%

FIFA World Cup 20262.403.000 23,6%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana431.000 4,8%

Grandes documentales274.000 3,2%

Ningaloo: La maravilla del océano de Australia 321.000 3,6%

Atlántico norte: El océano oscuro 263.000 3,0%

En la naturaleza: India 231.000 2,8%

Documentales de la 2249.000 3,2%

Planeta en peligro 249.000 3,2%

De tapas por España 208.000 2,6%

La gran aventura de la lengua española 191.000 2,1%

Antena 3

Multicine 899.000 10,1%

Multicine 2 665.000 8,0%

Multicine 3 501.000 6,3%

Cuatro

Home cinema 822.000 9,3%

Home cinema 2 648.000 8,0%

Telecinco

El show de Paz590.000 6,7%

Fiesta717.000 8,9%

laSexta

La Roca400.000 4,7%

Mañana

La 1

Agrosfera152.000 24,1%

Viaje al centro de la tele 261.000 10,0%

Viaje al centro de la tele 341.000 10,6%

Viaje al centro de la tele 431.000 11,4%

D Corazón619.000 10,0%

La 2

Fortalezas asediadas 8.000 1,0%

Los conciertos de la 2 41.000 3,5%

Medina36.000 2,1%

Buenas noticias TV49.000 2,5%

Shalom45.000 2,1%

Últimas preguntas56.000 2,2%

El día del Señor198.000 6,5%

Santa misa199.000 6,5%

Pueblo de Dios 112.000 3,4%

El viajero 74.000 2,0%

El escarabajo verde 71.000 1,8%

Flash moda78.000 1,6%

RTVE responde53.000 1,0%

Caminos de Sefarad: Diario de una ciclista109.000 1,5%

Saber y ganar: Fin de semana160.000 1,8%

Antena 3

Los más...62.000 5,3%

Los más TV62.000 5,3%

La Voz Kids: Audiciones175.000 5,9%

Centímetros cúbicos144.000 5,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 372.000 8,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 615.000 11,6%

La ruleta de la suerte1.173.000 16,2%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,5%

¡Toma salami! 5.000 0,8%

¡Toma salami! 24.000 2,9%

Volando voy 80.000 5,4%

Volando voy 231.000 8,5%

Viajeros Cuatro 294.000 8,6%

Viajeros Cuatro 429.000 9,1%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!20.000 2,0%

Amor... ¡o lo que surja!75.000 3,4%

El precio justo 184.000 5,8%

El precio justo270.000 6,4%

El precio justo434.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación 46.000 6,1%

Aruser@s weekend153.000 8,5%

Equipo de investigación 155.000 5,1%

Equipo de investigación 141.000 4,0%

Equipo de investigación 209.000 4,3%

Informativos

La sobremesa del domingo 28 de junio confirma el dominio de Antena 3, pero con un matiz relevante respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' sube +2,0 puntos hasta el 21,2%, ampliando la ventaja sobre una La 1 que, por el contrario, acusa un notable retroceso. 'Telediario fin de semana 1' cae -2,2 puntos respecto al domingo anterior, quedándose en un 11,8% que contrasta con el 14,0% de la semana pasada. El hundimiento más llamativo, sin embargo, llega en la segunda edición: 'Telediario fin de semana 2' desploma su share -10,2 puntos, del 19,3% al 9,1%, una caída que en buena medida se explica por el cambio de horario y su duración antes del fútbol. En el resto de la franja, 'Noticias Cuatro 1' aguanta con estabilidad en torno al 9,9% y 'laSexta noticias 14h' mejora ligeramente +0,3 puntos hasta el 7,1%.

En la noche, el movimiento más destacado es el de 'laSexta noticias 20h', que da un salto de +4,0 puntos respecto al domingo anterior para situarse en el 8,8%, su mejor registro reciente en esa franja. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' cede -1,5 puntos hasta el 11,2%, aunque mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede -0,4 puntos hasta el 8,0%, mientras 'Noticias Cuatro 2' sube con fuerza +3,1 puntos hasta el 7,8%, su mejor dato en semanas.

La 1

Fin de semana 24h107.000 19,0%

Fin de semana 24h257.000 19,1%

Teled. fin semana 11.037.000 11,8%

Teled. fin semana 2739.000 9,1%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.894.000 21,2%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.048.000 11,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1682.000 9,9%

El desmarque Cuatro 1509.000 5,8%

Noticias Cuatro 2620.000 7,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00677.000 7,6%

Informativos Telecinco 21:00741.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h494.000 7,1%

La Sexta deportes 1295.000 3,4%

laSexta noticias 20h705.000 8,8%

La Sexta deportes 2332.000 3,4%

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