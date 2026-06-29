El Sudáfrica - Canadá del Mundial 2026 y "Cowboys & Aliens" lideran la noche del domingo

Por Redacción |

Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial Sudáfrica-Canadá: 1/16 2.612.000 24,9% Película de la semana Cowboys & Aliens 1.093.000 14,8%

La 2

Imprescindibles256.000 2,4% Yo, Ocaña256.000 2,4% Me meto en un jardín Sor Lucía Caram 274.000 2,6% Me meto en un jardín Óscar Camps 208.000 2,7%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 790.000 7,2% Una nueva vida748.000 8,8%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21416.000 4,1% Cuarto milenio: Avance611.000 5,5% Cuarto milenio501.000 6,6%

Telecinco

Cine 5 estrellas Los descendientes (2010) 777.000 8,1%

laSexta

Anatomía de... La baronesa encadenada 458.000 4,2% Anatomía de... Un Ecce Homo 379.000 3,9% Anatomía de... Una estafa piramidal 190.000 3,2%

Late night

La 1

Cine El dilema (The Insider) 196.000 7,4%

La 2

Locomía Sexo, Ibiza, Locomía 130.000 2,8% Locomía Rumba, Samba, Mambo 104.000 3,9% Locomía Adiós, Abanico, Adiós 90.000 4,9%

Antena 3

Una nueva vida153.000 5,6%

Cuatro

Cuarto milenio212.000 7,3%

Telecinco

El precio justo: La casa por la ventana198.000 6,3%

laSexta

Anatomía de... La riada de Biescas 131.000 4,5% La casa del juego de PokerStars45.000 2,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.187.000 13,1% Sesión de tarde Coco Chanel 911.000 10,5% Sesión de tarde 2 El aniversario (2025) 605.000 7,7% FIFA World Cup 20262.403.000 23,6%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana431.000 4,8% Grandes documentales274.000 3,2% Ningaloo: La maravilla del océano de Australia Colisiones 321.000 3,6% Atlántico norte: El océano oscuro Descubriendo la vida 263.000 3,0% En la naturaleza: India Gibón en crecimiento 231.000 2,8% Documentales de la 2249.000 3,2% Planeta en peligro California 249.000 3,2% De tapas por España Lugo: Descubre la belleza del verde paisaje gallego 208.000 2,6% La gran aventura de la lengua española La llegada de la Academia 191.000 2,1%

Antena 3

Multicine La desaparición de Raven 899.000 10,1% Multicine 2 Indefensa ante el amor 665.000 8,0% Multicine 3 El té del amor 501.000 6,3%

Cuatro

Home cinema Sahara 822.000 9,3% Home cinema 2 Eragon 648.000 8,0%

Telecinco

El show de Paz590.000 6,7% Fiesta717.000 8,9%

laSexta

La Roca400.000 4,7%

Mañana

La 1

Agrosfera152.000 24,1% Viaje al centro de la tele Música en la tribu 261.000 10,0% Viaje al centro de la tele Momentazos eurovisivos 341.000 10,6% Viaje al centro de la tele Versión española 431.000 11,4% D Corazón619.000 10,0%

La 2

Fortalezas asediadas Constantinopla: La colisión entre dos imperios 8.000 1,0% Los conciertos de la 2 Ciclo coral Auralia (2 parte) 41.000 3,5% Medina36.000 2,1% Buenas noticias TV49.000 2,5% Shalom45.000 2,1% Últimas preguntas56.000 2,2% El día del Señor198.000 6,5% Santa misa199.000 6,5% Pueblo de Dios La alegría de Calulo 112.000 3,4% El viajero 48 horas en Salzburgo 74.000 2,0% El escarabajo verde Mujeres de tierra y sal 71.000 1,8% Flash moda78.000 1,6% RTVE responde53.000 1,0% Caminos de Sefarad: Diario de una ciclista109.000 1,5% Saber y ganar: Fin de semana160.000 1,8%

Antena 3

Los más...62.000 5,3% Los más TV62.000 5,3% La Voz Kids: Audiciones175.000 5,9% Centímetros cúbicos144.000 5,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Gallineta con guisantes y almejas 372.000 8,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Alubias blancas con chorizo y jamón 615.000 11,6% La ruleta de la suerte1.173.000 16,2%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,5% ¡Toma salami! ¿Y tú de qué vas? 5.000 0,8% ¡Toma salami! Ídolos de los 90 24.000 2,9% Volando voy Valle de Cabuérniga 80.000 5,4% Volando voy Alto Mijares, Castellón 231.000 8,5% Viajeros Cuatro A Coruña 294.000 8,6% Viajeros Cuatro Israel 429.000 9,1%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!20.000 2,0% Amor... ¡o lo que surja!75.000 3,4% El precio justo Cesta de la compra 184.000 5,8% El precio justo270.000 6,4% El precio justo434.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación Cáncer S.L. 46.000 6,1% Aruser@s weekend153.000 8,5% Equipo de investigación El sanador 155.000 5,1% Equipo de investigación En el nombre de Nadia 141.000 4,0% Equipo de investigación España tiembla 209.000 4,3%

Informativos

La sobremesa del domingo 28 de junio confirma el dominio de Antena 3, pero con un matiz relevante respecto a hace siete días: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' sube +2,0 puntos hasta el 21,2%, ampliando la ventaja sobre una La 1 que, por el contrario, acusa un notable retroceso. 'Telediario fin de semana 1' cae -2,2 puntos respecto al domingo anterior, quedándose en un 11,8% que contrasta con el 14,0% de la semana pasada. El hundimiento más llamativo, sin embargo, llega en la segunda edición: 'Telediario fin de semana 2' desploma su share -10,2 puntos, del 19,3% al 9,1%, una caída que en buena medida se explica por el cambio de horario y su duración antes del fútbol. En el resto de la franja, 'Noticias Cuatro 1' aguanta con estabilidad en torno al 9,9% y 'laSexta noticias 14h' mejora ligeramente +0,3 puntos hasta el 7,1%.

En la noche, el movimiento más destacado es el de 'laSexta noticias 20h', que da un salto de +4,0 puntos respecto al domingo anterior para situarse en el 8,8%, su mejor registro reciente en esa franja. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' cede -1,5 puntos hasta el 11,2%, aunque mantiene el liderazgo nocturno con comodidad. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede -0,4 puntos hasta el 8,0%, mientras 'Noticias Cuatro 2' sube con fuerza +3,1 puntos hasta el 7,8%, su mejor dato en semanas.

La 1

Fin de semana 24h107.000 19,0% Fin de semana 24h257.000 19,1% Teled. fin semana 11.037.000 11,8% Teled. fin semana 2739.000 9,1%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.894.000 21,2% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.048.000 11,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1682.000 9,9% El desmarque Cuatro 1509.000 5,8% Noticias Cuatro 2620.000 7,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00677.000 7,6% Informativos Telecinco 21:00741.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h494.000 7,1% La Sexta deportes 1295.000 3,4% laSexta noticias 20h705.000 8,8% La Sexta deportes 2332.000 3,4%

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