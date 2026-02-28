Lo más visto del viernes 27 de febrero de 2026 es la ficción 'Leyla' en el prime time de Nova, reuniendo a 273.000 espectadores con un 2,6% de share. Sin embargo, el cine western de Trece se queda muy cerca en cuanto a espectadores se refiere al reunir a 264.000 en la tarde del canal, anotando un 3,5%. El top 10 se completa con entradas muy heterogéneas, como por ejemplo con episodios de 'CSI Miami' o la película de la noche de Neox. En el cómputo diario, cuatro cadenas se reparten la jornada al empatar todas con un 2,1%: FDF, Energy, Nova y Atreseries.
Ranking cadenas TDT Viernes, 27 de Febrero de 2026
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
1,9%
1,9%
1,6%
1,5%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
Ranking programas TDT Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:32
23:10
273.000
2,6%
Cine western - La novia salvaje
18:28
20:22
264.000
3,5%
Emanet
15:01
16:40
247.000
2,8%
El amor invencible
20:05
21:32
246.000
2,6%
CSI Miami - Un hijo peligroso
22:23
23:12
241.000
2,3%
CSI Miami - Ciberfamosa
23:12
24:08
224.000
2,6%
Cine - Diablo (a man apart)
22:02
24:23
218.000
2,3%
CSI Miami - Nacido para matar
21:32
22:23
211.000
1,9%
The Big Bang Theory
19:05
19:31
206.000
2,8%
La que se avecina - Una novia virtual, una pretty ...
20:26
22:25
205.000
2,0%
Ranking FDF (2,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - Una novia virtual, una pretty ...
20:26
22:25
205.000
2,0%
La que se avecina - Un mayorista reinsertado, un ...
22:25
24:12
194.000
2,1%
La que se avecina - Un soltero, un yogur con fibra y ...
14:28
16:29
168.000
2,0%
La que se avecina - Unos pitufos terroristas, un ...
16:29
18:33
159.000
2,1%
La que se avecina - Una presidenta acorralada, un ...
24:12
26:13
150.000
3,4%
Ranking Energy (2,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI Miami - Un hijo peligroso
22:23
23:12
241.000
2,3%
CSI Miami - Ciberfamosa
23:12
24:08
224.000
2,6%
CSI Miami - Nacido para matar
21:32
22:23
211.000
1,9%
CSI Miami - Interruptor de emergencia
20:23
21:32
191.000
1,9%
CSI Miami - Revelación
24:08
25:03
179.000
3,0%
Ranking Nova (2,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:32
23:10
273.000
2,6%
Emanet
15:01
16:40
247.000
2,8%
El amor invencible
20:05
21:32
246.000
2,6%
Marina
18:15
20:05
199.000
2,7%
Cuando seas mía
16:41
18:15
186.000
2,5%
Ranking Atreseries (2,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
20:54
26:14
202.000
2,6%
Hudson & Rex
18:09
19:04
172.000
2,4%
Hudson & Rex
16:13
17:22
172.000
2,2%
Hudson & Rex
17:22
18:09
164.000
2,3%
Hudson & Rex
19:04
19:58
140.000
1,9%
Ranking Neox (1,9%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Diablo (a man apart)
22:02
24:23
218.000
2,3%
The Big Bang Theory
19:05
19:31
206.000
2,8%
The Big Bang Theory
19:31
19:56
205.000
2,7%
Los Simpson
15:23
15:48
204.000
2,3%
Los Simpson
14:59
15:23
203.000
2,3%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Operación Camarón
18:59
20:47
204.000
2,5%
Cine - Lo dejo cuando quiera
20:47
22:24
194.000
1,8%
Cine - ¡Vaya vacaciones! (2023)
17:28
18:59
178.000
2,5%
Cine - Malnazidos
22:24
24:17
173.000
1,9%
Cine - Cien años de perdón
24:17
25:47
127.000
2,7%
Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
16:54
17:53
148.000
2,0%
Curiosidades de la tierra
23:25
24:16
137.000
1,7%
Arqueología en la oscuridad - rituales ocultos del ...
22:28
23:17
125.000
1,2%
La fiebre del oro
15:54
16:53
123.000
1,5%
Arqueología en la oscuridad - los guardianes de las ...
21:31
22:20
120.000
1,1%
Ranking TRECE (1,5%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western - La novia salvaje
18:28
20:22
264.000
3,5%
Tu cine - una vida por otra
20:22
22:07
199.000
2,0%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
186.000
2,0%
Classics: presentación - el puente sobre el río Kwai ...
22:07
22:12
160.000
1,5%
Sesion doble - twin dragons
16:41
18:25
119.000
1,6%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
16:38
17:30
148.000
1,9%
Vida bajo cero
15:32
16:38
137.000
1,6%
Vida bajo cero
17:30
18:21
133.000
1,9%
La casa de empeños
19:52
20:12
115.000
1,4%
Forjado a fuego - el sable de Napoleón
21:15
22:03
102.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,2%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - ataque terrorista
22:02
23:29
141.000
1,4%
Cine - el hombre del presidente 2
19:12
20:38
127.000
1,6%
Justicia extrema - punto de intercambio
20:38
22:02
120.000
1,2%
Cine - el hombre del presidente
17:45
19:12
108.000
1,5%
Cine - rescate en el mar del norte
16:10
17:45
107.000
1,4%
Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: clínica dermatológica
22:11
23:11
123.000
1,2%
Asesinos de América
16:30
17:30
118.000
1,5%
Dra. Emma: clínica dermatológica
21:11
22:11
111.000
1,0%
Dra. Emma: clínica dermatológica
23:11
24:12
106.000
1,2%
Asesinos de América
17:30
18:27
93.000
1,3%
Ranking Ten (1,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:10
16:10
107.000
1,2%
Caso cerrado
19:04
20:01
105.000
1,4%
Caso cerrado
16:10
17:11
104.000
1,3%
Caso cerrado
17:11
18:11
103.000
1,4%
Caso cerrado
18:11
19:04
99.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Europa 2026
22:24
22:57
114.000
1,1%
Telediario 2
20:58
21:39
113.000
1,1%
Telediario 1
14:57
15:35
111.000
1,3%
Informativo 24h
21:43
22:24
101.000
0,9%
D.reg(informativo 24h)
20:27
20:55
89.000
1,0%
Ranking Divinity (0,9%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
18:38
19:26
104.000
1,4%
Tu casa a juicio
20:22
21:22
98.000
1,0%
Tu casa a juicio
19:26
20:22
96.000
1,2%
Tu casa a juicio
21:22
22:19
85.000
0,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:42
18:38
80.000
1,1%
Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - El retorno de los Thunderman
21:30
22:44
124.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:18
14:29
114.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
21:14
21:23
109.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
14:33
14:44
107.000
1,4%
Doraemon, el gato cósmico
14:08
14:18
106.000
1,7%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Como en casa en ningún sitio
22:53
24:09
88.000
1,0%
La noche clan
21:07
24:09
84.000
0,8%
Cine - Sígueme el rollo
21:07
22:52
80.000
0,8%
La casa de Mickey Mouse
08:09
08:31
56.000
3,2%
Cuéntame cómo paso - gracias por las flores ...
25:18
26:30
50.000
1,8%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Baloncesto: clasificación mundial - Ucrania-España ...
14:01
15:55
86.000
1,1%
Atletismo: campeonato de España de pista cubierta ...