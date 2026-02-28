FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 27 DE FEBRERO

'Leyla' (2,6%) de Nova lidera, superando por poco al western de Trece, y cuatro cadenas se reparten el día

FDF, Energy, Nova y Atreseries promedian un 2,1% en el share diario.

Por RedacciónPublicado: Sábado 28 Febrero 2026 10:15 (hace 12 horas)

Audiencias Viernes 27 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,6%

  • logola1

    11,4%

  • logotelecinco

    9,2%

  • logolasexta

    6,1%

  • logocuatro

    5,7%

  • logola2

    3,3%

  • logofdf

    2,1%

  • logonova

    2,1%

  • logoenergy

    2,1%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logoneox

    1,9%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logo13tv

    1,5%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoten

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logodivinity

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Lo más visto del viernes 27 de febrero de 2026 es la ficción 'Leyla' en el prime time de Nova, reuniendo a 273.000 espectadores con un 2,6% de share. Sin embargo, el cine western de Trece se queda muy cerca en cuanto a espectadores se refiere al reunir a 264.000 en la tarde del canal, anotando un 3,5%. El top 10 se completa con entradas muy heterogéneas, como por ejemplo con episodios de 'CSI Miami' o la película de la noche de Neox. En el cómputo diario, cuatro cadenas se reparten la jornada al empatar todas con un 2,1%: FDF, Energy, Nova y Atreseries.

Neox marca un 2,3% en la noche con la película &#39;Diablo&#39;
Neox marca un 2,3% en la noche con la película 'Diablo'

Ranking cadenas TDT Viernes, 27 de Febrero de 2026

FDF 2,1%

Energy 2,1%

Nova 2,1%

Atreseries 2,1%

Neox 1,9%

BEMADtv 1,9%

DMAX 1,6%

TRECE 1,5%

Mega (España) 1,2%

Squirrel 1,2%

DKiss 1,1%

Ten 1,1%

Canal 24 Horas 1,0%

Divinity 0,9%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,7%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:32
23:10
273.000
2,6%
TRECE
Cine western - La novia salvaje
18:28
20:22
264.000
3,5%
Nova
Emanet
15:01
16:40
247.000
2,8%
Nova
El amor invencible
20:05
21:32
246.000
2,6%
Energy
CSI Miami - Un hijo peligroso
22:23
23:12
241.000
2,3%
Energy
CSI Miami - Ciberfamosa
23:12
24:08
224.000
2,6%
Neox
Cine - Diablo (a man apart)
22:02
24:23
218.000
2,3%
Energy
CSI Miami - Nacido para matar
21:32
22:23
211.000
1,9%
Neox
The Big Bang Theory
19:05
19:31
206.000
2,8%
FDF
La que se avecina - Una novia virtual, una pretty ...
20:26
22:25
205.000
2,0%

Ranking FDF (2,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - Una novia virtual, una pretty ...
20:26
22:25
205.000
2,0%
FDF
La que se avecina - Un mayorista reinsertado, un ...
22:25
24:12
194.000
2,1%
FDF
La que se avecina - Un soltero, un yogur con fibra y ...
14:28
16:29
168.000
2,0%
FDF
La que se avecina - Unos pitufos terroristas, un ...
16:29
18:33
159.000
2,1%
FDF
La que se avecina - Una presidenta acorralada, un ...
24:12
26:13
150.000
3,4%

Ranking Energy (2,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI Miami - Un hijo peligroso
22:23
23:12
241.000
2,3%
Energy
CSI Miami - Ciberfamosa
23:12
24:08
224.000
2,6%
Energy
CSI Miami - Nacido para matar
21:32
22:23
211.000
1,9%
Energy
CSI Miami - Interruptor de emergencia
20:23
21:32
191.000
1,9%
Energy
CSI Miami - Revelación
24:08
25:03
179.000
3,0%

Ranking Nova (2,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:32
23:10
273.000
2,6%
Nova
Emanet
15:01
16:40
247.000
2,8%
Nova
El amor invencible
20:05
21:32
246.000
2,6%
Nova
Marina
18:15
20:05
199.000
2,7%
Nova
Cuando seas mía
16:41
18:15
186.000
2,5%

Ranking Atreseries (2,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:54
26:14
202.000
2,6%
Atreseries
Hudson & Rex
18:09
19:04
172.000
2,4%
Atreseries
Hudson & Rex
16:13
17:22
172.000
2,2%
Atreseries
Hudson & Rex
17:22
18:09
164.000
2,3%
Atreseries
Hudson & Rex
19:04
19:58
140.000
1,9%

Ranking Neox (1,9%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine - Diablo (a man apart)
22:02
24:23
218.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
19:05
19:31
206.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
19:31
19:56
205.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:23
15:48
204.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:59
15:23
203.000
2,3%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - Operación Camarón
18:59
20:47
204.000
2,5%
BEMADtv
Cine - Lo dejo cuando quiera
20:47
22:24
194.000
1,8%
BEMADtv
Cine - ¡Vaya vacaciones! (2023)
17:28
18:59
178.000
2,5%
BEMADtv
Cine - Malnazidos
22:24
24:17
173.000
1,9%
BEMADtv
Cine - Cien años de perdón
24:17
25:47
127.000
2,7%

Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:54
17:53
148.000
2,0%
DMAX
Curiosidades de la tierra
23:25
24:16
137.000
1,7%
DMAX
Arqueología en la oscuridad - rituales ocultos del ...
22:28
23:17
125.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
15:54
16:53
123.000
1,5%
DMAX
Arqueología en la oscuridad - los guardianes de las ...
21:31
22:20
120.000
1,1%

Ranking TRECE (1,5%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western - La novia salvaje
18:28
20:22
264.000
3,5%
TRECE
Tu cine - una vida por otra
20:22
22:07
199.000
2,0%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
186.000
2,0%
TRECE
Classics: presentación - el puente sobre el río Kwai ...
22:07
22:12
160.000
1,5%
TRECE
Sesion doble - twin dragons
16:41
18:25
119.000
1,6%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:38
17:30
148.000
1,9%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:32
16:38
137.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:30
18:21
133.000
1,9%
Mega (España)
La casa de empeños
19:52
20:12
115.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego - el sable de Napoleón
21:15
22:03
102.000
1,0%

Ranking Squirrel (1,2%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - ataque terrorista
22:02
23:29
141.000
1,4%
Squirrel
Cine - el hombre del presidente 2
19:12
20:38
127.000
1,6%
Squirrel
Justicia extrema - punto de intercambio
20:38
22:02
120.000
1,2%
Squirrel
Cine - el hombre del presidente
17:45
19:12
108.000
1,5%
Squirrel
Cine - rescate en el mar del norte
16:10
17:45
107.000
1,4%

Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: clínica dermatológica
22:11
23:11
123.000
1,2%
DKiss
Asesinos de América
16:30
17:30
118.000
1,5%
DKiss
Dra. Emma: clínica dermatológica
21:11
22:11
111.000
1,0%
DKiss
Dra. Emma: clínica dermatológica
23:11
24:12
106.000
1,2%
DKiss
Asesinos de América
17:30
18:27
93.000
1,3%

Ranking Ten (1,1%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:10
16:10
107.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
19:04
20:01
105.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
16:10
17:11
104.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
17:11
18:11
103.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
18:11
19:04
99.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:24
22:57
114.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:39
113.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
111.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:24
101.000
0,9%
Canal 24 Horas
D.reg(informativo 24h)
20:27
20:55
89.000
1,0%

Ranking Divinity (0,9%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
18:38
19:26
104.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
20:22
21:22
98.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
19:26
20:22
96.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
21:22
22:19
85.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:42
18:38
80.000
1,1%

Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine - El retorno de los Thunderman
21:30
22:44
124.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:18
14:29
114.000
1,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:14
21:23
109.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:33
14:44
107.000
1,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:08
14:18
106.000
1,7%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine - Como en casa en ningún sitio
22:53
24:09
88.000
1,0%
Clan TVE
La noche clan
21:07
24:09
84.000
0,8%
Clan TVE
Cine - Sígueme el rollo
21:07
22:52
80.000
0,8%
Clan TVE
La casa de Mickey Mouse
08:09
08:31
56.000
3,2%
Clan TVE
Cuéntame cómo paso - gracias por las flores ...
25:18
26:30
50.000
1,8%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Viernes, 27 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Baloncesto: clasificación mundial - Ucrania-España ...
14:01
15:55
86.000
1,1%
Teledeporte
Atletismo: campeonato de España de pista cubierta ...
15:59
20:57
70.000
0,9%
Teledeporte
Entrevista deportiva - Pierre Oriola
14:52
14:59
55.000
0,7%
Teledeporte
Reportaje deportivo
22:04
22:16
52.000
0,5%
Teledeporte
Baloncesto: clasificación mundial (d) - ...
23:11
24:10
48.000
0,6%
