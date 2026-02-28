'El desafío' (13,8%) crece y lidera ante 'De viernes' (10,2%) y 'Trivial Pursuit' (10,6%) en simulcast

Por Redacción | |

Un viernes más, 'El desafío' se mantiene como primera opción de la noche. Esta ocasión, el programa presentado por Roberto Leal sube a un 13,8% con 1.125.000 espectadores, mejorando +1,1 puntos en una semana con su octava gala. En Telecinco, '¡De viernes!' no crece con respecto a la semana pasada, sino que marca un 10,2%, dejándose -0,6 puntos y reuniendo a 783.000 espectadores.

En Televisión Española estrenaban una nueva manera de emitir 'Trivial Pursuit', dándolo en simulcast en La 1 y en La 2. Esto le ha servido a TVE para sumar un 10,6% en su primer programa, anotando un 6,8% con 737.000 espectadores en La 1 y un 3,8% con 415.000 espectadores en La 2.

Los otros tres programas de 'Trivial Pursuit' en La 1 alcanzaron el 7,1% con 729.000 espectadores, el 7,9% con 687.000 y el último un 7,5% con 494.000 espectadores. En Cuatro, la película 'Lucy' en 'El blockbuster' registra un 8,4% con 828.000 espectadores, -0,8 puntos menos que la del viernes pasado. Y en laSexta, 'Equipo de investigación' anota un 5,7% con 572.000 espectadores, dejándose también unas décimas en comparación a la semana pasada (6,5%).

'Trivial Pursuit' se emitió en La 1 y en La 2

Prime time

'Trivial Pursuit' en su primer programa en La 1 cede -1,7 puntos respecto al viernes pasado

Subida de +1,1 puntos para 'El desafío', que firma un 13,8%

-0,6 puntos para '¡De viernes!', que se queda en un 10,2%

La 1

Trivial Pursuit737.000 6,8% Trivial Pursuit729.000 7,1% Trivial Pursuit687.000 7,9%

La 2

Cifras y letras384.000 3,6% Trivial Pursuit415.000 3,8% Plano general - Lluís Montoliu258.000 2,5% Historia de nuestro cine: presentación - Secretos del corazón220.000 3,1% Historia de nuestro cine: película - Secretos del corazón245.000 3,2%

Antena 3

El desafío: calentando motores1.038.000 9,5% El desafío1.125.000 13,8%

Cuatro

First Dates662.000 6,2% El blockbuster - Lucy828.000 8,4% Cine Cuatro - Bullet Train268.000 5,9%

Telecinco

¡De viernes!783.000 10,2%

laSexta

La sexta clave501.000 4,9% Lasexta columna - Vitoria, 1976: Cuando el franquismo mató después de muerto723.000 6,7% Equipo de investigación - La pequeña Venezuela572.000 5,7% Equipo de investigación - Reme, la asesina de ancianas274.000 3,8%

'¡De viernes!' entrevistó a los Gemeliers tras sufrir una agresión

Late night

La última entrega de 'Trivial Pursuit' (494.000) mejora en espectadores respecto a la semana pasada

-0,5 puntos para la reposición de 'El desafío' (5,5%)

'Equipo de investigación' promedia un 6,9% en el late night

La 1

Trivial Pursuit494.000 7,5% The Floor239.000 6,3% Diario América 24h91.000 4,3%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio - Secretos del corazón129.000 2,8% Los bastardos de Pizzofalcone - Engaños39.000 1,4%

Antena 3

El desafío158.000 5,5%

Cuatro

Sportium game show51.000 2,5%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)783.000 10,2% Gran Madrid show130.000 5,9%

laSexta

Equipo de investigación - La última noche de Esther221.000 5,7% Equipo de investigación - La última cita de Marta186.000 8,1%

'La promesa' lidera su franja de emisión con un 13,3%

Sobremesa y tarde

Tarde muy dulce para La 1, que lidera con 'Valle Salvaje' (13,1%) y 'La promesa' (13,3%)

'Y ahora, Sonsoles' (8,9%) se deja -0,8 puntos en una semana

'El diario de Jorge' repite el 9,8% del viernes pasado

La 1

Directo al grano871.000 11,1% Valle Salvaje936.000 13,1% La promesa957.000 13,3% Malas lenguas946.000 11,9% Aquí la Tierra1.145.000 12,2%

La 2

Saber y ganar618.000 7,1% Grandes documentales337.000 4,4% Cachalotes:una historia de familia342.000 4,4% Los 4 reyes, el santuario del mar de Halmahera328.000 4,5% Malas lenguas459.000 6,4% Sukha183.000 2,3% Stanley Tucci recorriendo Italia - la familia170.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.087.000 13,1% Y ahora, Sonsoles656.000 8,9% Pasapalabra1.798.000 19,4%

Cuatro

Todo es mentira477.000 6,1% Lo sabe, no lo sabe395.000 5,4%

Telecinco

El tiempo justo645.000 8,4% El diario de Jorge712.000 9,8% ¡Allá tú!767.000 8,5%

laSexta

Zapeando427.000 5,2% Más vale tarde399.000 5,5%

'La ruleta de la suerte' continúa imbatible en Antena 3 con un 21,5%

Mañana

Subida de +3,2 puntos para 'La hora de La 1', que roza los 400.000 espectadores

+0,7 puntos para 'Espejo público', que crece a un 12,3%

'En boca de todos' se deja -1,9 puntos y firma un 6,9%

La 1

La hora de La 1399.000 20,7% Entrevista - José Manuel Albares434.000 22,2% Mañaneros 360437.000 15,1% Mañaneros 360861.000 11,4%

La 2

España sin asfalto - Cañón del río lobos10.000 0,8% Dinastías - Elefantes25.000 1,5% Italia, el último territorio salvaje - Aguas salobres21.000 1,1% Aquí hay trabajo17.000 0,8% Universo UNED17.000 0,8% Viajar en tren - Suiza: Bergün - Filisur - Davos - Parsenn12.000 0,5% El escarabajo verde - sed digital22.000 1,0% Acto de homenaje, reconocimiento y reparación, a las vi29.000 0,9% El cazador80.000 1,3% El cazador231.000 2,7%

Antena 3

Espejo publico296.000 12,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Rabo de ternera en escabeche911.000 19,1% La ruleta de la suerte1.488.000 21,5%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! - Informadores10.000 0,8% Alerta cobra - Amor robado30.000 1,7% Alerta cobra - La reportera de noche33.000 1,7% Alerta cobra - Revancha64.000 3,0% En boca de todos203.000 6,9%

Telecinco

La mirada crítica162.000 9,1% El programa de AR305.000 14,1% Vamos a ver338.000 9,8% El precio justo594.000 8,9%

laSexta

Aruser@s el humorning156.000 10,7% Aruser@s282.000 13,5% Al rojo vivo275.000 8,0% Entrevista - Ernest Urtasun448.000 7,5%

Informativos

La cadena principal de Atresmedia se suma un día más en el liderazgo del terreno informativo. En esta ocasión, Antena 3 marca un gran 22,3% con 1.977.000 espectadores en la sobremesa, mientras que en la noche sí supera los dos millones de espectadores con un 19,5%. En La 1, sus 'Telediarios' anotan un buen 15,2% con 1,3 millones de espectadores en su primera edición y un 11,6% con 1,2 millones en la segunda edición. Por su parte, Telecinco se conforma con un 9,1% y 808.000 espectadores al mediodía y un 8% con 829.000 espectadores en la noche.

La 1

Informativo territorial 1875.000 14,7% Telediario 11.348.000 15,2% Informativo territorial 21.177.000 13,2% Telediario 21.208.000 11,6%

Antena 3

Antena 3 noticias 11.977.000 22,3% Antena 3 noticias 22.036.000 19,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1482.000 7,2% El desmarque Cuatro 1376.000 4,4% Noticias Cuatro 2398.000 4,6%

Telecinco

El matinal111.000 9,0% Informativos Telecinco 15:00808.000 9,1% Informativos Telecinco 21:00829.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h678.000 8,8% laSexta noticias: jugones458.000 5,1% laSexta noticias 20h687.000 7,9%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas