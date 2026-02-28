'El desafío' (13,8%) crece y lidera ante 'De viernes' (10,2%) y 'Trivial Pursuit' (10,6%) en simulcast

Audiencias Viernes 27 de Febrero de 2026
Un viernes más, 'El desafío' se mantiene como primera opción de la noche. Esta ocasión, el programa presentado por Roberto Leal sube a un 13,8% con 1.125.000 espectadores, mejorando +1,1 puntos en una semana con su octava gala. En Telecinco, '¡De viernes!' no crece con respecto a la semana pasada, sino que marca un 10,2%, dejándose -0,6 puntos y reuniendo a 783.000 espectadores.
En Televisión Española estrenaban una nueva manera de emitir 'Trivial Pursuit', dándolo en simulcast en La 1 y en La 2. Esto le ha servido a TVE para sumar un 10,6% en su primer programa, anotando un 6,8% con 737.000 espectadores en La 1 y un 3,8% con 415.000 espectadores en La 2.
Los otros tres programas de 'Trivial Pursuit' en La 1 alcanzaron el 7,1% con 729.000 espectadores, el 7,9% con 687.000 y el último un 7,5% con 494.000 espectadores. En Cuatro, la película 'Lucy' en 'El blockbuster' registra un 8,4% con 828.000 espectadores, -0,8 puntos menos que la del viernes pasado. Y en laSexta, 'Equipo de investigación' anota un 5,7% con 572.000 espectadores, dejándose también unas décimas en comparación a la semana pasada (6,5%).
'Trivial Pursuit' se emitió en La 1 y en La 2
Prime time
- 'Trivial Pursuit' en su primer programa en La 1 cede -1,7 puntos respecto al viernes pasado
- Subida de +1,1 puntos para 'El desafío', que firma un 13,8%
- -0,6 puntos para '¡De viernes!', que se queda en un 10,2%
Trivial Pursuit737.000 6,8%
Trivial Pursuit729.000 7,1%
Trivial Pursuit687.000 7,9%
Cifras y letras384.000 3,6%
Trivial Pursuit415.000 3,8%
Plano general - Lluís Montoliu258.000 2,5%
Historia de nuestro cine: presentación - Secretos del corazón220.000 3,1%
Historia de nuestro cine: película - Secretos del corazón245.000 3,2%
El desafío: calentando motores1.038.000 9,5%
El desafío1.125.000 13,8%
First Dates662.000 6,2%
El blockbuster - Lucy828.000 8,4%
Cine Cuatro - Bullet Train268.000 5,9%
¡De viernes!783.000 10,2%
La sexta clave501.000 4,9%
Lasexta columna - Vitoria, 1976: Cuando el franquismo mató después de muerto723.000 6,7%
Equipo de investigación - La pequeña Venezuela572.000 5,7%
Equipo de investigación - Reme, la asesina de ancianas274.000 3,8%
'¡De viernes!' entrevistó a los Gemeliers tras sufrir una agresión
Late night
- La última entrega de 'Trivial Pursuit' (494.000) mejora en espectadores respecto a la semana pasada
- -0,5 puntos para la reposición de 'El desafío' (5,5%)
- 'Equipo de investigación' promedia un 6,9% en el late night
Trivial Pursuit494.000 7,5%
The Floor239.000 6,3%
Diario América 24h91.000 4,3%
Historia de nuestro cine: coloquio - Secretos del corazón129.000 2,8%
Los bastardos de Pizzofalcone - Engaños39.000 1,4%
El desafío158.000 5,5%
Sportium game show51.000 2,5%
¡De viernes! (Continuación)783.000 10,2%
Gran Madrid show130.000 5,9%
Equipo de investigación - La última noche de Esther221.000 5,7%
Equipo de investigación - La última cita de Marta186.000 8,1%
'La promesa' lidera su franja de emisión con un 13,3%
Sobremesa y tarde
- Tarde muy dulce para La 1, que lidera con 'Valle Salvaje' (13,1%) y 'La promesa' (13,3%)
- 'Y ahora, Sonsoles' (8,9%) se deja -0,8 puntos en una semana
- 'El diario de Jorge' repite el 9,8% del viernes pasado
Directo al grano871.000 11,1%
Valle Salvaje936.000 13,1%
La promesa957.000 13,3%
Malas lenguas946.000 11,9%
Aquí la Tierra1.145.000 12,2%
Saber y ganar618.000 7,1%
Grandes documentales337.000 4,4%
Cachalotes:una historia de familia342.000 4,4%
Los 4 reyes, el santuario del mar de Halmahera328.000 4,5%
Malas lenguas459.000 6,4%
Sukha183.000 2,3%
Stanley Tucci recorriendo Italia - la familia170.000 1,7%
Sueños de libertad1.087.000 13,1%
Y ahora, Sonsoles656.000 8,9%
Pasapalabra1.798.000 19,4%
Todo es mentira477.000 6,1%
Lo sabe, no lo sabe395.000 5,4%
El tiempo justo645.000 8,4%
El diario de Jorge712.000 9,8%
¡Allá tú!767.000 8,5%
Zapeando427.000 5,2%
Más vale tarde399.000 5,5%
'La ruleta de la suerte' continúa imbatible en Antena 3 con un 21,5%
Mañana
- Subida de +3,2 puntos para 'La hora de La 1', que roza los 400.000 espectadores
- +0,7 puntos para 'Espejo público', que crece a un 12,3%
- 'En boca de todos' se deja -1,9 puntos y firma un 6,9%
La hora de La 1399.000 20,7%
Entrevista - José Manuel Albares434.000 22,2%
Mañaneros 360437.000 15,1%
Mañaneros 360861.000 11,4%
España sin asfalto - Cañón del río lobos10.000 0,8%
Dinastías - Elefantes25.000 1,5%
Italia, el último territorio salvaje - Aguas salobres21.000 1,1%
Aquí hay trabajo17.000 0,8%
Universo UNED17.000 0,8%
Viajar en tren - Suiza: Bergün - Filisur - Davos - Parsenn12.000 0,5%
El escarabajo verde - sed digital22.000 1,0%
Acto de homenaje, reconocimiento y reparación, a las vi29.000 0,9%
El cazador80.000 1,3%
El cazador231.000 2,7%
Espejo publico296.000 12,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Rabo de ternera en escabeche911.000 19,1%
La ruleta de la suerte1.488.000 21,5%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! - Informadores10.000 0,8%
Alerta cobra - Amor robado30.000 1,7%
Alerta cobra - La reportera de noche33.000 1,7%
Alerta cobra - Revancha64.000 3,0%
En boca de todos203.000 6,9%
La mirada crítica162.000 9,1%
El programa de AR305.000 14,1%
Vamos a ver338.000 9,8%
El precio justo594.000 8,9%
Aruser@s el humorning156.000 10,7%
Aruser@s282.000 13,5%
Al rojo vivo275.000 8,0%
Entrevista - Ernest Urtasun448.000 7,5%
Informativos
La cadena principal de Atresmedia se suma un día más en el liderazgo del terreno informativo. En esta ocasión, Antena 3 marca un gran 22,3% con 1.977.000 espectadores en la sobremesa, mientras que en la noche sí supera los dos millones de espectadores con un 19,5%. En La 1, sus 'Telediarios' anotan un buen 15,2% con 1,3 millones de espectadores en su primera edición y un 11,6% con 1,2 millones en la segunda edición. Por su parte, Telecinco se conforma con un 9,1% y 808.000 espectadores al mediodía y un 8% con 829.000 espectadores en la noche.
Informativo territorial 1875.000 14,7%
Telediario 11.348.000 15,2%
Informativo territorial 21.177.000 13,2%
Telediario 21.208.000 11,6%
Antena 3 noticias 11.977.000 22,3%
Antena 3 noticias 22.036.000 19,5%
Noticias Cuatro 1482.000 7,2%
El desmarque Cuatro 1376.000 4,4%
Noticias Cuatro 2398.000 4,6%
El matinal111.000 9,0%
Informativos Telecinco 15:00808.000 9,1%
Informativos Telecinco 21:00829.000 8,0%
laSexta noticias 14h678.000 8,8%
laSexta noticias: jugones458.000 5,1%
laSexta noticias 20h687.000 7,9%