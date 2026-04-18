Por Redacción | |

Segunda semana para 'Tu cara me suena' y segundo cómodo liderazgo para el programa de entretenimiento de Antena 3. Poco pudieron hacer sus rivales contra el show de Manel Fuentes, que sólo baja 4 décimas con respecto a su estreno, y domina la noche con contundencia.

Sí que hubo sorpresas en la competencia, concretamente en Cuatro, donde la tercera parte de "The Equalizer" ascendió hasta el 10,4% de share. Esto no sólo supone 2,4 puntos más que la película de la semana pasada, que, por cierto, fue la primera entrega de la saga, sino que consigue alzarse con la segunda plaza de la noche, superando con claridad al cine de La 1, pero también a la oferta de su "hermana mayor".

En ese sentido, '¡De viernes!' no pudo aguantar los datos de la semana pasada y bajó hasta un 10,5% de cuota de pantalla. El programa de corazón pierde 1,3 puntos con Jessica Bueno e Ylenia Padilla como principales reclamos.

Como ya hemos comentado, el cine de La 1 no fue competitivo en el prime time del viernes, esta vez con un ciclo dedicado a Tom Hanks. "El puente de los espías" hizo 2 décimas menos que la "Misión imposible" de Tom Cruise la semana pasada. En laSexta, 'Equipo de investigación' baja medio punto.

Denzel Washington en 'The Equalizer 3'

Prime time

La 1

Superestrellas: Tom Hanks El puente de los espías 713.000 7,1% Superestrellas: Tom Hanks 2 Camino a la perdición 297.000 5,3%

La 2

Cifras y letras421.000 4,5% Cifras y letras594.000 5,8% Plano general Carlos Rivera 239.000 2,2% Historia de nuestro cine: presentación Vivir es fácil con los ojos cerrados 153.000 1,9% Historia de nuestro cine: película Vivir es fácil con los ojos cerrados 169.000 2,0%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.296.000 12,3% Tu cara me suena1.589.000 20,5%

Cuatro

First Dates631.000 6,4% El Blockbuster The Equalizer 3 1.009.000 10,4%

Telecinco

¡De viernes!825.000 10,5%

laSexta

laSexta columna Caso Epstein: un monstruo viene a verte, Donald 534.000 5,2% Equipo de investigación El pelotazo de la vivienda pública 522.000 5,0% Equipo de investigación La guerra por una habitación 361.000 4,5%

Late night

'Tu cara me suena' sigue controlando la noche en su tramo final

'¡De viernes!', más competitivo en late night que prime time

La segunda película de Cuatro, lejos de mantener los datos de la primera

La 1

Cine La novia de rojo 166.000 6,5%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio Vivir es fácil con los ojos cerrados 89.000 1,6% Cine El love feroz o cuando los hijos juegan al amor 62.000 1,9%

Antena 3

Tu cara me suena324.000 12,2%

Cuatro

Cine Cuatro Dos policías rebeldes (Bad Boys) 258.000 5,8%

Telecinco

Gran Madrid show135.000 5,7%

laSexta

Equipo de investigación Minipisos 180.000 3,7% Equipo de investigación Se busca habitación 150.000 5,5%

Joaquín Prat celebró su cumpleaños conectando con 'El tiempo justo'

Sobremesa y tarde

'Pasapalabra' se queda a una décima de alcanzar el 20%

'Malas lenguas' (7,5%) arrasa en La 2 y funciona bien en La 1 (10,7%)

'El tiempo justo' cae a un pobre 7,9% sin visos de mejora

'Y ahora Sonsoles' (10,1%) se impone claramente a su rival de Telecinco

La 1

Directo al grano795.000 10,0% Valle Salvaje711.000 10,6% La promesa777.000 11,8% Malas lenguas732.000 10,7% Aquí la Tierra824.000 10,7%

La 2

Saber y ganar580.000 6,6% Grandes documentales361.000 4,7% Espacios naturales espectaculares De tabernas a Los Arribes del Duero 397.000 4,9% Fauna letal Sudáfrica 298.000 4,2% Malas lenguas501.000 7,5% Sukha146.000 2,1% Trivial Pursuit150.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.194.000 14,2% Y ahora Sonsoles692.000 10,1% Pasapalabra1.532.000 19,9%

Cuatro

Todo es mentira527.000 6,8% Lo sabe, no lo sabe378.000 5,7%

Telecinco

El tiempo justo603.000 7,9% El diario de Jorge603.000 9,1% ¡Allá tú!756.000 10,2%

laSexta

Zapeando519.000 6,3% Más vale tarde397.000 5,9% La Sexta clave356.000 4,1%

'Espejo público' logró imponerse a 'El programa de Ana Rosa'

Mañana

'La hora de La 1' supera el 20% en la mañana de La 1, sin contar el 24 horas

'El programa de Ana Rosa' cae al tercer puesto, por detrás de 'Espejo público'

'El tiempo justo' cae a un pobre 7,9% sin visos de mejora

Gran 7,4% para 'En boca de todos' en la mañana de Cuatro

La 1

La hora de La 1401.000 20,1% Mañaneros 360471.000 16,6% Mañaneros 360890.000 12,1%

La 2

España sin asfalto Naturaleza en flor 30.000 2,7% El hotel cactus17.000 1,0% Ríos Segura 38.000 1,9% Aquí hay trabajo26.000 1,2% Universo UNED25.000 1,2% Ruralitas25.000 1,1% El escarabajo verde Al borde del abismo 34.000 1,4% El western de La 2 La estampida al noroeste 69.000 2,3% El cazador120.000 2,2% El cazador202.000 2,4%

Antena 3

Espejo público269.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Rape a la gallega con guisantes 662.000 15,7% La ruleta de la suerte1.408.000 21,6%

Cuatro

Love shopping TV4.000 0,5% ¡Toma salami! ¡Queridísimos! 8.000 0,6% Alerta Cobra Riesgo 29.000 1,6% Alerta Cobra Más allá del edén 46.000 2,2% En boca de todos210.000 7,4%

Telecinco

La mirada crítica191.000 10,0% El programa de AR262.000 10,8% El precio justo ¡Recibos fuera! 567.000 9,5%

laSexta

Aruser@s el humorning168.000 11,0% Aruser@s257.000 12,1% Al rojo vivo272.000 8,1% Entrevista Félix Bolaños 207.000 8,1%

Informativos: Antena 3, sin rival

Antena 3 vuelve a arrasar un día más en la batalla informativa, con unos 'Antena 3 noticias 1' que se van hasta un estratosférico 23,3% y más de dos millones de espectadores, sacando ocho puntos largos a los 'Telediarios' de La 1, que se quedan en un 15,3% en la sobremesa y caen hasta un preocupante 10,3% en la noche. La edición nocturna de Vicente Vallés mantiene el tipo con un 17,8%, reforzando ese dominio de Atresmedia en el terreno informativo que ya parece consustancial al género. Por detrás, Telecinco firma un discreto 8,9% y 8,7% en sus dos ediciones principales, laSexta se queda en el 8,0% al mediodía y Cuatro cierra el pelotón con un pobre 6,8%.

La 1

Informativo territorial 1718.000 12,9% Telediario 11.349.000 15,3% Informativo territorial 2982.000 11,1% Telediario 2930.000 10,3%

Antena 3

Noticias de la mañana243.000 13,0% Antena 3 noticias 12.060.000 23,3% Antena 3 noticias 21.631.000 17,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1433.000 6,8% El desmarque cuatro 1342.000 4,0% Noticias Cuatro 2379.000 5,3%

Telecinco

El matinal117.000 9,7% Informativos Telecinco 15:00787.000 8,9% Informativos Telecinco 21:00779.000 8,7%

laSexta

laSexta noticias 14h597.000 8,0% laSexta noticias:jugones513.000 5,7% laSexta noticias 20h445.000 6,1%

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