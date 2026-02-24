Nova arrasa con cinco telenovelas entre lo más visto de TDT, con 'Emanet' (3,4%) liderando

FDF mantiene el control de la jornada del lunes 23 de febrero de 2026 al promediar un 2,4%, seguido de Nova (2,2%) y Energy (2%). Una vez más, el canal temático de Atresmedia demuestra su fortaleza con cinco telenovelas en el ranking de TDT. 'Emanet' se convierte en el espacio más visto del día con 304.000 espectadores y un 3,4% de cuota de pantalla, mientras que 'Leyla' reúne a 303.000 espectadores y obtiene un 2,3% de share en Nova. Por otro lado, las reposiciones de 'La que se avecina' (2,4%) en FDF y la oferta cinematográfica de Trece (3,4%) continúan siendo valores seguros en la pequeña pantalla.
Ranking cadenas TDT Lunes, 23 de Febrero de 2026
Ranking programas TDT Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:58
16:33
304.000
3,4%
Leyla
21:41
22:04
303.000
2,3%
La que se avecina - Un show-room, un gobierno en ...
21:05
22:55
300.000
2,4%
Cine western - Rebelión en el fuerte
18:47
20:49
289.000
3,4%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:42
279.000
2,7%
Leyla
22:04
23:14
271.000
2,2%
Mentes criminales - Parentescos de sangre
23:04
24:02
266.000
2,9%
El amor invencible
20:01
21:37
266.000
2,4%
Cuando seas mía
16:33
18:10
262.000
3,5%
Los Simpson
14:58
15:25
261.000
2,8%
Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - Un show-room, un gobierno en ...
21:05
22:55
300.000
2,4%
La que se avecina - Un voyeur, una inspección y una ...
15:38
17:19
249.000
2,9%
Cine - La protegida (2021)
22:55
25:01
198.000
2,6%
La que se avecina - Un hombre salvaje, una vieja ...
17:19
19:10
161.000
2,3%
La que se avecina - Una soltera carroñera, el ...
19:10
21:05
157.000
1,7%
Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:58
16:33
304.000
3,4%
Leyla
21:41
22:04
303.000
2,3%
Leyla
22:04
23:14
271.000
2,2%
El amor invencible
20:01
21:37
266.000
2,4%
Cuando seas mía
16:33
18:10
262.000
3,5%
Ranking Energy (2,0%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales - Parentescos de sangre
23:04
24:02
266.000
2,9%
Mentes criminales - Al filo del invierno
22:08
23:04
233.000
1,9%
Mentes criminales - Lo que pasa en Mecklinburg... ...
24:02
24:54
230.000
3,9%
Distrito 8
20:17
26:30
203.000
2,4%
Mentes criminales - Fatal
24:54
25:45
191.000
5,1%
Ranking Neox (1,7%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:58
15:25
261.000
2,8%
Los Simpson
15:25
15:50
232.000
2,5%
Los Simpson
14:31
14:58
228.000
2,7%
The Big Bang Theory
20:07
20:27
217.000
2,3%
The Big Bang Theory
19:47
20:07
197.000
2,3%
Ranking TRECE (1,7%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western - Rebelión en el fuerte
18:47
20:49
289.000
3,4%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:42
279.000
2,7%
Tu cine - Por qué seguir matando
20:49
22:15
236.000
1,9%
El cascabel
22:15
24:30
183.000
1,9%
Sesión doble - El enjambre
16:43
18:44
157.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,7%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds - Miedo obsesivo
22:49
24:00
235.000
2,4%
Bright Minds
20:57
22:49
227.000
1,8%
Rizzoli & Isles
14:51
15:46
150.000
1,6%
Bright Minds - Miedo obsesivo (2ª parte)
24:00
25:04
142.000
2,5%
Hudson & Rex
18:16
19:08
142.000
2,0%
Ranking DMAX (1,5%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:30
21:53
168.000
1,3%
Grandes misterios de la historia - La fuga de Alcatraz ...
23:26
24:12
153.000
1,9%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
142.000
1,1%
Grandes misterios de la historia - El tesoro del ...
22:31
23:18
131.000
1,1%
Joyas sobre ruedas
20:28
21:30
123.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:32
202.000
2,5%
La noche en 24h: Portada - Francisco J. Leira ...
22:03
23:07
161.000
1,3%
Informativo 24h
21:43
22:03
114.000
0,9%
Telediario 1
14:57
15:35
96.000
1,0%
Deportes 2
21:38
21:43
91.000
0,7%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego - La katana
21:55
22:43
142.000
1,1%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
138.000
3,4%
El chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
132.000
1,7%
Vida bajo cero
15:26
16:33
121.000
1,3%
Vida bajo cero
16:33
17:24
101.000
1,3%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Million Dollar Baby
15:34
18:18
153.000
1,9%
Cine - Pena de muerte (Dead Man Walking)
20:40
22:46
120.000
1,0%
Cine - La niebla de Stephen King
22:46
25:04
104.000
1,3%
Cine - Rain Man (El hombre de la lluvia)
18:18
20:40
83.000
1,0%
Cine - Licencia para matar
12:59
15:34
77.000
1,2%
Ranking Squirrel (1,2%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Venganza (Avengement)
22:02
23:27
183.000
1,5%
Cine - Justicia extrema
20:40
22:02
138.000
1,1%
Cine - Su nombre gritaba venganza
17:28
18:55
136.000
1,9%
Cine - En el límite del desierto
16:15
17:28
129.000
1,6%
Cine - Asalto al último tren
18:55
20:39
124.000
1,5%
Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:19
22:08
131.000
1,0%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:41
17:38
100.000
1,3%
Vender para comprar
14:41
15:43
95.000
1,0%
Tu casa a juicio
20:17
21:19
89.000
0,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:43
16:41
88.000
1,0%
Ranking DKiss (0,9%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinos de América
16:20
17:12
96.000
1,2%
Desastres estéticos
22:00
22:59
83.000
0,7%
Desastres estéticos
22:59
23:58
80.000
0,8%
Asesinatos en Silicon Valley
18:11
19:05
78.000
1,1%
Menuda es mi suegra
21:02
22:00
72.000
0,6%
Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:12
08:31
159.000
8,7%
Doraemon, el gato cósmico
20:52
21:02
142.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
20:42
20:52
133.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
20:25
20:34
132.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
14:53
15:00
126.000
1,4%
Ranking Ten (0,8%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
18:51
19:44
81.000
1,1%
Caso cerrado
14:56
15:57
76.000
0,8%
Asesinados antes del amanecer - Última llamada ...
26:24
26:30
69.000
4,2%
Caso cerrado
19:44
20:39
67.000
0,7%
Caso cerrado
15:57
16:57
64.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Una casa de locos
20:59
21:09
141.000
1,2%
Bob Esponja
21:10
21:22
132.000
1,1%
Una casa de locos
20:48
20:59
128.000
1,1%
Bob Esponja
21:22
21:33
120.000
0,9%
Una casa de locos
20:38
20:48
99.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026