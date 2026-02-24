FormulaTV
Conectar
Última hora Julio Iglesias se querella contra Yolanda Díaz

AUDIENCIAS TDT 23 DE FEBRERO

Nova arrasa con cinco telenovelas entre lo más visto de TDT, con 'Emanet' (3,4%) liderando

'La que se avecina' se mantiene en FDF con sus reposiciones, anotando un 2,4% de share y reuniendo a 300.000 espectadores.

Nova arrasa con cinco telenovelas entre lo más visto de TDT, con 'Emanet' (3,4%) liderando
Por RedacciónPublicado: Martes 24 Febrero 2026 09:40 (hace 8 horas)

Audiencias Lunes 23 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    12,7%

  • logotelecinco

    10,1%

  • logolasexta

    6,3%

  • logocuatro

    6,1%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,4%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,0%

  • logoneox

    1,7%

  • logo13tv

    1,7%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logobemadtv

    1,3%

  • logodivinity

    1,0%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoten

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

FDF mantiene el control de la jornada del lunes 23 de febrero de 2026 al promediar un 2,4%, seguido de Nova (2,2%) y Energy (2%). Una vez más, el canal temático de Atresmedia demuestra su fortaleza con cinco telenovelas en el ranking de TDT. 'Emanet' se convierte en el espacio más visto del día con 304.000 espectadores y un 3,4% de cuota de pantalla, mientras que 'Leyla' reúne a 303.000 espectadores y obtiene un 2,3% de share en Nova. Por otro lado, las reposiciones de 'La que se avecina' (2,4%) en FDF y la oferta cinematográfica de Trece (3,4%) continúan siendo valores seguros en la pequeña pantalla.

&#39;La que se avecina&#39; triunfa con la emisión del capítulo &#39;Un show-room, un Gobierno en funciones y un mariquita negador&#39;
'La que se avecina' triunfa con la emisión del capítulo 'Un show-room, un Gobierno en funciones y un mariquita negador'

Ranking cadenas TDT Lunes, 23 de Febrero de 2026

FDF 2,4%

Nova 2,2%

Energy 2,0%

Neox 1,7%

TRECE 1,7%

Atreseries 1,7%

DMAX 1,5%

Canal 24 Horas 1,3%

Mega (España) 1,3%

BEMADtv 1,3%

Squirrel 1,2%

Divinity 1,0%

DKiss 0,9%

Boing 0,8%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:58
16:33
304.000
3,4%
Nova
Leyla
21:41
22:04
303.000
2,3%
FDF
La que se avecina - Un show-room, un gobierno en ...
21:05
22:55
300.000
2,4%
TRECE
Cine western - Rebelión en el fuerte
18:47
20:49
289.000
3,4%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:42
279.000
2,7%
Nova
Leyla
22:04
23:14
271.000
2,2%
Energy
Mentes criminales - Parentescos de sangre
23:04
24:02
266.000
2,9%
Nova
El amor invencible
20:01
21:37
266.000
2,4%
Nova
Cuando seas mía
16:33
18:10
262.000
3,5%
Neox
Los Simpson
14:58
15:25
261.000
2,8%

Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - Un show-room, un gobierno en ...
21:05
22:55
300.000
2,4%
FDF
La que se avecina - Un voyeur, una inspección y una ...
15:38
17:19
249.000
2,9%
FDF
Cine - La protegida (2021)
22:55
25:01
198.000
2,6%
FDF
La que se avecina - Un hombre salvaje, una vieja ...
17:19
19:10
161.000
2,3%
FDF
La que se avecina - Una soltera carroñera, el ...
19:10
21:05
157.000
1,7%

Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:58
16:33
304.000
3,4%
Nova
Leyla
21:41
22:04
303.000
2,3%
Nova
Leyla
22:04
23:14
271.000
2,2%
Nova
El amor invencible
20:01
21:37
266.000
2,4%
Nova
Cuando seas mía
16:33
18:10
262.000
3,5%

Ranking Energy (2,0%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales - Parentescos de sangre
23:04
24:02
266.000
2,9%
Energy
Mentes criminales - Al filo del invierno
22:08
23:04
233.000
1,9%
Energy
Mentes criminales - Lo que pasa en Mecklinburg... ...
24:02
24:54
230.000
3,9%
Energy
Distrito 8
20:17
26:30
203.000
2,4%
Energy
Mentes criminales - Fatal
24:54
25:45
191.000
5,1%

Ranking Neox (1,7%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:58
15:25
261.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:25
15:50
232.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:31
14:58
228.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
20:07
20:27
217.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
19:47
20:07
197.000
2,3%

Ranking TRECE (1,7%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western - Rebelión en el fuerte
18:47
20:49
289.000
3,4%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:42
279.000
2,7%
TRECE
Tu cine - Por qué seguir matando
20:49
22:15
236.000
1,9%
TRECE
El cascabel
22:15
24:30
183.000
1,9%
TRECE
Sesión doble - El enjambre
16:43
18:44
157.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,7%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds - Miedo obsesivo
22:49
24:00
235.000
2,4%
Atreseries
Bright Minds
20:57
22:49
227.000
1,8%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:51
15:46
150.000
1,6%
Atreseries
Bright Minds - Miedo obsesivo (2ª parte)
24:00
25:04
142.000
2,5%
Atreseries
Hudson & Rex
18:16
19:08
142.000
2,0%

Ranking DMAX (1,5%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:30
21:53
168.000
1,3%
DMAX
Grandes misterios de la historia - La fuga de Alcatraz ...
23:26
24:12
153.000
1,9%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
142.000
1,1%
DMAX
Grandes misterios de la historia - El tesoro del ...
22:31
23:18
131.000
1,1%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:28
21:30
123.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:32
202.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada - Francisco J. Leira ...
22:03
23:07
161.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:03
114.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
96.000
1,0%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:38
21:43
91.000
0,7%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego - La katana
21:55
22:43
142.000
1,1%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
138.000
3,4%
Mega (España)
El chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
132.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:26
16:33
121.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:33
17:24
101.000
1,3%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - Million Dollar Baby
15:34
18:18
153.000
1,9%
BEMADtv
Cine - Pena de muerte (Dead Man Walking)
20:40
22:46
120.000
1,0%
BEMADtv
Cine - La niebla de Stephen King
22:46
25:04
104.000
1,3%
BEMADtv
Cine - Rain Man (El hombre de la lluvia)
18:18
20:40
83.000
1,0%
BEMADtv
Cine - Licencia para matar
12:59
15:34
77.000
1,2%

Ranking Squirrel (1,2%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - Venganza (Avengement)
22:02
23:27
183.000
1,5%
Squirrel
Cine - Justicia extrema
20:40
22:02
138.000
1,1%
Squirrel
Cine - Su nombre gritaba venganza
17:28
18:55
136.000
1,9%
Squirrel
Cine - En el límite del desierto
16:15
17:28
129.000
1,6%
Squirrel
Cine - Asalto al último tren
18:55
20:39
124.000
1,5%

Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:19
22:08
131.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:41
17:38
100.000
1,3%
Divinity
Vender para comprar
14:41
15:43
95.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
20:17
21:19
89.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:43
16:41
88.000
1,0%

Ranking DKiss (0,9%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de América
16:20
17:12
96.000
1,2%
DKiss
Desastres estéticos
22:00
22:59
83.000
0,7%
DKiss
Desastres estéticos
22:59
23:58
80.000
0,8%
DKiss
Asesinatos en Silicon Valley
18:11
19:05
78.000
1,1%
DKiss
Menuda es mi suegra
21:02
22:00
72.000
0,6%

Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:12
08:31
159.000
8,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:52
21:02
142.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:42
20:52
133.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:25
20:34
132.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:53
15:00
126.000
1,4%

Ranking Ten (0,8%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
18:51
19:44
81.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
14:56
15:57
76.000
0,8%
Ten
Asesinados antes del amanecer - Última llamada ...
26:24
26:30
69.000
4,2%
Ten
Caso cerrado
19:44
20:39
67.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
15:57
16:57
64.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Una casa de locos
20:59
21:09
141.000
1,2%
Clan TVE
Bob Esponja
21:10
21:22
132.000
1,1%
Clan TVE
Una casa de locos
20:48
20:59
128.000
1,1%
Clan TVE
Bob Esponja
21:22
21:33
120.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:38
20:48
99.000
0,9%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Lunes, 23 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen - Jornada
21:29
22:58
71.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol: Champions League resumen
20:08
20:47
58.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2ª D resumen - Jornada ...
20:49
21:28
54.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
19:29
20:07
48.000
0,6%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
18:15
19:29
33.000
0,5%
Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas