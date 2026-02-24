'En tierra lejana' (13,2%) y 'Casados a primera vista' (14,4%) crecen y se distancian de 'DecoMasters' (9,1%)

Por Redacción | |

'En tierra lejana' está rindiendo plenamente desde su llegada a Antena 3. La ficción turca anota este lunes con su cuarto episodio un 13,2%, es decir, +0,4 puntos, con el que marca su máximo. Además, lidera su franja frente a 'Casados a primera vista'. El programa de Telecinco se recupera de bajón de hace 7 días y crece +1,4 puntos hasta el 14,4%. En estricta coincidencia, la serie marca un 13,2% y el reality un 13%.

Y mientras que unos suben, otros bajan. 'DecoMasters' no se mantiene al nivel de la competencia y en una semana cae -0,8 puntos a un 9,1%. Por otro lado, 'Proyecto Sistiaga' no remonta en Cuatro y se conforma con un pobre 3,4% tras perder -0,7 puntos. 'El taquillazo', en laSexta, se ubica en el lado negativo de la noche, dado que 'Torrente: el brazo tonto de la ley' se queda en un 4,9% y empeora en -0,6 puntos a la película del lunes anterior.

En cuanto a la batalla por el access prime time, 'El hormiguero' reúne a un 13,5% con la visita de Ferrán Torres y Pedri. Este dato supone una mejoría de +1,4 puntos. Por su parte, 'La revuelta' cuenta con Joaquín Reyes, con quien consigue un 10,9%, lo que se traduce en una subida de +1,1 puntos.

Milton y Natalia, uno de los matrimonios de 'Casados a primera vista'

Prime time

'En tierra lejana' anota máximo con un 13,2% (+0,2)

'Casados a primera vista' se recupera y crece +1,4 puntos hasta el 14,4%

Bajón de 'DecoMasters': 9,1% y -0,8 puntos

'Horizonte' (7,7%) sube +0,5 puntos

+0,9 puntos crece 'El intermedio' (6,9%)

La 1

La revuelta - Joaquín Reyes1.376.000 10,9% DecoMasters554.000 9,1%

La 2

Cifras y letras479.000 3,8% Cifras y letras698.000 5,3% Cine clásico - Apocalypse Now282.000 3,0%

Antena 3

El hormiguero - Ferrán Torres y Pedri1.698.000 13,5% En tierra lejana964.000 13,2%

Cuatro

First Dates776.000 6,2% Horizonte945.000 7,7% Proyecto Sistiaga - Tránsitos239.000 3,4%

Telecinco

First Dates1.223.000 9,8% Casados a primera vista866.000 14,4%

laSexta

laSexta clave590.000 4,9% El intermedio881.000 6,9% El taquillazo - Torrente: el brazo tonto de la ley352.000 4,9%

Los Gemeliers en una prueba de 'DecoMasters'

Late night

La primera parte del final de 'Renacer' se alza +1,9 puntos a un 15,3%

La reposición de 'DecoMasters' (7,7%) sube +0,2 puntos

Flojos datos de las reposiciones de 'Fuera de cobertura' (2,4%) y 'Focus' (3,7%)

El cine de laSexta (4,1%) sube +0,5 puntos

La 1

DecoMasters (Continuación)554.000 9,1% DecoMasters149.000 7,7%

La 2

Cine - Tormenta infinita43.000 1,3% Metrópolis - Asunción Molinos Gordo11.000 0,7%

Antena 3

Renacer630.000 15,3% Renacer171.000 6,9%

Cuatro

Fuera de cobertura - Fentanilo. Una epidemia letal92.000 2,4% Focus - No me quiero morir78.000 3,7%

Telecinco

Casados a primera vista (Continuación)866.000 14,4% Gran Madrid show104.000 5,5%

laSexta

Cine - Que se mueran los feos110.000 4,1%

'Aquí la Tierra' sube a 14,6%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano911.000 11,4% Valle Salvaje814.000 11,8% La promesa917.000 12,5% Malas lenguas1.014.000 11,7% Aquí la Tierra1.533.000 14,6%

La 2

Saber y ganar556.000 6,1% Grandes documentales244.000 3,2% Dinastías - Guepardos248.000 3,1% Fauna letal - Ecuador236.000 3,3% Malas lenguas503.000 7,0% Sukha190.000 2,2% Stanley Tucci recorriendo Italia - Nápoles207.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.247.000 14,8% Y ahora, Sonsoles695.000 9,5% Pasapalabra1.861.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira596.000 7,6% Lo sabe, no lo sabe459.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo709.000 9,2% El diario de Jorge742.000 10,1% ¡Allá tú!849.000 8,5%

laSexta

Zapeando414.000 5,0% Más vale tarde450.000 6,2%

'El programa de Ana Rosa' firma máximo de temporada con un 15%

Mañana

La 1

La hora de La 1439.000 21,7% Mañaneros 360528.000 17,5% Mañaneros 3601.023.000 12,6%

La 2

Hundidos - Thordisacarbonero16.000 1,2% América salvaje - 150 años de parques nacionales en Estados Unidos32.000 1,7% Un país para leerlo - Monzón25.000 1,2% Aquí hay trabajo28.000 1,3% La aventura del saber23.000 1,0% Baserri gourmet - Eneperi55.000 2,3% El western de La 2 - Barro en los ojos85.000 2,7% El cazador97.000 1,6% El cazador195.000 2,2%

Antena 3

Espejo público281.000 10,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Huevos con butifarra al plato834.000 17,6% La ruleta de la suerte1.457.000 20,0%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! - Visitas9.000 0,6% Alerta cobra - Sin conciencia28.000 1,5% Alerta cobra - El paleto47.000 2,4% Alerta cobra - Resaca83.000 3,5% En boca de todos280.000 9,1%

Telecinco

La mirada crítica150.000 8,3% El programa de AR350.000 15,0% Vamos a ver392.000 11,0% El precio justo671.000 9,5%

laSexta

Aruser@s el humorning183.000 12,7% Aruser@s319.000 14,1% Al rojo vivo266.000 7,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' sigue imparable en la sobremesa, donde consigue un 21,9%. 'Telediario 1' alcanza un competitivo 15,6%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' (9,5%) se queda a cinco décimas del doble dígito. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también arrasa con un 19,2%. 'Telediario 2' obtiene un 13,7% e 'Informativos Telecinco 21:00', un 7,8%.

La 1

Informativo territorial 1908.000 14,7% Telediario 11.449.000 15,6% Informativo territorial 21.168.000 12,7% Telediario 21.685.000 13,7%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.038.000 21,9% Antena 3 noticias 22.387.000 19,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1613.000 8,7% El desmarque Cuatro 1418.000 4,6% Noticias Cuatro 2474.000 5,0% El desmarque: Madrugada61.000 3,5%

Telecinco

El matinal114.000 9,8% Informativos Telecinco 15:00884.000 9,5% Informativos Telecinco 21:00955.000 7,8%

laSexta

laSexta noticias 14h680.000 8,3% laSexta noticias: Jugones480.000 5,1% laSexta noticias 20h755.000 7,8%

