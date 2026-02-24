'En tierra lejana' (13,2%) y 'Casados a primera vista' (14,4%) crecen y se distancian de 'DecoMasters' (9,1%)

Audiencias Lunes 23 de Febrero de 2026
'En tierra lejana' está rindiendo plenamente desde su llegada a Antena 3. La ficción turca anota este lunes con su cuarto episodio un 13,2%, es decir, +0,4 puntos, con el que marca su máximo. Además, lidera su franja frente a 'Casados a primera vista'. El programa de Telecinco se recupera de bajón de hace 7 días y crece +1,4 puntos hasta el 14,4%. En estricta coincidencia, la serie marca un 13,2% y el reality un 13%.
Y mientras que unos suben, otros bajan. 'DecoMasters' no se mantiene al nivel de la competencia y en una semana cae -0,8 puntos a un 9,1%. Por otro lado, 'Proyecto Sistiaga' no remonta en Cuatro y se conforma con un pobre 3,4% tras perder -0,7 puntos. 'El taquillazo', en laSexta, se ubica en el lado negativo de la noche, dado que 'Torrente: el brazo tonto de la ley' se queda en un 4,9% y empeora en -0,6 puntos a la película del lunes anterior.
En cuanto a la batalla por el access prime time, 'El hormiguero' reúne a un 13,5% con la visita de Ferrán Torres y Pedri. Este dato supone una mejoría de +1,4 puntos. Por su parte, 'La revuelta' cuenta con Joaquín Reyes, con quien consigue un 10,9%, lo que se traduce en una subida de +1,1 puntos.
Milton y Natalia, uno de los matrimonios de 'Casados a primera vista'
Prime time
- 'En tierra lejana' anota máximo con un 13,2% (+0,2)
- 'Casados a primera vista' se recupera y crece +1,4 puntos hasta el 14,4%
- Bajón de 'DecoMasters': 9,1% y -0,8 puntos
- 'Horizonte' (7,7%) sube +0,5 puntos
- +0,9 puntos crece 'El intermedio' (6,9%)
La revuelta - Joaquín Reyes1.376.000 10,9%
DecoMasters554.000 9,1%
Cifras y letras479.000 3,8%
Cifras y letras698.000 5,3%
Cine clásico - Apocalypse Now282.000 3,0%
El hormiguero - Ferrán Torres y Pedri1.698.000 13,5%
En tierra lejana964.000 13,2%
First Dates776.000 6,2%
Horizonte945.000 7,7%
Proyecto Sistiaga - Tránsitos239.000 3,4%
First Dates1.223.000 9,8%
Casados a primera vista866.000 14,4%
laSexta clave590.000 4,9%
El intermedio881.000 6,9%
El taquillazo - Torrente: el brazo tonto de la ley352.000 4,9%
Los Gemeliers en una prueba de 'DecoMasters'
Late night
- La primera parte del final de 'Renacer' se alza +1,9 puntos a un 15,3%
- La reposición de 'DecoMasters' (7,7%) sube +0,2 puntos
- Flojos datos de las reposiciones de 'Fuera de cobertura' (2,4%) y 'Focus' (3,7%)
- El cine de laSexta (4,1%) sube +0,5 puntos
DecoMasters (Continuación)554.000 9,1%
DecoMasters149.000 7,7%
Cine - Tormenta infinita43.000 1,3%
Metrópolis - Asunción Molinos Gordo11.000 0,7%
Renacer630.000 15,3%
Renacer171.000 6,9%
Fuera de cobertura - Fentanilo. Una epidemia letal92.000 2,4%
Focus - No me quiero morir78.000 3,7%
Casados a primera vista (Continuación)866.000 14,4%
Gran Madrid show104.000 5,5%
Cine - Que se mueran los feos110.000 4,1%
'Aquí la Tierra' sube a 14,6%
Sobremesa y tarde
- 'Suhka' inicia su segunda semana con un 2,2% (+0,2)
- 'Y ahora, Sonsoles' no sale del unidígito: 9,5% y -0,1
- 14,6% firma 'Aquí la Tierra', que crece +1,6 puntos
- +0,4 puntos se eleva 'Todo es mentira', que consigue un 7,6%
- +1 punto sube 'Más vale tarde' tras cosechar un 6,2%
Directo al grano911.000 11,4%
Valle Salvaje814.000 11,8%
La promesa917.000 12,5%
Malas lenguas1.014.000 11,7%
Aquí la Tierra1.533.000 14,6%
Saber y ganar556.000 6,1%
Grandes documentales244.000 3,2%
Dinastías - Guepardos248.000 3,1%
Fauna letal - Ecuador236.000 3,3%
Malas lenguas503.000 7,0%
Sukha190.000 2,2%
Stanley Tucci recorriendo Italia - Nápoles207.000 1,9%
Sueños de libertad1.247.000 14,8%
Y ahora, Sonsoles695.000 9,5%
Pasapalabra1.861.000 18,3%
Todo es mentira596.000 7,6%
Lo sabe, no lo sabe459.000 6,1%
El tiempo justo709.000 9,2%
El diario de Jorge742.000 10,1%
¡Allá tú!849.000 8,5%
Zapeando414.000 5,0%
Más vale tarde450.000 6,2%
'El programa de Ana Rosa' firma máximo de temporada con un 15%
Mañana
- 'La hora de La 1', imbatible con un 21,7% tras crece +3,9 puntos
- 'El programa de Ana Rosa' firma máximo de temporada con un 15% (+2,4)
- Subida de +1 punto para 'En boca de todos' (9,1%)
- 10,9% marca 'Espejo público', que pierde -0,9 puntos
- 'Al rojo vivo' recupera +0,9 puntos y anota un 7,4%
La hora de La 1439.000 21,7%
Mañaneros 360528.000 17,5%
Mañaneros 3601.023.000 12,6%
Hundidos - Thordisacarbonero16.000 1,2%
América salvaje - 150 años de parques nacionales en Estados Unidos32.000 1,7%
Un país para leerlo - Monzón25.000 1,2%
Aquí hay trabajo28.000 1,3%
La aventura del saber23.000 1,0%
Baserri gourmet - Eneperi55.000 2,3%
El western de La 2 - Barro en los ojos85.000 2,7%
El cazador97.000 1,6%
El cazador195.000 2,2%
Espejo público281.000 10,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Huevos con butifarra al plato834.000 17,6%
La ruleta de la suerte1.457.000 20,0%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! - Visitas9.000 0,6%
Alerta cobra - Sin conciencia28.000 1,5%
Alerta cobra - El paleto47.000 2,4%
Alerta cobra - Resaca83.000 3,5%
En boca de todos280.000 9,1%
La mirada crítica150.000 8,3%
El programa de AR350.000 15,0%
Vamos a ver392.000 11,0%
El precio justo671.000 9,5%
Aruser@s el humorning183.000 12,7%
Aruser@s319.000 14,1%
Al rojo vivo266.000 7,4%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' sigue imparable en la sobremesa, donde consigue un 21,9%. 'Telediario 1' alcanza un competitivo 15,6%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' (9,5%) se queda a cinco décimas del doble dígito. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también arrasa con un 19,2%. 'Telediario 2' obtiene un 13,7% e 'Informativos Telecinco 21:00', un 7,8%.
Informativo territorial 1908.000 14,7%
Telediario 11.449.000 15,6%
Informativo territorial 21.168.000 12,7%
Telediario 21.685.000 13,7%
Antena 3 noticias 12.038.000 21,9%
Antena 3 noticias 22.387.000 19,2%
Noticias Cuatro 1613.000 8,7%
El desmarque Cuatro 1418.000 4,6%
Noticias Cuatro 2474.000 5,0%
El desmarque: Madrugada61.000 3,5%
El matinal114.000 9,8%
Informativos Telecinco 15:00884.000 9,5%
Informativos Telecinco 21:00955.000 7,8%
laSexta noticias 14h680.000 8,3%
laSexta noticias: Jugones480.000 5,1%
laSexta noticias 20h755.000 7,8%