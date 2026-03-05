'La noche en 24h' lidera con un 4,2% y el cine western sigue fuerte con 'Pistolas de la frontera' (3,6%)

FDF domina la jornada del miércoles 4 de marzo al promediar un 2,4%, seguido de Nova (2,2%) y Energy (1,9%). Aunque el espacio más visto del día es para 24h, que lidera con 4,2% de share y 345.000 espectadores gracias a 'La noche en 24 horas' y el interés por la actualidad bélica. Un día más, el cine western de Trece vuelve a demostrar su fortaleza con la película 'Pistolas de la frontera', que firma un 3,6% de cuota de pantalla y reúne a 312.000 espectadores. Mientras que Nova sigue fuerte con cuatro entregas de sus telenovelas en el ranking de TDT: 'Emanet' (3,3%), 'Cuando seas mía' (3,6%) y dos episodios de 'Leyla' (2,1% y 1,9%).
Ranking cadenas TDT Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Ranking programas TDT Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:04
24:35
345.000
4,2%
Cine western - Pistolas en la frontera
18:45
20:32
312.000
3,6%
Emanet
15:00
16:40
309.000
3,3%
Trece y Cope es noticia
20:32
20:43
284.000
2,7%
Cuando seas mía
16:40
18:14
283.000
3,6%
Leyla
21:41
23:11
280.000
2,1%
FBI Most Wanted - Tragedia griega
23:04
23:59
271.000
2,9%
FBI Most Wanted - 68 segundos
22:09
23:04
269.000
2,0%
Cine - Wanted (Se busca)
22:55
25:04
258.000
3,4%
Leyla
21:29
21:41
256.000
1,9%
Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Wanted (Se busca)
22:55
25:04
258.000
3,4%
La que se avecina - Alcohol, langostinos y el cornudo ...
15:19
16:50
237.000
2,6%
La que se avecina - Un suegro lapa, una maruja ...
21:01
22:55
236.000
1,8%
La que se avecina - Un libro guarro, una loba herida y ...
19:00
21:01
180.000
1,9%
La que se avecina - Una vejación de juju, una furia ...
16:50
19:00
174.000
2,2%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:40
309.000
3,3%
Cuando seas mía
16:40
18:14
283.000
3,6%
Leyla
21:41
23:11
280.000
2,1%
Leyla
21:29
21:41
256.000
1,9%
El amor invencible
20:04
21:29
252.000
2,3%
Ranking Energy (1,9%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Most Wanted - Tragedia griega
23:04
23:59
271.000
2,9%
FBI Most Wanted - 68 segundos
22:09
23:04
269.000
2,0%
FBI Most Wanted - justicia penal
21:19
22:09
175.000
1,3%
Distrito 8
20:17
26:30
175.000
2,0%
FBI Most Wanted - Obstrucción
20:17
21:19
162.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:04
24:35
345.000
4,2%
La noche en 24h: portada - Fernando Aramburu-Julián ...
22:05
23:04
185.000
1,4%
Informativo 24h
21:00
21:33
182.000
1,4%
Informativo 24h
21:33
22:05
165.000
1,2%
La tarde en 24h: en directo - Karoline Leavitt ...
19:23
19:33
134.000
1,6%
Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:26
17:52
219.000
2,9%
Los Simpson
15:29
15:53
219.000
2,3%
Los Simpson
15:05
15:29
206.000
2,1%
The Big Bang Theory
17:52
18:18
200.000
2,7%
The Big Bang Theory
18:43
19:03
197.000
2,6%
Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western - Pistolas en la frontera
18:45
20:32
312.000
3,6%
Trece y Cope es noticia
20:32
20:43
284.000
2,7%
Tu cine - El asalto de Phantom Hill
20:43
22:08
207.000
1,6%
El cascabel
22:08
24:32
174.000
1,7%
Sesión doble - La última escapada
17:03
18:42
172.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Rizzoli & Isles
14:54
15:46
196.000
2,0%
Forever
22:39
23:26
183.000
1,5%
Hudson & Rex
20:02
20:57
183.000
1,8%
Hudson & Rex
15:46
16:40
176.000
1,9%
Forever
20:57
21:51
158.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero: Canadá - Demasiado cerca para estar ...
15:44
16:41
150.000
1,6%
Forjado a fuego: torneo militar - La espada de ...
21:11
21:58
144.000
1,1%
Vida bajo cero: Canadá - hielo traicionero ...
17:32
18:23
143.000
1,9%
Vida bajo cero: Canadá - al límite
16:41
17:32
131.000
1,6%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
126.000
1,6%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Sister Act: Una monja de cuidado
15:44
17:45
163.000
1,9%
Cine - Sister Act 2: De vuelta al convento ...
17:45
19:40
143.000
1,8%
Cine - Resacón en Las Vegas
22:01
23:49
125.000
1,0%
Cine - En sus zapatos
19:40
22:01
125.000
1,1%
Cine - Resacón 2 ¡Ahora en Tailandia!
23:49
25:46
81.000
1,7%
Ranking DMAX (1,3%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Alienígenas - Los archivos de MUFON
23:25
24:19
149.000
1,9%
Expedición al pasado
14:55
15:53
123.000
1,3%
Alienígenas - Jacques Vallee: pionero de los ovnis ...
22:31
23:18
121.000
1,0%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
115.000
0,8%
Joyas sobre ruedas
20:30
21:31
105.000
0,9%
Ranking Divinity (1,1%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
20:16
21:19
103.000
0,9%
Tu casa a juicio
21:19
22:10
102.000
0,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:40
16:38
102.000
1,1%
Harry wild
24:08
25:00
91.000
1,7%
Harry wild
23:06
24:08
88.000
1,0%
Ranking Ten (0,8%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:29
16:33
89.000
1,0%
Caso cerrado
19:20
20:10
83.000
1,0%
Caso cerrado
18:27
19:20
81.000
1,0%
Caso cerrado
16:33
17:32
77.000
0,9%
Caso cerrado
20:10
21:09
74.000
0,7%
Ranking Squirrel (0,8%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Icon - Manifiesto negro
23:27
24:48
126.000
1,8%
Icon - Manifiesto negro
22:02
23:27
92.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó - Dos días en París ...
13:25
14:36
75.000
1,2%
Cine - El rey de Texas
19:03
20:38
65.000
0,7%
Justicia extrema - Venganza en la sombra
20:38
22:02
64.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Superthings: rivals of Kaboom
18:59
19:06
109.000
1,4%
Superthings: rivals of Kaboom
18:45
18:52
109.000
1,4%
Superthings: rivals of Kaboom
18:52
18:59
102.000
1,3%
Superthings: rivals of Kaboom
18:38
18:45
100.000
1,3%
Superthings: rivals of Kaboom
18:30
18:38
89.000
1,2%
Ranking DKiss (0,7%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Pero por qué me compré esta casa?
23:05
24:02
80.000
0,9%
Mi reforma es un desastre
21:14
22:09
71.000
0,5%
¿Pero por qué me compré esta casa?
22:09
23:05
69.000
0,5%
Asesinos de América
16:28
17:20
64.000
0,8%
Asesinos de América
17:20
18:09
58.000
0,8%
Ranking Boing (0,5%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
20:52
21:01
149.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
20:24
20:34
131.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
20:42
20:52
128.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
08:21
08:32
123.000
6,0%
Doraemon, el gato cósmico
08:09
08:21
119.000
6,4%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Miércoles, 4 de Marzo de 2026