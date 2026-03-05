'Top Chef' (10,7%) sube con la Copa del Rey (19,1%), pero no tumba a 'El capitán en Japón' (10,6%)

Audiencias Miércoles 4 de Marzo de 2026
14,3%
14,0%
8,2%
7,3%
6,6%
3,5%
2,4%
2,2%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,1%
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
0,4%
0,3%
0,0%
0,0%
El fútbol ha vuelto a hacer acto de presencia en la noche de La 1. La vuelta de la segunda semifinal de la Copa del Rey, disputada entre la Real Sociedad y el Athletic Club y superada en última instancia por el conjunto donostiarra, ha liderado a lo largo de su franja con un 19,1% de cuota de pantalla y una media de 2,546 millones de espectadores.
Además, el atractivo del deporte también afecta a 'Top Chef: dulces y famosos', aunque no de una manera extraordinaria. El formato culinario remonta unas cuantas décimas para situarse en un 10,7% de share con 679.000 televidentes. Pese a ese crecimiento, no consigue dominar en su horario de emisión (23:03-1:38), durante el cual Antena 3 engancha a 694.000 personas.
Y es que 'El capitán en Japón' sí domina en su franja, comprendida entre las 23:18 y la 1:00, pese a que lo hace por la mínima. El programa de Joaquín Sánchez convence a 724.000 espectadores para aglutinar un 10,6%, aventajando así en tan solo 5.000 fieles al resultado de La 1 en ese tramo. Por su parte, 'Pura sangre' baja a un 7,7% frente a 'Los Gipsy Kings' (5,6%) y 'El objetivo' (8,6%). Previamente, 'El hormiguero' marca un 13,2%.
Paula Vázquez en 'Top Chef: dulces y famosos'
Prime time
- 'Top Chef' (10,7%) se eleva +0,5 puntos en una semana
- 'El capitán en Japón' apenas cede -0,1 puntos con su 10,6%
- 'El objetivo' (8,6%) consigue su máximo de temporada
- 'Pura sangre' pierde fuelle al anotar un 7,7% (-0,6 puntos)
- Subida de +1,8 puntos para 'Horizonte' (8,5%)
Fútbol: Copa del Rey: R. Sociedad-Ath. Bilbao2.546.000 19,1%
Top Chef: dulces y famosos679.000 10,7%
Cifras y letras593.000 4,5%
Cifras y letras815.000 6,0%
Captcha, no soy un robot371.000 2,8%
El comisario Montalbano: La pirámide de barro159.000 2,3%
El hormiguero: Los Morancos1.764.000 13,2%
El capitán en Japón: Arigatou724.000 10,6%
First Dates757.000 5,7%
Horizonte1.114.000 8,5%
Los Gipsy Kings398.000 5,6%
First Dates968.000 7,3%
Pura sangre: Las buenas madres566.000 7,7%
laSexta clave579.000 4,7%
El intermedio1.010.000 7,5%
El objetivo: Especial la nueva guerra525.000 8,6%
La familia Sánchez-Saborido en 'El capitán en Japón'
Late night
- La reposición de 'Top Chef' (6,5%) pierde -2,6 puntos
- 'El capitán en América' asciende +1,2 puntos con un 9,2%
- El cine nocturno de Telecinco (6,6%) supera las cifras de 'GH Dúo'
Top Chef: dulces y famosos140.000 6,5%
El arma del siglo43.000 1,3%
Conciertos Radio 3: Ezezez23.000 1,1%
El capitán en América: La ciudad de los deseos261.000 9,2%
Sportium game show124.000 7,3%
Los Gipsy Kings143.000 4,8%
El desmarque: Madrugada78.000 4,3%
Cine: Nueve balas204.000 6,6%
Gran madrid show32.000 1,9%
Equipo de investigación: El loco del chándal177.000 8,7%
'Sueños de libertad' arrasa en la sobremesa de Antena 3
Sobremesa y tarde
- 'Valle Salvaje' (11,1%) baja -2 puntos en una semana
- 'Pasapalabra' (19,6%) supera los 2 millones de espectadores al crecer +1,6 puntos
- 'Más vale tarde' (6,3%) añade +0,7 puntos a su cuenta
- +1,1 puntos para 'Lo sabe, no lo sabe' (6,4%)
- 'El diario de Jorge' (8%) pierde -2,5 puntos
Directo al grano918.000 10,8%
Valle Salvaje839.000 11,1%
La promesa968.000 12,2%
Malas lenguas1.107.000 12,2%
Aquí la Tierra1.441.000 13,7%
Previo fútbol: Copa del Rey: R. Sociedad-Ath. Bilbao1.350.000 11,7%
Saber y ganar527.000 5,6%
Grandes documentales311.000 3,8%
Érase una vez en Tsavo: Supervivencia320.000 3,8%
Tecnología animal: Grandes felinos290.000 3,7%
Malas lenguas646.000 8,3%
Sukha186.000 2,0%
Limpia y ordena282.000 2,5%
Sueños de libertad1.288.000 14,6%
Y ahora, Sonsoles792.000 10,0%
Pasapalabra2.050.000 19,6%
Todo es mentira645.000 7,7%
Entrevista: Carlos Cuerpo814.000 8,6%
Lo sabe, no lo sabe521.000 6,4%
El tiempo justo680.000 8,3%
El diario de Jorge652.000 8,0%
¡Allá tú!950.000 9,3%
Zapeando493.000 5,6%
Más vale tarde502.000 6,3%
'La hora de La 1' sigue imbatible en RTVE
Mañana
- 'La hora de La 1' arrasa con un 22,5% (+3,3 puntos)
- -1 punto para 'La ruleta de la suerte' (19,5%)
- 'En boca de todos' (8,9%) suma +0,3 puntos
- 'Al rojo vivo' (10,2%) alcanza el doble dígito y firma su máximo de temporada
- 'El programa de Ana Rosa' (13%) asciende +1,3 puntos
La hora de La 1503.000 22,5%
Declaración institucional: Pedro Sánchez673.000 29,5%
Entrevista : José Manuel Albares550.000 21,3%
Mañaneros 360565.000 16,5%
Entrevista: Carlos Cuerpo586.000 16,4%
Mañaneros 3601.049.000 12,6%
Arqueomanía: La cueva de Nerja13.000 1,1%
Flash moda7.000 0,4%
Dinastías: Macacos25.000 1,2%
Página2: David Uclés21.000 0,9%
Aquí hay trabajo37.000 1,5%
La aventura del saber36.000 1,3%
Baserri gourmet: El molino42.000 1,6%
El western de La 2: Vivo para matarte91.000 2,6%
El cazador105.000 1,7%
El cazador183.000 2,0%
Espejo publico382.000 13,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: Gratinado de alubias con conejo795.000 15,1%
La ruleta de la suerte1.486.000 19,5%
Love shopping TV5.000 0,5%
¡Toma salami!: Karaoke5.000 0,4%
Alerta cobra: Elección mortal16.000 0,9%
Alerta cobra: Revolución34.000 1,5%
Alerta cobra: Revolución (Parte 2)63.000 2,5%
En boca de todos308.000 8,9%
La mirada crítica194.000 9,8%
El programa de Ana Rosa337.000 13,0%
Vamos a ver410.000 10,3%
El precio justo601.000 8,2%
Aruser@s el humorning184.000 11,4%
Aruser@s324.000 12,9%
Al rojo vivo409.000 10,2%
Entrevista: Carlos Cuerpo285.000 10,5%
Informativos
'Antena 3 noticias 2' es lo más visto de toda la jornada, situándose incluso por encima del fútbol con 2,552 millones de espectadores y un 19,7%. Mientras tanto, 'Informativos Telecinco 21:00' apenas marca un 7,8%. En la edición anterior, el telediario de Antena 3 arrasa con un 23,4% frente a 'Telediario 1' (16,6%) y la propuesta de Telecinco (8,7%).
Informativo territorial 1944.000 14,3%
Telediario 11.609.000 16,6%
Informativo territorial 21.203.000 12,8%
Noticias de la mañana291.000 15,0%
Antena 3 noticias 12.267.000 23,4%
Antena 3 noticias 22.552.000 19,7%
Noticias Cuatro 1766.000 10,4%
El desmarque Cuatro 1452.000 4,8%
Noticias Cuatro 2612.000 6,2%
El matinal126.000 9,4%
Informativos Telecinco 15:00845.000 8,7%
Informativos Telecinco 21:001.000.000 7,8%
laSexta noticias 14h881.000 10,4%
laSexta noticias: Jugones411.000 4,2%
laSexta noticias 20h711.000 7,1%