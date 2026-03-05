'Top Chef' (10,7%) sube con la Copa del Rey (19,1%), pero no tumba a 'El capitán en Japón' (10,6%)

Por Redacción | |

El fútbol ha vuelto a hacer acto de presencia en la noche de La 1. La vuelta de la segunda semifinal de la Copa del Rey, disputada entre la Real Sociedad y el Athletic Club y superada en última instancia por el conjunto donostiarra, ha liderado a lo largo de su franja con un 19,1% de cuota de pantalla y una media de 2,546 millones de espectadores.

Además, el atractivo del deporte también afecta a 'Top Chef: dulces y famosos', aunque no de una manera extraordinaria. El formato culinario remonta unas cuantas décimas para situarse en un 10,7% de share con 679.000 televidentes. Pese a ese crecimiento, no consigue dominar en su horario de emisión (23:03-1:38), durante el cual Antena 3 engancha a 694.000 personas.

Y es que 'El capitán en Japón' sí domina en su franja, comprendida entre las 23:18 y la 1:00, pese a que lo hace por la mínima. El programa de Joaquín Sánchez convence a 724.000 espectadores para aglutinar un 10,6%, aventajando así en tan solo 5.000 fieles al resultado de La 1 en ese tramo. Por su parte, 'Pura sangre' baja a un 7,7% frente a 'Los Gipsy Kings' (5,6%) y 'El objetivo' (8,6%). Previamente, 'El hormiguero' marca un 13,2%.

Paula Vázquez en 'Top Chef: dulces y famosos'

Prime time

'Top Chef' (10,7%) se eleva +0,5 puntos en una semana

'El capitán en Japón' apenas cede -0,1 puntos con su 10,6%

'El objetivo' (8,6%) consigue su máximo de temporada

'Pura sangre' pierde fuelle al anotar un 7,7% (-0,6 puntos)

Subida de +1,8 puntos para 'Horizonte' (8,5%)

La 1

Fútbol: Copa del Rey: R. Sociedad-Ath. Bilbao2.546.000 19,1% Top Chef: dulces y famosos679.000 10,7%

La 2

Cifras y letras593.000 4,5% Cifras y letras815.000 6,0% Captcha, no soy un robot371.000 2,8% El comisario Montalbano: La pirámide de barro159.000 2,3%

Antena 3

El hormiguero: Los Morancos1.764.000 13,2% El capitán en Japón: Arigatou724.000 10,6%

Cuatro

First Dates757.000 5,7% Horizonte1.114.000 8,5% Los Gipsy Kings398.000 5,6%

Telecinco

First Dates968.000 7,3% Pura sangre: Las buenas madres566.000 7,7%

laSexta

laSexta clave579.000 4,7% El intermedio1.010.000 7,5% El objetivo: Especial la nueva guerra525.000 8,6%

La familia Sánchez-Saborido en 'El capitán en Japón'

Late night

La reposición de 'Top Chef' (6,5%) pierde -2,6 puntos

'El capitán en América' asciende +1,2 puntos con un 9,2%

El cine nocturno de Telecinco (6,6%) supera las cifras de 'GH Dúo'

La 1

Top Chef: dulces y famosos140.000 6,5%

La 2

El arma del siglo43.000 1,3% Conciertos Radio 3: Ezezez23.000 1,1%

Antena 3

El capitán en América: La ciudad de los deseos261.000 9,2% Sportium game show124.000 7,3%

Cuatro

Los Gipsy Kings143.000 4,8% El desmarque: Madrugada78.000 4,3%

Telecinco

Cine: Nueve balas204.000 6,6% Gran madrid show32.000 1,9%

laSexta

Equipo de investigación: El loco del chándal177.000 8,7%

'Sueños de libertad' arrasa en la sobremesa de Antena 3

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano918.000 10,8% Valle Salvaje839.000 11,1% La promesa968.000 12,2% Malas lenguas1.107.000 12,2% Aquí la Tierra1.441.000 13,7% Previo fútbol: Copa del Rey: R. Sociedad-Ath. Bilbao1.350.000 11,7%

La 2

Saber y ganar527.000 5,6% Grandes documentales311.000 3,8% Érase una vez en Tsavo: Supervivencia320.000 3,8% Tecnología animal: Grandes felinos290.000 3,7% Malas lenguas646.000 8,3% Sukha186.000 2,0% Limpia y ordena282.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.288.000 14,6% Y ahora, Sonsoles792.000 10,0% Pasapalabra2.050.000 19,6%

Cuatro

Todo es mentira645.000 7,7% Entrevista: Carlos Cuerpo814.000 8,6% Lo sabe, no lo sabe521.000 6,4%

Telecinco

El tiempo justo680.000 8,3% El diario de Jorge652.000 8,0% ¡Allá tú!950.000 9,3%

laSexta

Zapeando493.000 5,6% Más vale tarde502.000 6,3%

'La hora de La 1' sigue imbatible en RTVE

Mañana

La 1

La hora de La 1503.000 22,5% Declaración institucional: Pedro Sánchez673.000 29,5% Entrevista : José Manuel Albares550.000 21,3% Mañaneros 360565.000 16,5% Entrevista: Carlos Cuerpo586.000 16,4% Mañaneros 3601.049.000 12,6%

La 2

Arqueomanía: La cueva de Nerja13.000 1,1% Flash moda7.000 0,4% Dinastías: Macacos25.000 1,2% Página2: David Uclés21.000 0,9% Aquí hay trabajo37.000 1,5% La aventura del saber36.000 1,3% Baserri gourmet: El molino42.000 1,6% El western de La 2: Vivo para matarte91.000 2,6% El cazador105.000 1,7% El cazador183.000 2,0%

Antena 3

Espejo publico382.000 13,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano: Gratinado de alubias con conejo795.000 15,1% La ruleta de la suerte1.486.000 19,5%

Cuatro

Love shopping TV5.000 0,5% ¡Toma salami!: Karaoke5.000 0,4% Alerta cobra: Elección mortal16.000 0,9% Alerta cobra: Revolución34.000 1,5% Alerta cobra: Revolución (Parte 2)63.000 2,5% En boca de todos308.000 8,9%

Telecinco

La mirada crítica194.000 9,8% El programa de Ana Rosa337.000 13,0% Vamos a ver410.000 10,3% El precio justo601.000 8,2%

laSexta

Aruser@s el humorning184.000 11,4% Aruser@s324.000 12,9% Al rojo vivo409.000 10,2% Entrevista: Carlos Cuerpo285.000 10,5%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es lo más visto de toda la jornada, situándose incluso por encima del fútbol con 2,552 millones de espectadores y un 19,7%. Mientras tanto, 'Informativos Telecinco 21:00' apenas marca un 7,8%. En la edición anterior, el telediario de Antena 3 arrasa con un 23,4% frente a 'Telediario 1' (16,6%) y la propuesta de Telecinco (8,7%).

La 1

Informativo territorial 1944.000 14,3% Telediario 11.609.000 16,6% Informativo territorial 21.203.000 12,8%

Antena 3

Noticias de la mañana291.000 15,0% Antena 3 noticias 12.267.000 23,4% Antena 3 noticias 22.552.000 19,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1766.000 10,4% El desmarque Cuatro 1452.000 4,8% Noticias Cuatro 2612.000 6,2%

Telecinco

El matinal126.000 9,4% Informativos Telecinco 15:00845.000 8,7% Informativos Telecinco 21:001.000.000 7,8%

laSexta

laSexta noticias 14h881.000 10,4% laSexta noticias: Jugones411.000 4,2% laSexta noticias 20h711.000 7,1%

