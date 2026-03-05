FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 4 DE MARZO

'Top Chef' (10,7%) sube con la Copa del Rey (19,1%), pero no tumba a 'El capitán en Japón' (10,6%)

El Real Sociedad-Athletic supera los 2,5 millones de espectadores en el access de La 1.

'Top Chef' (10,7%) sube con la Copa del Rey (19,1%), pero no tumba a 'El capitán en Japón' (10,6%)
Por RedacciónPublicado: Jueves 5 Marzo 2026 08:54 (hace 6 horas) | Última actualización: Jueves 5 Marzo 2026 09:27 (hace 6 horas)

Audiencias Miércoles 4 de Marzo de 2026

  • logola1

    14,3%

  • logoantena3

    14,0%

  • logotelecinco

    8,2%

  • logolasexta

    7,3%

  • logocuatro

    6,6%

  • logola2

    3,5%

  • logofdf

    2,4%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    1,9%

  • logocanal24horas

    1,8%

  • logoneox

    1,6%

  • logo13tv

    1,6%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logobemadtv

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logodivinity

    1,1%

  • logoten

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logodkiss

    0,7%

  • logoboing

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logoteledeporte

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

El fútbol ha vuelto a hacer acto de presencia en la noche de La 1. La vuelta de la segunda semifinal de la Copa del Rey, disputada entre la Real Sociedad y el Athletic Club y superada en última instancia por el conjunto donostiarra, ha liderado a lo largo de su franja con un 19,1% de cuota de pantalla y una media de 2,546 millones de espectadores.

Además, el atractivo del deporte también afecta a 'Top Chef: dulces y famosos', aunque no de una manera extraordinaria. El formato culinario remonta unas cuantas décimas para situarse en un 10,7% de share con 679.000 televidentes. Pese a ese crecimiento, no consigue dominar en su horario de emisión (23:03-1:38), durante el cual Antena 3 engancha a 694.000 personas.

Vídeos FormulaTV

Y es que 'El capitán en Japón' sí domina en su franja, comprendida entre las 23:18 y la 1:00, pese a que lo hace por la mínima. El programa de Joaquín Sánchez convence a 724.000 espectadores para aglutinar un 10,6%, aventajando así en tan solo 5.000 fieles al resultado de La 1 en ese tramo. Por su parte, 'Pura sangre' baja a un 7,7% frente a 'Los Gipsy Kings' (5,6%) y 'El objetivo' (8,6%). Previamente, 'El hormiguero' marca un 13,2%.

Paula Vázquez en &#39;Top Chef: dulces y famosos&#39;

Paula Vázquez en 'Top Chef: dulces y famosos'

Prime time

  • 'Top Chef' (10,7%) se eleva +0,5 puntos en una semana
  • 'El capitán en Japón' apenas cede -0,1 puntos con su 10,6%
  • 'El objetivo' (8,6%) consigue su máximo de temporada
  • 'Pura sangre' pierde fuelle al anotar un 7,7% (-0,6 puntos)
  • Subida de +1,8 puntos para 'Horizonte' (8,5%)
La 1

Fútbol: Copa del Rey: R. Sociedad-Ath. Bilbao2.546.000 19,1%

Top Chef: dulces y famosos679.000 10,7%

La 2

Cifras y letras593.000 4,5%

Cifras y letras815.000 6,0%

Captcha, no soy un robot371.000 2,8%

El comisario Montalbano: La pirámide de barro159.000 2,3%

Antena 3

El hormiguero: Los Morancos1.764.000 13,2%

El capitán en Japón: Arigatou724.000 10,6%

Cuatro

First Dates757.000 5,7%

Horizonte1.114.000 8,5%

Los Gipsy Kings398.000 5,6%

Telecinco

First Dates968.000 7,3%

Pura sangre: Las buenas madres566.000 7,7%

laSexta

laSexta clave579.000 4,7%

El intermedio1.010.000 7,5%

El objetivo: Especial la nueva guerra525.000 8,6%

La familia Sánchez-Saborido en &#39;El capitán en Japón&#39;

La familia Sánchez-Saborido en 'El capitán en Japón'

Late night

  • La reposición de 'Top Chef' (6,5%) pierde -2,6 puntos
  • 'El capitán en América' asciende +1,2 puntos con un 9,2%
  • El cine nocturno de Telecinco (6,6%) supera las cifras de 'GH Dúo'
La 1

Top Chef: dulces y famosos140.000 6,5%

La 2

El arma del siglo43.000 1,3%

Conciertos Radio 3: Ezezez23.000 1,1%

Antena 3

El capitán en América: La ciudad de los deseos261.000 9,2%

Sportium game show124.000 7,3%

Cuatro

Los Gipsy Kings143.000 4,8%

El desmarque: Madrugada78.000 4,3%

Telecinco

Cine: Nueve balas204.000 6,6%

Gran madrid show32.000 1,9%

laSexta

Equipo de investigación: El loco del chándal177.000 8,7%

&#39;Sueños de libertad&#39; arrasa en la sobremesa de Antena 3

'Sueños de libertad' arrasa en la sobremesa de Antena 3

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano918.000 10,8%

Valle Salvaje839.000 11,1%

La promesa968.000 12,2%

Malas lenguas1.107.000 12,2%

Aquí la Tierra1.441.000 13,7%

Previo fútbol: Copa del Rey: R. Sociedad-Ath. Bilbao1.350.000 11,7%

La 2

Saber y ganar527.000 5,6%

Grandes documentales311.000 3,8%

Érase una vez en Tsavo: Supervivencia320.000 3,8%

Tecnología animal: Grandes felinos290.000 3,7%

Malas lenguas646.000 8,3%

Sukha186.000 2,0%

Limpia y ordena282.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.288.000 14,6%

Y ahora, Sonsoles792.000 10,0%

Pasapalabra2.050.000 19,6%

Cuatro

Todo es mentira645.000 7,7%

Entrevista: Carlos Cuerpo814.000 8,6%

Lo sabe, no lo sabe521.000 6,4%

Telecinco

El tiempo justo680.000 8,3%

El diario de Jorge652.000 8,0%

¡Allá tú!950.000 9,3%

laSexta

Zapeando493.000 5,6%

Más vale tarde502.000 6,3%

&#39;La hora de La 1&#39; sigue imbatible en RTVE

'La hora de La 1' sigue imbatible en RTVE

Mañana

La 1

La hora de La 1503.000 22,5%

Declaración institucional: Pedro Sánchez673.000 29,5%

Entrevista : José Manuel Albares550.000 21,3%

Mañaneros 360565.000 16,5%

Entrevista: Carlos Cuerpo586.000 16,4%

Mañaneros 3601.049.000 12,6%

La 2

Arqueomanía: La cueva de Nerja13.000 1,1%

Flash moda7.000 0,4%

Dinastías: Macacos25.000 1,2%

Página2: David Uclés21.000 0,9%

Aquí hay trabajo37.000 1,5%

La aventura del saber36.000 1,3%

Baserri gourmet: El molino42.000 1,6%

El western de La 2: Vivo para matarte91.000 2,6%

El cazador105.000 1,7%

El cazador183.000 2,0%

Antena 3

Espejo publico382.000 13,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: Gratinado de alubias con conejo795.000 15,1%

La ruleta de la suerte1.486.000 19,5%

Cuatro

Love shopping TV5.000 0,5%

¡Toma salami!: Karaoke5.000 0,4%

Alerta cobra: Elección mortal16.000 0,9%

Alerta cobra: Revolución34.000 1,5%

Alerta cobra: Revolución (Parte 2)63.000 2,5%

En boca de todos308.000 8,9%

Telecinco

La mirada crítica194.000 9,8%

El programa de Ana Rosa337.000 13,0%

Vamos a ver410.000 10,3%

El precio justo601.000 8,2%

laSexta

Aruser@s el humorning184.000 11,4%

Aruser@s324.000 12,9%

Al rojo vivo409.000 10,2%

Entrevista: Carlos Cuerpo285.000 10,5%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es lo más visto de toda la jornada, situándose incluso por encima del fútbol con 2,552 millones de espectadores y un 19,7%. Mientras tanto, 'Informativos Telecinco 21:00' apenas marca un 7,8%. En la edición anterior, el telediario de Antena 3 arrasa con un 23,4% frente a 'Telediario 1' (16,6%) y la propuesta de Telecinco (8,7%).

La 1

Informativo territorial 1944.000 14,3%

Telediario 11.609.000 16,6%

Informativo territorial 21.203.000 12,8%

Antena 3

Noticias de la mañana291.000 15,0%

Antena 3 noticias 12.267.000 23,4%

Antena 3 noticias 22.552.000 19,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1766.000 10,4%

El desmarque Cuatro 1452.000 4,8%

Noticias Cuatro 2612.000 6,2%

Telecinco

El matinal126.000 9,4%

Informativos Telecinco 15:00845.000 8,7%

Informativos Telecinco 21:001.000.000 7,8%

laSexta

laSexta noticias 14h881.000 10,4%

laSexta noticias: Jugones411.000 4,2%

laSexta noticias 20h711.000 7,1%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (290)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas