La actualidad reina en la TDT con el liderazgo de 'La noche en 24h' al cosechar un 3,7%

Con 339.000 espectadores y un 3,7% de cuota de pantalla, 'La noche en 24 horas' se convierte en lo más visto analizando toda la actualidad geopolítica mientras que el 50% del ranking se lo llevan las series de Nova. Por su parte, completan el Top 10 dos capítulos de 'Bright Minds' en Atreseries, uno de 'La que se avecina' en FDF y una película western en Trece.
Ranking cadenas TDT Martes, 3 de Marzo de 2026
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,5%
0,4%
0,3%
Ranking programas TDT Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:00
24:34
339.000
3,7%
Emanet
15:00
16:40
319.000
3,4%
Bright Minds El internado
22:17
23:20
296.000
2,1%
Leyla
21:31
23:10
278.000
1,8%
Cuando seas mía
16:40
18:15
270.000
3,4%
El amor invencible
20:05
21:31
267.000
2,2%
La que se avecina Una apuesta, 500 cucarachas y ...
15:17
16:49
252.000
2,7%
Cine western Taggart
18:54
20:32
250.000
2,9%
Marina
18:15
20:05
249.000
3,2%
Bright Minds Recinto cerrado
21:15
22:15
249.000
1,7%
Ranking FDF (2,1%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una apuesta, 500 cucarachas y ...
15:17
16:49
252.000
2,7%
La que se avecina Una hipoteca bienestar, dos ...
21:00
22:55
203.000
1,4%
La que se avecina Una pretty yonqui, una ...
16:49
19:03
181.000
2,4%
La que se avecina Un churumbel, una lobotomía ...
19:03
21:00
177.000
1,9%
Cine Bullet Train
22:55
25:12
157.000
1,9%
Ranking Nova (2,1%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:40
319.000
3,4%
Leyla
21:31
23:10
278.000
1,8%
Cuando seas mía
16:40
18:15
270.000
3,4%
El amor invencible
20:05
21:31
267.000
2,2%
Marina
18:15
20:05
249.000
3,2%
Ranking Energy (2,0%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Black Pill (o píldora negra)
23:05
23:59
230.000
2,2%
FBI Fuego y lluvia
20:20
21:20
210.000
1,7%
FBI Infiltrados
22:08
23:05
204.000
1,3%
CSI Haría, podría, debería
19:24
20:19
199.000
2,2%
FBI Un asunto por resolver
21:20
22:08
193.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:00
24:34
339.000
3,7%
La noche en 24h: Portada Arturo Lezcano-Gutmaro ...
22:05
23:00
220.000
1,4%
D.reg (Informativo 24h)
20:29
20:58
187.000
1,7%
Informativo 24h
21:33
22:05
176.000
1,1%
Informativo 24h
21:00
21:33
155.000
1,1%
Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds El internado
22:17
23:20
296.000
2,1%
Bright Minds Recinto cerrado
21:15
22:15
249.000
1,7%
Hudson & Rex
20:11
21:15
202.000
1,8%
Bright Minds El hombre que no existía
23:22
24:43
197.000
2,5%
Hudson & Rex
19:23
20:09
190.000
2,2%
Ranking Neox (1,5%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
20:12
20:30
223.000
2,2%
Los Simpson
15:49
16:14
212.000
2,3%
Los Simpson
15:23
15:49
211.000
2,1%
Los Simpson
14:57
15:23
209.000
2,1%
The Big Bang Theory
19:53
20:12
204.000
2,2%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
226.000
5,3%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
155.000
1,8%
Vida bajo cero Demasiado cerca para estar ...
17:28
18:19
146.000
1,9%
Vida bajo cero La caza
16:37
17:28
131.000
1,6%
Vida bajo cero Se acerca el invierno
15:31
16:37
129.000
1,4%
Ranking TRECE (1,4%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Taggart
18:54
20:32
250.000
2,9%
Trece y COPE es noticia
20:32
20:43
226.000
2,1%
Tu cine Senderos de violencia
20:43
22:14
189.000
1,3%
Sesión doble La fuga de Eddie Macon
16:56
18:40
164.000
2,1%
El cascabel
22:14
24:31
154.000
1,4%
Ranking DMAX (1,3%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinato en el Valle de los Reyes
22:30
24:17
164.000
1,4%
Enigmas de Egipto
24:22
25:07
141.000
2,6%
Joyas sobre ruedas
20:38
21:30
140.000
1,1%
La fiebre del oro
16:56
17:55
132.000
1,7%
Joyas sobre ruedas
19:50
20:38
131.000
1,3%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Total Recall (Desafío total)
22:39
24:47
161.000
1,6%
Cine Skyline
15:41
17:32
116.000
1,3%
Cine Blade Runner
18:57
20:56
114.000
1,2%
Cine Colonia V
17:32
18:57
105.000
1,4%
Cine Replicantes
20:56
22:39
100.000
0,7%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Elementary El precio de la admisión
23:04
23:59
123.000
1,2%
Murder Lovers
23:04
26:30
94.000
1,6%
Tu casa a juicio
21:18
22:07
92.000
0,6%
Elementary Luz roja, luz verde
23:59
24:46
91.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:40
16:37
87.000
0,9%
Ranking Ten (0,9%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:07
20:03
110.000
1,3%
Caso cerrado
18:14
19:07
108.000
1,5%
Caso cerrado
15:12
16:13
108.000
1,1%
Caso cerrado
17:13
18:14
94.000
1,2%
Caso cerrado
20:03
20:59
91.000
0,9%
Ranking DKiss (0,8%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinos de América
16:25
17:18
81.000
1,0%
Asesinos de América
17:18
18:07
72.000
0,9%
Los gemelos reforman dos veces: Edición celebrity ...
14:38
15:29
66.000
0,7%
Almas en pena
22:06
23:02
64.000
0,4%
El crimen de Michelle Carter
20:18
22:06
63.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El último patriota
22:03
23:27
100.000
0,7%
Cine Sentencia de muerte (1967)
23:27
24:48
99.000
1,3%
Cine Beau geste
17:36
19:16
76.000
1,0%
Cine Así mueren los valientes
19:16
20:37
69.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó No hay cuento de ...
13:31
14:45
67.000
1,0%
Ranking Boing (0,7%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:20
08:30
163.000
8,2%
Doraemon, el gato cósmico
20:59
21:05
131.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
20:46
20:59
127.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
08:09
08:20
122.000
6,7%
Doraemon, el gato cósmico
14:46
14:57
117.000
1,3%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Martes, 3 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de muñecas de Gabby
14:20
14:41
84.000
1,0%
Pokémon XY
20:12
20:33
77.000
0,8%
Bluey
08:33
08:40
70.000
3,4%
La patrulla canina
15:58
16:09
67.000
0,7%
Aprendemos en Clan: Team total: La ruleta de los ...
20:34
21:05
61.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 3 de Marzo de 2026