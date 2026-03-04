FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 3 DE MARZO

La actualidad reina en la TDT con el liderazgo de 'La noche en 24h' al cosechar un 3,7%

Cinco series de Nova se cuelan en el Top 10 de lo más visto del día.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 4 Marzo 2026 09:37 (hace 9 horas)

Audiencias Martes 3 de Marzo de 2026

  • logola1

    16,2%

  • logoantena3

    12,9%

  • logotelecinco

    9,2%

  • logolasexta

    6,6%

  • logocuatro

    6,2%

  • logola2

    3,1%

  • logofdf

    2,1%

  • logonova

    2,1%

  • logoenergy

    2,0%

  • logocanal24horas

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logoneox

    1,5%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logo13tv

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logobemadtv

    1,3%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    0,9%

  • logodkiss

    0,8%

  • logoboing

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logoreal-madrid-tv

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Con 339.000 espectadores y un 3,7% de cuota de pantalla, 'La noche en 24 horas' se convierte en lo más visto analizando toda la actualidad geopolítica mientras que el 50% del ranking se lo llevan las series de Nova. Por su parte, completan el Top 10 dos capítulos de 'Bright Minds' en Atreseries, uno de 'La que se avecina' en FDF y una película western en Trece.

Posado de los dos protagonistas de &amp;#39;Emanet&amp;#39;
Posado de los dos protagonistas de 'Emanet'

Ranking cadenas TDT Martes, 3 de Marzo de 2026

FDF 2,1%

Nova 2,1%

Energy 2,0%

Canal 24 Horas 1,8%

Atreseries 1,8%

Neox 1,5%

Mega (España) 1,5%

TRECE 1,4%

DMAX 1,3%

BEMADtv 1,3%

Divinity 1,0%

Ten 0,9%

DKiss 0,8%

Squirrel 0,8%

Boing 0,7%

Clan TVE 0,5%

Teledeporte 0,4%

Real Madrid TV 0,3%

Ranking programas TDT Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:00
24:34
339.000
3,7%
Nova
Emanet
15:00
16:40
319.000
3,4%
Atreseries
Bright Minds El internado
22:17
23:20
296.000
2,1%
Nova
Leyla
21:31
23:10
278.000
1,8%
Nova
Cuando seas mía
16:40
18:15
270.000
3,4%
Nova
El amor invencible
20:05
21:31
267.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una apuesta, 500 cucarachas y ...
15:17
16:49
252.000
2,7%
TRECE
Cine western Taggart
18:54
20:32
250.000
2,9%
Nova
Marina
18:15
20:05
249.000
3,2%
Atreseries
Bright Minds Recinto cerrado
21:15
22:15
249.000
1,7%

Ranking FDF (2,1%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una apuesta, 500 cucarachas y ...
15:17
16:49
252.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una hipoteca bienestar, dos ...
21:00
22:55
203.000
1,4%
FDF
La que se avecina Una pretty yonqui, una ...
16:49
19:03
181.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un churumbel, una lobotomía ...
19:03
21:00
177.000
1,9%
FDF
Cine Bullet Train
22:55
25:12
157.000
1,9%

Ranking Nova (2,1%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:40
319.000
3,4%
Nova
Leyla
21:31
23:10
278.000
1,8%
Nova
Cuando seas mía
16:40
18:15
270.000
3,4%
Nova
El amor invencible
20:05
21:31
267.000
2,2%
Nova
Marina
18:15
20:05
249.000
3,2%

Ranking Energy (2,0%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Black Pill (o píldora negra)
23:05
23:59
230.000
2,2%
Energy
FBI Fuego y lluvia
20:20
21:20
210.000
1,7%
Energy
FBI Infiltrados
22:08
23:05
204.000
1,3%
Energy
CSI Haría, podría, debería
19:24
20:19
199.000
2,2%
Energy
FBI Un asunto por resolver
21:20
22:08
193.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:00
24:34
339.000
3,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Arturo Lezcano-Gutmaro ...
22:05
23:00
220.000
1,4%
Canal 24 Horas
D.reg (Informativo 24h)
20:29
20:58
187.000
1,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:33
22:05
176.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:00
21:33
155.000
1,1%

Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds El internado
22:17
23:20
296.000
2,1%
Atreseries
Bright Minds Recinto cerrado
21:15
22:15
249.000
1,7%
Atreseries
Hudson & Rex
20:11
21:15
202.000
1,8%
Atreseries
Bright Minds El hombre que no existía
23:22
24:43
197.000
2,5%
Atreseries
Hudson & Rex
19:23
20:09
190.000
2,2%

Ranking Neox (1,5%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:12
20:30
223.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:49
16:14
212.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:23
15:49
211.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:57
15:23
209.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
19:53
20:12
204.000
2,2%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
226.000
5,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
155.000
1,8%
Mega (España)
Vida bajo cero Demasiado cerca para estar ...
17:28
18:19
146.000
1,9%
Mega (España)
Vida bajo cero La caza
16:37
17:28
131.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero Se acerca el invierno
15:31
16:37
129.000
1,4%

Ranking TRECE (1,4%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Taggart
18:54
20:32
250.000
2,9%
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:32
20:43
226.000
2,1%
TRECE
Tu cine Senderos de violencia
20:43
22:14
189.000
1,3%
TRECE
Sesión doble La fuga de Eddie Macon
16:56
18:40
164.000
2,1%
TRECE
El cascabel
22:14
24:31
154.000
1,4%

Ranking DMAX (1,3%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Asesinato en el Valle de los Reyes
22:30
24:17
164.000
1,4%
DMAX
Enigmas de Egipto
24:22
25:07
141.000
2,6%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:38
21:30
140.000
1,1%
DMAX
La fiebre del oro
16:56
17:55
132.000
1,7%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:50
20:38
131.000
1,3%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Total Recall (Desafío total)
22:39
24:47
161.000
1,6%
BEMADtv
Cine Skyline
15:41
17:32
116.000
1,3%
BEMADtv
Cine Blade Runner
18:57
20:56
114.000
1,2%
BEMADtv
Cine Colonia V
17:32
18:57
105.000
1,4%
BEMADtv
Cine Replicantes
20:56
22:39
100.000
0,7%

Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Elementary El precio de la admisión
23:04
23:59
123.000
1,2%
Divinity
Murder Lovers
23:04
26:30
94.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
21:18
22:07
92.000
0,6%
Divinity
Elementary Luz roja, luz verde
23:59
24:46
91.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:40
16:37
87.000
0,9%

Ranking Ten (0,9%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:07
20:03
110.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
18:14
19:07
108.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
15:12
16:13
108.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
17:13
18:14
94.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
20:03
20:59
91.000
0,9%

Ranking DKiss (0,8%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de América
16:25
17:18
81.000
1,0%
DKiss
Asesinos de América
17:18
18:07
72.000
0,9%
DKiss
Los gemelos reforman dos veces: Edición celebrity ...
14:38
15:29
66.000
0,7%
DKiss
Almas en pena
22:06
23:02
64.000
0,4%
DKiss
El crimen de Michelle Carter
20:18
22:06
63.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El último patriota
22:03
23:27
100.000
0,7%
Squirrel
Cine Sentencia de muerte (1967)
23:27
24:48
99.000
1,3%
Squirrel
Cine Beau geste
17:36
19:16
76.000
1,0%
Squirrel
Cine Así mueren los valientes
19:16
20:37
69.000
0,8%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó No hay cuento de ...
13:31
14:45
67.000
1,0%

Ranking Boing (0,7%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:20
08:30
163.000
8,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:59
21:05
131.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:46
20:59
127.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:09
08:20
122.000
6,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:46
14:57
117.000
1,3%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
14:20
14:41
84.000
1,0%
Clan TVE
Pokémon XY
20:12
20:33
77.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
08:33
08:40
70.000
3,4%
Clan TVE
La patrulla canina
15:58
16:09
67.000
0,7%
Clan TVE
Aprendemos en Clan: Team total: La ruleta de los ...
20:34
21:05
61.000
0,5%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 3 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Post fútbol: Copa del Rey Barcelona-At. ...
23:02
23:52
114.000
1,1%
Teledeporte
Fútbol: Copa del Rey (d) Barcelona-At. ...
23:55
25:40
43.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol: Copa del Rey resumen Jornada
18:32
19:26
39.000
0,5%
Teledeporte
Women's European Qualifiers
18:00
18:32
37.000
0,5%
Teledeporte
Conexión vintage Barcelona-At. Madrid
14:49
18:00
28.000
0,3%
