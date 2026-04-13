El cine monopoliza la TDT con 'El gran Jack' (3,7%) como líder en Trece

Triple empate en TDT. Trece, FDF y Neox se reparten la jornada del sábado 11 de abril al promediar un 2,2%, seguidos de BeMad (2,1%) y Energy (1,9%). El cine de Trece triunfa con tres entregas entre lo más visto del día, siendo la película 'El gran Jack' la que lidera con 299.000 espectadores y un 3,7% de cuota de pantalla. En BeMad, 'Sister Act 2: De vuelta al convento' destaca con un 2,7% de share y 271.000 espectadores.
Ranking cadenas TDT Sábado, 11 de Abril de 2026
Ranking programas TDT Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El gran Jack
18:25
20:19
299.000
3,7%
Tu cine La ley de Murphy
20:19
22:05
284.000
3,0%
Cine Sister Act 2: de vuelta al convento
20:42
22:28
271.000
2,7%
Cine Next
17:28
19:07
270.000
3,3%
Cine Asterix y Obélix al servicio de su ...
22:20
24:27
269.000
2,8%
Cine Infinite
15:24
17:28
253.000
2,8%
Cine Mensajero de la muerte
22:05
23:36
239.000
2,3%
Cine La milla verde (The Green Mile)
15:25
18:49
238.000
2,8%
Doraemon, el gato cósmico
15:04
15:13
221.000
2,5%
Cine Tenet
19:07
22:02
215.000
2,4%
Ranking Neox (2,2%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Next
17:28
19:07
270.000
3,3%
Cine Infinite
15:24
17:28
253.000
2,8%
Cine Tenet
19:07
22:02
215.000
2,4%
Los Simpson
14:56
15:23
194.000
2,2%
Cine Caos
22:02
24:20
193.000
2,0%
Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Asterix y Obélix al servicio de su ...
22:20
24:27
269.000
2,8%
La que se avecina Un oso amoroso, unos mellizos ...
14:57
17:03
175.000
2,0%
La que se avecina Un colchón que te abraza, un ...
24:27
25:56
170.000
3,5%
La que se avecina Un mayorista reinsertado, un ...
20:24
22:16
169.000
1,8%
El pueblo
17:03
18:43
146.000
1,8%
Ranking TRECE (2,2%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El gran Jack
18:25
20:19
299.000
3,7%
Tu cine La ley de Murphy
20:19
22:05
284.000
3,0%
Cine Mensajero de la muerte
22:05
23:36
239.000
2,3%
Cine Conan el destructor
16:34
18:25
161.000
1,9%
Cine Ejecutor
14:43
16:34
149.000
1,7%
Ranking BEMADtv (2,1%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sister Act 2: de vuelta al convento
20:42
22:28
271.000
2,7%
Cine La milla verde (The Green Mile)
15:25
18:49
238.000
2,8%
Cine Sister Act: una monja de cuidado
18:49
20:42
206.000
2,5%
Cine El pico
22:28
24:32
128.000
1,3%
Cine El pico 2
24:32
26:30
101.000
2,5%
Ranking Energy (1,9%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York Futura estrella
22:11
22:56
185.000
1,7%
CSI: Nueva York Cavallino rampante
20:21
21:16
185.000
2,1%
CSI: Nueva York Agente involucrado en ...
21:16
22:11
180.000
1,8%
Mentes criminales Macho Alfa
16:42
17:40
154.000
1,7%
CSI: Nueva York Encrucijada
24:40
25:27
146.000
2,8%
Ranking Divinity (1,8%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa de vacaciones lo vale
17:01
17:56
196.000
2,3%
The Resident
22:23
23:04
176.000
1,7%
The Resident
23:04
23:59
167.000
1,7%
La casa de mis sueños Michelle y John
17:56
18:53
158.000
2,0%
La casa de mis sueños Levi y Alysha
19:48
20:29
149.000
1,8%
Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h
10:00
14:27
140.000
4,0%
Deportes 1
15:43
15:50
138.000
1,5%
Teled. fin semana 1
14:57
15:43
134.000
1,5%
Objetivo planeta
16:21
16:51
131.000
1,4%
Teled. fin semana 2
20:58
21:26
115.000
1,2%
Ranking DMAX (1,7%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
091 alerta policia
21:00
21:51
145.000
1,5%
Seprona en acción
20:07
20:29
145.000
1,7%
091 Alerta policía
21:57
22:47
144.000
1,4%
Seprona en acción
19:44
20:07
141.000
1,7%
Desmontando la historia La historia secreta de ...
17:00
17:55
135.000
1,5%
Ranking Atreseries (1,7%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Chateauboeuf
22:00
23:02
186.000
1,8%
Crimen en el trópico Ducos
23:02
24:00
168.000
1,7%
Crimen en el trópico Case-pilote
24:00
25:02
137.000
2,0%
Crimen en el paraíso
10:29
22:00
110.000
1,6%
Crimen en el trópico Les trois ilets
25:02
26:01
109.000
2,8%
Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los pies me están matando
22:34
23:23
145.000
1,4%
Los pies me están matando
23:23
24:11
125.000
1,4%
Los pies me están matando
21:45
22:34
107.000
1,0%
Novias curvy: la boutique
10:29
11:18
95.000
3,4%
Sí, quiero ese vestido
15:06
16:02
90.000
1,0%
Ranking Boing (1,2%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
15:04
15:13
221.000
2,5%
Doraemon, el gato cósmico
14:54
15:04
192.000
2,3%
Doraemon, el gato cósmico
14:38
14:47
142.000
1,9%
Doraemon, el gato cósmico
10:21
10:30
125.000
4,9%
Doraemon, el gato cósmico
10:38
10:48
117.000
4,2%
Ranking Nova (1,2%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
22:18
23:00
164.000
1,6%
La tormenta
21:18
22:18
162.000
1,6%
La tormenta
20:19
21:18
131.000
1,5%
Me atrevo a amarte
15:30
17:59
99.000
1,1%
Secretos de familia
23:00
26:22
95.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:32
23:56
166.000
1,7%
Batalla de restaurantes
21:14
22:32
162.000
1,6%
Pesadilla en la cocina
23:56
25:21
84.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
19:53
21:14
81.000
0,9%
¿Quién da más? Grandes compras en ...
15:41
16:01
76.000
0,8%
Ranking Squirrel (1,0%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Venganza ciega
22:03
23:29
140.000
1,3%
Cine Mas alla de la ley(2019)
20:39
22:03
110.000
1,1%
El ladron de shanghai
14:48
16:11
99.000
1,1%
Cine Mercenary(2006)
23:29
24:58
71.000
0,9%
Cine El ultimo patriota
19:14
20:39
71.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La patrulla canina
11:53
12:04
136.000
4,4%
La patrulla canina
12:04
12:14
132.000
4,3%
Bluey
10:39
10:46
128.000
4,6%
La casa de muñecas de gabby
11:30
11:51
124.000
4,0%
La patrulla canina
12:14
12:26
120.000
3,9%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Previo fútbol: liga española 1rfef Racing ...
20:55
21:00
121.000
1,3%
Fútbol: Liga española 1rfef resumen ...
21:51
21:59
107.000
1,1%
Fútbol: Liga española 1rfef Racing ...
21:00
22:52
102.000
1,0%
Estudio estadio: solo resúmenes
22:54
24:05
97.000
1,0%
Atletismo: campeonato de España de ruta
18:59
20:23
86.000
1,1%
Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 11 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:00
19:57
79.000
1,0%
Caso cerrado
15:04
16:02
77.000
0,9%
Caso cerrado
19:57
20:54
73.000
0,8%
Caso cerrado
16:02
17:01
71.000
0,8%
Misterios y escandalos La maravillosa tierra de ...