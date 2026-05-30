'Tu cara me suena' domina la noche con un 19,8% y '¡De Viernes!' sube a un 10,7%

Audiencias Viernes 29 de Mayo de 2026
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Nueva noche de viernes con claro dominio de 'Tu cara me suena', que vuelve a liderar sin problemas el prime time. El programa de Antena 3 firma esta vez un 19,8% de cuota de pantalla, mejorando siete décimas respecto a la semana anterior, aunque baja ligeramente en espectadores por la caída general del consumo televisivo. La segunda posición es para '¡De viernes!' en Telecinco, que logra mejorar sus registros y alcanza un 10,7% de share, 1,2 puntos más que hace siete días.
En tercer lugar se sitúa el cine de La 1 con "Poder absoluto", dentro del ciclo 'Superestrellas' dedicado esta vez a Clint Eastwood. La película mejora de forma notable el dato de "Oppenheimer" la semana anterior y alcanza un 8,1% de cuota de pantalla. A continuación, "Deuda de sangre", también protagonizada por Eastwood, mantiene un buen 7,3%.
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Por su parte, 'El Blockbuster' de Cuatro no consigue alcanzar esta vez el 6% y se conforma con un 5,8% con la emisión de "Fuego cruzado". Mientras en laSexta, la entrega de estreno de 'Equipo de investigación' con Glòria Serra también cae y registra un 4,9%, cediendo 1,3 puntos en una semana.
Por último, destaca en el access prime time el buen dato de 'Cifras y letras' en La 2, que alcanza un 7,2%, firma su mejor resultado del año y mejora casi un punto respecto al viernes anterior.
Prime time
Superestrellas: Clint Eastwood 725.000 8,1%
Superestrellas: Clint Eastwood 2 385.000 7,3%
Trivial Pursuit410.000 5,0%
Cifras y letras643.000 7,2%
Plano general 228.000 2,4%
Historia de nuestro cine: Presentación 191.000 2,7%
Historia de nuestro cine: Película 212.000 2,8%
Tu cara me suena: Calentando motores1.048.000 11,5%
Tu cara me suena1.393.000 19,8%
First Dates527.000 6,1%
El blockbuster 508.000 5,8%
¡De viernes!739.000 10,7%
laSexta columna 519.000 5,9%
Equipo de investigación 447.000 4,9%
Equipo de investigación 234.000 3,3%
Late night
- "Asalto al tren del dinero" empeora en 3,7 puntos a "A todo gas" en Cuatro
- 'Esto no es Suecia' no convence en el late night de La 2
- Dispares registros para las reposiciones de 'Equipo de investigación' en laSexta
Diario América 24h78.000 3,6%
Historia de nuestro cine: Coloquio 114.000 2,3%
Esto no es Suecia 43.000 1,1%
Esto no es Suecia 31.000 1,3%
Tu cara me suena224.000 9,0%
Cine Cuatro 148.000 3,3%
Sportium game show31.000 1,5%
Gran Madrid Show139.000 6,6%
Equipo de investigación 175.000 4,1%
Equipo de investigación 187.000 7,7%
Sobremesa y tarde
- 'Pasapalabra' roza el 20% en la tarde de Antena 3 (+0,8)
- 'Todo es mentira' mejora en siete días seis décimas en Cuatro
- 'La promesa' y 'Aquí la Tierra', única ofertas que logran superar el 10% en La 1
Directo al grano776.000 9,7%
Valle Salvaje649.000 9,5%
La promesa753.000 11,6%
Malas lenguas636.000 9,8%
Aquí la Tierra824.000 11,7%
Saber y ganar618.000 7,1%
Grandes documentales393.000 5,0%
Escocia, un año salvaje 403.000 5,0%
Encuentro con las suricatas374.000 5,0%
Malas lenguas456.000 6,9%
Sukha165.000 2,6%
Trivial Pursuit177.000 2,5%
Sueños de libertad1.078.000 13,0%
Y ahora Sonsoles652.000 9,6%
Pasapalabra1.392.000 19,9%
Todo es mentira545.000 7,0%
Lo sabe no lo sabe374.000 5,8%
El tiempo justo640.000 8,3%
El diario de Jorge562.000 8,7%
¡Allá tú!595.000 8,7%
Zapeando408.000 5,0%
Más vale tarde304.000 4,5%
La Sexta clave372.000 4,8%
Mañana
- 'La hora de La 1' consigue subir respecto a hace una semana (+1,7)
- 'Espejo público' cae tres décimas en siete días
- 'El programa de Ana Rosa' baja 3,3 puntos respecto al viernes pasado
La hora de La 1353.000 17,9%
Mañaneros 360461.000 15,3%
Mañaneros 360877.000 11,5%
Ruralitas37.000 3,3%
Los recién llegados de la naturaleza 32.000 1,8%
De tapas por España 24.000 1,3%
Aquí hay trabajo40.000 1,9%
Universo UNED27.000 1,2%
Hoteles gourmet30.000 1,3%
El escarabajo verde 33.000 1,3%
El western de La 2 79.000 2,5%
El cazador94.000 1,6%
El cazador199.000 2,3%
Espejo público294.000 11,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 728.000 15,7%
La ruleta de la suerte1.390.000 20,1%
Love shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 9.000 0,7%
Alerta cobra 8.000 0,5%
Alerta cobra 26.000 1,4%
Alerta cobra 48.000 2,2%
En boca de todos278.000 9,2%
La mirada crítica175.000 9,8%
El programa de AR278.000 12,3%
Vamos a ver356.000 10,8%
El precio justo 573.000 9,0%
Aruser@s el humorning175.000 11,7%
Aruser@s280.000 13,1%
Al rojo vivo256.000 7,1%
Informativos
La sobremesa del viernes deja un panorama de ligeros retrocesos en los líderes y pequeñas recuperaciones en los perseguidores. 'Antena 3 noticias 1' sigue mandando con claridad, pero pierde 1,1 puntos respecto al mismo viernes de la semana pasada, bajando del 23,8% al 22,7%. 'Telediario 1' también afloja, con una caída de 0,9 puntos hasta el 13,0%. En el lado contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran remontada de la franja: sube 0,6 puntos hasta el 9,4%, su mejor dato relativo en este tramo comparativo.
En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Noticias Cuatro 2', que escala 1,7 puntos respecto al viernes anterior para cerrar en el 6,5%, su avance más notable de la jornada. 'Antena 3 noticias 2' se mantiene prácticamente plana con un leve repunte de 0,1 puntos hasta el 18,9%, consolidando el liderazgo nocturno de Antena 3. 'Telediario 2' y 'Informativos Telecinco 21:00', en cambio, retroceden 0,7 y 0,3 puntos respectivamente, siguiendo la tendencia bajista que ya marcó la sobremesa.
Informativo territorial 1769.000 12,9%
Telediario 11.155.000 13,0%
Informativo territorial 2873.000 10,0%
Telediario 2969.000 11,9%
Informativo 24h124.000 4,4%
Noticias de la mañana276.000 15,6%
Antena 3 noticias 12.018.000 22,7%
Antena 3 noticias 21.540.000 18,9%
Noticias Cuatro 1581.000 8,6%
El desmarque Cuatro 1326.000 3,8%
Noticias Cuatro 2435.000 6,5%
El matinal97.000 7,4%
Informativos Telecinco 15:00833.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00610.000 7,6%
laSexta noticias 14h591.000 7,6%
laSexta noticias: Jugones443.000 4,9%
laSexta noticias 20h426.000 6,3%