TRECE planta cara a Nova con el 'Cine Western' (3,8%) y 'TRECE y COPE es Noticia' (3,4%)

Por Redacción | |

Una jornada más, las telenovelas turcas de Nova vuelven a impulsar a la cadena hasta el liderazgo de las temáticas de TDT, tanto en el ranking de emisiones más vistas como en el de cadenas. Aun así, cabe destacar el buen rendimiento de TRECE, que consigue colocar dos espacios entre los cinco más vistos del día: 'TRECE y COPE es Noticia' (3,4%) y la película "Piel de ante (Buckskin)", protagonizada por Barry Sullivan y Joan Caulfield, que firma un 3,8% y lidera su franja en la tarde.

En el ranking de cadenas, Nova se mantiene en lo más alto, seguida de FDF (2%), que continúa con un dato estable gracias a las reposiciones de 'La que se avecina'. Por detrás se sitúan Energy y TRECE, que empatan en tercera posición, mientras que DMAX y Atreseries registran un 1,6%. Por detrás aparecen Neox, 24h y BeMAD (1,4%), y cierra la clasificación Teledeporte con un discreto 0,4%.