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Audiencias 'Tu cara me suena' arranca imbatible una temporada más

AUDIENCIAS TDT 10 DE ABRIL

TRECE planta cara a Nova con el 'Cine Western' (3,8%) y 'TRECE y COPE es Noticia' (3,4%)

La "cadena de los curas" logra colarse en el tercer y cuarto puesto. Nova lidera el día con sus telenovelas turcas, destacando 'Leyla' y 'Emanet'.

TRECE planta cara a Nova con el 'Cine Western' (3,8%) y 'TRECE y COPE es Noticia' (3,4%)
Por RedacciónPublicado: Sábado 11 Abril 2026 09:54 (hace 10 horas) | Última actualización: Sábado 11 Abril 2026 10:22 (hace 10 horas)

Audiencias Viernes 10 de Abril de 2026

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Una jornada más, las telenovelas turcas de Nova vuelven a impulsar a la cadena hasta el liderazgo de las temáticas de TDT, tanto en el ranking de emisiones más vistas como en el de cadenas. Aun así, cabe destacar el buen rendimiento de TRECE, que consigue colocar dos espacios entre los cinco más vistos del día: 'TRECE y COPE es Noticia' (3,4%) y la película "Piel de ante (Buckskin)", protagonizada por Barry Sullivan y Joan Caulfield, que firma un 3,8% y lidera su franja en la tarde.

En el ranking de cadenas, Nova se mantiene en lo más alto, seguida de FDF (2%), que continúa con un dato estable gracias a las reposiciones de 'La que se avecina'. Por detrás se sitúan Energy y TRECE, que empatan en tercera posición, mientras que DMAX y Atreseries registran un 1,6%. Por detrás aparecen Neox, 24h y BeMAD (1,4%), y cierra la clasificación Teledeporte con un discreto 0,4%.

Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Viernes, 10 de Abril de 2026

Nova 2,4%

FDF 2,0%

Energy 1,9%

TRECE 1,9%

DMAX 1,6%

Atreseries 1,6%

Neox 1,4%

Canal 24 Horas 1,4%

BEMADtv 1,4%

Divinity 1,1%

DKiss 1,1%

Squirrel 1,1%

Boing 1,0%

Ten 1,0%

Mega (España) 0,9%

Real Madrid TV 0,7%

Clan TVE 0,6%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:44
23:03
340.000
3,0%
Nova
Emanet
15:00
16:30
304.000
3,4%
TRECE
Trece y Cope es Noticia
20:30
20:42
272.000
3,4%
TRECE
Cine western Piel de ante
17:49
19:41
252.000
3,8%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:32
252.000
3,4%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:44
248.000
2,8%
Nova
Marina
18:32
20:00
246.000
3,7%
TRECE
Tu cine Noche salvaje
19:41
21:28
244.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:37
16:03
208.000
2,3%
Energy
CSI: Miami Miami Confidencial
21:16
22:08
197.000
1,9%

Ranking Nova (2,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:44
23:03
340.000
3,0%
Nova
Emanet
15:00
16:30
304.000
3,4%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:32
252.000
3,4%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:44
248.000
2,8%
Nova
Marina
18:32
20:00
246.000
3,7%

Ranking FDF (2,0%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una maleta errante, un ...
15:16
17:02
186.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un chino, un ruso y un ...
17:02
18:53
169.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
20:29
22:20
151.000
1,5%
FDF
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
22:20
24:00
143.000
1,4%
FDF
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
18:53
20:29
136.000
2,0%

Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Miami Confidencial
21:16
22:08
197.000
1,9%
Energy
Alert: unidad de personas desaparecidas Benjamin ...
22:08
22:57
180.000
1,6%
Energy
CSI: Miami Guerrillas en la niebla
20:24
21:16
162.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Reacción en cadena
16:49
17:45
158.000
2,1%
Energy
This is Miami: CSI Miami
15:51
22:08
147.000
1,8%

Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y Cope es Noticia
20:30
20:42
272.000
3,4%
TRECE
Cine western Piel de ante
17:49
19:41
252.000
3,8%
TRECE
Tu cine Noche salvaje
19:41
21:28
244.000
3,0%
TRECE
Sesión doble La gran prueba
14:51
17:46
195.000
2,3%
TRECE
Classics Tora! Tora! Tora!
22:06
24:23
164.000
1,6%

Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Lo increible con dan aykroyd Superhumanos
23:16
24:02
149.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
17:06
18:02
149.000
2,0%
DMAX
Curiosidades de la tierra
24:09
25:01
137.000
2,1%
DMAX
Lo increible con dan aykroyd Hallazgos ...
22:23
23:09
128.000
1,1%
DMAX
Curiosidades de la tierra
25:05
25:55
127.000
3,1%

Ranking Atreseries (1,6%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:05
26:06
150.000
1,8%
Atreseries
Rizzoli & Isles
15:18
16:17
137.000
1,5%
Atreseries
Hudson & Rex
17:04
17:55
128.000
1,7%
Atreseries
Hudson & Rex
16:17
17:04
125.000
1,5%
Atreseries
Hudson & Rex
17:55
18:39
120.000
1,8%

Ranking Neox (1,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:37
16:03
208.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
17:17
17:36
188.000
2,5%
Neox
Los Simpson
16:03
16:29
183.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:36
17:58
175.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:10
15:37
171.000
1,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Artemis ii vuelta de la luna
25:00
26:29
167.000
4,7%
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:27
22:57
167.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:27
140.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:00
24:28
128.000
1,6%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
114.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El caballero negro(2001)
20:45
22:13
158.000
1,6%
BEMADtv
Cine El bibliotecario:en busca de la lanza ...
22:13
23:49
147.000
1,4%
BEMADtv
Cine Los tres mosqueteros(2023)
15:30
17:29
132.000
1,6%
BEMADtv
Cine Kalahari
19:23
20:45
117.000
1,6%
BEMADtv
Cine El bibliotecario:el mapa del rey ...
23:49
25:24
93.000
1,4%

Ranking Divinity (1,1%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio:vancouver
16:05
17:03
114.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
20:32
21:21
103.000
1,2%
Divinity
9-1-1
23:51
24:40
99.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
21:21
22:13
98.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio
18:58
19:52
90.000
1,4%

Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La doctora lee
21:12
22:00
145.000
1,4%
DKiss
La doctora lee:maestra de la piel
22:00
22:52
142.000
1,3%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
23:40
24:35
124.000
1,5%
DKiss
La doctora lee:maestra de la piel
22:52
23:40
108.000
1,0%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:34
17:27
77.000
1,0%

Ranking Squirrel (1,1%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Perro salvaje
22:04
23:35
159.000
1,4%
Squirrel
Cine El largo camino de la venganza
17:39
19:05
106.000
1,6%
Squirrel
Cine El hombre del presidente 2
20:35
22:04
103.000
1,1%
Squirrel
Cine La leyenda de sam guard
16:20
17:39
97.000
1,2%
Squirrel
Cine El hombre del presidente
19:05
20:35
83.000
1,2%

Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Las aventuras de tadeo jones
21:26
23:04
150.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:21
08:32
125.000
7,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
13:49
14:01
115.000
2,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:46
15:08
113.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:25
15:36
105.000
1,2%

Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:27
16:27
102.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
14:25
15:27
93.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
16:27
17:24
85.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
20:02
21:01
80.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
13:18
14:25
73.000
1,5%

Ranking Mega (España) (0,9%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Pesca extrema Con esperanza
14:16
15:03
113.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:59
16:55
85.000
1,0%
Mega (España)
Forjado a fuego:edicion novatos El golok de ...
21:59
22:45
84.000
0,7%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:03
15:59
81.000
0,9%
Mega (España)
Forjado a fuego La alabarda alemana
22:45
23:28
68.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La patrulla canina
15:48
15:59
71.000
0,8%
Clan TVE
Bob Esponja
14:51
15:02
69.000
0,8%
Clan TVE
La patrulla canina
15:37
15:48
68.000
0,8%
Clan TVE
La patrulla canina
15:59
16:09
61.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:28
20:39
60.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Fútbol:liga española 1rfef Cacereño-bilbao ...
21:16
23:12
56.000
0,5%
Teledeporte
Tenis:billie jean king cup femenino ...
15:54
17:44
36.000
0,4%
Teledeporte
Deportes
22:05
22:10
35.000
0,3%
Teledeporte
Conexion vintage Angel chule villar
23:15
25:24
30.000
0,4%
Teledeporte
Badminton:campeonato de europa mixto(d) M.seidel ...
20:27
21:06
27.000
0,3%
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