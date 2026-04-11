TRECE planta cara a Nova con el 'Cine Western' (3,8%) y 'TRECE y COPE es Noticia' (3,4%)

Una jornada más, las telenovelas turcas de Nova vuelven a impulsar a la cadena hasta el liderazgo de las temáticas de TDT, tanto en el ranking de emisiones más vistas como en el de cadenas. Aun así, cabe destacar el buen rendimiento de TRECE, que consigue colocar dos espacios entre los cinco más vistos del día: 'TRECE y COPE es Noticia' (3,4%) y la película "Piel de ante (Buckskin)", protagonizada por Barry Sullivan y Joan Caulfield, que firma un 3,8% y lidera su franja en la tarde.
En el ranking de cadenas, Nova se mantiene en lo más alto, seguida de FDF (2%), que continúa con un dato estable gracias a las reposiciones de 'La que se avecina'. Por detrás se sitúan Energy y TRECE, que empatan en tercera posición, mientras que DMAX y Atreseries registran un 1,6%. Por detrás aparecen Neox, 24h y BeMAD (1,4%), y cierra la clasificación Teledeporte con un discreto 0,4%.
Ranking cadenas TDT Viernes, 10 de Abril de 2026
2,4%
2,0%
1,9%
1,9%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:44
23:03
340.000
3,0%
Emanet
15:00
16:30
304.000
3,4%
Trece y Cope es Noticia
20:30
20:42
272.000
3,4%
Cine western Piel de ante
17:49
19:41
252.000
3,8%
Cuando seas mía
16:30
18:32
252.000
3,4%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:44
248.000
2,8%
Marina
18:32
20:00
246.000
3,7%
Tu cine Noche salvaje
19:41
21:28
244.000
3,0%
Los Simpson
15:37
16:03
208.000
2,3%
CSI: Miami Miami Confidencial
21:16
22:08
197.000
1,9%
Ranking Nova (2,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:44
23:03
340.000
3,0%
Emanet
15:00
16:30
304.000
3,4%
Cuando seas mía
16:30
18:32
252.000
3,4%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:44
248.000
2,8%
Marina
18:32
20:00
246.000
3,7%
Ranking FDF (2,0%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una maleta errante, un ...
15:16
17:02
186.000
2,1%
La que se avecina Un chino, un ruso y un ...
17:02
18:53
169.000
2,4%
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
20:29
22:20
151.000
1,5%
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
22:20
24:00
143.000
1,4%
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
18:53
20:29
136.000
2,0%
Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami Miami Confidencial
21:16
22:08
197.000
1,9%
Alert: unidad de personas desaparecidas Benjamin ...
22:08
22:57
180.000
1,6%
CSI: Miami Guerrillas en la niebla
20:24
21:16
162.000
1,9%
CSI: Miami Reacción en cadena
16:49
17:45
158.000
2,1%
This is Miami: CSI Miami
15:51
22:08
147.000
1,8%
Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y Cope es Noticia
20:30
20:42
272.000
3,4%
Cine western Piel de ante
17:49
19:41
252.000
3,8%
Tu cine Noche salvaje
19:41
21:28
244.000
3,0%
Sesión doble La gran prueba
14:51
17:46
195.000
2,3%
Classics Tora! Tora! Tora!
22:06
24:23
164.000
1,6%
Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Lo increible con dan aykroyd Superhumanos
23:16
24:02
149.000
1,6%
La fiebre del oro
17:06
18:02
149.000
2,0%
Curiosidades de la tierra
24:09
25:01
137.000
2,1%
Lo increible con dan aykroyd Hallazgos ...
22:23
23:09
128.000
1,1%
Curiosidades de la tierra
25:05
25:55
127.000
3,1%
Ranking Atreseries (1,6%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
21:05
26:06
150.000
1,8%
Rizzoli & Isles
15:18
16:17
137.000
1,5%
Hudson & Rex
17:04
17:55
128.000
1,7%
Hudson & Rex
16:17
17:04
125.000
1,5%
Hudson & Rex
17:55
18:39
120.000
1,8%
Ranking Neox (1,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
15:37
16:03
208.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:17
17:36
188.000
2,5%
Los Simpson
16:03
16:29
183.000
2,1%
The Big Bang Theory
17:36
17:58
175.000
2,4%
Los Simpson
15:10
15:37
171.000
1,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Artemis ii vuelta de la luna
25:00
26:29
167.000
4,7%
Europa 2026
22:27
22:57
167.000
1,5%
Informativo 24h
23:00
23:27
140.000
1,3%
Informativo 24h
24:00
24:28
128.000
1,6%
Telediario 2
20:58
21:37
114.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El caballero negro(2001)
20:45
22:13
158.000
1,6%
Cine El bibliotecario:en busca de la lanza ...
22:13
23:49
147.000
1,4%
Cine Los tres mosqueteros(2023)
15:30
17:29
132.000
1,6%
Cine Kalahari
19:23
20:45
117.000
1,6%
Cine El bibliotecario:el mapa del rey ...
23:49
25:24
93.000
1,4%
Ranking Divinity (1,1%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Tu casa a juicio:vancouver
16:05
17:03
114.000
1,3%
Tu casa a juicio
20:32
21:21
103.000
1,2%
9-1-1
23:51
24:40
99.000
1,3%
Tu casa a juicio
21:21
22:13
98.000
0,9%
Tu casa a juicio
18:58
19:52
90.000
1,4%
Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La doctora lee
21:12
22:00
145.000
1,4%
La doctora lee:maestra de la piel
22:00
22:52
142.000
1,3%
Dra.emma:clinica dermatologica
23:40
24:35
124.000
1,5%
La doctora lee:maestra de la piel
22:52
23:40
108.000
1,0%
Viviendo con un asesino
16:34
17:27
77.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,1%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Perro salvaje
22:04
23:35
159.000
1,4%
Cine El largo camino de la venganza
17:39
19:05
106.000
1,6%
Cine El hombre del presidente 2
20:35
22:04
103.000
1,1%
Cine La leyenda de sam guard
16:20
17:39
97.000
1,2%
Cine El hombre del presidente
19:05
20:35
83.000
1,2%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Las aventuras de tadeo jones
21:26
23:04
150.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
08:21
08:32
125.000
7,2%
Doraemon,el gato cosmico
13:49
14:01
115.000
2,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:46
15:08
113.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
15:25
15:36
105.000
1,2%
Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:27
16:27
102.000
1,1%
Caso cerrado
14:25
15:27
93.000
1,1%
Caso cerrado
16:27
17:24
85.000
1,0%
Caso cerrado
20:02
21:01
80.000
1,0%
Caso cerrado
13:18
14:25
73.000
1,5%
Ranking Mega (España) (0,9%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pesca extrema Con esperanza
14:16
15:03
113.000
1,5%
Vida bajo cero
15:59
16:55
85.000
1,0%
Forjado a fuego:edicion novatos El golok de ...
21:59
22:45
84.000
0,7%
Vida bajo cero
15:03
15:59
81.000
0,9%
Forjado a fuego La alabarda alemana
22:45
23:28
68.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La patrulla canina
15:48
15:59
71.000
0,8%
Bob Esponja
14:51
15:02
69.000
0,8%
La patrulla canina
15:37
15:48
68.000
0,8%
La patrulla canina
15:59
16:09
61.000
0,7%
Una casa de locos
20:28
20:39
60.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Viernes, 10 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:liga española 1rfef Cacereño-bilbao ...
21:16
23:12
56.000
0,5%
Tenis:billie jean king cup femenino ...
15:54
17:44
36.000
0,4%
Deportes
22:05
22:10
35.000
0,3%
Conexion vintage Angel chule villar
23:15
25:24
30.000
0,4%
Badminton:campeonato de europa mixto(d) M.seidel ...
20:27
21:06
27.000
0,3%