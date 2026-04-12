Audiencias Sábado 11 de Abril de 2026
10,5%
10,3%
7,4%
6,6%
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A diferencia de otros sábados, el liderazgo del prime time no estuvo protagonizado por el habitual duelo entre 'Got Talent España' y 'Atrapa un millón'. En esta ocasión, fue el cine el que irrumpió con fuerza: "The Equalizer 2", protagonizada por Denzel Washington y Pedro Pascal, logró plantar cara al concurso de Antena 3 al reunir cerca de un millón de espectadores y firmar un 10% de cuota de pantalla.
Menos suerte corrió La 1 con su apuesta por la saga "Misión Imposible", que continúa sin funcionar tras el pobre dato de este viernes. En esta ocasión, la película se tuvo que conformar con un 8,3% y poco más de 800.000 espectadores, quedando únicamente por delante de 'laSexta Xplica!', que registró un 6,4%.
Prime time
- 'Atrapa un millón' sube casi dos puntos pero lidera por la mínima con un 10,1%
- 'Got Talent España' cae a la tercera posición con un 8,7% (-0,9)
- 'laSexta Xplica' baja con respecto a hace una semana (-0,9)
Informe semanal896.000 8,9%
Finde imposible 807.000 8,3%
La vuelta al mundo en 80 likes 278.000 2,7%
Versión española presentación 309.000 3,3%
Versión española 333.000 3,4%
Antena 3 presenta 814.000 7,8%
Atrapa un millón1.024.000 10,1%
Atrapa un millón499.000 8,2%
First Dates509.000 5,1%
El blockbuster 963.000 10,0%
Got Talent España772.000 8,7%
Sábado clave488.000 4,9%
laSexta Xplica!529.000 6,4%
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