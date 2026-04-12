Por Redacción | |

A diferencia de otros sábados, el liderazgo del prime time no estuvo protagonizado por el habitual duelo entre 'Got Talent España' y 'Atrapa un millón'. En esta ocasión, fue el cine el que irrumpió con fuerza: "The Equalizer 2", protagonizada por Denzel Washington y Pedro Pascal, logró plantar cara al concurso de Antena 3 al reunir cerca de un millón de espectadores y firmar un 10% de cuota de pantalla.

Menos suerte corrió La 1 con su apuesta por la saga "Misión Imposible", que continúa sin funcionar tras el pobre dato de este viernes. En esta ocasión, la película se tuvo que conformar con un 8,3% y poco más de 800.000 espectadores, quedando únicamente por delante de 'laSexta Xplica!', que registró un 6,4%.

Prime time

'Atrapa un millón' sube casi dos puntos pero lidera por la mínima con un 10,1%

'Got Talent España' cae a la tercera posición con un 8,7% (-0,9)

'laSexta Xplica' baja con respecto a hace una semana (-0,9)

La 1

Informe semanal896.000 8,9% Finde imposible Misión imposible: Fallout 807.000 8,3%

La 2

La vuelta al mundo en 80 likes Costa Rica 278.000 2,7% Versión española presentación Voy a pasármelo bien 309.000 3,3% Versión española Voy a pasármelo bien 333.000 3,4%

Antena 3

Antena 3 presenta Atrapa un millón 814.000 7,8% Atrapa un millón1.024.000 10,1% Atrapa un millón499.000 8,2%

Cuatro

First Dates509.000 5,1% El blockbuster The Equalizer 2 963.000 10,0%

Telecinco

Got Talent España772.000 8,7%

laSexta

Sábado clave488.000 4,9% laSexta Xplica!529.000 6,4%

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